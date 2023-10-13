Типы патогенных микроорганизмов
Тип
Описание
Примеры
Расстройства, которые могут возникнуть
Бактерии — это микроскопические одноклеточные организмы без ядра.
Пиогенный стрептококк
Фарингит (стрептококковое воспаление горла)
Кишечная палочка (Escherichia coli)
Вирусы — это микроскопические болезнетворные организмы, размеры которых намного меньше грибков или бактерий. Они не воспроизводятся самостоятельно. Вторгаясь в живую клетку, вирусы используют ее аппарат для собственной репродукции.
вирус ветряной оспы;
Риновирус
Грибки — это живые организмы, но они не являются растениями или животными. Размер грибков колеблется от микроскопического до легко видимого невооруженным глазом. К грибкам принадлежат дрожжи, плесень и грибы.
Кандида белая
Трихофитон
Паразиты — это организмы, которые живут внутри другого, как правило, бòльшего организма (хозяина). К ним принадлежат черви и одноклеточные организмы под названием «простейшие» (которые, в отличие от бактерий, обладают ядром).
Enterobius vermicularis (вид остриц)
Plasmodium falciparum (вид простейших)