Некоторые причины заболеваний периферической нервной системы и родственных заболеваний
Тип
Примеры
Заболевания двигательных нейронов
наследственной;
Спинальная амиотрофия, типы 0–4
Приобретенные заболевания с внезапным началом
Полиомиелит, инфекции, вызванные вирусом Коксаки или другими энтеровирусами (редко) и инфекция, вызванная вирусом Западного Нила
Хронические приобретенные заболевания
Боковой амиотрофический склероз* (болезнь Лу Герига), паранеопластические синдромы, постполиомиелитный синдром и прогрессирующий бульбарный паралич
Поражения нервных корешков
наследственной;
Нейрофибромы (мягкие, мясистые образования из нервной ткани)
приобретенной.
Грыжа межпозвоночного диска, инфекции, травмы, метастатический рак, остеоартрит и ревматоидный артрит
Заболевания нервных сплетений
приобретенной.
Острый плечевой неврит, аутоиммунные заболевания, повреждение у новорожденных во время родоразрешения, сахарный диабет, гематома (скопление крови), тяжелые травмы (например, в результате высокоскоростного дорожно-транспортного происшествия), метастатический рак, лучевая терапия, нейрофиброматоз (редко) и опухоли нервов
Заболевания периферической нервной системы
наследственной;
наследственные невропатии (например, болезнь Шарко-Мари-Тута);
Инфекционные
Гепатит С, опоясывающий герпес, ВИЧ-инфекция, болезнь Лайма, SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) и сифилис
В развивающихся странах дифтерия, проказа и паразитарные инфекции
Воспалительные
Синдром Гийена-Барре и хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия
Ишемические (в результате нарушения кровоснабжения)
Васкулит (воспаление кровеносных сосудов)
Метаболические
Амилоидоз, сахарный диабет, дефицит витамина B, недостаточное питание в результате постоянного чрезмерного употребления алкоголя и почечная недостаточность
Связанные с давлением (называемые синдромом ущемления нерва)
Синдром запястного канала, локтевой туннельный синдром (один из видов паралича локтевого нерва), парез лучевого нерва, парез малоберцового нерва и синдром предплюсневого канала
Токсины
Мышьяк, свинец и ртуть
Заболевания, вызывающие нарушение нервно-мышечной передачи
Различные
Ботулизм у младенцев, синдром Итона-Ламберта, миастения гравис и дисфункция, вызванная воздействием некоторые инсектицидов (фосфорорганические инсектициды) или боевых отравляющих веществ (таких как газ зарин и «Новичок», который был разработан в России и использовался при попытках убийства), либо использование некоторых лекарственных препаратов (таких как кураре — яд, который применялся для расслабления мышц во время хирургического вмешательства, а также чтобы парализовать и убить жертву при нанесении на наконечники ядовитых дротиков)
* Заболевания двигательных нейронов, такие как боковой амиотрофический склероз, поражают нервы головного и спинного мозга.