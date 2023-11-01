Компьютерная томография (КТ) — это разновидность медицинской визуализации, которая заключается в получении и объединении серии рентгеновских снимков для создания послойных подробных изображений внутренних структур.
При проведении компьютерной томографии (КТ), ранее называемой компьютерной аксиальной томографией (КАТ), рентгеновский источник и рентгеновский детектор вращаются вокруг пациента. В современных сканерах рентгеновский детектор обычно имеет 4–64 или более рядов датчиков, которые фиксируют рентгеновские лучи, проходящие через тело. Данные, полученные от датчиков, представляют серии рентгеновских измерений, полученных под различным углом. Однако измерения сразу не видны, они отправляются на компьютер. Компьютер конвертирует их в изображения, напоминающие двухмерные срезы (поперечные). Компьютер также создает трехмерные изображения из полученных снимков.
(См. также Общие сведения о визуализирующих исследованиях).
Фотография предоставлена д-ром Джоном А. Якобсоном (Jon A. Jacobson).
Процедура проведения КТ
При проведении КТ пациент должен лежать на подвижном столе, который перемещается через отверстие в форме бублика. Пациента перемещают через сканер, а устройства вращаются вокруг пациента. При проведении некоторых КТ обследований стол перемещается периодически и останавливается при получении каждого снимка (среза). При других КТ обследованиях стол во время процедуры двигается постоянно. При спиральной КТ пациент перемещается по прямой линии, а детекторы — по кругу, так что серия измерений выполняется как бы по спирали вокруг пациента.
На одежде пациента должны отсутствовать металлические пуговицы, кнопки, застежки-молнии или другие металлические предметы в исследуемой области, необходимо снять все украшения. Эти предметы не опасны, но они могут заблокировать рентгеновские лучи и исказить изображение. Во время обследования пациент должен лежать спокойно и периодически задерживать дыхание, когда выполняются рентгеновские снимки, чтобы изображение было четким. Во время процедуры пациент может слышать жужжание.
В зависимости от исследуемой области и модели сканера процедура обычно занимает от нескольких секунд до нескольких минут. КТ грудной клетки занимает менее минуты, пациенты должны лишь один раз задержать дыхание на несколько секунд.
При проведении КТ пациентам могут вводить рентгенонепроницаемое контрастное вещество. Контрастные вещества — это средства, которые можно увидеть на снимках, они помогают отличить одну ткань от другой. Контрастный препарат вводят в вену, принимают внутрь или вводят через задний проход. Выбор используемого контрастного вещества зависит от типа обследования и от обследуемой части тела.
Процедура КТ обычно проводится в амбулаторном отделении. После обследования пациенты могут сразу вернуться к своим обычным занятиям.
Визуализация внутренних структур: Компьютерная томография
При проведении компьютерной томографии сканер генерирует и фиксирует рентгеновские лучи, вращаясь вокруг пациента, который на подвижном столе перемещается через сканер. С одной стороны сканера расположена рентгеновская трубка, которая генерирует рентгеновские лучи, а с другой стороны — рентгеновский детектор.
Применение КТ
Изображения с высоким разрешением предоставляют больше данных о плотности ткани и местоположении патологий, чем рентгенограммы, поскольку врачи могут точно локализовать структуры и аномалии. КТ позволяет врачу дифференцировать различные ткани, например, мышечные, жировые и соединительные. Таким образом, КТ обследование предоставляет четкое изображение органов, невидимых на рентгенограммах, и лучше подходит для визуализации большинства структур головного мозга, головы, шеи, грудной клетки и брюшной полости.
КТ может выявить и представить данные о любом нарушении практически в любой части тела. Например, врачи могут использовать КТ для выявления опухоли, оценки ее размера, ее точной локализации и определения того, насколько далеко она распространилась в близлежащие ткани. КТ также может помочь врачам контролировать эффективность лечения (например, прием антибиотиков при абсцессе головного мозга или лучевой терапии при опухоли).
Некоторые заболевания, выявляемые компьютерной томографией
Система организма
Расстройства
Головной и спинной мозг
Кровоизлияние в головной мозг (кровотечение внутри головного мозга)
Разорванные или ущемленные диски
Пищеварительный тракт
Глаза
Инфекции глазного яблока и инфекции вокруг глазной впадины (глазницы)
Опухоли глазной впадины (глазницы) или зрительного нерва
Сердце и кровеносные сосуды
Почки и мочевыводящие пути
Кровотечение в почках и рядом с ними
Камни в почках и мочевыводящих путях
Опухоли в почках и рядом с ними
Печень
Жировое перерождение печени (повышенное количество жира в печени)
Легкие
Бронхоэктазы (расширенные дыхательные пути)
Мышцы и кости
Переломы и другие повреждения костей и мягких тканей
Виды КТ
КТ-ангиография
При КТ-ангиографии для создания двухмерных и трехмерных изображений кровеносных сосудов, включая артерии, подающие кровь к сердцу (венечные артерии), используется КТ и рентгеноконтрастное вещество. Контраст вводят в вену (не в артерию как в стандартной ангиографии), обычно на руке. Затем быстро получают изображения с таким интервалом, который позволяет визуализировать рентгенонепроницаемый контраст, проходящий через исследуемые кровеносные сосуды. Используя цифровую технологию, компьютер удаляет со снимка все ткани за исключением кровеносных сосудов. (См. также Коронарография).
КТ-ангиография используется для выявления:
сужения или закупорки (например, сгустками крови) артерий;
выпячивания (аневризмы) и разрывов (расслоений) крупных артерий;
аномальных кровеносных сосудов, подающих кровь к опухолям.
КТ-ангиография обычно используется вместо стандартной ангиографии, поскольку это безопасная и менее инвазивная процедура (не требуется установка катетера в артерию, что сопряжено с несколько более высоким риском, чем при установке катетера в вену). КТ-ангиография визуализирует патологии кровеносных сосудов также точно, как и магнитно-резонансная ангиография, но немного менее точно, чем стандартная ангиография.
Процедура КТ-ангиографии занимает приблизительно 1–2 минуты.
Другие варианты
КТ может применяться для визуализации следующих органов:
желудок или тонкий кишечник (КТ-энтерография);
толстый кишечник (виртуальная колоноскопия или КТ-колонография);
почки, мочеточники и мочевой пузырь (внутривенная КТ-урография или пиелография);
легочные артерии (КТ-ангиография легочной артерии).
Снимок предоставлен д-ром Мехметом Коцак (Mehmet Kocak).
Недостатки КТ
Как правило, при КТ органов брюшной полости облучение в 300–400 раз выше, чем при проведении обычного рентгенологического исследования органов грудной клетки в одной проекции. Даже при том, что для более новых методик КТ используются намного более низкие дозы, чем раньше, КТ ассоциируется с максимальным воздействием искусственного излучения на общую популяцию — на этот метод приходится около 70% общей дозы облучения, получаемой в медицинской практике. Поэтому врач и пациент должны тщательно взвесить пользу и риски каждой процедуры КТ (см. Риски облучения). Обычно проведения КТ стараются избегать у беременных женщин при наличии соответствующей альтернативы. Применение КТ у детей следует максимально ограничивать.
Рентгеноконтрастные препараты, которые используются при КТ-ангиографии, содержат йод и называются йодсодержащими контрастными веществами. После введения подобных препаратов у некоторых пациентов может возникнуть аллергическая реакция или поражение почки. Пациенты, у которых ранее возникали аллергические реакции на введение рентгеноконтрастных веществ, должны сообщить об этом врачу до проведения КТ-ангиографии.
В некоторых странах и в некоторых регионах США КТ недоступна.
Знаете ли Вы, что...
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Риски облучения, связанные с компьютерной томографией: Этот ресурс Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) дает описание различных видов визуализирующих исследований, которые используются для скрининга и диагностики, а также риски и преимущества каждого из них.