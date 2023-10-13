Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Некоторые причины и особенности головокружения или предобморочного состояния, возникающего при переходе в вертикальное положение

Причина

Распространенные признаки*

Обследования

Заболевания центральной нервной системы†

Мультисистемная атрофия

Ригидность мышц

Медленные неуверенные движения, сопровождающиеся дрожанием конечностей

Потеря координации и равновесия

Недержание мочи или неспособность мочиться

Обследование врачом

В некоторых случаях МРТ

болезнь Паркинсона;

Ригидность мышц

тремор.

Медленные неуверенные движения, сопровождающиеся дрожанием конечностей и шаркающая походка

затруднения при ходьбе;

Только обследование врачом

Инсульты, имевшие место ранее

У пациентов с известными инсультами в анамнезе

Только обследование врачом

Заболевания спинного мозга

Сифилис с поражением спинного мозга (сухотка спинного мозга)

Интенсивные, колющие преходящие боли в ногах

Неуверенная походка

Снижение чувствительности в ногах, онемение или покалывание

Анализы крови, иногда спинномозговая пункция (для получения спинномозговой жидкости) для проверки на сифилис

Опухоли

Боль в спине

Мышечная слабость и снижение чувствительности в ногах

МРТ

Заболевания периферической нервной системы†

Амилоидоз

Онемение, покалывание и слабость

Биопсия

Поражение нервов, вызванное сахарным диабетом, чрезмерным употреблением алкоголя или дефицитом питательных веществ

Часто жгучая боль и/или онемение рук и ног

Иногда снижение силы мышц

Обычно у пациентов с известным заболеванием, которое может вызвать поражение нервов

Исследование электропроводимости нервов и электромиография

Истинная вегетативная недостаточность

Иногда снижение потоотделения и непереносимость жары

Запор или непроизвольная дефекация (недержание кала)

Затруднения при мочеиспускании

Обследование врачом

Анализы крови

Снижение объема крови (гиповолемия)

Обезвоживание

Жажда, снижение объема мочи и иногда дезориентация

Только обследование врачом

Тяжелая кровопотеря

Часто у пациентов после травмы или хирургического вмешательства

Кровь в кале или черный, дегтеобразный кал

Осмотр врача, анализ кала на скрытую кровь

общий анализ крови;

Снижение функции надпочечников

Слабость и утомляемость

Анализы крови

Заболевания сердечно-сосудистой системы

Нарушение сердечного ритма

Иногда боль в грудной клетке

Ощущение сердцебиения (учащенное сердцебиение)

Утомляемость

Одышка

Часто симптомы возникают внезапно

Регистратор событий

Хроническая венозная недостаточность (вызывающая скопление крови в ногах)

Стойкий отек одной или обеих ног

Хронический умеренный дискомфорт или ноющая боль в лодыжках или ногах, но без острой боли

Иногда красновато-коричневые, плотные участки на коже и неглубокие язвы, как правило, на голенях

Часто варикозное расширение вен

Обследование врачом

сердечная недостаточность;

Одышка и утомляемость

Обследование врачом

Обычно эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца)

Инфаркт миокарда

давление или боль в груди;

Одышка или утомляемость

Иногда у пациентов с перенесенным недавно инфарктом миокарда

ЭКГ и анализы крови для измерения веществ, которые указывают на повреждение сердца (сердечные биомаркеры)

Заболевание сердечных клапанов

Одышка

Часто боль или ощущение давления в груди

Эхокардиография

Высокие уровни гормона альдостерона (гиперальдостеронизм) или катехоламинов (феохромоцитома), как правило, вызванные опухолями надпочечников

Слабость, покалывание, мышечные спазмы, повышение артериального давления и головная боль

Анализы крови

Лекарственные препараты

Лекарственные препараты для снижения артериального давления или лечения стенокардии: Блокаторы кальциевых каналов, клонидин, диуретики (например, фуросемид), метилдопа, нитраты, празозин или, редко, бета-блокаторы

У пациентов, которым назначен один из этих лекарственных препаратов

Обследование врачом

Иногда лекарственный препарат отменяют, чтобы выяснить, исчезнут ли симптомы

Лекарственные препараты, действующие на центральную нервную систему: Нейролептики (в частности, фенотиазины), ингибиторы моноаминоксидазы, трициклические или тетрациклические антидепрессанты

У пациентов, которым назначен один из этих лекарственных препаратов

Только обследование врачом

Иногда лекарственный препарат отменяют, чтобы выяснить, исчезнут ли симптомы

Вещества, обладающие седативным эффектом: Алкоголь, опиоиды или барбитураты

У людей, которым назначено одно из этих веществ

Только обследование врачом

Иногда лекарственный препарат отменяют, чтобы выяснить, исчезнут ли симптомы

Другие лекарственные препараты: Хинидин или винкристин

У пациентов, которым назначен один из этих лекарственных препаратов

Только обследование врачом

Иногда лекарственный препарат отменяют, чтобы выяснить, исчезнут ли симптомы

Другие проблемы

Возрастные изменения регуляции артериального давления

У пожилых людей:

Отсутствие других симптомов

Только обследование врачом

При продолжительном постельном режиме

У пациентов, которые находились на постельном режиме в течение длительного времени

Только обследование врачом

Низкий уровень калия в крови (гипокалиемия)

Мышечная слабость и спазмы

Ощущение покалывания

Часто у людей, принимающих определенные диуретики

Анализы крови

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

Центральная нервная система — это головной и спинной мозг. Периферическая нервная система включает в себя нервы, выходящие из головного и спинного мозга.

КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.

По этим темам