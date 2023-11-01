До, во время и после процедуры

До, во время и после процедуры

Перед некоторыми обследованиями (например, сканирование желчного пузыря) пациент должен воздерживаться от еды и питья в течение нескольких часов. Как правило, одежду снимать не требуется.

Во время сканирования пациент должен лежать без движения, процедура обычно занимает приблизительно 15 минут. Однако иногда обследование необходимо повторить, часто через несколько часов.

После теста рекомендуется пить как можно больше жидкости, чтобы организм выводил радионуклид. Пациент может сразу же возобновить обычные действия.

Из-за наличия в организме радионуклидов иногда срабатывают детекторы радиоактивности в системах безопасности. Такие детекторы носят с собой полицейские; также ими оборудованы аэропорты, вокзалы и другие зоны усиленной безопасности. Время, в течение которого радионуклиды могут вызывать срабатывание детекторов, зависит от радионуклида, но обычно оно не превышает нескольких дней. Во избежание проблем со службами безопасности обычно врач выписывает справку, подтверждающую, что пациенту выполнялось радиоизотопное сканирование.