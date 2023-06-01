Общие сведения о гастроэнтерите

Наиболее распространенными бактериальными причинами гастроэнтерита являются:

Бактериальный гастроэнтерит менее распространен, чем вирусный. Бактерии вызывают гастроэнтерит различными способами.

Определенные виды, такие как холерный вибрион (Vibrio cholerae) и энтеротоксигенные штаммы E. coli, прикрепляются к слизистой кишечника без внедрения и производят энтеротоксины. Эти токсины заставляют кишечник секретировать воду и электролиты, что приводит к водянистой диарее.

Другие бактерии (такие как Staphylococcus aureus [см. также Стафилококковое пищевое отравление], Bacillus cereus и Clostridium perfringens) продуцируют токсин, который может встречаться в зараженной пище. Токсин может вызвать гастроэнтерит, не вызывая бактериальную инфекцию. Эти токсины обычно вызывают сильную тошноту, рвоту и диарею. Симптомы начинаются в течение 12 часов после употребления зараженных продуктов питания и ослабевают в течение 36 часов.

Некоторые бактерии (такие как определенные штаммы E. coli, Campylobacter, Shigella, Salmonella и Clostridioides difficile) внедряются в слизистую оболочку тонкой или толстой кишки. Там они повреждают клетки, вызывая появление кровоточащих ранок (изъязвлений), что приводит к значительной потере жидкости, содержащей белки, электролиты и воду. При диарее фекальные массы содержат микроскопические количества лейкоцитов и эритроцитов, а иногда и видимые следы крови.

Заражение бактериями Salmonella и Campylobacter является частой причиной диареи в США. Обеими инфекциями наиболее часто заражаются при употреблении недоваренного мяса птицы. Непастеризованное молоко также является возможным источником заражения. Campylobacter иногда передается от собак или кошек, страдающих диареей. Salmonella может передаваться во время употребления недоваренных яиц, а также при контакте с рептилиями (такими как черепахи или ящерицы), птицами или амфибиями (такими как лягушки и саламандры).

Виды Shigella также являются частой бактериальной причиной появления диареи в США и обычно передаются от человека к человеку (особенно в детских садах), хотя бывают также и вспышки пищевых инфекций.

Причиной гастроэнтерита, вызванного кишечной палочкой (E. coli), могут быть несколько различных подтипов бактерий.

Clostridioides difficile (C. diff) в настоящее время является наиболее распространенной бактериальной причиной диареи в США и наиболее распространенной причиной диареи, которая возникает после лечения антибиотиками (см. Лекарственный гастроэнтерит). Однако она иногда возникает у людей, которые не принимали антибиотики. Антибиотики уничтожают полезные бактерии, которые обычно живут в кишечнике, что дает бактериям Clostridioides difficile возможность расти на их месте. Clostridioides difficile вырабатывает токсин, вызывающий водянистую диарею, тяжесть которой варьируется от легкой до тяжелой и кровянистой (см. также Диарея, вызванная Clostridioides difficile).

Гастроэнтерит вызывают также несколько других бактерий, но большинство из них редко встречаются в Соединенных Штатах. Yersinia enterocolitica может вызывать гастроэнтерит или синдром, похожий на аппендицит. Человек заражается после употребления в пищу недоваренной свинины, непастеризованного молока или зараженной воды. Несколько разновидностей Vibrio (таких как Vibrio parahaemolyticus) вызывают диарею после употребления недоваренных морепродуктов. Vibrio cholerae, который является причиной холеры, вызывает водянистую диарею, которая иногда приводит к тяжелому обезвоживанию у людей в странах с низким уровнем жизни. Эпидемии могут начинаться после стихийных бедствий или в лагерях беженцев. Листерия редко вызывает гастроэнтерит при употреблении зараженных пищевых продуктов, но чаще всего вызывают инфекцию в кровотоке или менингит у беременных, новорожденных или пожилых взрослых. Aeromonas заражаются во время плавания или после питья зараженной пресной или соленой морской воды. Plesiomonas shigelloides может вызывать диарею у людей, которые едят сырых моллюсков или путешествуют в тропические регионы стран с низким уровнем жизни.