Огляд гемостазу

Різні механізми, включаючи оксид азоту ендотеліальних клітин та простациклін, сприяють текучості крові шляхом запобігання агрегації тромбоцитів та розширення неушкоджених кровоносних судин. Ці медіатори більше не виробляються, коли ендотелій судин пошкоджується. За таких умов тромбоцити прилипають до пошкодженої внутрішньої оболонки та утворюють агрегати. На початку тромбоцити прикріплюються до довгих ниток фактора фон Віллебранда (ФФВ), які перед цим були секретовані стимульованими ендотеліальними клітинами, та закріплюються на них. ФФВ зв'язується з рецепторами на оболонці тромбоцитів (глікопротеїн Ib/IX). Тромбоцити, прикріплені до стінки судини, активуються. Під час активації тромбоцити вивільняють медіатори агрегації, включаючи аденозин дифосфат (АДФ) із накопичувальних вакуоль.

Інші біохімічні зміни, що виникають у результаті активації, включають:

Гідроліз мембранних фосфоліпідів

Пригнічення аденілатциклази

Мобілізація внутрішньоклітинного кальцію

Фосфорилювання внутрішньоклітинних білків

Арахідонова кислота перетворюється на тромбоксан A2. Ця реакція потребує циклооксигенази тромбоцитів та незворотно інгібується аспірином і зворотно багатьма НПЗП (нестероїдні протизапальні препарати).

АДП, тромбоксан A2 та інші медіатори індукують активацію та агрегацію додаткових тромбоцитів на ураженому ендотелії. Рецептори тромбоцитів для АДФ включають рецептор P2Y12, який надсилає сигнали для пригнічення аденілатциклази, знижує рівень циклічного аденозинмонофосфату (цАМФ) та сприяє активації рецептора глікопротеїну IIb/IIIa (зібраного на активованій мембрані поверхні тромбоцитів із глікопротеїнів IIb та IIIa). Фібриноген зв’язується з комплексами глікопротеїну IIb/IIIa суміжних тромбоцитів, з’єднуючи їх із агрегатами.

Тромбоцити надають поверхню для складання та активації коагуляційних комплексів і утворення тромбіну. Тромбін перетворює фібриноген на мономери фібрину, а мономери фібрину полімеризуються в фібринові полімери, які зв’язують агреговані тромбоцити в тромбоцитарно-фібринові гемостатичні пробки.