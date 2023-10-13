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Причины миокардита

Причина

Примеры

Аутоиммунные заболевания

Гигантоклеточный артериит

Гранулематоз с полиангиитом

Системная красная волчанка

Артериит Такаясу

Бактериальные инфекции

Инфекции, вызванные стрептококком группы А

Болезнь Лайма

Стафилококковые инфекции

Туберкулез

Кардиотоксины

Алкоголь

Кокаин

Лекарственные препараты

Клозапин

Ингибиторы иммунных контрольных точек (например, атезолизумаб, ипилимумаб, ниволумаб, пембролизумаб)

Пенициллины

Некоторые диуретики

Грибковые инфекции

Бластомикоз

Кандидоз

Кокцидиоидомикоз

Гистоплазмоз

Идиопатический (причина неизвестна)

Воспалительные заболевания

Воспалительные заболевания кишечника

Саркоидоз

Паразитарные инфекции

Амебиаз

Болезнь Шагаса

токсоплазмоз;

Лучевая терапия

Вирусные инфекции

Вирус Коксаки B

ВИЧ

Вирус герпеса человека 6

Вирус гриппа

Парвовирус B19

SARS-CoV-2

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