Забої та розриви повік

Забої (контузії) повік (що призводять до появи підбитих очей із одночасним [зазвичай] залученням верхньої та нижньої повік) є більш косметично, ніж клінічно значущими, хоча вони іноді можуть супроводжуватися більш серйозними травмами і ними не можна легковажити. Неускладнені забої лікують холодовими елементами для зменшення набряку протягом перших 24–48 годин.

Тяжка тупа травма ділянки навколо ока може призвести до крововиливу в очницю та компартмент-синдрому очниці з можливістю втрати зору. При всіх пошкодженнях повік обов’язково перевіряють зорову функцію і оглядають очне яблуко. Якщо набряк повік занадто великий, щоб можна було дослідити очне яблуко, слід терміново звернутися до офтальмолога (1).