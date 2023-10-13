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Некоторые причины заболеваний периферической нервной системы и родственных заболеваний

Тип

Примеры

Заболевания двигательных нейронов

наследственной;

Спинальная амиотрофия, типы 0–4

Приобретенные заболевания с внезапным началом

Полиомиелит, инфекции, вызванные вирусом Коксаки или другими энтеровирусами (редко) и инфекция, вызванная вирусом Западного Нила

Хронические приобретенные заболевания

Боковой амиотрофический склероз* (болезнь Лу Герига), паранеопластические синдромы, постполиомиелитный синдром и прогрессирующий бульбарный паралич

Поражения нервных корешков

наследственной;

Нейрофибромы (мягкие, мясистые образования из нервной ткани)

приобретенной.

Грыжа межпозвоночного диска, инфекции, травмы, метастатический рак, остеоартрит и ревматоидный артрит

Заболевания нервных сплетений

приобретенной.

Острый плечевой неврит, аутоиммунные заболевания, повреждение у новорожденных во время родоразрешения, сахарный диабет, гематома (скопление крови), тяжелые травмы (например, в результате высокоскоростного дорожно-транспортного происшествия), метастатический рак, лучевая терапия, нейрофиброматоз (редко) и опухоли нервов

Заболевания периферической нервной системы

наследственной;

наследственные невропатии (например, болезнь Шарко-Мари-Тута);

Инфекционные

Гепатит С, опоясывающий герпес, ВИЧ-инфекция, болезнь Лайма, SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) и сифилис

В развивающихся странах дифтерия, проказа и паразитарные инфекции

Воспалительные

Синдром Гийена-Барре и хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия

Ишемические (в результате нарушения кровоснабжения)

Васкулит (воспаление кровеносных сосудов)

Метаболические

Амилоидоз, сахарный диабет, дефицит витамина B, недостаточное питание в результате постоянного чрезмерного употребления алкоголя и почечная недостаточность

Связанные с давлением (называемые синдромом ущемления нерва)

Синдром запястного канала, локтевой туннельный синдром (один из видов паралича локтевого нерва), парез лучевого нерва, парез малоберцового нерва и синдром предплюсневого канала

Токсины

Мышьяк, свинец и ртуть

Заболевания, вызывающие нарушение нервно-мышечной передачи

Различные

Ботулизм у младенцев, синдром Итона-Ламберта, миастения гравис и дисфункция, вызванная воздействием некоторые инсектицидов (фосфорорганические инсектициды) или боевых отравляющих веществ (таких как газ зарин и «Новичок», который был разработан в России и использовался при попытках убийства), либо использование некоторых лекарственных препаратов (таких как кураре — яд, который применялся для расслабления мышц во время хирургического вмешательства, а также чтобы парализовать и убить жертву при нанесении на наконечники ядовитых дротиков)

* Заболевания двигательных нейронов, такие как боковой амиотрофический склероз, поражают нервы головного и спинного мозга.

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