Особые медицинские состояния и путешествия

У людей с определенными медицинскими состояниями во время поездки могут возникать специфические проблемы.
Заболевание сердца и путешествия
Людям со стенокардией, сердечной недостаточностью или некоторыми нарушениями сердечного ритма не следует отправляться в путешествие, если симптомы возникают у них во время отдыха или после минимального напряжения. Если человек недавно перенес инфаркт миокарда, рекомендуется отложить поездку на некоторое время, в зависимости от тяжести инфаркта миокарда. Он должен поинтересоваться у своего врача, нужно ли ждать, и если да, то сколько. Людям с тяжелой или усугубляющейся стенокардией следует избегать авиаперелетов. Их симптомы могут усилиться из-за нехватки кислорода в салоне самолета, летящего на большой высоте.
Все путешественники с заболеваниями сердца должны иметь при себе копию последней электрокардиограммы (ЭКГ). Людям с водителями ритма, имплантируемыми дефибрилляторами или коронарными шунтами следует брать в поездку карточку или письмо от врача, подтверждающее наличие такого элемента и содержащее информацию о типе, месторасположении и электронных характеристиках имплантированного устройства. Имплантированные металлические устройства могут приводить к срабатыванию сигнализации при прохождении через электронные системы безопасности. Электронные системы безопасности обычно не оказывают какого-либо воздействия на имплантируемые дефибрилляторы, но людям с такими дефибрилляторами не рекомендуется находиться под рамками металлодетекторов более 15 секунд. Ручные металлодетекторы также безопасны для людей с дефибрилляторами, но длительного контакта с ними, например, воздействия металлодетектора на зону, где расположен дефибриллятор, продолжительностью более 5 секунд, следует избегать.
Как правило, если пассажир заранее предупреждает об особых требованиях в отношении продуктов питания, то большинство крупных авиакомпаний во время перелета вместо блюд из общего меню может предоставить ему продукты с низким содержанием натрия и жиров. Многие круизные авиалинии также могут предоставить такие блюда после предварительного уведомления.
На большой высоте симптомы определенных сердечных и легочных заболеваний, а также симптомы серповидноклеточной анемии могут усугубляться из-за нехватки кислорода. Путешественникам с такими заболеваниями, в том числе синдромом апноэ во сне, следует избегать употребления алкоголя до и во время перелета, поскольку алкоголь может усиливать эффект сниженной концентрации кислорода.
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Заболевание легких и путешествия
У путешественников с легочными кистами, тяжелой эмфиземой или обширным скоплением жидкости вокруг легких (плеврального выпота), а также у тех, кто недавно перенес коллапс легкого (пневмоторакс) или хирургическую операцию на грудной клетке, из-за перепадов давления в салоне могут появиться осложнения. Таким людям не следует летать без одобрения врача.
Другим путешественникам с болезнями легких во время нахождения на борту самолета может требоваться дополнительный кислород. Врач определяет, требуется ли человеку кислород во время перелета, измеряя уровень кислорода в крови. Низкий уровень кислорода в крови называется гипоксемией. Путешественники должны связаться со своей авиакомпанией для получения конкретных инструкций относительно услуг предоставления кислорода. Многие авиакомпании не имеют в своем перечне услуги предоставления кислорода. На авиаперелетах разрешены портативные кислородные концентраторы, как и устройства ППДДП (постоянного положительного давления в дыхательных путях).
Путешествия наземным транспортом на большой высоте могут создавать особые проблемы, поскольку в таких условиях человек получает меньше кислорода, чем на уровне моря (см. Высотная болезнь). Как правило, люди, у которых имеются легочные заболевания легкой или средней тяжести, не испытывают никаких затруднений на высоте до 1500 метров, но чем выше поднимается человек, тем больше вероятность того, что у него возникнут какие-либо проблемы, обусловленные нехваткой кислорода. Люди с болезнями легких, которые проезжают через такие места или направляются в них, должны придерживаться тех же мер предосторожности, что и при авиаперелетах.
Путешествия на автобусе, поезде, автомобиле и корабле безопасны для людей с болезнями легких, но такие поездки требуется тщательно планировать, чтобы обеспечить наличие кислорода. Коммерческие службы могут организовать поставку кислорода для путешественников в любую точку мира.
У людей с астмой, эмфиземой или бронхитом в городах, где воздух серьезно загрязнен, может наблюдаться усугубление симптомов. Для того, чтобы контролировать симптомы надлежащим образом, им может потребоваться дополнительное введение уже принимаемых ингаляционных препаратов или прием дополнительных лекарственных препаратов, таких как кортикостероиды. Перед авиаперелетом следует воздержаться от курения, поскольку оно может усугубить легкую гипоксемию. Гипоксия и утомление могут усилить действие алкоголя, поэтому от его употребления во время путешествия также следует отказаться.
Сахарный диабет и путешествия
Лучшим способом контроля уровня сахара в крови являются частые анализы и (при необходимости) последующая коррекция количества пищи и доз лекарственных препаратов. Путешественники с сахарным диабетом должны перевозить содержащие сахар (глюкозу) пищевые добавки в ручной клади либо иметь при себе сок, печенье или фрукты на случай понижения уровня сахара в крови. В большинстве случаев время приема доз инсулина необходимо рассчитывать, ориентируясь на продолжительность поездки, а не на местное время. Кроме того, если планы в отношении поездки предполагают изменения во времени более чем на несколько часов, то людям с диабетом (особенно тем, кто принимает инсулин) необходимо проконсультироваться с врачом по поводу того, как наилучшим образом спланировать прием их лекарственных препаратов. Инсулин можно хранить без холодильника в течение многих дней, но при этом нельзя допускать его перегревания.
Большинство крупных авиакомпаний предоставляет специальное питание для людей с сахарным диабетом, если предупредить их о необходимости соблюдения особого режима питания, как минимум, за 24 часа. Большое значение имеют меры по предотвращению обезвоживания во время перелета.
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После прибытия в место назначения уровень сахара в крови необходимо регулярно проверять, поскольку занятия и рацион человека на новом месте часто отличаются от привычных. Во время поездки точно контролировать уровень сахара в крови достаточно сложно, поэтому уровень сахара может колебаться сильней обычного. Если человек старается удерживать уровень сахара как можно ближе к норме, это увеличивает риск того, что в какой-то момент уровень сахара может опуститься слишком низко (гипогликемия). Поэтому во время путешествия плановый уровень сахара в крови должен быть немного выше идеального. Путешественники с сахарным диабетом должны придерживаться разработанной диеты, несмотря на соблазн попробовать новые продукты, и питаться не чаще обычного, соблюдая установленный график приема пищи. Таким людям следует носить удобные носки и обувь, ежедневно проверять состояние ступней и стараться не ходить босиком, чтобы избежать небольших травм, которые могут увеличивать риск проникновения инфекций или долго не заживать.
Беременность и путешествия
Как правило, авиаперелеты не оказывают никакого воздействия на беременность. Тем не менее, женщинам на поздних сроках (более 36 недель беременности), а также женщинам с угрозой выкидыша, преждевременных родов или отслойки плаценты следует избегать авиаперелетов и путешествий на длинные расстояния. В большинстве авиакомпаний существуют особые правила в отношении беременных женщин, с которыми следует ознакомиться перед приобретением билетов. Например, авиакомпания может потребовать, чтобы женщина, которая находится на девятом месяце беременности и хочет совершить авиаперелет, предоставила письменное разрешение врача, полученное не ранее чем за 72 часа до отправки, в котором будет указана предполагаемая дата родов. Беременным женщинам, которые путешествуют на длинные дистанции, следует соблюдать меры предосторожности, позволяющие снизить риск формирования сгустков крови (например, периодически вставать и двигаться при авиаперелете или останавливаться и совершать короткие прогулки при путешествии на автомобиле) и избежать обезвоживания. Для того, чтобы предотвратить травмирование плода, ремни безопасности необходимо закреплять ниже живота и фиксировать на уровне бедер.
Беременные женщины должны избегать живых вакцин, в том числе вакцин против тропической лихорадки, против кори, эпидемического паротита и краснухи, против ветряной оспы (ветрянки) и против брюшного тифа в пероральной форме (см. таблицу Вакцины для международного путешествия).
Беременным женщинам следует избегать продолжительного использования таблеток для очистки воды, содержащих йод, поскольку он может повлиять на развитие щитовидной железы у плода.
Беременным женщинам, которые не могут отложить поездку в регионы, где распространена малярия, необходимо сопоставить риск приема противомалярийных препаратов, влияние которых на беременность не изучено до конца, и риск путешествия без надлежащей защиты. Беременным женщинам следует рассмотреть возможность отложить поездку в районы, где распространена малярия, поскольку у беременных женщин вероятность возникновения серьезных последствий малярийной инфекции, включающих угрозу для жизни, выше, чем у небеременных, даже при условии приема противомалярийных препаратов.
Беременные женщины также рискуют заразиться гепатитом E, поражающей печень вирусной инфекцией, которая редко встречается в Соединенных Штатах, но распространена в Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке и Мексике. Такая инфекция может стать причиной выкидыша, печеночной недостаточности или смерти. Лечения, позволяющего избавиться от этой инфекции, не существует, поэтому необходимо обдумать возможность отложить поездку в регионы, где распространен гепатит E. Женщины, которые не могут отложить такую поездку, должны тщательно мыть руки и следовать рекомендациям в отношении безопасных продуктов питания (см. Профилактика гастоэнтерита).
Беременным женщинам не следует ездить в регионы с риском инфекции Зика.
Другие состояния
Путешествия и нахождение в пути также влияют и на другие медицинские состояния, такие как:
серповидноклеточная анемия;
вирус иммунодефицита человека (ВИЧ);
колостомия;
ношение контактных линз;
психические расстройства;
инвалидность вследствие физических нарушений;
проблемы с челюстью.
У некоторых путешественников с серповидноклеточной анемией существует риск возникновения внезапной боли (серповидноклеточного криза) в условиях низкой влажности и недостаточного количества кислорода в салоне самолета. Такой риск можно свести к минимуму, обеспечив достаточное количество жидкости и кислорода.
Лекарственные препараты, которые используются для лечения инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или СПИДа, могут взаимодействовать с лекарственными препаратами, которые люди, отправляющиеся в международные поездки, часто принимают для предотвращения малярии и диареи путешественника. Поэтому путешественники с такими заболеваниями должны обсуждать риски, связанные с подобным взаимодействием, со своими врачами и фармацевтами.
Людям с колостомой не следует поднимать тяжелые сумки или брать с собой большие запасы продуктов, поскольку это может стимулировать сопровождающееся выделением кишечного газа калоотделение во время перелета. Во время перелета газ расширяется, поэтому в устройствах, оснащенных заполненными воздухом манжетами или баллонами (таких, как зонды для искусственного кормления или мочевые катетеры), вместо воздуха следует использовать воду.
Люди, которые носят контактные линзы, во время поездки могут использовать очки или чаще увлажнять свои линзы заменителями слез, чтобы компенсировать низкую влажность в салоне самолета. Заменители слез также могут оказаться полезными людям, у которых наблюдается сухость глаз. В большинстве случаев стоит брать с собой в дорогу дополнительный комплект очков или линз либо рецепт на очки или линзы, который пригодится, если их потребуется заменить. Также могут понадобиться дополнительные батарейки для слуховых аппаратов.
Путешественники с серьезными психическими расстройствами, например, с плохо контролируемой шизофренией, могут представлять угрозу для самих себя или других людей и должны сопровождаться отвечающим за них человеком. Кроме того, им могут быть рекомендованы седативные препараты.
Большинство авиакомпаний во время коммерческих рейсов предоставляет путешественникам с ограниченными возможностями инвалидные коляски и носилки. Некоторые авиакомпании могут размещать на борту путешественников, которым требуется особое оборудование, такое как капельницы или аппараты искусственной вентиляции легких, при условии, что этих людей сопровождает обученный персонал и все необходимые приготовления проведены заблаговременно. Людям, которых невозможно отправить коммерческим рейсом из-за тяжелой болезни, требуется авиационно-медицинская служба.
Людям, у которых челюсти зафиксированы проволокой в сомкнутом виде (например, после хирургической операции на челюстях), не следует лететь самолетом до тех пор, пока их состояние не будет позволять им быстро разомкнуть челюсти. Если во время перелета с челюстями, зафиксированными в сомкнутом виде, у такого человека откроется рвота, он рискует захлебнуться; кроме того, рвотные массы могут попасть в дыхательные пути.
Общие рекомендации для путешественников с различными заболеваниями можно получить в следующих организациях:
в медицинских отделах крупных авиакомпаний;
на электронных информационных ресурсах для туристов;
в местных дорожных больницах.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний: здоровье путешественников