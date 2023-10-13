Растягивание сгибателя подошвы в положении стоя
1. Встаньте лицом к стене или рядом со стеной, поместив руки на стену.
2. Согните колено травмированной ноги так, чтобы верхняя часть травмированной стопы находилась на полу с пальцами ног, направленными назад.
3. Согните колено на нетравмированной стороне и медленно опускайте туловище, пока не почувствуете растяжение верхней части стопы и лодыжки.
4. Держите растяжку в течение 30 секунд.
5. Делайте 1 подход по 4 повтора 3 раза в день.
6. Специальные инструкции
а. Растягивайте сгибатель подошвы в положении сидя или стоя, в зависимости от того, что для вас наиболее комфортно.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.