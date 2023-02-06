Як виконувати латеральну кантотомію

Усі попередні кроки потрібно виконати якнайшвидше, у тому числі приблизне оцінювання гостроти зору, огляд очного яблука, а іноді — просте очищення та промивання ділянки бічного кантуса.

Покладіть усі інструменти на лоток біля узголів'я ліжка, щоби все було в легкодоступному місці й не потрібно було просити про допомогу.

Підготуйте шкіру за допомогою антисептичного засобу, як-от повідон-йод або хлоргексидин; не допускайте потрапляння антисептичного засобу в око. Обкладіть ділянку операційного поля стерильними серветками.

Уведіть 1 або 2 мл місцевого анестетика, що містить епінефрин, у місце розрізу бічного кантального сухожилка.

За допомогою голкотримача або гемостата здавіть тканину від латерального кута ока до краю орбіти на період часу приблизно від 20 секунд до 2 хвилин. Здавлення цієї тканини допомагає мінімізувати кровотечу та полегшує визначення місця розрізу за наявності поширеного травматичного набряку.

Використовуйте ножиці для райдужки, щоб розрізати бічний кантус до краю очної ямки приблизно на 1–2 см (кантотомія).

Розріжте нижню й іноді обидві ніжки бічної кантальної зв’язки (кантоліз). Більшість експертів рекомендують починати з нижньої ніжки. Підніміть бокову частину нижньої повіки. Коли ножиці спрямовані в напрямку від очного яблука, визначте та розріжте нижню ніжку. «Брязкіт» ножицями може допомогти визначити нижню ніжку. Якщо сухожилок все ще неушкоджений, відчувається дзвінкий звук, схожий на звук натягнутої струни.

Потім деякі експерти зазвичай рекомендують розрізати верхню ніжку. Інші експерти рекомендують проводити повторе оцінювання на предмет зменшення ознак компартмент-синдрому очниці (КСО) (наприклад, шляхом вимірювання внутрішньоочного тиску) і розрізати верхню ніжку, лише якщо КСО зберігається.

Щоб розрізати верхню ніжку, підніміть і оголіть нижню частину бокової поверхні верхньої повіки. Перевірте, чи розрізаний сухожилок верхньої ніжки, побрязкавши по ньому ножицями.