Часте застосування карбапенемів призвело до розвитку певної резистентності до них. Це спричиняє занепокоєння, оскільки карбапенеми часто є останнім варіантом для лікування інфекцій, зумовлених полірезистентними грамнегативними мікроорганізмами, особливо тими, що виробляють AmpC та бета-лактамази широкого спектра, які інактивують більшість бета-лактамних антибіотиків, за винятком карбапенемів.

Найпоширенішим механізмом резистентності до карбапенемів є

Продукування карбапенемази

Однак резистентність до карбапенемів також може бути опосередкована відсутністю або зміною поринових каналів, експресією ефлюксних насосів чи модифікацією пеніцилін-зв’язувального білка (PBP).

Багато карбапенемаз кодуються плазмідами, що сприяє поширенню генів резистентності серед мікроорганізмів одного виду або навіть серед різних видів бактерій. Якщо в пацієнта виявляють патогенні мікроорганізми, що виробляють карбапенемазу, необхідно вжити запобіжних заходів щодо запобігання поширенню інфекції та виконати посилену дезінфекцію об’єктів довкілля.

Нові інгібітори бета-лактамази — авібактам, релебактам і ваборбактам, можуть пригнічувати більшість карбапенемаз, але є неефективними проти метало-бета-лактамаз (тип карбапенемази, який використовує хімічно активний цинк в активному центрі для руйнування карбапенемів). Поєднання авібактаму з цефтазидимом, ваборбактаму з меропенемом або релебактаму з іміпенемом підвищує активність проти патогенних мікроорганізмів, які виробляють серинові карбапенемази. Прикладами серинових карбапенемаз є карбапенемаза Klebsiella pneumoniae (KPC) і бета-лактамази OXA.