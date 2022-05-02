Отравление грибами (поганками)

К грибам, вызывающим поздние желудочно-кишечные симптомы, относятся бледная поганка (Amanita phalloides) и подобные ей грибы (мухоморы (Amanita), строчки (Gyromitra) и паутинники (Cortinarius)).

Бледная поганка — причина 95 % смертельных отравлений грибами. Через 6–12 часов после употребления начинаются рвота и диарея. Уровень сахара в крови может упасть до опасно низких значений (гипогликемия). Симптомы стихают на несколько дней, а затем развивается печеночная недостаточность и иногда почечная недостаточность. Печеночная недостаточность приводит к пожелтению кожных покровов (желтуха). Почечная недостаточность может привести к сокращению или остановке мочеиспускания. Иногда симптомы проходят сами собой, но примерно в половине случаев такое отравление приводит к смерти в течение 5-8 дней. Пострадавший с печеночной недостаточностью может выжить после пересадки печени.

Мухомор Смита (Amanita smithiana) вызывает позднюю рвоту и диарею (примерно через 6-12 часов после употребления в пищу). От 3-х дней до 1–2 недель после употребления грибов может возникнуть почечная недостаточность, при которой часто требуется временный гемодиализ.

Строчки (Gyromitra) также вызывают позднюю рвоту и диарею и падение уровня сахара в крови. Среди других возможных симптомов — отравление головного мозга (судорожные припадки) и печеночная и почечная недостаточность, которые развиваются через несколько дней.

Большинство паутинников (Cortinarius) родом из Европы. Рвота и диарея могут продлиться 3 дня. Через 3-20 дней после употребления грибов возможно развитие почечной недостаточности с симптомами боли в боку и уменьшением мочеотделения. Часто почечная недостаточность проходит сама собой.

Некоторые виды грибов (такие как зеленушка (Tricholoma) и сыроежка (Russula) вызывают отсроченное разрушение мышц (рабдомиолиз), который в некоторых случаях приводит к смерти. Специфического лечения не существует, поэтому лечение направлено на снятие специфических симптомов и обеспечение пациенту комфорта.

Некоторые другие виды грибов (такие как Clitocybe, Hapalopilus rutilans и Pleurocybella porrigens) вызывают поражение головного мозга и нервов, в том числе онемение рук, пальцев рук, ног и/или ног, головокружение, нарушения зрения, измененное сознание, судорожные припадки, дыхательную недостаточность и смерть.