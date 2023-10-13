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Некоторые причины и признаки мышечной слабости

Причина

Распространенные признаки*

Диагностический подход†

Нарушения функции головного мозга

Опухоли головного мозга

Головные боли, изменения характера, дезориентация, трудности с концентрацией, сонливость, потеря равновесия и координации, а также паралич и онемение

Иногда припадки

МРТ или КТ головного мозга

Рассеянный склероз (затрагивает головной мозг, спинной мозг, или и тот и другой)

Обычно другие симптомы нарушения функции нервной системы (например, потеря чувствительности, потеря координации и нарушения зрения)

Слабость, которая:

  • имеет преходящий характер;

  • иногда затрагивает различные части тела;

  • ухудшается во время жаркой погоды.

МРТ головного и, в некоторых случаях, спинного мозга

В некоторых случаях спинномозговая пункция

Иногда вызванные потенциалы

инсульт;

Внезапные симптомы:

  • слабость или паралич, обычно с одной стороны тела;

  • нарушения или потеря чувствительности с одной стороны тела;

  • затрудненная речь, иногда неразборчивая речь;

  • спутанность сознания;

  • мутность, размытость или потеря зрения, в особенности в одном глазу;

  • головокружение или потеря равновесия и координации.

КТ или МРТ головного мозга

Заболевания спинного мозга‡

Острый поперечный миелит (внезапное воспаление спинного мозга), часто вследствие:

  • рассеянный склероз;

  • воспаления кровеносных сосудов;

  • определенных инфекций, таких как болезнь Лайма или сифилис.

Покалывание, онемение или мышечная слабость, которые:

  • быстро развиваются (от нескольких часов до нескольких дней);

  • начинаются в стопах и поднимаются вверх.

Обычно плотное охватывающее напряжение вокруг грудной клетки или живота

Часто затрудненное мочеиспускание

При тяжелом поражении потеря контроля над функцией мочевого пузыря и кишечника и/или снижение половой реакции, в том числе эректильная дисфункция у мужчин

МРТ спинного мозга, КТ-миелография§ или и то, и другое

Вызванные потенциалы

Спинномозговая пункция для установления причины

Анализы крови, которые помогают установить причину нарушения

Синдром конского хвоста вследствие давления на несколько корешков спинномозгового нерва по следующим причинам:

Слабость в обеих ногах

Потеря ощущений в верхней внутренней части бедер, в ягодицах, мочевом пузыре, гениталиях и участке между ними (участке седла)

Обычно боль в пояснице

Потеря контроля над функцией мочевого пузыря и кишечника и/или снижение половой реакции, в том числе эректильная дисфункция у мужчин

МРТ спинного мозга или КТ-миелография§

Компрессия спинного мозга, которая развивается внезапно (острая), причинами которой являются:

  • абсцессы (скопления гноя);

  • гематомы (скопления крови);

  • травмы шеи или спины;

  • некоторые виды рака.

Симптомы развиваются в течение нескольких часов или дней

Слабость или паралич ног и иногда рук, а также потеря чувствительности

При наличии абсцессов или опухолей ощущение болезненности при касании участка компрессии

МРТ спинного мозга или КТ-миелография§

Компрессия спинного мозга, которая развивается медленно (хроническая), причинами которой являются:

  • шейный спондилез (дегенерация позвоночных дисков вследствие артрита);

  • стеноз позвоночного канала (сужение просвета позвоночного канала) вследствие артрита;

  • некоторые опухоли.

Симптомы проявляются в течение от нескольких недель до нескольких месяцев

При тяжелом поражении потеря контроля над функцией мочевого пузыря и кишечника и/или снижение половой реакции, в том числе эректильная дисфункция у мужчин

МРТ спинного мозга или КТ-миелография§

Компрессия корешка спинномозгового нерва разорванным диском

Слабость, онемение или и то, и другое в одной ноге или руке

Обычно боль в спине или шее, стреляющая вдоль ноги или руки

Обычно МРТ или КТ спинного мозга

Обычно электромиография (стимуляция мышц и регистрация их электрической активности)

Иногда исследования нервной проводимости (измерение скорости передачи сигналов нервами)

Рассеянный склероз (затрагивает головной мозг, спинной мозг, или и тот и другой)

Обычно другие симптомы нарушения функции нервной системы (например, потеря чувствительности, потеря координации и нарушения зрения)

Слабость, которая:

  • имеет преходящий характер;

  • иногда затрагивает различные части тела;

  • ухудшается во время жаркой погоды.

МРТ головного и спинного мозга

В некоторых случаях — спинномозговая пункция

Нарушения, затрагивающие периферические нервы и головной или спинной мозг║

Боковой амиотрофический склероз (БАС)

Прогрессирующая мышечная слабость, которая:

  • часто начинается в кистях;

  • иногда затрагивает одну сторону в большей степени, чем другую.

Неуклюжесть, непроизвольные сокращения мышц и мышечные спазмы

Слюнотечение и затруднения в речи и глотании

По мере прогрессирования нарушения затрудненное дыхание и в итоге смертельный исход

Электромиография и иногда исследования нервной проводимости

МРТ или КТ миелография§ головного и спинного мозга, либо оба метода для исключения заболеваний, которые могут вызывать подобные симптомы

Постполиомиелитный синдром

Быстрая мышечная усталость и прогрессирующая мышечная слабость

Иногда подергивание мышц и потеря мышечной ткани

У людей, переболевших полиомиелитом

Электромиография и иногда исследования нервной проводимости

МРТ или КТ миелография§ головного и спинного мозга, либо оба метода для исключения заболеваний, которые могут вызывать подобные симптомы

Нарушения, одновременно затрагивающие многочисленные нервы (полиневропатии)

Синдром Гийена-Барре

Слабость и часто потеря чувствительности, которые:

  • обычно начинаются в обеих ногах;

  • затем продвигаются вверх к рукам.

При тяжелой степени — затруднения в глотании и дыхании.

Электромиография и исследования нервной проводимости

Спинномозговая пункция

Наследственные невропатии (например, болезнь Шарко-Мари-Тута)

Истощение (атрофия) мышц

Иногда потеря рефлексов

Потеря чувствительности, включая способность ощущать положение конечностей, вибрацию, боль и температуру

Электромиография и исследования нервной проводимости

Иногда генетический анализ

Повреждение нерва, вызванное такими причинами:

Мышечная слабость, которая:

  • часто начинается в обеих стопах;

  • затем затрагивает кисти;

  • затем поднимается вверх по ногам и рукам.

Потеря чувствительности, обычно до появления мышечной слабости

Исчезновение рефлексов

Электромиография и исследования нервной проводимости

Другие обследования в зависимости от подозреваемого нарушения, например:

  • анализы крови и мочи для выявления токсинов;

  • анализы крови на определенные антитела или уровень сахара, витаминов или лекарственных препаратов;

  • В некоторых случаях — спинномозговая пункция

Нарушения, затрагивающие соединения между нервами и мышцами (нарушения нервно-мышечных соединений)

Ботулотоксин, если для лечения дистонии или других мышечных спазмов применялась слишком высокая доза

Слабость мышц, в которые вводился препарат, или иногда всех мышц

Только обследование врачом

Ботулизм (вызванный бактериями Clostridium botulinum)

Сначала часто сухость во рту, опущенные веки, нарушения зрения (например, двоение зрения), затруднения в глотании и речи, а также быстро прогрессирующая мышечная слабость, часто начинающаяся на лице и перемещающаяся вниз по телу

Если источником является зараженная пища — тошнота, рвота, желудочные спазмы и диарея

Отсутствие изменений в чувствительности

Анализы крови или кала на токсины, вырабатываемые бактериями

Обычно электромиография

Иногда исследование образца кала на наличие бактерий

Миастения гравис

Слабые и опущенные веки, двоение зрения, затруднения в речи и глотании, а также слабость в руках и ногах

Чрезмерная слабость затронутых мышц, которая:

  • отмечается после нагрузки на мышцы;

  • проходит в состоянии покоя;

  • появляется снова при повторной нагрузке на мышцы.

Иногда проба с пакетом со льдом для проверки, улучшает ли холод мышечную силу после нагрузки на мышцы

Анализы крови на присутствие определенных антител и/или электромиография

Отравление фосфорорганическими веществами или карбаматом (инсектицидами)

Слезящиеся глаза, размытое зрение, повышенное слюноотделение, потливость, кашель, рвота, частая дефекация и мочеиспускание, а также мышечная слабость при наличии подергиваний

Часто только обследование врачом

Иногда анализы крови для определения токсинов

Нарушения, затрагивающие мышцы (миопатии)

Состояния и заболевания, вызывающие общую мышечную атрофию:

Потеря мышечной ткани

При наличии очевидных признаков нарушения

Только обследование врачом

Нарушение баланса электролитов вследствие определенных заболеваний или применения диуретиков, такие как:

Слабость, которая:

  • затрагивает все тело;

  • имеет преходящий характер;

  • часто сопровождается мышечными спазмами и подергиваниями.

Анализы крови для определения уровня калия и других электролитов

Нарушение мышечной функции вследствие употребления алкоголя, кортикостероидов или различных других препаратов

Слабость, обычно сначала приводящая к затруднениям при вставании или подъеме рук над головой

Использование лекарственных препаратов, вызывающих повреждение мышц (например, статинов)

Если причиной является употребление алкоголя или некоторых других психотропных веществ — ломота в мышцах и боль

Прекращение приема любых препаратов, вызывающих нарушение мышечной функции

Иногда электромиография

Анализы крови для определения уровней мышечных ферментов, попадающих в кровоток из поврежденных мышц

Мышечные дистрофии, такие как:

  • мышечная дистрофия Дюшенна;

  • тазово-плечевая мышечная дистрофия.

Прогрессирующая мышечная слабость, которая:

  • может начинаться в младенческом, детском или взрослом возрасте;

  • в зависимости от типа может быстро прогрессировать, приводя к ранней смерти.

При некоторых типах — патологическое искривление позвоночника (сколиоз) и слабость спинных мышц, которые часто развиваются в детском возрасте

Тщательное исследование семейного медицинского анамнеза для выяснения, не было ли у членов семьи аналогичного заболевания

Генетический анализ

Иногда биопсия мышц

Вирусные инфекции, вызывающие воспаление мышц, такие как:

  • инфекции, вызываемые вирусом простого герпеса;

  • ВИЧ-инфекция

  • мононуклеоз;

  • опоясывающий лишай;

  • сифилис;

Ломота в мышцах и боли, усиливающиеся при движении, особенно при ходьбе

Иногда повышенная температура, насморк, кашель, боль в горле и/или утомляемость

Иногда только осмотр врачом

В некоторых случаях анализы крови для определения уровней мышечных ферментов, попадающих в кровоток из поврежденных мышц

Часто анализы крови и/или спинномозговой жидкости для выявления инфекции, вызывающей симптомы

Иногда биопсия мышц (удаление кусочка мышечной ткани для исследования под микроскопом)

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† Несмотря на то, что обследование врачом проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом, без проведения каких-либо других исследований.

‡ Симптомы отличаются в зависимости от местоположения (уровня) повреждения. Поражаются участки, к которым идут нервы от отделов спинного мозга, находящихся ниже пострадавшей части (см. рисунок Места повреждений спинного мозга?).

§ В Соединенных Штатах Америки МРТ обычно доступна. Тем не менее, если провести МРТ невозможно, больному делают миелографию с КТ. При миелографии рентгенологическое исследование спинного мозга выполняется после того, как посредством спинномозговой пункции введено рентгеноконтрастное вещество.

║ Чувствительность обычно на затрагивается.

КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.

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