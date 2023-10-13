Обычные оппортунистические инфекции, сопутствующие СПИДу
Инфекция
Описание
Симптомы
Дрожжевая инфекция пищевода
Болезненное глотание и жжение в груди
Инфицирование легких грибком Pneumocystis jirovecii
Затрудненное дыхание, кашель, а также лихорадка
Инфицирование паразитом Toxoplasma gondii, обычно с поражением головного мозга
Головная боль, спутанность сознания, вялость, мышечная слабость (в руках, ногах или лице) и судороги
Диссеминированный ТБ характерный для СПИДа, в то время как легочный ТБ может возникать на любой стадии ВИЧ-инфекции
Кашель, лихорадка, ночные поты, потеря веса и боль в груди
Инфицирование кишечника или легких бактерией, которая имеет сходство с бактерией туберкулеза
Лихорадка, потеря веса, диарея, а также кашель
Заражение кишечника паразитом Cryptosporidium
Диарея, боль в животе, а также потеря веса
Инфицирование оболочки головного мозга дрожжевой инфекцией Cryptococcus
Головная боль, лихорадка, а также дезориентация
Инфицирование глаз или кишечного тракта цитомегаловирусом
Глаза: Помутнение зрения или слепота
Кишечный тракт: Диарея и потеря веса
Мпокс (ранее оспа обезьян)
Инфекция, вызванная вирусом мпокс
Болезненная сыпь вначале может возникнуть во рту или на половых органах, а затем распространяется на другие участки тела