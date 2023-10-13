Некоторые причины и особенности головокружения
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Распространенные причины
Доброкачественное пароксизмальное позиционное системное головокружение (ДППГ)
Кратковременные ( продолжительностью менее 1 минуты) приступы сильного головокружения, вызванные изменением положения головы в определенном направлении, особенно в положении лежа.
Иногда тошнота и рвота
Нормальные слух и неврологические функции
Только обследование врачом, как правило включает пробу Дикса-Холлпайка†
Многочисленные отдельные приступы головокружения, каждый из них продолжительностью от 20 минут до 2 часов, которые сопровождаются звоном в ушах, потерей слуха, ощущением заложенности/давления в ухе (как правило, только в 1 ухе)
Аудиограмма
МРТ с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний) для исключения других причин
Вестибулярный нейронит (может быть вызван вирусом)
Внезапное сильное головокружение без потери слуха или других симптомов
Сильное головокружение может длиться несколько дней с постепенным уменьшением симптомов; возможно развитие позиционного системного головокружения
Иногда только обследование врачом†
Иногда МРТ с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний)
Лабиринтит (вирусная или бактериальная причина)
Внезапная потеря слуха, сильное головокружение, часто звон в ушах
Аудиограмма
Если врач подозревает бактериальную инфекцию, КТ височной кости
У пациентов с потерей слуха и звоном в ушах — МРТ с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний) для исключения опухоли
Лекарственные препараты, которые влияют на внутреннее ухо (особенно антибиотики-аминогликозиды, а также хлорохин, фуросемид и хинин)
Обычно потеря слуха на оба уха
Возможно начало приема соответствующего препарата
Аудиограмма
Иногда для выявления аномальных движений глаз, указывающих на повреждение внутреннего уха, проводят электронистагмографию и вращательную пробу
Лекарственные препараты, которые влияют на мозг в целом (в частности, препараты для снятия тревоги, депрессии и судорог, а также седативные препараты в целом)
Симптомы, не связанные с движением или изменением положения
Потеря слуха или другие симптомы отсутствуют
Возможно начало приема соответствующего препарата
Иногда только обследование врачом†
В некоторых случаях измерение в крови уровня препаратов, способных вызывать подобные симптомы
Иногда временное прекращение приема препарата и наблюдение за тем, пропадут ли симптомы
Многочисленные отдельные приступы головокружения или хроническое головокружение, которое иногда сопровождается тошнотой
Головная боль, а также ряд других симптомов, возникающих при мигрени, в том числе визуальная или другие разновидности ауры (измененные ощущения, которые приходят до головной боли, например, мигающие огни) и чувствительность к свету и или шуму
Часто приступы мигрени в прошлом или семейная история мигрени
Иногда только обследование врачом†
Иногда МРТ, чтобы исключить другие причины
В некоторых случаях проба с лекарственными препаратами для лечения и профилактики мигрени
Менее распространенные причины, которые, как правило, сопровождаются симптомами заболеваний уха (потеря слуха и/или звон в ушах)
Инфекция среднего уха (острая или хроническая)
Боль в ушах, иногда выделения из уха
Неестественный вид барабанной перепонки (выявляется во время осмотра)
Аудиограмма
Иногда КТ (для пациентов с хронической инфекцией)
Травма (например, разрыв барабанной перепонки, перелом черепа или сотрясение мозга)
Очевидная травма в недавнем прошлом
Другие результаты обследования в зависимости от местоположения и степени повреждения
Иногда аудиограмма
В некоторых случаях КТ
Медленно прогрессирующая потеря слуха и звон в одном ухе
Редко онемение и/или слабость мышц лица
Аудиограмма
МРТ с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний)
Дефект кости вокруг полукружного канала
Головокружение вызвано звуком, потеря восприятия низких тонов
Аудиограмма с тимпанометрией
Обычно компьютерная томография (КТ)
Обычно обследование вестибулярного аппарата
Менее распространенные причины, которые, как правило, не сопровождаются симптомами заболеваний уха
Инсульт ствола головного мозга
Внезапное начало, непрерывные симптомы
МРТ с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний) — срочно
Кровотечение в мозжечке
Внезапное начало, непрерывные симптомы
Трудности при ходьбе, неудовлетворительные результаты тестов на координацию
Часто головная боль
Симптомы быстро ухудшаются
С срочном порядке МРТ с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний) (или КТ)
Многочисленные отдельные приступы неврологических симптомов, таких как слабость или онемение (каждый раз затрагивает разные части тела)
МРТ с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний) головного и спинного мозга
Низкий уровень сахара в крови (обычно в результате приема препаратов для лечения диабета)
Увеличение дозы в недавнем прошлом
Иногда потливость
Анализ крови на уровень глюкозы (кровь берут из пальца; желательно во время проявления симптомов)
Низкое артериальное давление (может быть вызвано заболеваниями сердца, приемом препаратов для контроля артериального давления, потерей крови или обезвоживанием)
Симптомы возникают при подъеме, а не при изменении положения головы и не в положении лежа
Симптомы, как правило, появляются в результате очевидной причины (например, тяжелая кровопотеря или диарея)
Обследование направлено на изучение предполагаемой причины
Беременность (о которой женщина часто не подозревает)
Иногда задержка менструации и/или утреннее недомогание
Отсутствие симптомов заболевания уха
Анализ на беременность
Хронические симптомы, которые могут сопровождаться потерей слуха на оба уха (бывает не всегда), приступы системного головокружения
Аудиограмма
Анализ крови на сифилис
Изменение веса
Непереносимость тепла или холода
анализ крови на проверку функции щитовидной железы;
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Большинству людей нужно пройти полную проверку слуха (аудиографию).
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.