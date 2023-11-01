При проведении КТ пациент должен лежать на подвижном столе, который перемещается через отверстие в форме бублика. Пациента перемещают через сканер, а устройства вращаются вокруг пациента. При проведении некоторых КТ обследований стол перемещается периодически и останавливается при получении каждого снимка (среза). При других КТ обследованиях стол во время процедуры двигается постоянно. При спиральной КТ пациент перемещается по прямой линии, а детекторы — по кругу, так что серия измерений выполняется как бы по спирали вокруг пациента.

На одежде пациента должны отсутствовать металлические пуговицы, кнопки, застежки-молнии или другие металлические предметы в исследуемой области, необходимо снять все украшения. Эти предметы не опасны, но они могут заблокировать рентгеновские лучи и исказить изображение. Во время обследования пациент должен лежать спокойно и периодически задерживать дыхание, когда выполняются рентгеновские снимки, чтобы изображение было четким. Во время процедуры пациент может слышать жужжание.

В зависимости от исследуемой области и модели сканера процедура обычно занимает от нескольких секунд до нескольких минут. КТ грудной клетки занимает менее минуты, пациенты должны лишь один раз задержать дыхание на несколько секунд.

При проведении КТ пациентам могут вводить рентгенонепроницаемое контрастное вещество. Контрастные вещества — это средства, которые можно увидеть на снимках, они помогают отличить одну ткань от другой. Контрастный препарат вводят в вену, принимают внутрь или вводят через задний проход. Выбор используемого контрастного вещества зависит от типа обследования и от обследуемой части тела.

Процедура КТ обычно проводится в амбулаторном отделении. После обследования пациенты могут сразу вернуться к своим обычным занятиям.

Компьютерная томография (КТ) Видео