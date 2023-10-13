* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† Несмотря на то, что обследование врачом проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом, без проведения каких-либо других исследований.

‡ Симптомы отличаются в зависимости от местоположения (уровня) повреждения. Поражаются участки, к которым идут нервы от отделов спинного мозга, находящихся ниже пострадавшей части (см. рисунок Места повреждений спинного мозга?).

§ В Соединенных Штатах Америки МРТ обычно доступна. Тем не менее, если провести МРТ невозможно, больному делают миелографию с КТ. При миелографии рентгенологическое исследование спинного мозга выполняется после того, как посредством спинномозговой пункции введено рентгеноконтрастное вещество.

║ Чувствительность обычно на затрагивается.