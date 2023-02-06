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Як виконувати промивання ока й вивертання повіки

ЗаChristopher J. Brady, MD, Larner College of Medicine, University of Vermont
Переглянуто/перевірено лют. 2023

Промивання ока виконують для вимивання частинок і шкідливих хімічних речовин у напрямку від кон’юнктиви та рогівки. Вивертання повіки проводять для оголення склепіння та кон’юнктиви верхньої повіки, щоб у цих областях можна було виявити сторонні тіла.

Вивертання повіки та промивання часто виконують разом, щоб видалити як тверді частинки, так і хімічні подразнювальні речовини з усієї поверхні ока.

Показання до промивання ока та вивертання повіки

  • Хімічна травма ока (хімічні опіки, спричинені їдкими речовинами, є невідкладною медичною ситуацією; промивання слід починати якнайшвидше, і для такого промивання на місці можна використовувати будь-яку наявну воду, навіть до прибуття медичної допомоги)

  • Видалення дрібних твердих частинок з ока

  • Лікування відчуття стороннього тіла, коли не видно твердих частинок (іноді успішно)

Протипоказання до промивання ока та вивертання повіки

Абсолютні протипоказання

  • Немає

Відносні протипоказання

  • У разі підозри на перфорацію очного яблука промивання слід відкласти до проведення формального обстеження ока. Якщо є вірогідність глибокого травмування рогівки або наявності в ній стороннього тіла, промивання за допомогою склеральної лінзи може спричинити ще більше травмування, і цього робити не слід. Око промивають вручну, акуратно та дуже обережно.

Ускладнення промивання ока та вивертання повіки

  • Рогівку або кон’юнктиву можна механічно пошкодити кінчиком трубки для в/в введення, склеральною лінзою або іригаційним струменем, спрямованим безпосередньо на рогівку.

Обладнання для промивання ока та вивертання повіки

  • Розчин для промивання, наприклад фізіологічний розчин (0,9 %), Рінгера лактат, підігрівають, якщо це можливо; тривале промивання може потребувати кількох літрів розчину

  • Трубки для в/в введення та штатив для в/в інфузій

  • Дренажний лоток та рушники для збирання рідини після промивання

  • Захисні засоби для обличчя/очей, рукавички та халат для виконавця(-ів)

  • Місцевий анестетик (наприклад, 0,5 % очні краплі з пропаракаїном); іноді в разі тривалого промивання до кожного літра розчину для промивання слід додати 10 мл 1 % лідокаїну.

  • Широкий лакмусовий папір або тест-смужки для визначення pH

  • Марлеві тампони, ретрактори повік

  • Аплікатори з бавовняними наконечниками (ватна паличка)

  • Склеральна лінза (для промивання)

Додаткові міркування щодо промивання ока та вивертання повіки

  • Пацієнти, які піддавалися впливу хімічних речовин, окрім опіків ока, можуть отримати інші серйозні хімічні травми. Лікування опіків ока слід проводити одночасно з лікуванням інших таких серйозних травм.

  • У разі серйозних опіків ока потрібна невідкладна консультація офтальмолога, особливо в разі глибоких травм рогівки, але під час очікування офтальмолога не можна відкладати промивання.

  • Якщо немає впевненості щодо ступеня тяжкості хімічної травми ока, проводять промивання ока.

Відповідна анатомія для промивання ока та вивертання повіки

  • Нижні та верхні склепіння кон'юнктиви забезпечують вільний рух повік. Верхнє і нижнє склепіння кон'юнктиви — це ділянки м'яких тканин у верхній і нижній повіках відповідно, в яких з'єднується кон'юнктива очного яблука і кон'юнктива повік.

  • Для оголення склепінь необхідно вивернути верхню та нижню повіки.

Розташування пацієнта для промивання ока та вивертання повіки

  • Розташуйте пацієнта на ношах або ліжку в положенні лежачи на спині.

  • Повісьте пакети з фізіологічним розчином для промивання на декілька футів (1 фут = 30,48 см) над головою пацієнта (потік рідини залежить від цієї висоти).

  • Покладіть на носилки пластиковий дренажний лоток під око пацієнта, щоб зібрати рідину після промивання, та рушники.

  • Для відтягування повік під час промивання можна залучати асистента, який повинен стояти з протилежного боку носилок.

Покроковий опис промивання ока та вивертання повіки

  • Основна ціль під час лікування хімічних опіків ока — негайно почати промивання. Відкладіть інші етапи оцінювання та лікування, навіть звичайні попередні завдання, у тому числі зовнішній огляд ока й елементарне оцінювання гостроти зору, до завершення промивання.

  • Якщо це можливо, перед промиванням перевірте pH ока, торкнувшись нижнього склепіння шматком лакмусового паперу або тест-смужки для визначення pH із набору тест-смужок для аналізу сечі. Якщо одразу немає доступу до лакмусового паперу, перевірте pH якомога швидше після початку промивання. Нормальний показник pH ока, виміряний за допомогою лакмусового паперу, становить приблизно 7,0.

  • Попросіть пацієнта подивитися вгору, а потім помістіть краплю місцевого анестетика для ока в ділянку нижнього склепіння ураженого ока. Попросіть пацієнта тримати око зажмуреним до початку промивання, щоб утримати лікарський засіб. Під час промивання, можливо, необхідно буде повторно закапувати краплі кожні 5–10 хвилин.

  • Якщо в оці можуть знаходитися тверді частинки, а значний вплив хімічних речовин малоймовірний, перед промиванням заберіть потенційні тверді частинки за допомогою зволоженого аплікатора з бавовняним наконечником. Видаляйте частинки як у нижньому, так і у верхньому склепінні.

  • Однією рукою тримайте кінець трубки для в/в введення на відстані приблизно 3–5 см від ока. Повністю відкрийте трубку, щоб забезпечити оптимальний потік розчину для промивання.

  • Спрямовуйте потік розчину для промивання на всю поверхню ока, у тому числі в ділянку нижніх і верхніх склепінь та рогівки. Потік повинен текти по поверхні, і його ніколи не можна спрямовувати безпосередньо на рогівку.

  • Відтягніть повіки, щоб належно промити склепіння. Використовуйте руку, яка не тримає трубку системи для в/в введення, або ж відтягнути повіки може асистент, тримаючи марлевий тампон у кожній руці. Також можна використовувати ретрактор повіки, особливо за наявності блефароспазму. Ретрактор повіки може спричиняти біль, який потребує лікування (зазвичай лікується місцево пропаракаїном).

  • Під час лікування хімічного опіку також швидко промийте поверхні шкіри повік і ділянку навколо ока, щоб видалити залишки хімічних речовин.

  • Тривалість промивання залежить від клінічного сценарію, і його потрібно виконувати до нормалізації pH. Здебільшого промивати необхідно 15–20 хвилин, і для цього часто використовують декілька літрів розчину для промивання. У разі опіків кислотами й, особливо, у разі опіків лугами деякі експерти рекомендують промивати протягом 1–2 годин. У разі опіків лугами промивання може тривати багато годин.

  • Для тривалого промивання (наприклад, > 15 хвилин) слід розглянути використання склеральної лінзи. Розгляньте доцільність додавання 10 мл 1 % лідокаїну до кожного літра рідини для промивання, щоб забезпечити анестезію, та застосування комерційно доступної рідини для промивання, а не фізіологічного розчину або розчину Рінгера лактат.

  • Після завершення промивання перевірте pH ока (очей). Якщо показник pH виходить за межі норми, продовжуйте промивання. Якщо показник pH є нормальним, ще раз перевірте його через 20 хвилин, щоб дізнатися, чи потрібно знову розпочати промивання, оскільки хімічні речовини можуть і далі витікати з тканини та змінювати нормалізований рівень pH.

Вивертання повіки

  • Після завершення промивання виверніть верхню повіку, щоб переконатися у відсутності залишкових відкладень у ділянці кон’юнктиви верхньої повіки.

  • Спочатку обережно притисніть верхню частину верхньої повіки аплікатором з бавовняним наконечником. Потім вручну підніміть край верхньої повіки, загніть її назад над аплікатором (тобто вгору й назад у напрямку до лоба пацієнта).

  • Утримуйте на місці вивернуту повіку, розмістивши аплікатор над вивернутою кон’юнктивою.

  • Зокрема, у разі підозри на стороннє тіло або тіла оголіть верхнє склепіння, виконавши подвійне вивертання повіки (тобто спочатку виверніть повіку, а потім помістіть тампон під вивернуту повіку та піднімайте її вгору, доки не стане видно склепіння).

  • Протріть як нижнє, так і верхнє склепіння, щоб видалити всі видимі частинки, а також залишкові частинки, яких не видно.

Склеральна лінза

  • Використовуйте склеральну лінзу, якщо потрібне тривале промивання, наприклад, у пацієнтів зі значними опіками лугами. Оскільки склеральні лінзи ретельно не промивають і можуть не повністю промити склепіння, використовуйте їх лише після ручного промивання принаймні одним літром фізіологічного розчину. Якщо є вірогідність перфорації очного яблука чи глибокого травмування рогівки або наявності в ній стороннього тіла, промивання за допомогою склеральної лінзи може спричинити ще більше травмування, і цього робити не слід.

  • Перед введенням лінзи нанесіть місцевий анестетик.

  • Приєднайте лінзу до трубки з фізіологічним розчином і відкрийте трубку для внутрішньовенного введення, щоб рідина повільно текла через пристрій.

  • Попросіть пацієнта подивитися вниз і вставте лінзу під верхню повіку. Потім попросіть пацієнта подивитися вгору та вставте іншу половину лінзи під нижню повіку.

  • Коли лінза буде встановлена, збільште потік фізіологічного розчину через трубку.

  • Склеральні лінзи можна використовувати для одночасного промивання обох очей.

Після процедури промивання ока та вивертання повіки

  • Проведіть офтальмологічне обстеження, у тому числі оцінювання гостроти зору, вимірювання внутрішньоочного тиску та обстеження рогівки та кон’юнктиви за допомогою щілинної лампи з фарбуванням флуоресцеїном для оцінювання на предмет абразії рогівки.

  • За необхідності (наприклад, у разі тяжких хімічних опіків) закличте на консультацію офтальмолога для забезпечення безперервного лікування або 24-годинного подальшого спостереження.

  • Призначте зволожувальні речовини (штучні сльози та мазі без консервантів) і антибіотики для місцевого застосування (наприклад, 0,5 % краплі моксифлоксацину тричі на добу протягом приблизно 3 днів) пацієнтам із пошкодженням рогівки легкого ступеня внаслідок незначного впливу хімічних речовин.

  • Розгляньте доцільність застосування пов’язки на око або системних анальгетиків для зменшення болю, а також циклоплегічного засобу (5 % гоматропін або 1 % циклопентолат двічі на добу; уникайте фенілефрину, оскільки він може спричинити звуження судин та посилити ішемію).

  • Порадьте пацієнтові повернутися до відділення невідкладної допомоги протягом 24 годин, якщо симптоми не зменшуються або якщо вони погіршуються.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.