Як виконувати промивання ока й вивертання повіки

Промивання ока виконують для вимивання частинок і шкідливих хімічних речовин у напрямку від кон’юнктиви та рогівки. Вивертання повіки проводять для оголення склепіння та кон’юнктиви верхньої повіки, щоб у цих областях можна було виявити сторонні тіла.
Вивертання повіки та промивання часто виконують разом, щоб видалити як тверді частинки, так і хімічні подразнювальні речовини з усієї поверхні ока.
Показання до промивання ока та вивертання повіки
Хімічна травма ока (хімічні опіки, спричинені їдкими речовинами, є невідкладною медичною ситуацією; промивання слід починати якнайшвидше, і для такого промивання на місці можна використовувати будь-яку наявну воду, навіть до прибуття медичної допомоги)
Видалення дрібних твердих частинок з ока
Лікування відчуття стороннього тіла, коли не видно твердих частинок (іноді успішно)
Протипоказання до промивання ока та вивертання повіки
Абсолютні протипоказання
Немає
Відносні протипоказання
У разі підозри на перфорацію очного яблука промивання слід відкласти до проведення формального обстеження ока. Якщо є вірогідність глибокого травмування рогівки або наявності в ній стороннього тіла, промивання за допомогою склеральної лінзи може спричинити ще більше травмування, і цього робити не слід. Око промивають вручну, акуратно та дуже обережно.
Ускладнення промивання ока та вивертання повіки
Рогівку або кон’юнктиву можна механічно пошкодити кінчиком трубки для в/в введення, склеральною лінзою або іригаційним струменем, спрямованим безпосередньо на рогівку.
Обладнання для промивання ока та вивертання повіки
Розчин для промивання, наприклад фізіологічний розчин (0,9 %), Рінгера лактат, підігрівають, якщо це можливо; тривале промивання може потребувати кількох літрів розчину
Трубки для в/в введення та штатив для в/в інфузій
Дренажний лоток та рушники для збирання рідини після промивання
Захисні засоби для обличчя/очей, рукавички та халат для виконавця(-ів)
Місцевий анестетик (наприклад, 0,5 % очні краплі з пропаракаїном); іноді в разі тривалого промивання до кожного літра розчину для промивання слід додати 10 мл 1 % лідокаїну.
Широкий лакмусовий папір або тест-смужки для визначення pH
Марлеві тампони, ретрактори повік
Аплікатори з бавовняними наконечниками (ватна паличка)
Склеральна лінза (для промивання)
Додаткові міркування щодо промивання ока та вивертання повіки
Пацієнти, які піддавалися впливу хімічних речовин, окрім опіків ока, можуть отримати інші серйозні хімічні травми. Лікування опіків ока слід проводити одночасно з лікуванням інших таких серйозних травм.
У разі серйозних опіків ока потрібна невідкладна консультація офтальмолога, особливо в разі глибоких травм рогівки, але під час очікування офтальмолога не можна відкладати промивання.
Якщо немає впевненості щодо ступеня тяжкості хімічної травми ока, проводять промивання ока.
Відповідна анатомія для промивання ока та вивертання повіки
Нижні та верхні склепіння кон'юнктиви забезпечують вільний рух повік. Верхнє і нижнє склепіння кон'юнктиви — це ділянки м'яких тканин у верхній і нижній повіках відповідно, в яких з'єднується кон'юнктива очного яблука і кон'юнктива повік.
Для оголення склепінь необхідно вивернути верхню та нижню повіки.
Розташування пацієнта для промивання ока та вивертання повіки
Розташуйте пацієнта на ношах або ліжку в положенні лежачи на спині.
Повісьте пакети з фізіологічним розчином для промивання на декілька футів (1 фут = 30,48 см) над головою пацієнта (потік рідини залежить від цієї висоти).
Покладіть на носилки пластиковий дренажний лоток під око пацієнта, щоб зібрати рідину після промивання, та рушники.
Для відтягування повік під час промивання можна залучати асистента, який повинен стояти з протилежного боку носилок.
Покроковий опис промивання ока та вивертання повіки
Основна ціль під час лікування хімічних опіків ока — негайно почати промивання. Відкладіть інші етапи оцінювання та лікування, навіть звичайні попередні завдання, у тому числі зовнішній огляд ока й елементарне оцінювання гостроти зору, до завершення промивання.
Якщо це можливо, перед промиванням перевірте pH ока, торкнувшись нижнього склепіння шматком лакмусового паперу або тест-смужки для визначення pH із набору тест-смужок для аналізу сечі. Якщо одразу немає доступу до лакмусового паперу, перевірте pH якомога швидше після початку промивання. Нормальний показник pH ока, виміряний за допомогою лакмусового паперу, становить приблизно 7,0.
Попросіть пацієнта подивитися вгору, а потім помістіть краплю місцевого анестетика для ока в ділянку нижнього склепіння ураженого ока. Попросіть пацієнта тримати око зажмуреним до початку промивання, щоб утримати лікарський засіб. Під час промивання, можливо, необхідно буде повторно закапувати краплі кожні 5–10 хвилин.
Якщо в оці можуть знаходитися тверді частинки, а значний вплив хімічних речовин малоймовірний, перед промиванням заберіть потенційні тверді частинки за допомогою зволоженого аплікатора з бавовняним наконечником. Видаляйте частинки як у нижньому, так і у верхньому склепінні.
Однією рукою тримайте кінець трубки для в/в введення на відстані приблизно 3–5 см від ока. Повністю відкрийте трубку, щоб забезпечити оптимальний потік розчину для промивання.
Спрямовуйте потік розчину для промивання на всю поверхню ока, у тому числі в ділянку нижніх і верхніх склепінь та рогівки. Потік повинен текти по поверхні, і його ніколи не можна спрямовувати безпосередньо на рогівку.
Відтягніть повіки, щоб належно промити склепіння. Використовуйте руку, яка не тримає трубку системи для в/в введення, або ж відтягнути повіки може асистент, тримаючи марлевий тампон у кожній руці. Також можна використовувати ретрактор повіки, особливо за наявності блефароспазму. Ретрактор повіки може спричиняти біль, який потребує лікування (зазвичай лікується місцево пропаракаїном).
Під час лікування хімічного опіку також швидко промийте поверхні шкіри повік і ділянку навколо ока, щоб видалити залишки хімічних речовин.
Тривалість промивання залежить від клінічного сценарію, і його потрібно виконувати до нормалізації pH. Здебільшого промивати необхідно 15–20 хвилин, і для цього часто використовують декілька літрів розчину для промивання. У разі опіків кислотами й, особливо, у разі опіків лугами деякі експерти рекомендують промивати протягом 1–2 годин. У разі опіків лугами промивання може тривати багато годин.
Для тривалого промивання (наприклад, > 15 хвилин) слід розглянути використання склеральної лінзи. Розгляньте доцільність додавання 10 мл 1 % лідокаїну до кожного літра рідини для промивання, щоб забезпечити анестезію, та застосування комерційно доступної рідини для промивання, а не фізіологічного розчину або розчину Рінгера лактат.
Після завершення промивання перевірте pH ока (очей). Якщо показник pH виходить за межі норми, продовжуйте промивання. Якщо показник pH є нормальним, ще раз перевірте його через 20 хвилин, щоб дізнатися, чи потрібно знову розпочати промивання, оскільки хімічні речовини можуть і далі витікати з тканини та змінювати нормалізований рівень pH.
Вивертання повіки
Після завершення промивання виверніть верхню повіку, щоб переконатися у відсутності залишкових відкладень у ділянці кон’юнктиви верхньої повіки.
Спочатку обережно притисніть верхню частину верхньої повіки аплікатором з бавовняним наконечником. Потім вручну підніміть край верхньої повіки, загніть її назад над аплікатором (тобто вгору й назад у напрямку до лоба пацієнта).
Утримуйте на місці вивернуту повіку, розмістивши аплікатор над вивернутою кон’юнктивою.
Зокрема, у разі підозри на стороннє тіло або тіла оголіть верхнє склепіння, виконавши подвійне вивертання повіки (тобто спочатку виверніть повіку, а потім помістіть тампон під вивернуту повіку та піднімайте її вгору, доки не стане видно склепіння).
Протріть як нижнє, так і верхнє склепіння, щоб видалити всі видимі частинки, а також залишкові частинки, яких не видно.
Склеральна лінза
Використовуйте склеральну лінзу, якщо потрібне тривале промивання, наприклад, у пацієнтів зі значними опіками лугами. Оскільки склеральні лінзи ретельно не промивають і можуть не повністю промити склепіння, використовуйте їх лише після ручного промивання принаймні одним літром фізіологічного розчину. Якщо є вірогідність перфорації очного яблука чи глибокого травмування рогівки або наявності в ній стороннього тіла, промивання за допомогою склеральної лінзи може спричинити ще більше травмування, і цього робити не слід.
Перед введенням лінзи нанесіть місцевий анестетик.
Приєднайте лінзу до трубки з фізіологічним розчином і відкрийте трубку для внутрішньовенного введення, щоб рідина повільно текла через пристрій.
Попросіть пацієнта подивитися вниз і вставте лінзу під верхню повіку. Потім попросіть пацієнта подивитися вгору та вставте іншу половину лінзи під нижню повіку.
Коли лінза буде встановлена, збільште потік фізіологічного розчину через трубку.
Склеральні лінзи можна використовувати для одночасного промивання обох очей.
Після процедури промивання ока та вивертання повіки
Проведіть офтальмологічне обстеження, у тому числі оцінювання гостроти зору, вимірювання внутрішньоочного тиску та обстеження рогівки та кон’юнктиви за допомогою щілинної лампи з фарбуванням флуоресцеїном для оцінювання на предмет абразії рогівки.
За необхідності (наприклад, у разі тяжких хімічних опіків) закличте на консультацію офтальмолога для забезпечення безперервного лікування або 24-годинного подальшого спостереження.
Призначте зволожувальні речовини (штучні сльози та мазі без консервантів) і антибіотики для місцевого застосування (наприклад, 0,5 % краплі моксифлоксацину тричі на добу протягом приблизно 3 днів) пацієнтам із пошкодженням рогівки легкого ступеня внаслідок незначного впливу хімічних речовин.
Розгляньте доцільність застосування пов’язки на око або системних анальгетиків для зменшення болю, а також циклоплегічного засобу (5 % гоматропін або 1 % циклопентолат двічі на добу; уникайте фенілефрину, оскільки він може спричинити звуження судин та посилити ішемію).
Порадьте пацієнтові повернутися до відділення невідкладної допомоги протягом 24 годин, якщо симптоми не зменшуються або якщо вони погіршуються.