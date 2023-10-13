Причины миокардита
Причина
Примеры
Аутоиммунные заболевания
Бактериальные инфекции
Инфекции, вызванные стрептококком группы А
Кардиотоксины
Алкоголь
Кокаин
Лекарственные препараты
Клозапин
Ингибиторы иммунных контрольных точек (например, атезолизумаб, ипилимумаб, ниволумаб, пембролизумаб)
Пенициллины
Некоторые диуретики
Грибковые инфекции
Идиопатический (причина неизвестна)
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Воспалительные заболевания
Воспалительные заболевания кишечника
Паразитарные инфекции
Лучевая терапия
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Вирусные инфекции
Вирус Коксаки B
Вирус герпеса человека 6
Парвовирус B19