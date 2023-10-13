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Подъем пяток

1. Встаньте обеими ногами на ступеньку так, чтобы пятки свисали с края ступеньки. Держитесь за что-нибудь для поддержки.

2. Поднимитесь на носки.

3. Сосредоточьтесь на медленном опускании пяток ниже высоты ступеньки.

4. Вернитесь в исходное положение и повторите.

5. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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