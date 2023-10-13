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Обычные оппортунистические инфекции, сопутствующие СПИДу

Инфекция

Описание

Симптомы

Кандидозный эзофагит

Дрожжевая инфекция пищевода

Болезненное глотание и жжение в груди

Пневмония, вызванная Pneumocystis jirovecii

Инфицирование легких грибком Pneumocystis jirovecii

Затрудненное дыхание, кашель, а также лихорадка

токсоплазмоз;

Инфицирование паразитом Toxoplasma gondii, обычно с поражением головного мозга

Головная боль, спутанность сознания, вялость, мышечная слабость (в руках, ногах или лице) и судороги

Диссеминированный туберкулез (ТБ)

Диссеминированный ТБ характерный для СПИДа, в то время как легочный ТБ может возникать на любой стадии ВИЧ-инфекции

Кашель, лихорадка, ночные поты, потеря веса и боль в груди

Инфекция, вызванная комплексом Mycobacterium avium

Инфицирование кишечника или легких бактерией, которая имеет сходство с бактерией туберкулеза

Лихорадка, потеря веса, диарея, а также кашель

Криптоспоридиоз

Заражение кишечника паразитом Cryptosporidium

Диарея, боль в животе, а также потеря веса

Криптококковый менингит

Инфицирование оболочки головного мозга дрожжевой инфекцией Cryptococcus

Головная боль, лихорадка, а также дезориентация

Цитомегаловирусная инфекция

Инфицирование глаз или кишечного тракта цитомегаловирусом

Глаза: Помутнение зрения или слепота

Кишечный тракт: Диарея и потеря веса

Мпокс (ранее оспа обезьян)

Инфекция, вызванная вирусом мпокс

Болезненная сыпь вначале может возникнуть во рту или на половых органах, а затем распространяется на другие участки тела

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