Спектиноміцин є бактеріостатичним антибіотиком, подібним за хімічною структурою до аміноглікозидів. Спектиноміцин зв’язується з 30S-субодиницею рибосоми й цим пригнічує синтез бактеріальних білків. Його активність обмежується гонококами. Спектиноміцин виділяється за допомогою клубочкової фільтрації.

Є такі показання до його застосування:

Застосування спектиноміцину для лікування гонококового фарингіту є неефективним. Він не доступний у Сполучених Штатах Америки, а там, де його можна застосовувати, його резервують для пацієнтів, які не можуть отримувати лікування цефтріаксоном.

Побічні ефекти, у тому числі реакції гіперчутливості та гарячка, спостерігаються рідко.