Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Типы патогенных микроорганизмов

Тип

Описание

Примеры

Расстройства, которые могут возникнуть

Бактерии

Бактерии — это микроскопические одноклеточные организмы без ядра.

Пиогенный стрептококк

Фарингит (стрептококковое воспаление горла)

Кишечная палочка (Escherichia coli)

Инфекции мочевыводящих путей

Вирусы

Вирусы — это микроскопические болезнетворные организмы, размеры которых намного меньше грибков или бактерий. Они не воспроизводятся самостоятельно. Вторгаясь в живую клетку, вирусы используют ее аппарат для собственной репродукции.

вирус ветряной оспы;

Ветряная оспа и опоясывающий лишай

Риновирус

Простуда

Грибки

Грибки — это живые организмы, но они не являются растениями или животными. Размер грибков колеблется от микроскопического до легко видимого невооруженным глазом. К грибкам принадлежат дрожжи, плесень и грибы.

Кандида белая

Вагинальные дрожжевые инфекции

Трихофитон

Дерматомикоз стоп

Паразиты

Паразиты — это организмы, которые живут внутри другого, как правило, бòльшего организма (хозяина). К ним принадлежат черви и одноклеточные организмы под названием «простейшие» (которые, в отличие от бактерий, обладают ядром).

Enterobius vermicularis (вид остриц)

Зуд вокруг заднего прохода

Plasmodium falciparum (вид простейших)

Малярия

По этим темам