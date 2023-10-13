Некоторые причины и особенности головокружения или предобморочного состояния, возникающего при переходе в вертикальное положение
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Заболевания центральной нервной системы†
Ригидность мышц
Медленные неуверенные движения, сопровождающиеся дрожанием конечностей
Потеря координации и равновесия
Недержание мочи или неспособность мочиться
Обследование врачом
В некоторых случаях МРТ
Ригидность мышц
тремор.
Медленные неуверенные движения, сопровождающиеся дрожанием конечностей и шаркающая походка
затруднения при ходьбе;
Только обследование врачом
Инсульты, имевшие место ранее
У пациентов с известными инсультами в анамнезе
Только обследование врачом
Заболевания спинного мозга
Сифилис с поражением спинного мозга (сухотка спинного мозга)
Интенсивные, колющие преходящие боли в ногах
Неуверенная походка
Снижение чувствительности в ногах, онемение или покалывание
Анализы крови, иногда спинномозговая пункция (для получения спинномозговой жидкости) для проверки на сифилис
Опухоли
Боль в спине
Мышечная слабость и снижение чувствительности в ногах
МРТ
Заболевания периферической нервной системы†
Онемение, покалывание и слабость
Биопсия
Поражение нервов, вызванное сахарным диабетом, чрезмерным употреблением алкоголя или дефицитом питательных веществ
Часто жгучая боль и/или онемение рук и ног
Иногда снижение силы мышц
Обычно у пациентов с известным заболеванием, которое может вызвать поражение нервов
Исследование электропроводимости нервов и электромиография
Иногда снижение потоотделения и непереносимость жары
Запор или непроизвольная дефекация (недержание кала)
Затруднения при мочеиспускании
Обследование врачом
Анализы крови
Снижение объема крови (гиповолемия)
Жажда, снижение объема мочи и иногда дезориентация
Только обследование врачом
Тяжелая кровопотеря
Часто у пациентов после травмы или хирургического вмешательства
Кровь в кале или черный, дегтеобразный кал
Осмотр врача, анализ кала на скрытую кровь
общий анализ крови;
Слабость и утомляемость
Анализы крови
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Иногда боль в грудной клетке
Ощущение сердцебиения (учащенное сердцебиение)
Утомляемость
Одышка
Часто симптомы возникают внезапно
Хроническая венозная недостаточность (вызывающая скопление крови в ногах)
Стойкий отек одной или обеих ног
Хронический умеренный дискомфорт или ноющая боль в лодыжках или ногах, но без острой боли
Иногда красновато-коричневые, плотные участки на коже и неглубокие язвы, как правило, на голенях
Часто варикозное расширение вен
Обследование врачом
Одышка и утомляемость
Обследование врачом
Обычно эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца)
давление или боль в груди;
Одышка или утомляемость
Иногда у пациентов с перенесенным недавно инфарктом миокарда
ЭКГ и анализы крови для измерения веществ, которые указывают на повреждение сердца (сердечные биомаркеры)
Одышка
Часто боль или ощущение давления в груди
Эхокардиография
Высокие уровни гормона альдостерона (гиперальдостеронизм) или катехоламинов (феохромоцитома), как правило, вызванные опухолями надпочечников
Слабость, покалывание, мышечные спазмы, повышение артериального давления и головная боль
Анализы крови
Лекарственные препараты
Лекарственные препараты для снижения артериального давления или лечения стенокардии: Блокаторы кальциевых каналов, клонидин, диуретики (например, фуросемид), метилдопа, нитраты, празозин или, редко, бета-блокаторы
У пациентов, которым назначен один из этих лекарственных препаратов
Обследование врачом
Иногда лекарственный препарат отменяют, чтобы выяснить, исчезнут ли симптомы
Лекарственные препараты, действующие на центральную нервную систему: Нейролептики (в частности, фенотиазины), ингибиторы моноаминоксидазы, трициклические или тетрациклические антидепрессанты
У пациентов, которым назначен один из этих лекарственных препаратов
Только обследование врачом
Иногда лекарственный препарат отменяют, чтобы выяснить, исчезнут ли симптомы
Вещества, обладающие седативным эффектом: Алкоголь, опиоиды или барбитураты
У людей, которым назначено одно из этих веществ
Только обследование врачом
Иногда лекарственный препарат отменяют, чтобы выяснить, исчезнут ли симптомы
Другие лекарственные препараты: Хинидин или винкристин
У пациентов, которым назначен один из этих лекарственных препаратов
Только обследование врачом
Иногда лекарственный препарат отменяют, чтобы выяснить, исчезнут ли симптомы
Другие проблемы
Возрастные изменения регуляции артериального давления
У пожилых людей:
Отсутствие других симптомов
Только обследование врачом
При продолжительном постельном режиме
У пациентов, которые находились на постельном режиме в течение длительного времени
Только обследование врачом
Низкий уровень калия в крови (гипокалиемия)
Мышечная слабость и спазмы
Ощущение покалывания
Часто у людей, принимающих определенные диуретики
Анализы крови
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
Центральная нервная система — это головной и спинной мозг. Периферическая нервная система включает в себя нервы, выходящие из головного и спинного мозга.
КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.