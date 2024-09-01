Особые медицинские состояния и путешествия

Людям со стенокардией, сердечной недостаточностью или некоторыми нарушениями сердечного ритма не следует отправляться в путешествие, если симптомы возникают у них во время отдыха или после минимального напряжения. Если человек недавно перенес инфаркт миокарда, рекомендуется отложить поездку на некоторое время, в зависимости от тяжести инфаркта миокарда. Он должен поинтересоваться у своего врача, нужно ли ждать, и если да, то сколько. Людям с тяжелой или усугубляющейся стенокардией следует избегать авиаперелетов. Их симптомы могут усилиться из-за нехватки кислорода в салоне самолета, летящего на большой высоте.

Все путешественники с заболеваниями сердца должны иметь при себе копию последней электрокардиограммы (ЭКГ). Людям с водителями ритма, имплантируемыми дефибрилляторами или коронарными шунтами следует брать в поездку карточку или письмо от врача, подтверждающее наличие такого элемента и содержащее информацию о типе, месторасположении и электронных характеристиках имплантированного устройства. Имплантированные металлические устройства могут приводить к срабатыванию сигнализации при прохождении через электронные системы безопасности. Электронные системы безопасности обычно не оказывают какого-либо воздействия на имплантируемые дефибрилляторы, но людям с такими дефибрилляторами не рекомендуется находиться под рамками металлодетекторов более 15 секунд. Ручные металлодетекторы также безопасны для людей с дефибрилляторами, но длительного контакта с ними, например, воздействия металлодетектора на зону, где расположен дефибриллятор, продолжительностью более 5 секунд, следует избегать.

Как правило, если пассажир заранее предупреждает об особых требованиях в отношении продуктов питания, то большинство крупных авиакомпаний во время перелета вместо блюд из общего меню может предоставить ему продукты с низким содержанием натрия и жиров. Многие круизные авиалинии также могут предоставить такие блюда после предварительного уведомления.

На большой высоте симптомы определенных сердечных и легочных заболеваний, а также симптомы серповидноклеточной анемии могут усугубляться из-за нехватки кислорода. Путешественникам с такими заболеваниями, в том числе синдромом апноэ во сне, следует избегать употребления алкоголя до и во время перелета, поскольку алкоголь может усиливать эффект сниженной концентрации кислорода.