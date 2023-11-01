Радиоизотопное сканирование

Радионуклидная сцинтиграфия — это разновидность медицинской визуализации, при которой изображения создаются путем регистрации излучения после введения радиоактивного материала.
Во время радионуклидной сцинтиграфии вводится небольшое количество радионуклида, присоединенного к другому веществу (совместно они называются радиоактивным индикатором), обычно с помощью инъекции. Радионуклид испускает небольшое количество радиации, которая измеряется во время сканирования для создания изображений. В отличие от других видов медицинской визуализации, радионуклидная сцинтиграфия иногда может предоставить информацию о функционировании ткани, а также о ее внешнем виде.
(См. также Общие сведения о визуализирующих исследованиях).
Процедура радиоизотопного сканирования
Радионуклидная метка
При проведении сканирования радионуклид используют, чтобы отметить вещество, которое накапливается в определенной части тела. Используются различные вещества в зависимости от исследуемой части тела.
Вещество может накапливаться, потому что его использует (метаболизирует) организм, например:
Йод используется для выработки гормонов щитовидной железы, поэтому он накапливается в щитовидной железе.
Дифосфонат накапливается в месте восстановления или перестройки кости.
Либо вещество может патологически накапливаться в особой области, например:
Эритроциты накапливаются в кишечнике при его интенсивном кровотечении.
Лейкоциты накапливаются в воспаленных или инфицированных областях.
Отслеживание радионуклидной метки
Комбинация радионуклида и помеченного им вещества называется радиоактивный индикатор. Во время обследования врачи могут видеть, накапливает и излучает ли индикатор радиацию, что можно определить с помощью специальных сканеров или камер, например, с помощью гамма-камеры. Камера генерирует плоское изображение места накапливания меченного вещества. Иногда компьютер анализирует облучения для создания серии двухмерных изображений, которые выглядят как срезы организма.
Обычно меченное вещество вводят в вену, а при некоторых обследованиях его проглатывают, вдыхают или вводят под кожу либо в сустав. Обследование проводят после того, как меченное вещество достигнет тканей-мишеней (сразу же либо через несколько часов).
До, во время и после процедуры
Перед некоторыми обследованиями (например, сканирование желчного пузыря) пациент должен воздерживаться от еды и питья в течение нескольких часов. Как правило, одежду снимать не требуется.
Во время сканирования пациент должен лежать без движения, процедура обычно занимает приблизительно 15 минут. Однако иногда обследование необходимо повторить, часто через несколько часов.
После теста рекомендуется пить как можно больше жидкости, чтобы организм выводил радионуклид. Пациент может сразу же возобновить обычные действия.
Из-за наличия в организме радионуклидов иногда срабатывают детекторы радиоактивности в системах безопасности. Такие детекторы носят с собой полицейские; также ими оборудованы аэропорты, вокзалы и другие зоны усиленной безопасности. Время, в течение которого радионуклиды могут вызывать срабатывание детекторов, зависит от радионуклида, но обычно оно не превышает нескольких дней. Во избежание проблем со службами безопасности обычно врач выписывает справку, подтверждающую, что пациенту выполнялось радиоизотопное сканирование.
Применение радиоизотопного сканирования
Радиоизотопное сканирование используется для обследования многих органов: щитовидной железы, печени и желчного пузыря, легких, мочевыводящих путей, костей, головного мозга и некоторых кровеносных сосудов.
Поскольку организм метаболизирует многие вещества, используемые для мечения радионуклидов (например, йод), с помощью радиоизотопного сканирования иногда можно получить информацию о функции ткани, а также о ее структуре.
Для визуализации различных органов и заболеваний используются разнообразные радионуклиды:
Кровоток в сторону сердца. Таллий используется для визуализации кровотока по артериям, которые переносят кровь к сердцу. Он может помочь врачам оценить статус ишемической болезни сердца. Для оценки функционирования сердца при тяжелых нагрузках врачи иногда используют таллий во время нагрузочной пробы, обычно для этого пациент ходит или бегает по тренажерной беговой дорожке. Этот тест также оценивает нагнетание крови сердцем. Данное обследование обычно проводится после инфаркта миокарда, чтобы оценить прогнозы.
Кость: Поскольку технеций накапливается в кости, его используют для визуализации скелета. Его применяют для оценки распространения (метастазирования) рака в кости и для выявления костной инфекции.
Воспаление. Технеций и другие радионуклиды используются для мечения лейкоцитов, которые скапливаются в местах воспаления или инфекции. Этот тест помогает врачам выявить воспаление и инфекцию.
Кровотечение. Технеций используется для мечения эритроцитов. Этот тест помогает врачам локализовать кровотечение в кишечнике.
Заболевания желчного пузыря и желчных протоков. Метки вводятся в иминодиуксусную кислоту. Печень перерабатывает радионуклид так же, как желчь. Поэтому иминодиуксусная кислота накапливается в местах скопления желчи. Этот анализ применяется для обнаружения непроходимости желчных путей, желчеистечения и болезней желчного пузыря.
Радионуклидная сцинтиграфия также используется для выявления некоторых форм рака, например, рака легких, который распространился на печень, рака щитовидной железы и рака ободочной и прямой кишки.
Виды радиоизотопного сканирования
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ)
ОФЭКТ похожа на компьютерную томографию, но использует радиоизотопное гамма-излучение, а не рентгеновские лучи.
При проведении ОФЭКТ пациент ложится на подвижный стол. Вращающаяся гамма-камера делает снимки под различными углами (томограммы), каждый из которых представляет срез тела, а компьютер генерирует их в двухмерные и трехмерные изображения. Эти изображения помогают более точно локализовать структуры и патологии.
В зависимости от исследуемой области, пациентов могут попросить ограничить употребление продуктов и жидкостей перед проведением теста. Тест обычно занимает 30–90 минут.
Недостатки радиоизотопного сканирования
Уровень воздействия облучения при радиоизотопном сканировании зависит от используемого радионуклида и его количества. Например, при сканировании легких доза облучения равна дозе, получаемой при проведении 100 рентгенограмм органов грудной клетки в одной проекции. При других видах сканирования уровень облучения может быть выше или ниже.
Радиоизотопное сканирование может продолжаться несколько часов в связи с интервалом между инъекцией и сканированием, в течение которого радионуклиды достигают нужной ткани.
Изображения, полученные в результате радиоизотопного сканирования, уступают в точности рентгеновским снимкам, компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и другим методам визуализирующих обследований.
Поскольку облучение может воздействовать на плод, беременные женщины или женщины, которые могут быть беременными, должны сообщить об этом врачу.