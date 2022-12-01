Общие сведения о переломах

После сопоставления необходимо обеспечить отсутствие движений в травмированном участке (иммобилизация).

После закрытой репозиции перелома обычно используют гипсовые повязки, шины или поддерживающие повязки.

При открытой репозиции перелома часто используют такие жесткие устройства, как спицы, винты, штифты и пластины. Эта процедура называется открытой репозицией с внутренней фиксацией (ОРВФ).

Иммобилизация приводит к ослаблению боли и способствует заживлению путем предотвращения дальнейшего травмирования окружающих тканей. При переломе кости ноги или руки иммобилизация может помочь предотвратить жировую эмболию. Иммобилизация помогает при большинстве переломов средней тяжести или тяжелых переломах. Суставы фиксируют с обеих сторон от места перелома.

При слишком длительной иммобилизации (например, в течение более нескольких недель у молодых взрослых) может развиться тугоподвижность сустава, иногда, навсегда, а мышцы могут укорачиваться (контрактура) либо уменьшаться в объеме (истощение либо атрофия). Могут образовываться тромбы. Такие проблемы могут развиваться быстро, а контрактуры могут остаться насовсем, как правило, у людей более старшего возраста. По этим причинам врачи рекомендуют пациентам движение немедленно после заживления перелома. Они также стараются прибегать к видам лечения, которые позволяют людям старшего возраста начать ходить как можно быстрее (например, хирургическое восстановление при переломе шейки бедра), а не к видам лечения, которые требуют продолжительной иммобилизации (например, постельный режим или гипсовая повязка).

Физиотерапевты могут посоветовать пострадавшим упражнения, которые можно делать, пока их поврежденная часть тела иммобилизована, для максимального сохранения силы, диапазона движений и функций. После прекращения иммобилизации физиотерапевты могут помочь пострадавшим с упражнениями для укрепления и стабилизации поврежденной части тела. Эти упражнения помогают предотвратить будущие травмы и ухудшение функций.

Потребность в иммобилизации и вид используемого метода лечения зависят от типа перелома.

В период заживления большинство переломов фиксируют при помощи шин, перевязей или гипсовых повязок. Без иммобилизации отломки костей могут сдвигаться, заживление проходит медленнее, а сращения костей может не произойти. Если обломки кости разошлись или сместились, обычно необходимо выполнить их сопоставление (вправление) перед иммобилизацией.

Гипсовые повязки обычно используют при травмах, которые требуют иммобилизации в течение нескольких недель.

Коммерческие чехлы для защиты гипсовой повязки Изображение Изображение любезно предоставлено д-ром Даниэллой Кампань (Danielle Campagne).

Для наложения гипсовой повязки врачи оборачивают травмированную часть тканью, затем наносят слой мягкого хлопкового материала, чтобы защитить кожу от давления и трения. После такой подкладки врачи оборачивают ее хлопковыми повязками, наполненными влажным гипсом либо полосками из стекловолокна, которые затвердевают при высыхании. Гипс часто используют для иммобилизации переломов костей со смещением, поскольку он приобретает форму конечности и не трется о тело. Полоски из стекловолокна обладают большей прочностью, легкостью и долговечностью. Приблизительно через неделю отек разрешается. Затем иногда гипсовую повязку можно заменить повязкой из стекловолокна, чтобы она плотнее прилегала к конечности.

Лицам, которым требуется носить гипсовую повязку, дают особые инструкции по уходу за ней. При отсутствии тщательного ухода за гипсовой повязкой могут появиться проблемы. Например, если гипсовая повязка намокнет, защитная подкладка под гипсом может увлажниться, а затем высохнуть не полностью. В результате кожа размягчается, травмируется, могут образовываться язвы. Также если гипс намокнет, он может развалиться, таким образом, больше не защищая и не фиксируя травмированный участок.

Пострадавшего инструктируют держать гипсовую повязку приподнятой максимально, насколько это возможно, на уровне либо выше уровня сердца, особенно в течение первых 24–48 часов. Им также необходимо регулярно сгибать и вытягивать пальцы на руках либо шевелить пальцами на ногах. Такие стратегии способствуют оттоку крови от поврежденной конечности, таким образом, предотвращая отек.

Если гипсовая повязка вызывает постоянную или ухудшающуюся боль, сидит слишком плотно, вызывает онемение или слабость, пострадавшему следует обратиться к врачу или немедленно обратиться в отделение неотложной помощи. Возможно, это симптомы развития пролежней или синдрома сдавления. В таких случаях врачи могут снять гипсовую повязку и наложить другую.

Для фиксации некоторых видов переломов, особенно, если необходима иммобилизация в течение всего лишь нескольких дней, можно использовать шину. Шины позволяют применять лед.

Шина представляет собой длинную и узкую гипсовую, стеклопластиковую или алюминиевую полосу, которая крепится к поврежденной конечности эластичным бинтом или лентой. Поскольку полоса не окружает конечность полностью, остается пространство для расширения в случае отечности поврежденной области. Таким образом, шина не повышает риск развития синдрома сдавления. Некоторые травмы, обычно требующие использования гипсовой повязки, сначала фиксируют при помощи шины до разрешения отека.

При переломах пальцев обычно используют алюминиевые шины с поролоновыми прокладками.

Перевязь обеспечивает достаточную поддержку и комфорт при многих видах переломов плеча и локтевого сустава. Тяжесть руки в перевязи обеспечивает сопоставление при большинстве переломов плеча. Перевязь может быть полезна в случаях, когда полная иммобилизация приводит к нежелательным эффектам. Например, если плечо полностью фиксировано, ткани вокруг сустава могут становиться тугоподвижными, иногда в течение нескольких дней, препятствуя движению плеча (так называемый синдром «замороженного плеча»). Перевязь ограничивает движение плеча и локтя, но позволяет двигаться кисти.

Бандаж, представляющий собой кусок ткани или ремень, может быть использован вместе с перевязью, чтобы предотвратить выворачивание руки, особенно, ночью. Бандаж оборачивают вокруг спины и травмированной части.

Постельный режим, который обычно требуется при переломах (таких как некоторые переломы позвоночника или костей малого таза), может вызвать проблемы, включая образование тромбов и ухудшение общей физической формы (ухудшение физического состояния). Поэтому постельный режим обычно не рекомендуется.

Знаете ли Вы, что...

Уход за гипсовой повязкой