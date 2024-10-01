Забої та розриви повік

До травм повік належать забої та рвані рани, і їх причиною зазвичай є фізичні травми.
(Див. також Загальні відомості про травму ока).
Травми повік
Забої (контузії) повік (що призводять до появи підбитих очей із одночасним [зазвичай] залученням верхньої та нижньої повік) є більш косметично, ніж клінічно значущими, хоча вони іноді можуть супроводжуватися більш серйозними травмами і ними не можна легковажити. Неускладнені забої лікують холодовими елементами для зменшення набряку протягом перших 24–48 годин.
Тяжка тупа травма ділянки навколо ока може призвести до крововиливу в очницю та компартмент-синдрому очниці з можливістю втрати зору. При всіх пошкодженнях повік обов’язково перевіряють зорову функцію і оглядають очне яблуко. Якщо набряк повік занадто великий, щоб можна було дослідити очне яблуко, слід терміново звернутися до офтальмолога (1).
СКОТТ КАМАЗІНЕ (SCOTT CAMAZINE) / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА
Розриви повік
Незначні розриви повік без залучення її країв або тарзальної пластинки можна відновити шляхом ушивання шовним матеріалом 6-0 або 7-0 із нейлону або поліпропілену (або, в деяких групах людей, таких як діти, розсмоктувального шовного матеріалу, наприклад, простого кетгуту). Поверхневі розриви можуть не вимагати накладання швів, якщо краї рани не є під натягом та добре зближені. Іноді можна використовувати смужки для закриття рани або тканинний клей. Якщо використовуються тканинні клеї, необхідно бути особливо уважним, щоб переконатися, що верхня і нижня повіки випадково не склеїлися.
Найкраще, щоби відновлення розривів краю повіки здійснювалося хірургом-офтальмологом, що гарантуватиме точне співставлення країв та запобігатиме утворенню виїмки в контурі повіки. Ускладнені розриви повіки, до яких належать розриви медіальної частини нижньої або верхньої повіки (із можливим залученням слізного канальця), наскрізні розриви, ті, при яких у пацієнта відмічається птоз, і ті, які оголюють жирову тканину очниці або захоплюють тарзальну пластинку, також повинні відновлюватися хірургом-офтальмологом (2).
Довідкові матеріали
1. Scoville NM, Ding L, Stacey AW: Success rates of lateral canthotomy and cantholysis for treatment of orbital compartment syndrome. Am J Emerg Med 70:140-143, 2023. doi: 10.1016/j.ajem.2023.05.037
2. Chang EL, Rubin PA: Management of complex eyelid lacerations. Int Ophthalmol Clin 2002;42(3):187-201. doi:10.1097/00004397-200207000-00020
Ключові моменти
Консультація з офтальмологом у разі ускладненого розриву повіки (наприклад, через край, тарзальну пластинку або каналець, викликаючий птоз або оголюючий жирову тканину очниці).
Травма рогівки може спричинити розрив очного яблука, катаракту, вивих кришталика, глаукому, крововилив у скловидне тіло або пошкодження сітківки (крововилив, відшарування або набряк).
Підозра на розрив очного яблука має виникати, якщо травма призводить до видимого розриву рогівки або склери, витікання водянистої вологи, появи незвичайно неглибокої або глибокої передньої камери чи зіниці неправильної форми.