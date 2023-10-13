Некоторые причины и отличительные признаки кровохарканья
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Использование антикоагулянтов (например, применяемых для лечения тромбоэмболии легочной артерии, сгустков крови в ногах или фибрилляции предсердий или уменьшения риска образования сгустков крови после определенных процедур на сердце)
Использование лекарственных препаратов, которые растворяют сгустки (тромболитики, применяемые для лечения инфаркта миокарда или инсульта)
Иногда кровотечение из других очагов, таких, как нос или желудочно-кишечный тракт (наблюдаемое в стуле)
У людей, принимающих антикоагулянты или тромболитики
Иногда семейная история нарушения свертывания крови
Анализы крови, которые позволяют оценить способность крови к свертыванию
Хронический кашель и выработка слизи у людей с рецидивирующими инфекциями в анамнезе
КТ высокого разрешения грудной клетки
иногда бронхоскопия.
бронхит;
Острый: кашель, который может как сопровождаться, так и не сопровождаться выработкой мокроты, (продуктивный или непродуктивный), и иногда симптомы инфекций верхних дыхательных путей (например, заложенность носа)
Хронический: продуктивный кашель в течение большинства дней месяца или в течение 3 месяцев в году в течение 2 лет подряд у курильщиков или у людей, которые, как известно, страдают от хронической обструктивной болезни легких
Острый: Обследование врачом
Хронический: Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Некоторые хронические легочные инфекции (туберкулез, грибковые инфекции, паразитарные инфекции или сифилис, который поражает легкие)
У людей, у которых известно наличие инфекции, развивается повышение температуры тела, кашель, ночная потливость и потеря массы тела
Часто наличие в анамнезе ослабления иммунной системы, вызванного заболеванием или приемом лекарственного препарата
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
КТ грудной клетки
Анализы образцов мокроты или жидкости из легких, полученных с помощью бронхоскопа
Инородное тело, которое присутствует в течение длительного периода времени, но не было обнаружено.
Хронический кашель (обычно у младенцев или маленьких детей) без симптомов инфекции верхних дыхательных путей
Иногда повышение температуры
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
иногда бронхоскопия.
Пенистая, розовая мокрота, иногда с прожилками крови
Одышка, ухудшающаяся в положении лежа и возникающая через 1–2 часа после засыпания
Шумы в легких, выслушиваемые через стетоскоп, свидетельствующие о возможном наличии жидкости в легких
Обычно отек ног
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Иногда анализ крови для измерения вещества, которое производится при напряжении сердца (так называемый мозговой натрийуретический пептид, или МНП)
Иногда эхокардиография
Повышение температуры тела обычно в течение одной или нескольких недель
Кашель, ночная потливость, потеря аппетита и потеря массы тела
Плохое состояние зубов
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Иногда КТ или бронхоскопия
Ночная потливость и потеря массы тела
Обычно у людей среднего возраста или пожилых людей с интенсивным курением в анамнезе
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
КТ
бронхоскопия;
Повышение температуры тела, чувство болезни, кашель и одышка
Внезапное появление боли в груди при глубоких вдохах
Некоторые необычные звуки при дыхании, выслушиваемые через стетоскоп
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Тромбоэмболия легочной артерии (внезапная закупорка артерии в легких, как правило, сгустком крови)
Внезапное появление боли в груди, которое обычно усиливается при вдохе
Одышка
Учащенное сердцебиение и учащенное дыхание
К наиболее распространенным факторам риска тромбоэмболии легочной артерии относятся онкологические заболевания, адинамия (как следствие прикованности к постели в связи с болезнью), образование сгустков крови в ногах, беременность, применение противозачаточных таблеток (оральных контрацептивов) или других лекарственных препаратов, содержащих эстроген, перенесенные хирургические вмешательства в недавнем прошлом или госпитализация, а также семейный анамнез подобного заболевания
Специализированные визуализирующие исследования легких, такие как КТ-ангиография или вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких (V/Q)
Легочный васкулит (например, синдром Гудпасчера или гранулематоз с полиангиитом)
Усталость и потеря массы тела
Иногда присутствует кровь в моче
Иногда одышка
Иногда отек ног
Биопсия почечной или легочной ткани
Анализы крови для проверки наличия антител, характерных для заболевания (антитела к белкам базальной мембраны почечных клубочков, антинейтрофильные цитоплазматические антитела)
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† При кровохаркании врачи всегда проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки и измеряют уровень кислорода в крови с помощью специального датчика, который надевают на палец (пульсоксиметрия).
КТ — компьютерная томография.