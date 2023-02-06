Як виконувати промивання ока й вивертання повіки

Основна ціль під час лікування хімічних опіків ока — негайно почати промивання. Відкладіть інші етапи оцінювання та лікування, навіть звичайні попередні завдання, у тому числі зовнішній огляд ока й елементарне оцінювання гостроти зору, до завершення промивання.

Якщо це можливо, перед промиванням перевірте pH ока, торкнувшись нижнього склепіння шматком лакмусового паперу або тест-смужки для визначення pH із набору тест-смужок для аналізу сечі. Якщо одразу немає доступу до лакмусового паперу, перевірте pH якомога швидше після початку промивання. Нормальний показник pH ока, виміряний за допомогою лакмусового паперу, становить приблизно 7,0.

Попросіть пацієнта подивитися вгору, а потім помістіть краплю місцевого анестетика для ока в ділянку нижнього склепіння ураженого ока. Попросіть пацієнта тримати око зажмуреним до початку промивання, щоб утримати лікарський засіб. Під час промивання, можливо, необхідно буде повторно закапувати краплі кожні 5–10 хвилин.

Якщо в оці можуть знаходитися тверді частинки, а значний вплив хімічних речовин малоймовірний, перед промиванням заберіть потенційні тверді частинки за допомогою зволоженого аплікатора з бавовняним наконечником. Видаляйте частинки як у нижньому, так і у верхньому склепінні.

Однією рукою тримайте кінець трубки для в/в введення на відстані приблизно 3–5 см від ока. Повністю відкрийте трубку, щоб забезпечити оптимальний потік розчину для промивання.

Спрямовуйте потік розчину для промивання на всю поверхню ока, у тому числі в ділянку нижніх і верхніх склепінь та рогівки. Потік повинен текти по поверхні, і його ніколи не можна спрямовувати безпосередньо на рогівку.

Відтягніть повіки, щоб належно промити склепіння. Використовуйте руку, яка не тримає трубку системи для в/в введення, або ж відтягнути повіки може асистент, тримаючи марлевий тампон у кожній руці. Також можна використовувати ретрактор повіки, особливо за наявності блефароспазму. Ретрактор повіки може спричиняти біль, який потребує лікування (зазвичай лікується місцево пропаракаїном).

Під час лікування хімічного опіку також швидко промийте поверхні шкіри повік і ділянку навколо ока, щоб видалити залишки хімічних речовин.

Тривалість промивання залежить від клінічного сценарію, і його потрібно виконувати до нормалізації pH. Здебільшого промивати необхідно 15–20 хвилин, і для цього часто використовують декілька літрів розчину для промивання. У разі опіків кислотами й, особливо, у разі опіків лугами деякі експерти рекомендують промивати протягом 1–2 годин. У разі опіків лугами промивання може тривати багато годин.

Для тривалого промивання (наприклад, > 15 хвилин) слід розглянути використання склеральної лінзи. Розгляньте доцільність додавання 10 мл 1 % лідокаїну до кожного літра рідини для промивання, щоб забезпечити анестезію, та застосування комерційно доступної рідини для промивання, а не фізіологічного розчину або розчину Рінгера лактат.