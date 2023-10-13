Наиболее опасные биологические средства и токсины* по версии Центров по контролю и профилактике заболеваний
Категория
Средство
A: максимальный приоритет (степень опасности)
Бацилла сибирской язвы (bacillus anthracis), возбудитель сибирской язвы
Ботулотоксин, выделяемый бактерией Clostridium botulinum, возбудитель ботулизма
Чумная палочка (yersinia pestis), возбудитель чумы
Francisella tularensis, возбудитель туляремии
Вирус оспы, возбудитель натуральной оспы
Возбудители вирусной геморрагической лихорадки (ВГЛ):
К: Второй наивысший приоритет
Бактерии рода Brucella, возбудители бруцеллеза
Эпсилон-токсин, выделяемый энтеритной клостридией, Clostridium perfringens, вызывающий пищевое отравление
Бактерии рода Salmonella, вызывающие пищевое отравление; инфекция Escherichia coli 0157:H7 и Shigella, возбудители шигеллеза
Бактерия Burkholderia mallei, возбудитель сапа
Бактерия Burkholderia pseudomallei, возбудитель ложного сапа
Бактерия Chlamydia psittaci, возбудитель пситтакоза
Бактерия Coxiella burnetii, возбудитель австралийской лихорадки Q
Рицин, токсин, выделяемый клещевиной (Ricinus communis), вызывающий различные симптомы, в зависимости от типа воздействия
Стафилококковый энтеротоксин B, вызывающий стафилококковое пищевое отравление и другие симптомы, в зависимости от типа воздействия
Бактерия Rickettsia prowazekii, возбудитель сыпного тифа
Альфавирусы, возбудители вирусных энцефалитов (например, венесуэльского, восточного и западного конского энцефалитов)
Холерный вибрион, Vibrio cholerae, возбудитель холеры, криптоспоридия, Cryptosporidium parvum, возбудитель криптоспородиоза, и другие возбудители болезней, передающихся через воду
О: Третий наивысший приоритет
Вирус Нипах, хантавирус, коронавирусы и вирусы гриппа, способные вызвать пандемию гриппа
Другие возбудители новых инфекционных заболеваний
* Алфавитный перечень биотеррористических средств и заболеваний по версии Центров по контролю и профилактике заболеваний: Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них.