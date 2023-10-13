Некоторые причины и признаки мышечной слабости
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход†
Нарушения функции головного мозга
Головные боли, изменения характера, дезориентация, трудности с концентрацией, сонливость, потеря равновесия и координации, а также паралич и онемение
Иногда припадки
МРТ или КТ головного мозга
Рассеянный склероз (затрагивает головной мозг, спинной мозг, или и тот и другой)
Обычно другие симптомы нарушения функции нервной системы (например, потеря чувствительности, потеря координации и нарушения зрения)
Слабость, которая:
МРТ головного и, в некоторых случаях, спинного мозга
В некоторых случаях спинномозговая пункция
Внезапные симптомы:
КТ или МРТ головного мозга
Заболевания спинного мозга‡
Острый поперечный миелит (внезапное воспаление спинного мозга), часто вследствие:
Покалывание, онемение или мышечная слабость, которые:
Обычно плотное охватывающее напряжение вокруг грудной клетки или живота
Часто затрудненное мочеиспускание
При тяжелом поражении потеря контроля над функцией мочевого пузыря и кишечника и/или снижение половой реакции, в том числе эректильная дисфункция у мужчин
МРТ спинного мозга, КТ-миелография§ или и то, и другое
Спинномозговая пункция для установления причины
Анализы крови, которые помогают установить причину нарушения
Синдром конского хвоста вследствие давления на несколько корешков спинномозгового нерва по следующим причинам:
Слабость в обеих ногах
Потеря ощущений в верхней внутренней части бедер, в ягодицах, мочевом пузыре, гениталиях и участке между ними (участке седла)
Обычно боль в пояснице
Потеря контроля над функцией мочевого пузыря и кишечника и/или снижение половой реакции, в том числе эректильная дисфункция у мужчин
МРТ спинного мозга или КТ-миелография§
Компрессия спинного мозга, которая развивается внезапно (острая), причинами которой являются:
Симптомы развиваются в течение нескольких часов или дней
Слабость или паралич ног и иногда рук, а также потеря чувствительности
При наличии абсцессов или опухолей ощущение болезненности при касании участка компрессии
МРТ спинного мозга или КТ-миелография§
Компрессия спинного мозга, которая развивается медленно (хроническая), причинами которой являются:
Симптомы проявляются в течение от нескольких недель до нескольких месяцев
При тяжелом поражении потеря контроля над функцией мочевого пузыря и кишечника и/или снижение половой реакции, в том числе эректильная дисфункция у мужчин
МРТ спинного мозга или КТ-миелография§
Компрессия корешка спинномозгового нерва разорванным диском
Слабость, онемение или и то, и другое в одной ноге или руке
Обычно боль в спине или шее, стреляющая вдоль ноги или руки
Обычно МРТ или КТ спинного мозга
Обычно электромиография (стимуляция мышц и регистрация их электрической активности)
Иногда исследования нервной проводимости (измерение скорости передачи сигналов нервами)
Рассеянный склероз (затрагивает головной мозг, спинной мозг, или и тот и другой)
Обычно другие симптомы нарушения функции нервной системы (например, потеря чувствительности, потеря координации и нарушения зрения)
Слабость, которая:
МРТ головного и спинного мозга
В некоторых случаях — спинномозговая пункция
Нарушения, затрагивающие периферические нервы и головной или спинной мозг║
Прогрессирующая мышечная слабость, которая:
Неуклюжесть, непроизвольные сокращения мышц и мышечные спазмы
Слюнотечение и затруднения в речи и глотании
По мере прогрессирования нарушения затрудненное дыхание и в итоге смертельный исход
Электромиография и иногда исследования нервной проводимости
МРТ или КТ миелография§ головного и спинного мозга, либо оба метода для исключения заболеваний, которые могут вызывать подобные симптомы
Быстрая мышечная усталость и прогрессирующая мышечная слабость
Иногда подергивание мышц и потеря мышечной ткани
У людей, переболевших полиомиелитом
Электромиография и иногда исследования нервной проводимости
МРТ или КТ миелография§ головного и спинного мозга, либо оба метода для исключения заболеваний, которые могут вызывать подобные симптомы
Нарушения, одновременно затрагивающие многочисленные нервы (полиневропатии)
Слабость и часто потеря чувствительности, которые:
При тяжелой степени — затруднения в глотании и дыхании.
Электромиография и исследования нервной проводимости
Спинномозговая пункция
Наследственные невропатии (например, болезнь Шарко-Мари-Тута)
Истощение (атрофия) мышц
Иногда потеря рефлексов
Потеря чувствительности, включая способность ощущать положение конечностей, вибрацию, боль и температуру
Электромиография и исследования нервной проводимости
Иногда генетический анализ
Повреждение нерва, вызванное такими причинами:
Мышечная слабость, которая:
Потеря чувствительности, обычно до появления мышечной слабости
Исчезновение рефлексов
Электромиография и исследования нервной проводимости
Другие обследования в зависимости от подозреваемого нарушения, например:
Нарушения, затрагивающие соединения между нервами и мышцами (нарушения нервно-мышечных соединений)
Ботулотоксин, если для лечения дистонии или других мышечных спазмов применялась слишком высокая доза
Слабость мышц, в которые вводился препарат, или иногда всех мышц
Только обследование врачом
Ботулизм (вызванный бактериями Clostridium botulinum)
Сначала часто сухость во рту, опущенные веки, нарушения зрения (например, двоение зрения), затруднения в глотании и речи, а также быстро прогрессирующая мышечная слабость, часто начинающаяся на лице и перемещающаяся вниз по телу
Если источником является зараженная пища — тошнота, рвота, желудочные спазмы и диарея
Отсутствие изменений в чувствительности
Анализы крови или кала на токсины, вырабатываемые бактериями
Обычно электромиография
Иногда исследование образца кала на наличие бактерий
Слабые и опущенные веки, двоение зрения, затруднения в речи и глотании, а также слабость в руках и ногах
Чрезмерная слабость затронутых мышц, которая:
Иногда проба с пакетом со льдом для проверки, улучшает ли холод мышечную силу после нагрузки на мышцы
Анализы крови на присутствие определенных антител и/или электромиография
Отравление фосфорорганическими веществами или карбаматом (инсектицидами)
Слезящиеся глаза, размытое зрение, повышенное слюноотделение, потливость, кашель, рвота, частая дефекация и мочеиспускание, а также мышечная слабость при наличии подергиваний
Часто только обследование врачом
Иногда анализы крови для определения токсинов
Нарушения, затрагивающие мышцы (миопатии)║
Состояния и заболевания, вызывающие общую мышечную атрофию:
Потеря мышечной ткани
При наличии очевидных признаков нарушения
Только обследование врачом
Нарушение баланса электролитов вследствие определенных заболеваний или применения диуретиков, такие как:
Слабость, которая:
Анализы крови для определения уровня калия и других электролитов
Нарушение мышечной функции вследствие употребления алкоголя, кортикостероидов или различных других препаратов
Слабость, обычно сначала приводящая к затруднениям при вставании или подъеме рук над головой
Использование лекарственных препаратов, вызывающих повреждение мышц (например, статинов)
Если причиной является употребление алкоголя или некоторых других психотропных веществ — ломота в мышцах и боль
Прекращение приема любых препаратов, вызывающих нарушение мышечной функции
Иногда электромиография
Анализы крови для определения уровней мышечных ферментов, попадающих в кровоток из поврежденных мышц
Мышечные дистрофии, такие как:
Прогрессирующая мышечная слабость, которая:
При некоторых типах — патологическое искривление позвоночника (сколиоз) и слабость спинных мышц, которые часто развиваются в детском возрасте
Тщательное исследование семейного медицинского анамнеза для выяснения, не было ли у членов семьи аналогичного заболевания
Генетический анализ
Иногда биопсия мышц
Вирусные инфекции, вызывающие воспаление мышц, такие как:
Ломота в мышцах и боли, усиливающиеся при движении, особенно при ходьбе
Иногда повышенная температура, насморк, кашель, боль в горле и/или утомляемость
Иногда только осмотр врачом
В некоторых случаях анализы крови для определения уровней мышечных ферментов, попадающих в кровоток из поврежденных мышц
Часто анализы крови и/или спинномозговой жидкости для выявления инфекции, вызывающей симптомы
Иногда биопсия мышц (удаление кусочка мышечной ткани для исследования под микроскопом)
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Несмотря на то, что обследование врачом проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом, без проведения каких-либо других исследований.
‡ Симптомы отличаются в зависимости от местоположения (уровня) повреждения. Поражаются участки, к которым идут нервы от отделов спинного мозга, находящихся ниже пострадавшей части (см. рисунок Места повреждений спинного мозга?).
§ В Соединенных Штатах Америки МРТ обычно доступна. Тем не менее, если провести МРТ невозможно, больному делают миелографию с КТ. При миелографии рентгенологическое исследование спинного мозга выполняется после того, как посредством спинномозговой пункции введено рентгеноконтрастное вещество.
║ Чувствительность обычно на затрагивается.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.