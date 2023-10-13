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Некоторые распространенные заболевания стопы и лодыжки, классификация по месту возникновения

лодыжка;

Синдром предплюсневого канала

Тендиноз задней большеберцовой мышцы и теносиновит задней большеберцовой мышцы

Растяжение/повреждение связок лодыжки

Подъем свода стопы

Мозоли и мозолистые наросты

Повреждение нервов стопы (невралгия межпальцевых нервов, неврома Мортона)

Болезнь Фрейберга

Боль в суставах плюсны

Сесамоидит

Пятка (нижняя часть)

Нижний пяточный бурсит

Ущемление медиального или латерального подошвенного нерва

Подошвенный фасциит

Пятка (задняя часть)

Энтезопатия ахиллова сухожилия

Тендинит ахиллова сухожилия

Задний бурсит ахиллова сухожилия

Передний бурсит ахиллова сухожилия

Подошва

Подошвенный фиброматоз

Подошвенный фасциит (подошвенный фасциоз, синдром пяточной шпоры)

Палец ноги

Буньон

Тугоподвижность большого пальца стопы

Молоткообразный палец стопы

Врастание ногтя пальца стопы

Онихомикоз

Паронихия

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