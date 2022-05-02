Общие сведения об отравлении

Симптомы отравления зависят от поглощенного яда, его количества, возраста и состояния здоровья пострадавшего. Одни яды не слишком сильны и вызывают расстройства только при длительном воздействии или неоднократном поглощении больших доз. Другие яды настолько сильны, что симптомы могут возникнуть от одной капли, случайно попавшей на кожу.

При воздействии одних ядов симптомы отравления возникают в считанные секунды, при воздействии других процесс развития симптомов может занимать несколько часов, дней или даже лет. Некоторые яды не приводят к появлению очевидных симптомов, пока не достигнут жизненно важных органов — например, почек или печени — и не нанесут необратимого вреда.

Переваренные и поглощенные токсины обычно вызывают общесистемные симптомы, часто лишая клетки организма кислорода, активируя или блокируя ферменты и рецепторы. Симптомы могут включать изменение сознания, температуры тела, частоты сердечных сокращений, дыхания и многих других показателей, в зависимости от пораженных органов.

Едкие или раздражающие вещества поражают слизистые оболочки рта, горла, желудочно-кишечного тракта и легких, вызывая боль, кашель, рвоту и одышку.

При контакте кожи с токсинами могут возникнуть различные симптомы, такие как сыпь, боль и образование волдырей. Длительное воздействие может вызвать дерматит.

Соприкосновение токсинов с глазами может привести к травме глаза, вызвать боль в глазах, покраснение и потерю зрения.