Общие сведения об отравлении

Отравление — это вредное воздействие на организм, связанное с поглощением и вдыханием токсичного вещества, либо соприкосновением токсичного вещества с кожей, глазами или слизистыми оболочками (например, рта или носа).
К потенциально ядовитым веществам относятся рецептурные и безрецептурные препараты, запрещенные лекарственные препараты, газы, химические вещества, витамины, продукты питания, грибы, растения и яды животного происхождения.
Одни яды относительно безвредны, другие приводят к серьезным поражениям или к смерти.
Диагноз основывается на симптомах, сведениях, полученных от пострадавшего и очевидцев, а в некоторых случаях — на анализах крови и мочи.
Лекарственные препараты необходимо хранить в оригинальной упаковке с защитой от детей в местах, недоступных детям.
Лечение заключается в поддержке функций организма пострадавшего, недопущении дальнейшего усвоения яда, ускорении выведения яда из организма, и, в некоторых случаях, введении специфического антидота.
Число пострадавших от того или иного вида отравления в США превышает 2 миллиона человек в год. Распространенной причиной тяжелых отравлений и отравлений со смертельным исходом является злоупотребление лекарственными препаратами — рецептурными, безрецептурными и запрещенными (см. Отравление ацетаминофеном и Отравление аспирином). К другим распространенным ядам относятся газы (например, угарный газ), бытовые продукты (см. Отравление едкими веществами), сельскохозяйственная продукция, растения, тяжелые металлы (например, железо и свинец), витамины, яды животного происхождения и продукты питания (в частности, некоторые виды грибов, костных рыб или моллюсков). Тем не менее, токсичные (ядовитые) свойства может проявить практически любое вещество, употребленное в достаточно большом количестве.
Случайное отравление
Отравление — самая распространенная причина несмертельных несчастных случаев в быту. Врожденное любопытство и стремление познавать мир делает маленьких детей особенно уязвимыми к случайному бытовому отравлению. Не менее уязвимы пожилые, часто из-за довольно большой вероятности перепутать свои лекарства. Поскольку дети часто делятся найденными таблетками и веществами, их братья, сестры и друзья также могут отравиться. Кроме того, к случайному отравлению уязвимы пациенты стационаров (из-за неправильно назначенных лекарств) и рабочие промышленных предприятий (из-за возможного контакта с токсичными химическими веществами).
Преднамеренное отравление
Отравление также может быть намеренной попыткой убийства или самоубийства. Большинство взрослых, решивших покончить с собой путем отравления, принимают несколько лекарственных препаратов и запивают их алкоголем. Отравление может быть использовано для выведения из строя человека (например, с целью изнасилования или ограбления). Изредка психически больные родители отравляют своих детей, чтобы вызвать у них болезнь с целью привлечения внимания медиков (нарушение, называемое симулятивное расстройство в отношении другого лица, которое ранее называлось делегированным синдромом Мюнхаузена).
Симптомы отравления
Симптомы отравления зависят от поглощенного яда, его количества, возраста и состояния здоровья пострадавшего. Одни яды не слишком сильны и вызывают расстройства только при длительном воздействии или неоднократном поглощении больших доз. Другие яды настолько сильны, что симптомы могут возникнуть от одной капли, случайно попавшей на кожу.
При воздействии одних ядов симптомы отравления возникают в считанные секунды, при воздействии других процесс развития симптомов может занимать несколько часов, дней или даже лет. Некоторые яды не приводят к появлению очевидных симптомов, пока не достигнут жизненно важных органов — например, почек или печени — и не нанесут необратимого вреда.
Переваренные и поглощенные токсины обычно вызывают общесистемные симптомы, часто лишая клетки организма кислорода, активируя или блокируя ферменты и рецепторы. Симптомы могут включать изменение сознания, температуры тела, частоты сердечных сокращений, дыхания и многих других показателей, в зависимости от пораженных органов.
Едкие или раздражающие вещества поражают слизистые оболочки рта, горла, желудочно-кишечного тракта и легких, вызывая боль, кашель, рвоту и одышку.
При контакте кожи с токсинами могут возникнуть различные симптомы, такие как сыпь, боль и образование волдырей. Длительное воздействие может вызвать дерматит.
Соприкосновение токсинов с глазами может привести к травме глаза, вызвать боль в глазах, покраснение и потерю зрения.
Первая помощь при отравлении
Первой задачей при оказании помощи отравившемуся человеку является недопущение отравления оказавшихся рядом людей.
Людей, попавших в облако токсичного газа, необходимо срочно вывести из зоны поражения, лучше на свежий воздух. Спасательными мероприятиями должны заниматься профессионалы. Во избежание поражения токсичными газами или химическими веществами лицам, занятым в спасательной операции, необходимо обладать специальными навыками и соблюдать меры предосторожности. (См. также Общие сведения о случаях применения оружия массового поражения).
При разливе химических веществ всю загрязненную ими одежду, в том числе носки, обувь и украшения, необходимо немедленно снять. Кожные покровы тщательно моют водой с мылом. При попадании отравляющих веществ в глаза их промывают большим количеством воды или физраствора. Спасателям нужно стараться избегать воздействия отравляющих веществ.
Если состояние пострадавшего очень тяжелое, следует вызвать неотложную медицинскую помощь (на большей части территории США — телефон 911). При необходимости пострадавшему проводят сердечно-легочную реанимацию (СЛР). Если состояние пострадавшего не вызывает опасений, можно обратиться за консультацией в ближайший токсикологический центр. В США связаться с местным токсикологическим центром можно по телефону 800-222-1222. Более подробную информацию можно получить на веб-сайте Американской ассоциации токсикологических центров (www.aapcc.org). Если обратившийся знает или может узнать наименование и количество употребленного пострадавшим яда, токсикологический центр может рекомендовать начать лечение на месте.
Упаковки от ядов и любых лекарственных препаратов (в том числе безрецептурных), которые мог принять пострадавший, следует сохранить и передать врачу или работникам службы спасения. Токсикологический центр может порекомендовать дать жертве отравления активированный уголь до прибытия в больницу, а в редких случаях — дать сироп ипекакуаны (рвотного корня), чтобы вызвать рвоту, особенно если доставка в больницу займет длительное время. Тем не менее, давать пострадавшему активированный уголь и сироп ипекакуаны при оказании первой помощи (например, домашними или работниками скорой помощи) без указаний сотрудников токсикологического центра не следует. Действие сиропа ипекакуаны достаточно непредсказуемо: он может вызвать непрекращающуюся рвоту, а основная масса яда все равно останется в желудке.
Диагностика отравления
Определение яда
Иногда анализы мочи и крови
Редко рентген брюшной полости
Лечение отравлений во многом зависит от идентификации яда. Чтобы идентифицировать яд, врачи и сотрудники токсикологических центров анализируют этикетки на флаконах употребленных препаратов и другие сведения, предоставленные пострадавшим и его родными или сотрудниками. Если этикетки отсутствуют, лекарственные препараты часто можно идентифицировать по маркировке и цвету таблетки или капсулы. Лабораторные анализы редко позволяют идентифицировать яд — условия больницы часто не позволяют идентифицировать многие лекарственные препараты и яды или определить их концентрацию в организме. Впрочем, иногда анализы мочи и крови все же могут помочь идентифицировать яд. Иногда по анализу крови можно судить о тяжести отравления, однако количество ядов, поддающихся такому определению, весьма невелико.
Врачи осматривают пострадавших для выявления признаков, которые указывают на определенный тип вещества. Например, врачи ищут следы от уколов или инъекций, свидетельствующих об употреблении инъекционных наркотиков (см. Употребление инъекционных наркотиков). Врачи также обследуют пострадавших для выявления симптомов, характерных для некоторых видов отравления. Врачи осматривают пострадавших для выявления следов наркотиков или психоактивных веществ на коже, или пластыри с веществами, вводимыми через кожу, в складках кожи, на нёбе или под языком.
В некоторых случаях присутствие и расположение употребленного вещества можно увидеть на рентгеновском снимке брюшной полости. Рентгенологические исследования позволяют увидеть железо, свинец, мышьяк, другие металлы, а также крупные пакеты кокаина или других запрещенных лекарственных препаратов, проглоченных наркокурьерами, которые провозят наркотики внутри собственного тела (см. Незаконная транспортировка наркотиков в пищеварительном тракте или в естественных полостях тела). На рентгеновских снимках видны батарейки и магниты, а также клыки, зубы, хрящевые шипы и другие части животных, которые могли оторваться и остаться в теле после нападения животных или отравления змеиным ядом.
Тестирование на наркотики
В настоящее время тесты, позволяющие определить наличие наркотиков в моче, можно купить без рецепта. Точность этих тестов существенно разнится. Соответственно, их результаты нельзя считать бесспорным доказательством того, что пострадавший принимал или не принимал тот или иной препарат. Тестирование лучше всего проводить после консультации специалиста. Если тестирование проводилось без участия специалиста, его результаты следует обсудить со специалистом, имеющим опыт в тестировании на наркотики. Специалист может помочь пострадавшим интерпретировать результаты анализа и сделать правильные выводы.
Профилактика отравления
В США повсеместное использование производителями лекарств безопасных упаковок с защитой от детей привело к резкому снижению количества отравлений со смертельным исходом среди детей младше 5 лет. Во избежание случайного отравления лекарственные препараты и другие потенциально опасные вещества следует хранить в заводской упаковке, а сами упаковки хранить вне досягаемости детей. Не следует переливать токсичные вещества, например, инсектициды и чистящие средства, в бутылки из-под напитков или в стаканы, даже на короткое время. Другие профилактические меры предусматривают:
четкую маркировку бытовых продуктов;
хранение препаратов (особенно опиоидов) и токсичных или опасных веществ в закрытых шкафах, недоступных для детей;
использование детекторов угарного газа.
Лекарственные препараты с истекшим сроком годности следует смешать с наполнителем для кошачьих лотков или другой непривлекательной субстанцией и выбросить в мусорный контейнер, недоступный детям. Можно также позвонить в местную аптеку и узнать правила утилизации лекарственных средств. Перед приемом лекарств или применением бытовых продуктов нужно обязательно прочесть все этикетки.
В целях уменьшения тяжести потенциального отравления можно ограничить количество таблеток безрецептурного обезболивающего препарата — например, ацетаминофена, аспирина или ибупрофена — в одном флаконе. Производители лекарственных препаратов наносят на таблетки и капсулы идентификационную маркировку, призванную воспрепятствовать путанице и свести к минимуму возможность фармацевтов, работников здравоохранения и других людей.
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Лечение отравления
В некоторых случаях при отравлении необходима госпитализация. При должном медицинском уходе большинство пострадавших полностью выздоравливают.
Принципы лечения любого отравления одинаковы:
поддержка жизненно важных функций — дыхания, артериального давления, температуры тела и частоты сердечных сокращений;
воспрепятствование дальнейшему усвоению яда организмом;
ускорение процессов выведения яда из организма;
назначение специфических антидотов (веществ, способствующих выведению, дезактивации или подавлению эффектов того или иного яда), если таковые имеются;
недопущение повторного отравления.
Обычно целью стационарного лечения является поддержание жизни пострадавшего до тех пор, пока яд не распадется или не будет дезактивирован организмом. Большинство ядов дезактивируется печенью или выводится с мочой.
Предоставление поддерживающей терапии
При отравлении часто требуется лечение, которое называют поддерживающей терапией. Поддерживающая терапия предусматривает стабилизацию сердечной деятельности, артериального давления и дыхания пострадавшего до тех пор, пока яд не распадется или не будет дезактивирован организмом. Например, пострадавшему с чрезвычайной сонливостью или в коматозном состоянии могут ввести дыхательную трубку в дыхательное горло. Трубку подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, который поддерживает дыхание пострадавшего. Трубка препятствует попаданию рвотных масс в легкие, а аппарат ИВЛ обеспечивает нормальное дыхание.
Также может потребоваться лечение, направленное на купирование судорожных припадков, жара и рвоты. Если у пострадавшего развивается сильный жар, его охлаждают при помощи охлаждающего одеяла или обтираний холодной водой или льдом.
При отказе почек пострадавшему необходим гемодиализ. При обширном поражении печени может потребоваться лечение печеночной недостаточности. При сильном и необратимом поражении печени или почек может потребоваться трансплантация печени или трансплантация почек.
Удаление яда из глаз и кожи
Яды в глазах или на коже обычно следует смывать большим количеством солевого (физиологического) раствора или водопроводной воды. Иногда на кожу наносится вода с мылом.
Препятствование усвоению яда организмом
Очень небольшое количество проглоченных ядов абсорбируется настолько быстро, что не удается принять меры по предотвращению их попадания в кровоток. Однако такие меры эффективны только в отношении определенных ядов и ситуаций.
Опорожнение желудка (провоцирование рвоты или промывание желудка), которое когда-то было стандартной мерой, в настоящее время обычно не проводится, поскольку позволяет вывести из организма относительно небольшую часть яда и может иметь серьезные осложнения. Опорожнение желудка редко улучшает исход лечения. Однако в очень редких случаях, например, при отравлении необычно опасными ядами или при очень плохом самочувствии пострадавшего промывание желудка все же проводят.
Для этого в желудок пострадавшего через рот вводят трубку. По этой трубке в желудок заливают воду, а затем выкачивают. Процедуру повторяют несколько раз. Если отравление приводит к сонливости, врачи сначала вводят в дыхательное горло пострадавшего пластмассовую дыхательную трубку, пропустив ее через рот (эндотрахеальная интубация). Эндотрахеальная интубация препятствует попаданию используемой для промывания желудка жидкости в легкие пострадавшего.
Раньше врачи часто назначали детям, проглотившим ядовитые вещества, сироп ипекакуаны (рвотного средства). Тем не менее, это средство далеко не всегда удаляло значительное количество проглоченного вещества. В настоящее время врачи используют ипекакуану только при отравлении высокотоксичными веществами и когда доставка пострадавшего в отделение скорой помощи может занять длительное время. В больничных условиях не прибегают к опорожнению желудка при помощи сиропа ипекакуаны ввиду непредсказуемой реакции организма пострадавшего на это средство.
В отделении неотложной помощи пострадавшему от отравления могут дать активированный уголь. Активированный уголь связывает яд, находящийся в пищеварительном тракте, и препятствует его попаданию в кровь. Как правило, уголь принимается перорально, если человек находится в сознании и готов к сотрудничеству. Не рекомендуется вводить активированный уголь через трубку, помещенную в нос или рот людям, которые не готовы к сотрудничеству или находятся в летаргическом состоянии. В некоторых случаях для очищения организма от яда уголь приходится принимать каждые 4-6 часов. Уголь дезактивирует не все яды. Например, углем нельзя связать алкоголь, железо и многие продукты бытовой химии.
Кишечный лаваж (промывание кишечника) — это процедура, направленная на удаление яда из пищеварительного тракта. К ней прибегают лишь в отдельных случаях, например, при сильном отравлении ядами, застрявшими в пищеварительном тракте либо требующими физического перемещения (например, пакеты с наркотиками в случае их контрабанды) или при отравлении медленно всасывающимися ядами (некоторые лекарственные препараты с замедленным высвобождением) либо ядами, которые не поглощаются активированным углем (например, железом или свинцом).
Ускорение процессов выведения яда из организма
Если яд продолжает представлять угрозу для жизни пострадавшего, несмотря на прием угля и антидотов, его выведение может потребовать проведения более сложных мероприятий. Наиболее распространенными методами лечения являются гемодиализ и гемоперфузия через активированный уголь.
При гемодиализе яды отфильтровывают с помощью искусственной почки (диализатора).
При гемоперфузии через активированный уголь кровь человека пропускаются через активированный уголь, что способствует выведению ядов (см. таблицу Гемофильтрация и гемоперфузия: другие методы фильтрации крови).
Оба метода предусматривают введение в кровеносные сосуды тонких трубок (катетеров), одна из которых используется для отвода крови из артерии, а другая — для возврата крови в вену. Кровь пропускают через специальные фильтры, которые удаляют ядовитые вещества, а затем возвращают в организм.
Иногда используется щелочной диурез. При этой процедуре проводят внутривенные вливания раствора бикарбоната натрия (пищевой соды), чтобы понизить кислотность мочи или сделать ее щелочной. В ряде случаев это может увеличить количество выводимых с мочой лекарственных препаратов (например, аспирина и барбитуратов).
Антидоты
Хотя антидотов к большинству ядов и лекарственных препаратов не существует (вопреки распространенному мнению, почерпнутому из фильмов или телепередач), к некоторым веществам они все же есть. Среди распространенных лекарственных и наркотических препаратов, при отравлении которыми пострадавшему назначают специфические антидоты, — ацетаминофен (антидот — N-ацетилцистеин) и опиоиды, такие как героин и фентанил (антидот — налоксон). Также существуют антидоты к некоторым ядам животного происхождения, которые попадают в организм в результате укуса или ужаливания (см. Укусы змеи). Антидоты применяются не во всех случаях. Многие выздоравливают сами. Однако при тяжелом отравлении антидоты могут спасти жизнь.
Распространенные специфические антидоты
Токсин
Антидот
Ацетаминофен
N-ацетилцистеин
антихолинергические препараты;
Физостигмин*
Антикоагулянты, пероральные ингибиторы фактора Ха (апиксабан, эдоксабан, ривароксабан)
Фактор свертывания крови Xa [рекомбинантный], инактивированный
Андексанет альфа
Антифриз (на базе этиленгликоля)
4-метилпиразол
Этанол
Бензодиазепины (например, диазепам и лоразепам)
Флумазенил*
Бета-блокаторы
Глюкагон
Липидная эмульсия внутривенно
Противоядие к яду пауков Lactrodectus
Ботулизм
Ботулинический антитоксин
Блокаторы кальциевых каналов
Кальций
Инсулин внутривенно в высоких дозах с глюкозой внутривенно
Липидная эмульсия внутривенно
Цианид
Гидроксокобаламин
Комплексный антидот к цианиду (Нитиодот® [Nithiodote®], состав: амилнитрит, нитрит натрия и тиосульфат натрия)
Дабигатран
Идаруцизумаб
Дигиталис, синтезированный (дигоксин) и растительный (олеандр, наперстянка)
Специфические антитела к дигоксину
Тяжелые металлы (мышьяк, кадмий, свинец, ртуть, цинк)
Препараты, способствующие выведению тяжелых металлов из организма (хелатирующие препараты), например, димеркапрол, кальция эдетат двунатриевая соль, пеницилламин и сукцимер
Гепарин
Протамин
Инсектициды† (продаются под разными торговыми марками, которые могут содержать карбаматы и фосфорорганические соединения) — необходимо проверять состав
Атропин
Пралидоксим
железа;
Дефероксамин
Изониазид
Пиридоксин (витамин B6)
Метанол (древесный спирт)
4-метилпиразол
Этанол
Метгемоглобин‡-формирующие средства (например, анилиновые красители, некоторые местные анестетики, нитраты, нитриты, фенацетин, сульфаниламиды)
Метиленовый синий
Опиоиды (например, морфин и героин)
Налоксон
Укус скорпиона (только вида Centruroides)
Иммунно-фракционированные антитела к яду Centruroides
Укусы змей§ (гремучих змей и медноголового щитомордника в США)
Противоядие к яду гремучих змей (Crotalinae)
Сульфонилмочевина
Октреотид
Таллий
Берлинская лазурь
Трициклические антидепрессанты
Натрия бикарбонат
Вальпроевая кислота
L-карнитин¶
Варфарин
Витамин К
Свежезамороженная плазма (СЗП)
Концентрат протромбинового комплекса (КПК)
*Применение является спорным.
† Упомянутые антидоты предназначены для лечения отравлений карбаматными и фосфорорганическими инсектицидами.
‡ Метгемоглобин — это аномальная форма гемоглобина, которая появляется при отравлении некоторыми ядами. В отличие от нормального гемоглобина, метгемоглобин не переносит кислород, поэтому ткани организма не получают достаточного количества кислорода.
§ Противоядные сыворотки действуют в отношении ядов конкретных видов змей. На самом деле противоядий намного больше, просто в США наиболее ядовиты укусы гремучих змей и медноголового щитомордника.
¶ Отсутствует достаточное количество данных о том, что L-карнитин является хорошим общим антидотом при острой передозировке вальпроевой кислоты. Тем не менее, L-карнитин с высокой степенью вероятности безопасен, поэтому он является приемлемым методом лечения у людей со сниженным уровнем сознания.
Психиатрическое обследование
Людям, которые пытались отравиться и покончить с собой, необходимо психиатрическое обследование и соответствующее лечение.
Дополнительная информация
Ниже приведены некоторые ресурсы на английском языке, которые могут быть полезными. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская ассоциация токсикологических центров: является представителем токсикологических центров США, которые предоставляют бесплатные конфиденциальные услуги (24/7) по горячей линии помощи при отравлении (1-800-222-1222)
Утилизация неиспользованных лекарственных средств: что нужно знать: информация о том, как безопасно утилизировать неиспользованные лекарственные препараты
PoisonHelp.org: бесплатная конфиденциальная онлайн-помощь по конкретным ядам.