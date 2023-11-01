Язвенный колит

Основные серьезные осложнения язвенного колита включают:

Кровотечение

Молниеносный колит (токсический колит)

Рак толстой кишки

Кровотечение, наиболее распространенное осложнение, часто вызывает железодефицитную анемию.

Молниеносный колит (также называемый токсическим колитом) является особо тяжелым осложнением. Почти у 10 % людей с язвенным колитом быстро прогрессирующий первый приступ развивается в очень тяжелую форму, сопровождается массивным кровотечением, разрывом (перфорацией) ободочной кишки или генерализованной инфекцией. Повреждение нервов и мышц стенки кишечника вызывает непроходимость кишечника (нарушение, при котором нормальные сжимающиеся движения стенки кишечника временно останавливаются), и таким образом содержимое кишечника не продвигается. Происходит расширение брюшной полости (вздутие).

По мере усугубления молниеносного колита толстая кишка теряет мышечный тонус и в течение дней или даже часов начинает увеличиваться в объеме (заболевание, которое иногда называется токсический мегаколон). Это осложнение может вызывать высокую температуру и боль в животе. Иногда происходит перфорация толстой кишки и развивается перитонит. Рентгенологическое исследование брюшной полости может показать вздутие кишечника и наличие газов в стенках парализованных секций кишечника.

Случаи развития рака толстой кишки учащаются приблизительно через 7 лет после начала язвенного колита у человека с обширным колитом. Риск развития рака толстой кишки достигает пика при поражении всей толстой кишки и повышается с увеличением длительности заболевания язвенным колитом. После 20 лет болезни приблизительно у 7–10 % людей развиваются онкологические заболевания, а после 35 лет болезни онкологические заболевания развиваются у почти у 30 % людей. Однако люди с воспалительным заболеванием кишечника и воспалением желчных протоков (первичный склерозирующий холангит) имеют больший риск рака толстой кишки со времени постановки диагноза колита.

Проведение колоноскопии (обследования толстой кишки с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования) каждые 1–2 года рекомендуют людям, которые больны язвенным колитом более 8–10 лет или страдают от первичного склерозирующего холангита. Во время колоноскопии из всех сегментов толстой кишки берут образцы ткани для исследования под микроскопом, чтобы обнаружить ранние настораживающие признаки онкологических заболеваний (дисплазию). Этот забор и исследование ткани называется биопсией. В ходе более нового вида колоноскопии под названием хромоэндоскопия во время колоноскопии в ободочную кишку вводят красители, чтобы выделить раковые (злокачественные) и предраковые области и, возможно, помочь врачам лучше определить области биопсии.

Другие осложнения могут возникать, как и при болезни Крона. Когда язвенный колит вызывает обострение желудочно-кишечных симптомов, также может развиться следующее:

Воспаление суставов (артрит)

Воспаление белков глаз (эписклерит)

Воспаленные кожные узлы (узловая эритема)

Даже когда язвенный колит не вызывает обострения желудочно-кишечных симптомов, все же могут наблюдаться осложнения, абсолютно вне связи с заболеванием кишечника, такие как:

Темно-пурпурные кожные язвы, в которых может содержаться гной (гангренозная пиодермия)

Воспаление позвоночника (анкилозирующий спондилит)

Воспаление тазовых суставов (сакроилеит)

Воспаление внутри глаза (увеит)

Хотя у людей с язвенным колитом обычно имеется незначительное нарушение функции печени, только приблизительно у 1–3 % наблюдаются симптомы заболевания печени, которые варьируются от легкой до тяжелой степени. Тяжелое заболевание печени может включать воспаление печени (хронический активный гепатит); воспаление желчных протоков (первичный склерозирующий холангит), которые сужаются и, в конечном счете, закрываются; замену функциональной ткани печени рубцовой (цирроз). Воспаление желчных протоков может появиться за многие годы до любых кишечных симптомов язвенного колита. Воспаление значительно увеличивает риск развития рака желчных протоков и также, по-видимому, связано с резким увеличением риска развития рака толстой кишки.