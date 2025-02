Огляд гемостазу

Інгібітори протеази плазми (антитромбін, інгібітор тканинного фактора, альфа-2-макроглобулін та кофактор II гепарину) інактивують ферменти згортання крові. Антитромбін інгібує тромбін, фактор Xa, фактор XIa і фактор IXa.

Два вітамін K-залежних білки, білок C та вільний білок S утворюють комплекс, який інактивує фактори VIIIa та Va шляхом протеолізу. При зв'язуванні з рецептором на ендотеліальних клітинах (тромбомодулін [CD141]) тромбін активує білок C. Активований білок C у комбінації з вільним білком S та рецептором білка C ендотеліальної клітини протеолізує та інактивує фактори VIIIa та Va.

На додаток до зазвичай присутніх інактиваторів, існує ряд антикоагулянтів, які посилюють інактивацію факторів згортання крові (див. рисунок «Антикоагулянти та місця їх дії»).

Гепарин підвищує активність антитромбіну. Нефракціонований гепарин (НФГ) і низькомолекулярні гепарини (НМГ) підвищують активність антитромбіну, інактивуючи фактори IIa (тромбін) і Xa. НМГ включають еноксапарин, дальтепарин і олозапарин.

Варфарин є антагоністом вітаміну К. Він інгібує регенерацію активної форми вітаміну К і, таким чином, інгібує утворення функціональних форм вітамін К-залежних факторів згортання крові II, VII, IX і X (а також білків C і S).

Фондапаринукс, невелика синтетична молекула, що містить необхідну пентасахаридну частину структури гепарину, посилює антитромбінову інактивацію фактора Xa, але не фактора IIa (тромбіну).

До парентеральних прямих інгібіторів тромбіну відносяться аргатробан і бівалірудин.

Новіші прямі пероральні антикоагулянти включають інгібітор тромбіну (дабігатран) та інгібітори фактора Ха (апіксабан, рівароксабан, едоксабан). Застосування цих лікарських препаратів, у тому числі ризики, користь та засоби зворотної дії, обговорюються в розділах Посібника щодо фібриляції передсердь, тромбозу глибоких вен (ТГВ) та тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА).