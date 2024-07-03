Медицина как наука

Если за одним событием сразу же следует другое, естественно предположить, что первое из этих событий является причиной второго (причинная связь). Например, если человек нажимает на кнопку на стене без каких-либо пометок, а расположенная рядом с этой кнопкой дверь лифта открывается, для него естественно предположить, что кнопка предназначена для управления лифтом. Способность проводить связи между такими событиями является важной составляющей человеческого интеллекта; именно благодаря этой способности во многом мы черпаем наше представление о мире. Однако часто люди предполагают причинно-следственные связи там, где в действительности их не существует. Именно поэтому спортсмены могут продолжать носить «счастливые» носки, которые были на них, когда они выиграли серьезное соревнование, а студенты — пользоваться одной и той же «счастливой» ручкой для сдачи экзаменов.

Такой тип мышления также объясняет, почему люди верили, что некоторые неэффективные методы лечения могут работать. Например, если у больного повышенная температура понизилась после того, как врач извлек из его вены около полулитра крови или шаман прочитал особое заклинание, то для такого человека будет естественным предположить, что к понижению температуры привели именно эти действия. Для людей, стремящихся получить облегчение, улучшение самочувствия было достаточным доказательством. К несчастью, такие на первый взгляд очевидные причинно-следственные связи, замеченные на ранних этапах развития медицины, очень редко оказывались верными; тем не менее, веры в них было достаточно, чтобы применять неэффективные методы лечения в течение долгих веков. Как такое могло происходить?

Иногда самочувствие может улучшаться само по себе. В отличие от «заболевших» неодушевленных предметов (например, сломанного топора или разорванной рубашки), которые останутся неисправными до тех пор, пока кто-нибудь их не починит, у больных людей самочувствие может улучшаться само по себе (или независимо от методов лечения, применяемых врачом), если организм сам справляется с заболеванием или заболевание проходит свой естественный цикл. Простуда часто проходит за неделю, головная боль при мигрени прекращается через день или два, а симптомы пищевого отравления могут исчезнуть через 12 часов. Некоторые люди выздоравливают без лечения даже после заболеваний, представляющих угрозу для жизни (например, после инфаркта миокарда или пневмонии). Симптомы хронических заболеваний (таких, как астма или серповидноклеточная анемия) то появляются, то исчезают. Поэтому многие методы лечения могут казаться эффективными, если они используются в течение достаточно долгого времени, а эффективность лечения, полученного в пределах времени самопроизвольного улучшения самочувствия, может показаться просто ошеломляющей.

Причиной также может являться эффект плацебо. Веры человека в эффективность лечения часто достаточно для того, чтобы он почувствовал себя лучше. И хотя вера не помогает избавиться от расстройства, являющегося причиной плохого самочувствия (например, от перелома кости или диабета), люди, которые убеждены в том, что они получают действенное и эффективное лечение, очень часто чувствуют себя лучше. Боль, тошнота, слабость и многие другие симптомы могут проходить даже в том случае, если лекарственный препарат не содержит активных ингредиентов и не может способствовать излечению, а представляет собой «таблетку-пустышку» (так называемое плацебо). Главную роль в таких ситуациях играет вера. Эффект плацебо иногда действует в обратном порядке: у людей, участвующих в клинических исследованиях, которые принимают сахарную таблетку вместо лекарственного препарата, иногда развивается побочный эффект, связанный с исследуемым препаратом (эффект ноцебо).

Неэффективное (или даже вредное) лечение, назначаемое авторитетным врачом доверчивому человеку, который надеется на выздоровление, часто приводит к заметному ослаблению симптомов. Такое улучшение называют эффектом плацебо. Таким образом, у человека может наблюдаться действительное (а не просто воображаемое) улучшение после лечения, которое само по себе не оказало реального воздействия на заболевание. Текущие исследования указывают на то, что существует биологическая основа для эффекта плацебо при некоторых заболеваниях, даже если этот эффект не направлен на заболевание как таковое.

Почему это важно? Некоторые люди считают, что единственно важной характеристикой лечения является то, помогает ли оно человеку чувствовать себя лучше. Не имеет значения, «работает» ли такое лечение в действительности, то есть действует ли оно на заболевание, являющееся причиной появления симптомов. Такая аргументация может быть обоснованной, если проблема заключается в симптомах заболевания, таких как серьезная ежедневная боль и страдание, а также если речь идет о таких заболеваниях, как простуда, которые обычно проходят сами по себе. В таких случаях врачи иногда назначают лечение, которое оказывает незначительное влияние на заболевание, но вместо этого может хотя бы частично облегчить симптомы, опираясь на эффект плацебо. Тем не менее, в ситуациях, когда заболевание представляет угрозу для жизни или является потенциально серьезным, а также в ситуациях, когда используемое лечение может само привести к побочным эффектам, для врача очень важно назначать только по-настоящему действенное лечение. Потенциальные преимущества лечения должны взвешиваться относительно его потенциального вреда. Например, применение лекарственных препаратов со многими побочными эффектами может быть целесообразным у людей с угрожающими жизни заболеваниями, такими как рак. Некоторые противоопухолевые препараты могут вызывать серьезные повреждения, например, почек или сердца, но эти риски часто приемлемы, поскольку альтернатива (воздействие нелеченых опухолей), вероятно, хуже, чем побочные эффекты лекарственного препарата.