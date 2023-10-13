Взгляд на старение: хирургический риск и возраст
Хотя пожилой возраст сам по себе повышает риск осложнений после операции, гораздо большее влияние на результаты хирургической операции оказывает (влияет на хирургический риск) общее состояние здоровья и наличие определенных расстройств. Так, риск серьезно увеличивается у людей с инфарктом миокарда, имевшим место в течение полугода до хирургической процедуры, а также у людей с плохо контролируемой сердечной недостаточностью. Например, сердечная недостаточность, недостаточное питание (часто наблюдающееся у пожилых людей, живущих в специализированных учреждениях), и в частности, сильная или нарастающая боль в груди (нестабильная стенокардия), увеличивают связанные с хирургической операцией риски для пожилых людей. Проблемы с легкими, такие как хроническая обструктивная болезнь легких, также могут являться фактором риска при проведении хирургической операции, особенно для курящих людей. Кроме того, увеличивать риск могут нарушения функции почек, диабет 1-го типа, перенесенные инсульты или транзиторные ишемические атаки, а также проблемы с психической функцией, в том числе деменция.
Однако сам по себе пожилой возраст может повышать риск хирургических осложнений. Например, у пожилых людей чаще, чем у молодых, после хирургической операции может развиваться делирий. Кроме того, у пожилых людей часто развиваются серьезные осложнения после постельного режима, который может требоваться после хирургической операции. Данные осложнения включают:
Риск смерти во время хирургической операции или после нее также увеличивается с возрастом. Более того, риск смерти повышается у людей всех возрастов при проведении экстренного хирургического вмешательства или хирургической операции, затрагивающей грудную клетку или брюшную полость, а у пожилых людей увеличивается в разы.
Одни хирургические процедуры представляют большую опасность, чем другие. Например, хирургические операции, затрагивающие брюшную полость или грудную клетку, а также операции по удалению предстательной железы и серьезные хирургические вмешательства, затрагивающие суставы (такие, как замена тазобедренного сустава), считаются наиболее опасными процедурами. Многие процедуры, которым часто подвергаются пожилые люди, например, хирургическое лечение катаракты и хирургические операции на небольших суставах, являются менее рискованными. Если в целом пожилой человек не имеет проблем со здоровьем, то большая часть хирургических операций, включая операции, связанные с повышенным риском, могут проходить благополучно.
Потенциальные преимущества хирургической операции могут перевешивать даже связанные с такой операцией высокие риски. Например, хирургическая операция, с которой связывается определенный риск смерти, например, операция по лечению большой аневризмы аорты, должна рассматриваться как приемлемый вариант, если она может продлить человеку жизнь на 8–10 лет, поскольку без лечения аневризма увеличивает риск смерти. Тем не менее, подобных операций следует избегать при наличии других заболеваний, сокращающих предположительную продолжительность жизни до 1–2 лет.
Даже если риски, связанные с хирургической операцией, невелики, наличие малого риска может являться более весомым аргументом, чем недостаточное количество преимуществ. Например, некоторые люди считают, что даже риски, сопряженные с менее серьезными процедурами (такими как пересадка кожи в местах возникновения пролежней) и обычно являющиеся крайне незначительными, все же слишком высоки, чтобы подвергать подобным процедурам людей с тяжелой деменцией.