Ходьба на пальцах ног
1. Встаньте на носки, подняв пятки с пола.
2. Пройдитесь на носках, держа колени прямо.
3. Пройдитесь как можно дальше в течение заданного периода времени, остановитесь, когда устанете.
4. Делайте по 3 подхода длительностью 1 минуту 1 раз в день.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.