* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда. † Большинству людей нужно пройти полную проверку слуха (аудиографию). КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.