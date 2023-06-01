Общие сведения о гастроэнтерите

Гастроэнтерит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка, а также тонкого и толстого кишечника. Он обычно возникает в результате микробной инфекции, но также может быть вызван приемом внутрь химических токсинов, лекарственных препаратов или наркотиков.
Причиной гастроэнтерита обычно является инфекция.
Как правило, у людей наблюдается диарея, тошнота, рвота и боль в животе.
Диагноз основывается на информации о недавних контактах пациента с загрязненной пищей, водой или людьми, инфицированными определенными микроорганизмами; недавнем приеме антибиотиков; и иногда на результатах лабораторных исследований.
Антибиотики назначаются для лечения гастроэнтерита, вызванного исключительно паразитами или некоторыми бактериями.
Тщательное мытье рук после дефекации или контакта с фекалиями и неупотребление недоваренных продуктов питания являются лучшими способами предотвращения инфекции.
Проявления гастроэнтерита обычно включают в себя диарею от легкой до тяжелой степени, которая может сопровождаться потерей аппетита, тошнотой, рвотой, коликами и дискомфортом в брюшной полости. Хотя обычно гастроэнтерит не является серьезным заболеванием для здоровых взрослых людей, вызывая только дискомфорт и неудобство, он может быть причиной опасного для жизни обезвоживания и электролитного дисбаланса у очень больных или ослабленных, очень юных и очень старых людей.
Через употребление в пищу зараженных продуктов питания каждый год в Соединенных Штатах Америки гастроэнтерит развивается приблизительно у 48 миллионов человек и становится причиной смерти примерно у 3000 человек.
Во всем мире каждый год от инфекционного гастроэнтерита умирают по меньшей мере 1,6 миллиона человек.
(См. также Детский гастроэнтерит).
Причины гастроэнтерита
Наиболее распространенными причинами гастроэнтерита являются:
Вирусы (чаще всего)
Бактерии
Паразиты
Среди других причин:
Инфекции, вызывающие гастроэнтерит, могут передаваться от человека к человеку, особенно если люди с диареей после дефекации не моют тщательно руки. Инфекция также может передаваться, если человек касается рта после прикосновения к предмету (такому как подгузник или игрушка), загрязненному зараженным калом. Все такие типы передачи инфекции, включающие зараженный кал, называют фекально-оральным способом передачи инфекции.
Человек, а иногда большие группы людей (тогда вспышку заболевания называют эпидемией) могут также заразиться при употреблении в пищу продуктов или воды, загрязненных зараженным калом. Большинство продуктов питания могут быть заражены бактериями и вызывать развитие гастроэнтерита, если они не приготовлены надлежащим образом и не пастеризованы. Зараженная вода иногда попадает внутрь неожиданными способами, например, при плавании в пруду, загрязненном калом животного, или в бассейне, загрязненном калом другого человека.
В некоторых случаях гастроэнтерит передается при прямом контакте с животными-переносчиками инфицирующего микроорганизма.
Микроорганизмы, которые вызывают гастроэнтерит
Микроорганизм
Частые источники
Симптомы
Применение антибиотиков/противовирусных препаратов
Астровирус
Фекально-оральный механизм передачи*
Более легкая водянистая диарея
Рвота и повышенная температура
Симптомы начинаются через 3–4 дня после инфицирования
Обычно продолжается от 2 до 7 дней
Подобно ротавирусу
Антибиотики и противовирусные препараты не назначают.
Употребление в пищу зараженного мяса (особенно недоваренного мяса птицы)
Употребление зараженной воды или непастеризованного молока
Иногда передается собаками или кошками, страдающими диареей
Водянистая и иногда кровянистая диарея
Обычно продолжается примерно 1 неделю
В течение нескольких недель после исчезновения инфекции могут возникать временный паралич (синдром Гийена-Барре) или артрит
Антибиотики (например, азитромицин или ципрофлоксацин), назначенные на ранних стадиях заболевания, могут сократить продолжительность проявления симптомов.
Клостридия (Clostridioides difficile; C. diff)
Обычно вследствие чрезмерного размножения бактерий C. difficile у людей, которые принимали антибиотики
Диарея варьируется от слегка неоформленного стула до диареи с кровью
Обычно начинается через 5–10 дней после начала приема антибиотиков, но может возникать и в первый день, и через 2 месяца
Отмена антибиотика, вызвавшего заболевание.
Ванкомицин или фидаксомицин принимают перорально.
Метронидазол внутрь может назначаться людям, которые не переносят ванкомицин и фидаксомицин.
Употребление зараженной воды и зараженных продуктов питания
При контакте человека с человеком
Воздействие рекреационного водопользования
Особенно восприимчивы люди с нарушениями иммунной системы
Водянистая диарея и в некоторых случаях спастическая боль в животе, тошнота, утомляемость и рвота
Обычно продолжается от 1 до 2 недель
Иногда назначают противопаразитарные препараты (например, нитазоксанид).
Употребление зараженных продуктов питания или воды
Орально-анальный секс с инфицированным партнером
Иногда диарея с кровью, спастическая боль в животе, снижение массы тела и лихорадка, продолжающиеся от 1 до 3 недель
Может вызвать развитие инфекции в печени и других органах
Назначаются противопаразитарные препараты (например, метронидазол или тинидазол, затем йодохинол или паромомицин).
Энтерогеморрагический штамм Escherichia coli (чаще всего E. coliO157:H7)
Употребление в пищу зараженных продуктов, которые не были приготовлены должным образом, таких как не подвергшийся достаточной термической обработке говяжий фарш, непастеризованное молоко или сок, или неочищенная вода
Плавание в зараженных бассейнах, озерах или аквапарках
При контакте человека с человеком
Касание рта пальцами, которыми трогали инфицированных животных
Внезапные кишечные колики, водянистая диарея, которая обычно становится кровавой в течение 1–3 дней
Может возникать гемолитико-уремический синдром (серьезное осложнение)
Антибиотики не назначают, так как они увеличивают риск развития гемолитико-уремического синдрома.
Энтеротоксигенный штамм Escherichia coli (вызывает диарею путешественника)
Употребление зараженных продуктов питания или воды
Частая водянистая диарея, тошнота, рвота, кишечные колики
Симптомы начинаются через 12–72 часа после употребления зараженных продуктов питания или воды
Обычно продолжается от 3 до 5 дней
Антибиотики (например, ципрофлоксацин или левофлоксацин) могут помочь сократить продолжительность болезни.
Детям назначают азитромицин.
Употребление зараженных продуктов питания или воды
При контакте человека с человеком, в особенности в детских садах
Водянистая диарея, тошнота, рвота и потеря аппетита
Симптомы проявляются через 1–14 дней (в среднем 7 дней) после инфицирования
Заболевание может быть более длительным (продолжительностью от нескольких дней до нескольких недель), с дурно пахнущим стулом, вздутием живота, газами, утомляемостью и снижением массы тела
Противопаразитарные препараты (например, тинидазол, метронидазол или нитазоксанид).
Кишечный (энтеральный) аденовирус
Фекально-оральный механизм передачи*
Воздушно-капельный механизм передачи
Частая водянистая диарея длится 1–2 недели
Рвота легкой степени начинается через 1–2 дня после начала диареи
Повышенная температура наблюдается у 50 % пациентов
Симптомы начинаются через 3–10 дней после инфицирования
Обычно продолжается 10 дней или дольше
Антибиотики и противовирусные препараты не назначают.
Употребление зараженных продуктов питания или воды
Может легко передаваться от человека к человеку фекально-оральным путем*
Частая водянистая диарея, особенно у взрослых
Рвота, обычно у детей
Желудочные колики, лихорадка, головная боль, ломота и боль в теле
Симптомы начинаются через 1–2 дня после инфицирования
Обычно продолжается от 1 до 3 дней
Антибиотики и противовирусные препараты не назначают.
Фекально-оральный механизм передачи*
Частая водянистая диарея
У детей диарея может привести к тяжелому обезвоживанию и даже к смерти
рвота;
Температура тела выше 39 °C
Симптомы начинаются через 1–3 дня после инфицирования
У младенцев и детей младшего возраста может продолжаться от 5 до 7 дней
Антибиотики и противовирусные препараты не назначают.
Употребление в пищу зараженных продуктов питания
Контакт с рептилиями (например, игуанами, змеями и черепахами), птицами или амфибиями (например, лягушками и саламандрами)
Высокая температура, изнеможение, кишечные колики, тошнота, рвота, диарея с кровью или без крови
Симптомы обычно продолжаются от 1 до 4 дней
Антибиотики обычно не назначаются.
При контакте человека с человеком, особенно в детских садах
Может быть от легкой до тяжелой степени
В легких случаях — незначительное повышение температуры, водянистая диарея
В случаях заболевания тяжелой степени высокая температура, изнеможение, сильные кишечные колики, болезненная дефекация с кровью и слизью в каловых массах
У детей диарея может привести к тяжелому обезвоживанию и даже к смерти
У взрослых без лечения симптомы обычно длятся около 4–8 дней в легких случаях и до 3–6 недель в тяжелых случаях
У большинства детей симптомы проходят ко 2-й неделе
Для лечения легких инфекций у здоровых взрослых антибиотики обычно не требуются.
Антибиотики (например, азитромицин и цефтриаксон) назначают людям в очень молодом возрасте или пожилым людям с ослабленной иммунной системой или с умеренной или тяжелой инфекцией.
Staphylococcus aureus (см. также Стафилококковое пищевое отравление)
Bacillus cereus
Употребление в пищу продуктов, загрязненных токсинами, вырабатываемыми бактериями
Сильная тошнота, рвота и диарея
Симптомы начинаются в период от 30 минут до 8 часов после употребления зараженных продуктов питания и ослабевают в течение 24 часов
Антибиотики не назначаются.
Употребление зараженных продуктов питания или воды
Безболезненная, водянистая диарея и рвота
Может привести к выраженной потере жидкости и шоку
Назначают антибиотики (например, ципрофлоксацин или доксициклин).
Вакцины доступны для взрослых.
Другие типы Vibrio
Моллюски
Водянистая диарея, часто с небольшой тошнотой или рвотой
Назначают антибиотики (например, ципрофлоксацин или доксициклин).
* Фекально-оральный механизм передачи инфекции имеет место, когда человек касается рта после прикосновения к предмету (такому как подгузник или игрушка), загрязненному зараженным калом.
Вирусы
Вирусы являются наиболее распространенной причиной гастроэнтерита в США. Определенные вирусы заражают клетки слизистой оболочки тонкой кишки, где они размножаются и вызывают появление водянистой диареи, рвоты и повышение температуры.
Гастроэнтерит вызывается четырьмя типами вирусов: норовирусом, ротавирусом, астровирусом и кишечным (энтеральным) аденовирусом.
Большинство случаев вирусного гастроэнтерита вызваны:
Астровирусом могут заражаться люди всех возрастов, но обычно он поражает младенцев и маленьких детей. В умеренном климате инфекция наиболее распространена в зимние месяцы. В тропическом климате инфекция чаще встречается в летние месяцы. Инфекция распространяется фекально-оральным путем. Симптомы появляются через 3–4 дня после заражения.
Аденовирус является 4-й наиболее распространенной причиной детского вирусного гастроэнтерита. Чаще всего он поражает детей в возрасте младше 2 лет. Инфекции встречаются круглый год, но частота случаев несколько увеличивается летом. Инфекция распространяется фекально-оральным и воздушно-капельным (через капельки влаги, появляющиеся, например, при кашле) путями. Любой, кто находится рядом, может вдохнуть капельки и заразиться. Симптомы появляются через 3–10 дней после заражения.
Другие вирусы (такие как цитомегаловирус и энтеровирус) могут вызвать гастроэнтерит у людей с нарушениями иммунной системы.
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Бактерии
Наиболее распространенными бактериальными причинами гастроэнтерита являются:
Клостридия (Clostridioides difficile; C. diff)
Escherichia coli (E. coli), особенно штамм O157:H7
Стафилококки, вызывающие стафилококковое пищевое отравление
Бактериальный гастроэнтерит менее распространен, чем вирусный. Бактерии вызывают гастроэнтерит различными способами.
Определенные виды, такие как холерный вибрион (Vibrio cholerae) и энтеротоксигенные штаммы E. coli, прикрепляются к слизистой кишечника без внедрения и производят энтеротоксины. Эти токсины заставляют кишечник секретировать воду и электролиты, что приводит к водянистой диарее.
Другие бактерии (такие как Staphylococcus aureus [см. также Стафилококковое пищевое отравление], Bacillus cereus и Clostridium perfringens) продуцируют токсин, который может встречаться в зараженной пище. Токсин может вызвать гастроэнтерит, не вызывая бактериальную инфекцию. Эти токсины обычно вызывают сильную тошноту, рвоту и диарею. Симптомы начинаются в течение 12 часов после употребления зараженных продуктов питания и ослабевают в течение 36 часов.
Некоторые бактерии (такие как определенные штаммы E. coli, Campylobacter, Shigella, Salmonella и Clostridioides difficile) внедряются в слизистую оболочку тонкой или толстой кишки. Там они повреждают клетки, вызывая появление кровоточащих ранок (изъязвлений), что приводит к значительной потере жидкости, содержащей белки, электролиты и воду. При диарее фекальные массы содержат микроскопические количества лейкоцитов и эритроцитов, а иногда и видимые следы крови.
Заражение бактериями Salmonella и Campylobacter является частой причиной диареи в США. Обеими инфекциями наиболее часто заражаются при употреблении недоваренного мяса птицы. Непастеризованное молоко также является возможным источником заражения. Campylobacter иногда передается от собак или кошек, страдающих диареей. Salmonella может передаваться во время употребления недоваренных яиц, а также при контакте с рептилиями (такими как черепахи или ящерицы), птицами или амфибиями (такими как лягушки и саламандры).
Виды Shigella также являются частой бактериальной причиной появления диареи в США и обычно передаются от человека к человеку (особенно в детских садах), хотя бывают также и вспышки пищевых инфекций.
Причиной гастроэнтерита, вызванного кишечной палочкой (E. coli), могут быть несколько различных подтипов бактерий.
Clostridioides difficile (C. diff) в настоящее время является наиболее распространенной бактериальной причиной диареи в США и наиболее распространенной причиной диареи, которая возникает после лечения антибиотиками (см. Лекарственный гастроэнтерит). Однако она иногда возникает у людей, которые не принимали антибиотики. Антибиотики уничтожают полезные бактерии, которые обычно живут в кишечнике, что дает бактериям Clostridioides difficile возможность расти на их месте. Clostridioides difficile вырабатывает токсин, вызывающий водянистую диарею, тяжесть которой варьируется от легкой до тяжелой и кровянистой (см. также Диарея, вызванная Clostridioides difficile).
Гастроэнтерит вызывают также несколько других бактерий, но большинство из них редко встречаются в Соединенных Штатах. Yersinia enterocolitica может вызывать гастроэнтерит или синдром, похожий на аппендицит. Человек заражается после употребления в пищу недоваренной свинины, непастеризованного молока или зараженной воды. Несколько разновидностей Vibrio (таких как Vibrio parahaemolyticus) вызывают диарею после употребления недоваренных морепродуктов. Vibrio cholerae, который является причиной холеры, вызывает водянистую диарею, которая иногда приводит к тяжелому обезвоживанию у людей в странах с низким уровнем жизни. Эпидемии могут начинаться после стихийных бедствий или в лагерях беженцев. Листерия редко вызывает гастроэнтерит при употреблении зараженных пищевых продуктов, но чаще всего вызывают инфекцию в кровотоке или менингит у беременных, новорожденных или пожилых взрослых. Aeromonas заражаются во время плавания или после питья зараженной пресной или соленой морской воды. Plesiomonas shigelloides может вызывать диарею у людей, которые едят сырых моллюсков или путешествуют в тропические регионы стран с низким уровнем жизни.
Паразиты
Наиболее распространенными паразитами являются:
Определенные кишечные паразиты, в частности Giardia intestinalis, прикрепляются к оболочке кишечника, вызывая тошноту, рвоту, диарею и чувство общего недомогания. Развивающееся в результате инфекционное заболевание, называемое лямблиозом, встречается в каждом регионе Соединенных Штатов Америки и повсюду в мире. Если инфекция становится стойкой (хронической), она может препятствовать всасыванию питательных веществ (синдром нарушения всасывания). Инфекция обычно распространяется при употреблении зараженной воды (иногда из колодцев или нетрадиционных водных источников, встречающихся во время пешеходной прогулки или походов), употреблении в пищу зараженных продуктов или при контакте человека с человеком (как это происходит в детских садах).
Другой кишечный паразит, называемый Cryptosporidium parvum, вызывает водянистую диарею, которая иногда сопровождается кишечными коликами, тошнотой и рвотой. Развивающееся в результате инфекционное заболевание, называемое криптоспоридиозом, обычно протекает в легкой форме у здоровых в остальном людей, но может быть тяжелым или даже приводить к летальным исходам у людей с ослабленной иммунной системой. Обычно заражение происходит при употреблении зараженной воды. Поскольку этот паразит устойчив к обычным концентрациям хлора, он является наиболее распространенной причиной заболевания в условиях рекреационного водопользования в Соединенных Штатах.
К другим паразитам, которые могут вызвать симптомы, похожие на симптомы криптоспоридиоза, относятся Cyclospora cayetanensis и, у людей с ослабленной иммунной системой, Cystoisospora belli, а также группа микроорганизмов, называемых микроспоридиями. Entamoeba histolytica вызывает амебиаз, инфекцию толстого кишечника и иногда печени и других органов. Амебиаз является частой причиной появления диареи с кровью в странах с недостаточным уровнем санитарии, но редко встречается в Соединенных Штатах.
Симптомы гастроэнтерита
Тип и степень тяжесть симптомов зависят от типа и количества микроорганизмов или попавшего внутрь токсина. Симптомы также изменяются в зависимости от резистентности человека.
Симптомы часто начинаются внезапно, иногда очень сильно, с потерей аппетита, тошнотой или рвотой. Может быть слышимое урчание в кишечнике и кишечные колики. Диарея является наиболее частым симптомом и может сопровождаться появлением видимой крови и слизи. Живот (и петли кишечника в брюшной полости) могут быть болезненно раздуты (растянуты) газом.
Может повышаться температура, люди обычно испытывают недомогание, ломоту в мышцах и чрезвычайное изнеможение.
Гастроэнтерит, вызванный вирусами
Вирусы вызывают водянистую диарею. Слизь или кровь в кале присутствует редко. Симптомы, характерные для норовируса и ротавируса, приведены в разделах Норовирусный гастроэнтерит и Ротавирусный гастроэнтерит.
При аденовирусной инфекции через 1–2 дня после начала диареи возникает неинтенсивная рвота. Продолжительность диареи может составлять от 1 до 2 недель. У младенцев и детей может наблюдаться слабая рвота, которая обычно начинается через 1–2 дня после начала диареи. Незначительная лихорадка возникает примерно у 50 % людей. У некоторых людей может наблюдаться заложенность носа, насморк, першение в горле и кашель. Симптомы обычно легкие, но могут длиться дольше, чем при других вирусных причинах гастроэнтерита.
Симптомы астровирусной инфекции напоминают симптомы легкой ротавирусной инфекции.
Гастроэнтерит, вызванный бактериями
При бактериальной инфекции с большой долей вероятности возникает повышение температуры и может отмечаться диарея с кровью или водянистый стул. Некоторые бактерии также вызывают рвоту.
Гастроэнтерит, вызванный паразитами
Паразиты обычно вызывают диарею, которая может продолжаться длительное время, а также могут вызывать диарею, которая то проходит, то возникает вновь. Кал при диарее обычно без крови. Люди могут сильно уставать и терять вес при длительной диарее, вызванной паразитарной инфекцией.
Осложнения гастроэнтерита
Тяжелая рвота и диарея могут приводить к выраженной потере жидкости (обезвоживанию). Симптомы обезвоживания включают слабость, уменьшение частоты мочеиспускания, сухость во рту, и у младенцев — отсутствие слез при плаче. Чрезмерная рвота или диарея могут привести к проблемам с электролитами, таким как низкий уровень калия в крови (гипокалиемия) и обезвоживание, в результате чего могут возникать снижение артериального давления и учащенное сердцебиение. Может также понизиться уровень натрия в крови (гипонатриемия), особенно если человек замещает потерянную жидкость употреблением жидкостей, содержащих минимальные количества соли, таких как вода и чай. Нарушения водного и электролитного баланса являются потенциально серьезными нарушениями, особенно у детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. В тяжелых случаях может резко уменьшиться объем крови (гиповолемический шок) и развиться почечная недостаточность.
Диагностика гастроэнтерита
Обследование врачом;
история контакта с больными людьми, некоторыми животными или зараженной пищей, водой или недавние путешествия или прием антибиотиков;
Иногда анализ кала
Диагноз гастроэнтерита обычно очевиден только на основании симптомов, но врачи принимают во внимание и другие желудочно-кишечные расстройства, вызывающие подобные симптомы (например, язвенный колит).
Причина гастроэнтерита часто не очевидна и требует поиска. Иногда случается так, что члены семьи или коллеги недавно перенесли заболевания с подобными симптомами, или люди контактировали с определенными животными. В других случаях гастроэнтерит можно объяснить зараженной водой или неадекватно приготовленными, испорченными или зараженными продуктами питания, такими как сырые морепродукты или майонез, оставленный вне холодильника на долгое время. Сведения о недавнем путешествии, особенно в определенные зарубежные страны, и недавнем использовании антибиотиков также могут помочь обнаружить причину.
Если симптомы тяжелые или длятся больше 48 часов, то может быть проведено лабораторное исследование на лейкоциты и бактерии, вирусы или паразиты.
У тяжелобольных людей могут потребоваться анализы крови, чтобы определить, имеется ли у них дисбаланс воды и электролитов, или анализы, чтобы оценить функцию почек.
Если симптомы сохраняются дольше, чем ожидалось, то врачу может потребоваться провести обследование толстой кишки с помощью сигмоидоскопа (гибкого зонда, используемого для визуального исследования нижнего отдела пищеварительного тракта), чтобы проверить, не страдает ли человек таким заболеванием, как язвенный колит.
Лечение гастроэнтерита
Жидкости и растворы для регидратации;
Иногда лекарственные препараты
Регидратация
Обычно единственным необходимым лечением гастроэнтерита является постельный режим и употребление необходимого количества жидкостей. Даже страдающий от рвоты человек должен маленькими частыми глотками выпивать жидкости в количествах, которые он может перенести.
Если рвота или диарея продолжается долго, или если у человека развивается дегидратация, то может потребоваться ввод в вену (внутривенно) жидкостей и электролитов. Поскольку дегидратация у детей может развиваться быстрее, им следует давать жидкости с адекватным содержанием солей и сахара. Годятся любые доступные в продаже растворы, разработанные для восстановления потери жидкостей и электролитов (под названием пероральные регидратационные растворы). Газированные напитки, чаи, спортивные напитки, напитки, содержащие кофеин и фруктовые соки не подходят. Если ребенок на грудном вскармливании, то кормление грудью следует продолжить.
Когда симптомы успокаиваются, человек может постепенно добавлять продукты питания к своему рациону. Хотя это часто рекомендуется, нет необходимости ограничивать рацион простыми продуктами, такими как каши, желе, бананы, рис, яблочное пюре и тосты. Однако некоторые люди не могут переносить молочные продукты в течение нескольких дней после диареи.
Лекарственные препараты
Врач может назначить взрослым лекарственные препараты против тошноты, такие как ондансетрон, прохлорперазин и прометазин внутрь либо в виде инъекции или суппозитория. Если у ребенка по истечении 24 часов все еще присутствует рвотего а, необходимо снова показать врачу.
Если диарея продолжается в течение 24–48 часов, а в кале нет крови, которая бы указывала на более серьезную бактериальную инфекцию, то врач может назначить лекарственный препарат для контроля диареи, такой как дифеноксилат, или посоветовать пациенту использовать безрецептурный препарат, такой как лоперамид. Эти препараты (называемые противодиарейными препаратами) не назначаются детям младше 18 лет с острой диареей. Противодиарейные препараты также не назначают людям, которые недавно принимали антибиотики, у которых диарея с кровью, небольшое количество крови в кале, слишком незначительное для того, чтобы ее можно было увидеть, или у которых диарея сопровождается лихорадкой.
Поскольку антибиотики могут вызывать диарею и могут способствовать размножению микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, их применения лучше всего избегать, даже если гастроэнтерит вызывает известная бактерия. Однако антибиотики можно назначать, когда причиной являются определенные бактерии, такие как Campylobacter, Shigella и Vibrio, а также антибиотики назначают пациентам с диареей путешественника. Антибиотики также применяются для лечения диареи, вызванной Clostridioides difficile. Антибиотик, применяемый для лечения, отличается от антибиотика, который вызвал инфекцию Clostridioides difficile. (См. таблицу Микроорганизмы, которые вызывают гастроэнтерит).
Паразитарные инфекции лечат противопаразитарными средствами, такими как метронидазол, тинидазол и нитазоксанид.
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Пробиотики
Некоторые бактерии естественны для организма и способствуют размножению «хороших» бактерий (пробиотиков). Применение таких пробиотиков, как молочнокислые бактерии (обычно присутствующие в йогурте), может немного сократить продолжительность диареи (возможно, менее чем на день). Тем не менее, имеется недостаточно доказательств того, что пробиотики предотвращают более серьезные последствия гастроэнтерита, такие как необходимость внутривенного введения жидкостей или госпитализации, для обоснования их использования в обычной практике для лечения или профилактики инфекционной диареи.
Профилактика гастроэнтерита
Вакцинация
Мытье рук;
Грудное вскармливание
В настоящее время против большинства штаммов ротавируса доступны, безопасны и эффективны две перорально вводимые вакцины против ротавируса. Вакцинация против ротавируса входит в рекомендуемую схему вакцинации младенцев.
У младенцев простым и эффективным способом предотвращения гастроэнтерита является кормление грудью.
Люди, осуществляющие уход, должны тщательно мыть руки с мылом до подготовки бутылей для младенцев на искусственном вскармливании. Если мыло и чистая вода недоступны, следует использовать антибактериальное дезинфицирующее средство для рук.
Людям, осуществляющим уход, также следует мыть руки после смены подгузников. Места для смены подгузников необходимо дезинфицировать свежеприготовленным раствором хлорки (¼ чашки хлорки на 3,75 л воды).
Детей с диареей не следует допускать в детские сады во время проявления симптомов. У детей, инфицированных E. coli, что приводит к появлению поноса с кровью, или Shigella, необходимо также получить два отрицательных результата анализа кала, прежде чем разрешить им вернуться в детский сад.
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Младенцам, а также другим людям с ослабленной иммунной системой не следует контактировать с рептилиями, птицами или амфибиями, потому что эти животные обычно являются переносчиками бактерии Salmonella, и инфекция у этих групп людей имеет гораздо более тяжелую форму.
Поскольку большинство вызывающих гастроэнтерит инфекций передаются от человека к человеку при контакте, в частности, при прямом или непрямом контакте с зараженным калом, тщательное мытье рук водой с мылом после дефекации является наиболее эффективным методом профилактики.
Для предотвращения пищевых инфекций руки следует мыть перед тем, как прикасаться к продуктам питания; ножи и разделочные доски, используемые для разделывания сырого мяса, следует мыть перед использованием для любых других продуктов; мясо и яйца должны быть полностью приготовлены, а недоеденные продукты необходимо незамедлительно помещать в холодильник. Следует использовать только пастеризованные молочные продукты и пастеризованный яблочный сок.
Путешественникам следует избегать продуктов питания и напитков с высоким риском заражения, таких как те, которые продаются уличными торговцами.
Для предотвращения заболевания в условиях рекреационного водопользования людям не следует плавать, если у них развилась диарея. Младенцам и детям первых лет жизни следует часто проверять подгузники, а менять подгузники следует в ванной комнате и не около воды. Пловцам не следует глотать воду во время плавания.
В связи с тем, что применение большинства антибиотиков может увеличивать риск диареи, вызванной инфекцией Clostridioides difficile, антибиотики применяются только по необходимости и никогда в тех ситуациях, в которых они не дают никакого эффекта (например, при вирусной инфекции).