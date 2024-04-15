Вакцина проти лихоманки чикунгунья показана для профілактики захворювання, спричиненого вірусом чикунгунья, в осіб віком ≥ 18 років, які мають підвищений ризик зараження. У лютому 2024 р. Консультативний комітет щодо практики імунізації (ACIP) схвалив рекомендації щодо використання вакцини серед деяких людей, які подорожують за кордон, і для працівників лабораторій у Сполучених Штатах Америки.

ACIP рекомендує вакцину проти лихоманки чикунгунья дорослим віком ≥ 18 років, які подорожують до країни або території, де є спалах лихоманки чикунгунья. Крім того, вакцинація проти лихоманки чикунгунья може розглядатися в людей, які подорожують до країни або території, де спалах відсутній, але є докази передачі вірусу чикунгунья серед людей протягом останніх 5 років:

Люди віком > 65 років, особливо з основними захворюваннями, які з високою ймовірністю зазнають принаймні помірного контакту з комарами (помірний контакт може включати мандрівників, які можуть мати принаймні 2 сукупні тижні контакту з комарами в приміщенні або на відкритому повітрі) АБО

Люди, які перебувають у такій зоні сукупно 6 місяців і більше

ACIP також рекомендує проводити вакцинацію проти лихоманки чикунгунья працівникам лабораторій з потенційним контактом із вірусом чикунгунья.