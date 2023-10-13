Подъем пяток
1. Встаньте обеими ногами на ступеньку так, чтобы пятки свисали с края ступеньки. Держитесь за что-нибудь для поддержки.
2. Поднимитесь на носки.
3. Сосредоточьтесь на медленном опускании пяток ниже высоты ступеньки.
4. Вернитесь в исходное положение и повторите.
5. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.