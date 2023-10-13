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Растягивание сгибателя подошвы в положении стоя

1. Встаньте лицом к стене или рядом со стеной, поместив руки на стену.

2. Согните колено травмированной ноги так, чтобы верхняя часть травмированной стопы находилась на полу с пальцами ног, направленными назад.

3. Согните колено на нетравмированной стороне и медленно опускайте туловище, пока не почувствуете растяжение верхней части стопы и лодыжки.

4. Держите растяжку в течение 30 секунд.

5. Делайте 1 подход по 4 повтора 3 раза в день.

6. Специальные инструкции

а. Растягивайте сгибатель подошвы в положении сидя или стоя, в зависимости от того, что для вас наиболее комфортно.

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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