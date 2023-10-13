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Что вызывает дыхательную недостаточность?

Первопричинная проблема

Причина

Аномалии грудной стенки

Ранение грудной клетки, деформации, возникающие в результате хирургического вмешательства, травма, болезненное ожирение или сколиоз

Аномалии легочной ткани

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), реакция на лекарственный или наркотический препарат, пневмония, отек легких (избыток жидкости в легких) в связи с сердечной или почечной недостаточностью, пневмофиброз, облучение, саркоидоз или разрастание опухолей

Обструкция дыхательных путей

Астма, бронхоэктатическая болезнь, бронхиолит, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), кистозный фиброз или попадание в дыхательные пути инородных тел

мышечная слабость;

Боковой амиотрофический склероз (БАС), некоторые виды инсультов, синдром Гийена-Барре, мышечная дистрофия, миастения гравис, полиомиелит, полимиозит или повреждение спинного мозга.

Ослабленное дыхание (снижение дыхательной активности)

Интоксикация алкоголем, наркотическими или лекарственными препаратами, гипотиреоз, ожирение или синдром апноэ во сне

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