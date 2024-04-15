skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon

Вакцина проти лихоманки чикунгунья

ЗаMargot L. Savoy, MD, MPH, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Переглянуто/перевірено квіт. 2024

Вакцина проти лихоманки чикунгунья — це жива ослаблена вакцина, схвалена Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) для профілактики хвороби чикунгунья в осіб віком ≥ 18 років, які мають підвищений ризик зараження вірусом чикунгунья.

Хвороба чикунгунья передається комаром Aedes. Вакцина проти лихоманки чикунгунья не захищає від вірусів лихоманки денге та Зіка, які переносяться одним і тим же комаром Aedes.

Додаткова інформація наведена у Рекомендаціях Консультаційного комітету щодо практики імунізації (ACIP) стосовно вакцин та Інструкції з медичного застосування вакцини проти лихоманки чикунгунья, схваленої FDA.

(Див. також Загальні відомості про імунізацію).

Препарати вакцини проти лихоманки чикунгунья

Вакцина проти лихоманки чикунгунья є живою ослабленою рекомбінантною вірусною вакциною. Вона забезпечує захист від вірусу чикунгунья — альфавірусу сімейства тогавірусів.

Показання до застосування вакцини проти лихоманки чикунгунья

Вакцина проти лихоманки чикунгунья показана для профілактики захворювання, спричиненого вірусом чикунгунья, в осіб віком ≥ 18 років, які мають підвищений ризик зараження. У лютому 2024 р. Консультативний комітет щодо практики імунізації (ACIP) схвалив рекомендації щодо використання вакцини серед деяких людей, які подорожують за кордон, і для працівників лабораторій у Сполучених Штатах Америки.

ACIP рекомендує вакцину проти лихоманки чикунгунья дорослим віком ≥ 18 років, які подорожують до країни або території, де є спалах лихоманки чикунгунья. Крім того, вакцинація проти лихоманки чикунгунья може розглядатися в людей, які подорожують до країни або території, де спалах відсутній, але є докази передачі вірусу чикунгунья серед людей протягом останніх 5 років:

  • Люди віком > 65 років, особливо з основними захворюваннями, які з високою ймовірністю зазнають принаймні помірного контакту з комарами (помірний контакт може включати мандрівників, які можуть мати принаймні 2 сукупні тижні контакту з комарами в приміщенні або на відкритому повітрі) АБО

  • Люди, які перебувають у такій зоні сукупно 6 місяців і більше

ACIP також рекомендує проводити вакцинацію проти лихоманки чикунгунья працівникам лабораторій з потенційним контактом із вірусом чикунгунья.

Протипоказання та застереження при застосуванні вакцини проти лихоманки чикунгунья

Основні протипоказання до застосування вакцини проти лихоманки чикунгунья:

  • Імунодефіцит або імуносупресія внаслідок захворювання або медикаментозної терапії (наприклад, через гематологічні та солідні пухлини, хіміотерапію, вроджений імунодефіцит, довгострокову терапію імунодепресантами або в пацієнтів з ВІЛ-інфекцією з серйозним імунодефіцитом).

  • Наявність в анамнезі тяжкої алергічної реакції (наприклад, анафілаксії) на будь-який компонент вакцини

Застереження щодо застосування вакцини проти лихоманки чикунгунья:

  • У разі виникнення анафілаксії необхідно забезпечити відповідне медичне лікування та нагляд.

  • Вакцина може викликати серйозні або тривалі побічні реакції, схожі на лихоманку чикунгунья.

  • Вакцинальна вірусемія виникає в перший тиждень після введення вакцини. Невідомо, чи може вакцинний вірус передаватися від вагітної жінки до плоду чи новонародженого та викликати побічні реакції у плода чи новонародженого. Проте вертикальна передача вірусу чикунгунья дикого типу новонародженим від вагітних осіб з віремією під час пологів є поширеною та може спричинити важку, потенційно смертельну хворобу чикунгунья у новонароджених.

  • У зв'язку із введенням ін'єкційних вакцин, включаючи вакцину проти лихоманки чикунгунья, може виникати синкопе (непритомність). Необхідно вживати заходів, щоб уникнути травм через непритомність.

  • Вакцинація вакциною проти лихоманки чикунгунья може не захистити всіх людей.

Доза та введення вакцини проти лихоманки чикунгунья

Доза вакцини проти лихоманки чикунгунья становить 0,5 мл в/м. Живий ліофілізований компонент антигену відновлюється під час використання стерильною водою, що додається.

Побічні ефекти вакцини проти лихоманки чикунгунья

Поширені побічні ефекти, про які повідомлялося в клінічних дослідженнях:

  • Реакція та болючість у місці ін'єкції

  • Головний біль

  • Втомлюваність

  • Міалгія

  • Артралгія

  • Гарячка

  • Нудота

Додаткова інформація

Можуть бути корисними наведені нижче англомовні ресурси. Будь ласка, зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цих ресурсів.

  1. Консультаційний комітет щодо практики імунізації (ACIP): Рекомендації ACIP

  2. Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA): Схвалена інструкція з медичного застосування вакцини проти лихоманки чикунгунья

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.