Отравление грибами (поганками)

Многие виды грибов являются ядовитыми и могут вызывать различные симптомы в зависимости от типа гриба.
Различные виды грибов вырабатывают различные токсины с различным воздействием на организм человека.
Даже среди грибов одного вида вероятность отравления может быть разной в зависимости от времени года и способа приготовления.
Даже знающим людям подчас бывает сложно отличить ядовитые грибы от съедобных — на народные правила полагаться не стоит.
Поскольку бывает трудно определить, какие именно грибы были съедены, врачи обычно лечат людей с учетом проявляющихся симптомов.
(См. также Общие сведения об отравлении).
Все ядовитые грибы вызывают рвоту и боль в животе. Другие симптомы сильно зависят от вида гриба. Как правило, грибы, которые вызывают симптомы отравления вскоре (в течение 2 часов) после употребления, менее опасны, чем те, которые вызывают симптомы позже (обычно по истечении 6 часов).
Знаете ли Вы, что...
Ранние желудочно-кишечные симптомы
Грибы, употребление которых приводит к развитию ранних желудочно-кишечных симптомов (например, хлорофиллум свинцовошлаковый и маленькие коричневые грибы, которые часто растут на газонах), вызывают рвоту и диарею, обычно в течение от 1 до 6 часов. В некоторых случаях диарея может быть геморрагической. У некоторых пострадавших отмечается головная боль или ломота. Обычно симптомы проходят за 24 часа.
Ранние симптомы, которые поражают мозг и позвоночник
К грибам, вызывающим появление ранних симптомов поражения головного и спинного мозга, относятся галлюциногенные грибы, содержащие галлюциноген псилоцибин. Наиболее распространенными являются представители рода Psilocybe, однако псилоцибин содержится и в некоторых других грибах. Они также вызывают тошноту и рвоту в течение 15–45 минут после проглатывания. Симптомы возникают через 20–90 минут после употребления и включают в себя эйфорию, буйное воображение и галлюцинации. У пострадавших учащается сердцебиение и повышается артериальное давление, у некоторых детей возникает жар. Впрочем, эти симптомы проходят сами собой, серьезные последствия возникают редко, поэтому лечение обычно не требуется. Тем не менее, если пострадавший слишком возбужден, ему могут назначить седативный препарат (например, лоразепам).
Ранние симптомы, вызванные мускариносодержащими грибами
При отравлении многими видами волоконницы (Inocybe) и некоторыми видами говорушки (Clitocybe) в организм попадает токсин мускарин. Мускарин — это химическое вещество, имитирующее ацетилхолин, которое является одним из веществ, используемых организмом для передачи сигналов между нервами (нейромедиатор). Среди симптомов, которые начинаются через 30 минут после еды, могут быть следующие:
повышенное слезовыделение и слюноотделение;
сужение (сжатие) зрачков;
повышенное потоотделение;
рвота, спазмы желудка, диарея;
головокружение;
мышечные подергивания (фасцикуляции);
спутанность сознания, кома, судороги (иногда).
Хотя некоторые из этих симптомов серьезны, у большинства людей симптомы выражены слабо и обычно проходят в течение 12 часов. Людям с тяжелыми симптомами внутривенно вводят атропин — препарат, блокирующий ацетилхолин, и почти все люди выздоравливают в течение 24 часов. Без лечения тяжелое отравление через несколько часов может привести к смерти.
Отдаленные желудочно-кишечные и другие симптомы
К грибам, вызывающим поздние желудочно-кишечные симптомы, относятся бледная поганка (Amanita phalloides) и подобные ей грибы (мухоморы (Amanita), строчки (Gyromitra) и паутинники (Cortinarius)).
Бледная поганка — причина 95 % смертельных отравлений грибами. Через 6–12 часов после употребления начинаются рвота и диарея. Уровень сахара в крови может упасть до опасно низких значений (гипогликемия). Симптомы стихают на несколько дней, а затем развивается печеночная недостаточность и иногда почечная недостаточность. Печеночная недостаточность приводит к пожелтению кожных покровов (желтуха). Почечная недостаточность может привести к сокращению или остановке мочеиспускания. Иногда симптомы проходят сами собой, но примерно в половине случаев такое отравление приводит к смерти в течение 5-8 дней. Пострадавший с печеночной недостаточностью может выжить после пересадки печени.
Мухомор Смита (Amanita smithiana) вызывает позднюю рвоту и диарею (примерно через 6-12 часов после употребления в пищу). От 3-х дней до 1–2 недель после употребления грибов может возникнуть почечная недостаточность, при которой часто требуется временный гемодиализ.
Строчки (Gyromitra) также вызывают позднюю рвоту и диарею и падение уровня сахара в крови. Среди других возможных симптомов — отравление головного мозга (судорожные припадки) и печеночная и почечная недостаточность, которые развиваются через несколько дней.
Большинство паутинников (Cortinarius) родом из Европы. Рвота и диарея могут продлиться 3 дня. Через 3-20 дней после употребления грибов возможно развитие почечной недостаточности с симптомами боли в боку и уменьшением мочеотделения. Часто почечная недостаточность проходит сама собой.
Некоторые виды грибов (такие как зеленушка (Tricholoma) и сыроежка (Russula) вызывают отсроченное разрушение мышц (рабдомиолиз), который в некоторых случаях приводит к смерти. Специфического лечения не существует, поэтому лечение направлено на снятие специфических симптомов и обеспечение пациенту комфорта.
Некоторые другие виды грибов (такие как Clitocybe, Hapalopilus rutilans и Pleurocybella porrigens) вызывают поражение головного мозга и нервов, в том числе онемение рук, пальцев рук, ног и/или ног, головокружение, нарушения зрения, измененное сознание, судорожные припадки, дыхательную недостаточность и смерть.
Дополнительная информация
Ниже приведен ресурс на английском языке, который может быть полезным. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Американская ассоциация токсикологических центров: является представителем токсикологических центров США, предоставляющие бесплатные конфиденциальные услуги 24/7 через линию помощи при отравлении (1-800-222-1222)