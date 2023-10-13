Некоторые распространенные заболевания стопы и лодыжки, классификация по месту возникновения
лодыжка;
Тендиноз задней большеберцовой мышцы и теносиновит задней большеберцовой мышцы
Растяжение/повреждение связок лодыжки
Подъем свода стопы
Повреждение нервов стопы (невралгия межпальцевых нервов, неврома Мортона)
Пятка (нижняя часть)
Ущемление медиального или латерального подошвенного нерва
Пятка (задняя часть)
Энтезопатия ахиллова сухожилия
Задний бурсит ахиллова сухожилия
Передний бурсит ахиллова сухожилия
Подошва
Подошвенный фасциит (подошвенный фасциоз, синдром пяточной шпоры)
Палец ноги
Тугоподвижность большого пальца стопы