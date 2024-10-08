Бактериологическая война предполагает боевое применение болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Это противоречит международному праву и крайне редко происходило в объявленных войнах новейшей истории, несмотря на масштабные приготовления и накопление биологического оружия в 20-м веке.

(См. также Общие сведения о случаях применения оружия массового поражения).

Теоретически, биологическое оружие идеально подходит для террористов. Его можно распространить тайно, а отсроченное во времени воздействие позволит исполнителю остаться неизвестным.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подготовили перечень биологических средств и токсинов с указанием степени опасности (см. таблицу Наиболее опасные биологические средства и токсины по версии Центров по контролю и профилактике заболеваний). Наиболее опасные средства перечислены в категории А.

Умышленное применение биологического оружия, способное привести к массовым жертвам, по всей видимости, должно быть связано с использованием аэрозолей. В таких условиях наиболее вероятно заражение двумя болезнями — ингаляционной формой сибирской язвы и легочной чумой.

Таблица Наиболее опасные биологические средства и токсины* по версии Центров по контролю и профилактике заболеваний Таблица

Распознавание поражений, вызванных биологическим оружием Отличить случаи применения биологического оружия от естественной вспышки заболевания довольно проблематично. На умышленный (не природный) характер вспышки указывают следующие признаки: болезнь не свойственна данному географическому региону;

необычное демографическое распределение;

уровень заболеваемости среди лиц в зданиях и вне зданий существенно разнится;

обособленные вспышки в географически разнообразных районах;

множественные одновременные или последовательные вспышки разных болезней в одной популяции;

необычные способы заражения (например, ингаляционный);

люди заражаются болезнями, которые обычно поражают животных;

болезнь, которая обычно поражает животных, возникает вне ареала их обитания;

необычно тяжелое течение заболевания;

необычные штаммы болезнетворных микроорганизмов;

стандартные терапевтические методы бессильны. Симптомы, диагностика и лечение следующих болезней, вызванных бактериологическим оружием высшей категории опасности, рассмотрены в других статьях Справочников: сибирская язва;

чума

Натуральная оспа

туляремия

вирусные геморрагические лихорадки. Людей, подвергшихся воздействию биологического оружия, приходится изолировать, а тех, кто был с ними в контакте, помещать в карантин.

Реакция на поражение биологическим оружием Ввиду относительно длительного инкубационного периода заболеваний, вызванных применением биологического оружия, пострадавшим обычно требуется госпитализация. В зависимости от того, каким именно микроорганизмом вызвана болезнь, им вводят вакцины, антибиотики или противовирусные препараты. Иногда лицам, которые контактировали с пострадавшим, назначают профилактическое лечение. Для многих видов бактериального оружия не существует конкретного метода лечения или вакцины.