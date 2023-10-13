Некоторые причины и особенности звона в ушах
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Субъективный шум в ушах (обычно звук постоянной высоты, иногда сопровождается потерей слуха разной степени)
Акустическая травма (потеря слуха, вызванная шумом)
Воздействие шума связано с профессиональной деятельностью или увлечениями
Потеря слуха
Аудиограмма
Возрастные изменения (пресбиакузис)
Прогрессивная потеря слуха, часто наблюдается у других членов семьи
Аудиограмма
Баротравма (повреждение уха в результате резкой смены давления)
Наличие в анамнезе воздействия повышенного давления воздуха или воды
Аудиограмма
Опухоли головного мозга (например, шваннома вестибулярного нерва или менингиома) или такие заболевания, как рассеянный склероз или инсульт
Звон в ушах, часто потеря слуха только в одном ухе
Иногда другие неврологические нарушения
Аудиограмма
МРТ с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний)
Лекарственные препараты (особенно аспирин, антибиотики-аминогликозиды, некоторые мочегонные средства, ряд химиотерапевтических препаратов, в том числе цисплатин)
Звон в ушах возникает сразу в обоих ушах вскоре после начала приема препарата
Также возможна потеря слуха (исключение — аспирин)
При приеме аминогликозидов возможны головокружение и потеря равновесия
Аудиограмма
Дисфункция евстахиевой трубы
Нередко постепенное ухудшение слуха в течение длительного времени, а также частые простуды; при резкой смене давления во время авиаперелета или других занятий ощущение заложенности не пропадает
Может быть в одном или в обоих ушах (часто в одном ухе сильнее, чем в другом)
Тимпанометрия
Аудиограмма
Инфекции (например, средний отит, лабиринтит, менингит или сифилис)
Случаи возникновения такой инфекции ранее
Аудиограмма
В некоторых случаях — другие анализы (например, спинномозговая пункция при подозрении на менингит)
Повторяющиеся приступы потери слуха, шум в ушах и/или ощущение заложенности в одном ухе, сильное системное головокружение
Обследование вестибулярного аппарата
МРТ с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний) для исключения вестибулярной шванномы
Аудиограмма
Закупорка ушного канала (серная пробка, инородное тело или в результате наружного отита)
Поражает только одно ухо
Видимые патологии во время осмотра, в том числе выделения при наружном отите
Только обследование врачом
Объективный шум в ушах (обычно пульсирующий или прерывистый)
Пороки развития артерий и вен (артериовенозные) твердой мозговой оболочки
Постоянный пульсирующий шум в ушах только в одном ухе
Другие симптомы, как правило, отсутствуют
Во время обследования может появиться гудящий или пульсирующий шум вокруг черепа
Магнитно-резонансная ангиография (МРА), КТ-ангиография (КТА) или обычная ангиография
Спазм мышц неба или среднего уха
Нерегулярные щелчки или механические шумы
Возможны другие неврологические симптомы (когда причиной спазма является неврологическое заболевание, например, рассеянный склероз)
Когда возникают симптомы, может наблюдаться движение неба и/или барабанной перепонки
В некоторых случаях МРТ
Тимпанометрия
Турбулентный поток крови в сонной артерии или яремной вене
Во время обследования может появиться гудящий или пульсирующий шум вокруг шеи
Шум может остановиться, когда врач нажимает на яремную вену и/или при повороте головы в сторону
Иногда только обследование врачом
Иногда КТ-флебография и КТ-ангиография
Сосудистые опухоли среднего уха (например, гломусные опухоли)
Постоянный пульсирующий шум в ушах только в одном ухе
Во время обследования может появиться гудящий или пульсирующий шум вокруг пораженного уха
Во время осмотра ушного канала с помощью фонарика врач может увидеть опухоль позади барабанной перепонки
КТ
МРТ
Ангиография (обычно делается перед операцией)
Аудиограмма
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.