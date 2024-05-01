skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon

Спектиноміцин

ЗаBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Переглянуто/перевірено трав. 2024

    Спектиноміцин є бактеріостатичним антибіотиком, подібним за хімічною структурою до аміноглікозидів. Спектиноміцин зв’язується з 30S-субодиницею рибосоми й цим пригнічує синтез бактеріальних білків. Його активність обмежується гонококами. Спектиноміцин виділяється за допомогою клубочкової фільтрації.

    Є такі показання до його застосування:

    Застосування спектиноміцину для лікування гонококового фарингіту є неефективним. Він не доступний у Сполучених Штатах Америки, а там, де його можна застосовувати, його резервують для пацієнтів, які не можуть отримувати лікування цефтріаксоном.

    Побічні ефекти, у тому числі реакції гіперчутливості та гарячка, спостерігаються рідко.

    Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

    This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

    Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.