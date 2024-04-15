Вакцина проти лихоманки чикунгунья — це жива ослаблена вакцина, схвалена Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) для профілактики хвороби чикунгунья в осіб віком ≥ 18 років, які мають підвищений ризик зараження вірусом чикунгунья.
Хвороба чикунгунья передається комаром Aedes. Вакцина проти лихоманки чикунгунья не захищає від вірусів лихоманки денге та Зіка, які переносяться одним і тим же комаром Aedes.
Додаткова інформація наведена у Рекомендаціях Консультаційного комітету щодо практики імунізації (ACIP) стосовно вакцин та Інструкції з медичного застосування вакцини проти лихоманки чикунгунья, схваленої FDA.
(Див. також Загальні відомості про імунізацію).
Препарати вакцини проти лихоманки чикунгунья
Вакцина проти лихоманки чикунгунья є живою ослабленою рекомбінантною вірусною вакциною. Вона забезпечує захист від вірусу чикунгунья — альфавірусу сімейства тогавірусів.
Показання до застосування вакцини проти лихоманки чикунгунья
Вакцина проти лихоманки чикунгунья показана для профілактики захворювання, спричиненого вірусом чикунгунья, в осіб віком ≥ 18 років, які мають підвищений ризик зараження. У лютому 2024 р. Консультативний комітет щодо практики імунізації (ACIP) схвалив рекомендації щодо використання вакцини серед деяких людей, які подорожують за кордон, і для працівників лабораторій у Сполучених Штатах Америки.
ACIP рекомендує вакцину проти лихоманки чикунгунья дорослим віком ≥ 18 років, які подорожують до країни або території, де є спалах лихоманки чикунгунья. Крім того, вакцинація проти лихоманки чикунгунья може розглядатися в людей, які подорожують до країни або території, де спалах відсутній, але є докази передачі вірусу чикунгунья серед людей протягом останніх 5 років:
Люди віком > 65 років, особливо з основними захворюваннями, які з високою ймовірністю зазнають принаймні помірного контакту з комарами (помірний контакт може включати мандрівників, які можуть мати принаймні 2 сукупні тижні контакту з комарами в приміщенні або на відкритому повітрі) АБО
Люди, які перебувають у такій зоні сукупно 6 місяців і більше
ACIP також рекомендує проводити вакцинацію проти лихоманки чикунгунья працівникам лабораторій з потенційним контактом із вірусом чикунгунья.
Протипоказання та застереження при застосуванні вакцини проти лихоманки чикунгунья
Основні протипоказання до застосування вакцини проти лихоманки чикунгунья:
Імунодефіцит або імуносупресія внаслідок захворювання або медикаментозної терапії (наприклад, через гематологічні та солідні пухлини, хіміотерапію, вроджений імунодефіцит, довгострокову терапію імунодепресантами або в пацієнтів з ВІЛ-інфекцією з серйозним імунодефіцитом).
Наявність в анамнезі тяжкої алергічної реакції (наприклад, анафілаксії) на будь-який компонент вакцини
Застереження щодо застосування вакцини проти лихоманки чикунгунья:
У разі виникнення анафілаксії необхідно забезпечити відповідне медичне лікування та нагляд.
Вакцина може викликати серйозні або тривалі побічні реакції, схожі на лихоманку чикунгунья.
Вакцинальна вірусемія виникає в перший тиждень після введення вакцини. Невідомо, чи може вакцинний вірус передаватися від вагітної жінки до плоду чи новонародженого та викликати побічні реакції у плода чи новонародженого. Проте вертикальна передача вірусу чикунгунья дикого типу новонародженим від вагітних осіб з віремією під час пологів є поширеною та може спричинити важку, потенційно смертельну хворобу чикунгунья у новонароджених.
У зв'язку із введенням ін'єкційних вакцин, включаючи вакцину проти лихоманки чикунгунья, може виникати синкопе (непритомність). Необхідно вживати заходів, щоб уникнути травм через непритомність.
Вакцинація вакциною проти лихоманки чикунгунья може не захистити всіх людей.
Доза та введення вакцини проти лихоманки чикунгунья
Доза вакцини проти лихоманки чикунгунья становить 0,5 мл в/м. Живий ліофілізований компонент антигену відновлюється під час використання стерильною водою, що додається.
Побічні ефекти вакцини проти лихоманки чикунгунья
Поширені побічні ефекти, про які повідомлялося в клінічних дослідженнях:
Реакція та болючість у місці ін'єкції
Головний біль
Втомлюваність
Міалгія
Артралгія
Гарячка
Нудота
Додаткова інформація
Можуть бути корисними наведені нижче англомовні ресурси. Будь ласка, зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цих ресурсів.
Консультаційний комітет щодо практики імунізації (ACIP): Рекомендації ACIP
Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA): Схвалена інструкція з медичного застосування вакцини проти лихоманки чикунгунья