Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Ходьба на пальцах ног

1. Встаньте на носки, подняв пятки с пола.

2. Пройдитесь на носках, держа колени прямо.

3. Пройдитесь как можно дальше в течение заданного периода времени, остановитесь, когда устанете.

4. Делайте по 3 подхода длительностью 1 минуту 1 раз в день.

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

По этим темам