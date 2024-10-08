Бактериологическая война предполагает боевое применение болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Это противоречит международному праву и крайне редко происходило в объявленных войнах новейшей истории, несмотря на масштабные приготовления и накопление биологического оружия в 20-м веке.
(См. также Общие сведения о случаях применения оружия массового поражения).
Теоретически, биологическое оружие идеально подходит для террористов. Его можно распространить тайно, а отсроченное во времени воздействие позволит исполнителю остаться неизвестным.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подготовили перечень биологических средств и токсинов с указанием степени опасности (см. таблицу Наиболее опасные биологические средства и токсины по версии Центров по контролю и профилактике заболеваний). Наиболее опасные средства перечислены в категории А.
Умышленное применение биологического оружия, способное привести к массовым жертвам, по всей видимости, должно быть связано с использованием аэрозолей. В таких условиях наиболее вероятно заражение двумя болезнями — ингаляционной формой сибирской язвы и легочной чумой.
Наиболее опасные биологические средства и токсины* по версии Центров по контролю и профилактике заболеваний
Категория
Средство
A: максимальный приоритет (степень опасности)
Бацилла сибирской язвы (bacillus anthracis), возбудитель сибирской язвы
Ботулотоксин, выделяемый бактерией Clostridium botulinum, возбудитель ботулизма
Чумная палочка (yersinia pestis), возбудитель чумы
Francisella tularensis, возбудитель туляремии
Вирус оспы, возбудитель натуральной оспы
Возбудители вирусной геморрагической лихорадки (ВГЛ):
К: Второй наивысший приоритет
Бактерии рода Brucella, возбудители бруцеллеза
Эпсилон-токсин, выделяемый энтеритной клостридией, Clostridium perfringens, вызывающий пищевое отравление
Бактерии рода Salmonella, вызывающие пищевое отравление; инфекция Escherichia coli 0157:H7 и Shigella, возбудители шигеллеза
Бактерия Burkholderia mallei, возбудитель сапа
Бактерия Burkholderia pseudomallei, возбудитель ложного сапа
Бактерия Chlamydia psittaci, возбудитель пситтакоза
Бактерия Coxiella burnetii, возбудитель австралийской лихорадки Q
Рицин, токсин, выделяемый клещевиной (Ricinus communis), вызывающий различные симптомы, в зависимости от типа воздействия
Стафилококковый энтеротоксин B, вызывающий стафилококковое пищевое отравление и другие симптомы, в зависимости от типа воздействия
Бактерия Rickettsia prowazekii, возбудитель сыпного тифа
Альфавирусы, возбудители вирусных энцефалитов (например, венесуэльского, восточного и западного конского энцефалитов)
Холерный вибрион, Vibrio cholerae, возбудитель холеры, криптоспоридия, Cryptosporidium parvum, возбудитель криптоспородиоза, и другие возбудители болезней, передающихся через воду
О: Третий наивысший приоритет
Вирус Нипах, хантавирус, коронавирусы и вирусы гриппа, способные вызвать пандемию гриппа
Другие возбудители новых инфекционных заболеваний
* Алфавитный перечень биотеррористических средств и заболеваний по версии Центров по контролю и профилактике заболеваний: Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них.
Распознавание поражений, вызванных биологическим оружием
Отличить случаи применения биологического оружия от естественной вспышки заболевания довольно проблематично. На умышленный (не природный) характер вспышки указывают следующие признаки:
болезнь не свойственна данному географическому региону;
необычное демографическое распределение;
уровень заболеваемости среди лиц в зданиях и вне зданий существенно разнится;
обособленные вспышки в географически разнообразных районах;
множественные одновременные или последовательные вспышки разных болезней в одной популяции;
необычные способы заражения (например, ингаляционный);
люди заражаются болезнями, которые обычно поражают животных;
болезнь, которая обычно поражает животных, возникает вне ареала их обитания;
необычно тяжелое течение заболевания;
необычные штаммы болезнетворных микроорганизмов;
стандартные терапевтические методы бессильны.
Симптомы, диагностика и лечение следующих болезней, вызванных бактериологическим оружием высшей категории опасности, рассмотрены в других статьях Справочников:
Людей, подвергшихся воздействию биологического оружия, приходится изолировать, а тех, кто был с ними в контакте, помещать в карантин.
Реакция на поражение биологическим оружием
Ввиду относительно длительного инкубационного периода заболеваний, вызванных применением биологического оружия, пострадавшим обычно требуется госпитализация. В зависимости от того, каким именно микроорганизмом вызвана болезнь, им вводят вакцины, антибиотики или противовирусные препараты. Иногда лицам, которые контактировали с пострадавшим, назначают профилактическое лечение. Для многих видов бактериального оружия не существует конкретного метода лечения или вакцины.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них: Биотеррористические средства/заболевания: Алфавитный перечень биотеррористических средств и заболеваний. Доступ к документу — 3 октября 2024 г.