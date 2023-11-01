Язвенный колит представляет собой хроническое воспалительное заболевание кишечника, при котором толстая кишка (ободочная кишка) воспаляется и изъязвляется (образуются впадины или происходит эрозия), что приводит к обострениям, проявляющимся в форме диареи с кровью, кишечных колик и повышения температуры. Долгосрочный риск развития рака толстой кишки более высок, чем у людей, у которых нет язвенного колита.
Точная причина этого заболевания неизвестна.
Типичные симптомы во время обострений включают кишечные колики, позывы на дефекацию и диарею (обычно с кровью).
Диагноз основывается на результатах сигмоидоскопии или, иногда, колоноскопии.
У людей, страдающих язвенным колитом в течение длительного времени, повышен риск развития рака толстой кишки.
Лечение направлено на сдерживание воспаления, облегчение симптомов и замещение любых потерянных жидкостей и питательных веществ.
(См. также Общие сведения о воспалительном заболевании кишечника (ВЗК)).
Язвенный колит может начаться в любом возрасте, но обычно начинается до 30 лет, часто в возрасте от 14 до 24 лет. У небольшой группы людей первый приступ происходит в возрасте от 50 до 70 лет.
Язвенный колит обычно начинается в прямой кишке (язвенный проктит). Заболевание может ограничиться прямой кишкой или постепенно распространиться на всю ободочную кишку. У некоторых людей большая часть толстой кишки поражается сразу.
Язвенный колит обычно не поражает всю толщину стенки толстой кишки и почти никогда не оказывает влияние на тонкую кишку. Пораженные части кишечника имеют поверхностные язвы (ранки). В отличие от болезни Крона, язвенный колит не приводит к образованию свищей или абсцессов.
Причина язвенного колита точно не известна, но наследственность и чрезмерный иммунный ответ кишечника, по-видимому, являются факторами, вносящими вклад в развитие заболевания. Курение сигарет, которое, по-видимому, способствует развитию и периодическим обострениям болезни Крона, по всей видимости, уменьшает риск развития язвенного колита. Однако курение ради снижения риска развития язвенного колита считается опрометчивым решением в свете многих проблем со здоровьем, которые может вызвать курение.
Симптомы язвенного колита
Симптомы язвенного колита проявляются при обострениях. Иногда обострение бывает внезапным и тяжелым, вызывая сильную диарею, обычно со слизью и кровью, повышение температуры, боль в животе и иногда перитонит (воспаление выстилки брюшной полости, вызывающее сильную боль во всем животе). Во время таких обострений человек серьезно болен. Чаще обострение начинается постепенно, и человек испытывает позывы к дефекации (опорожнению кишечника), легкие колики в нижней части живота, а в каловых массах появляется кровь и слизь. Обострение может длиться дни или недели и может рецидивировать в любое время.
Когда заболевание ограничено прямой кишкой и сигмовидной кишкой, стул может быть нормальным, либо твердым и сухим. Однако слизь, содержащая большое количество эритроцитов и лейкоцитов, выделяется из прямой кишки во время дефекаций или между дефекациями. У людей могут наблюдаться легкие общие симптомы заболевания, такие как повышенная температура.
Если заболевание распространяется дальше в толстую кишку, стул становится более жидким, и количество дефекаций у человека может быть больше 10 в день. Часто у человека наблюдаются сильные кишечные колики и мучительные, болезненные спазмы, сопровождающиеся позывами к дефекации. Никакого облегчения ночью не наступает. Стул может быть водянистым или содержать слизь. Часто стул почти полностью состоит из крови и гноя. Кроме того, у человека может наблюдаться повышенная температура и плохой аппетит, а также снижение массы тела.
Основные осложнения язвенного колита
Основные серьезные осложнения язвенного колита включают:
Кровотечение
Молниеносный колит (токсический колит)
Рак толстой кишки
Кровотечение, наиболее распространенное осложнение, часто вызывает железодефицитную анемию.
Молниеносный колит (также называемый токсическим колитом) является особо тяжелым осложнением. Почти у 10 % людей с язвенным колитом быстро прогрессирующий первый приступ развивается в очень тяжелую форму, сопровождается массивным кровотечением, разрывом (перфорацией) ободочной кишки или генерализованной инфекцией. Повреждение нервов и мышц стенки кишечника вызывает непроходимость кишечника (нарушение, при котором нормальные сжимающиеся движения стенки кишечника временно останавливаются), и таким образом содержимое кишечника не продвигается. Происходит расширение брюшной полости (вздутие).
По мере усугубления молниеносного колита толстая кишка теряет мышечный тонус и в течение дней или даже часов начинает увеличиваться в объеме (заболевание, которое иногда называется токсический мегаколон). Это осложнение может вызывать высокую температуру и боль в животе. Иногда происходит перфорация толстой кишки и развивается перитонит. Рентгенологическое исследование брюшной полости может показать вздутие кишечника и наличие газов в стенках парализованных секций кишечника.
Случаи развития рака толстой кишки учащаются приблизительно через 7 лет после начала язвенного колита у человека с обширным колитом. Риск развития рака толстой кишки достигает пика при поражении всей толстой кишки и повышается с увеличением длительности заболевания язвенным колитом. После 20 лет болезни приблизительно у 7–10 % людей развиваются онкологические заболевания, а после 35 лет болезни онкологические заболевания развиваются у почти у 30 % людей. Однако люди с воспалительным заболеванием кишечника и воспалением желчных протоков (первичный склерозирующий холангит) имеют больший риск рака толстой кишки со времени постановки диагноза колита.
Проведение колоноскопии (обследования толстой кишки с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования) каждые 1–2 года рекомендуют людям, которые больны язвенным колитом более 8–10 лет или страдают от первичного склерозирующего холангита. Во время колоноскопии из всех сегментов толстой кишки берут образцы ткани для исследования под микроскопом, чтобы обнаружить ранние настораживающие признаки онкологических заболеваний (дисплазию). Этот забор и исследование ткани называется биопсией. В ходе более нового вида колоноскопии под названием хромоэндоскопия во время колоноскопии в ободочную кишку вводят красители, чтобы выделить раковые (злокачественные) и предраковые области и, возможно, помочь врачам лучше определить области биопсии.
Другие осложнения могут возникать, как и при болезни Крона. Когда язвенный колит вызывает обострение желудочно-кишечных симптомов, также может развиться следующее:
Воспаление суставов (артрит)
Воспаление белков глаз (эписклерит)
Воспаленные кожные узлы (узловая эритема)
Даже когда язвенный колит не вызывает обострения желудочно-кишечных симптомов, все же могут наблюдаться осложнения, абсолютно вне связи с заболеванием кишечника, такие как:
Темно-пурпурные кожные язвы, в которых может содержаться гной (гангренозная пиодермия)
Воспаление позвоночника (анкилозирующий спондилит)
Воспаление тазовых суставов (сакроилеит)
Воспаление внутри глаза (увеит)
Хотя у людей с язвенным колитом обычно имеется незначительное нарушение функции печени, только приблизительно у 1–3 % наблюдаются симптомы заболевания печени, которые варьируются от легкой до тяжелой степени. Тяжелое заболевание печени может включать воспаление печени (хронический активный гепатит); воспаление желчных протоков (первичный склерозирующий холангит), которые сужаются и, в конечном счете, закрываются; замену функциональной ткани печени рубцовой (цирроз). Воспаление желчных протоков может появиться за многие годы до любых кишечных симптомов язвенного колита. Воспаление значительно увеличивает риск развития рака желчных протоков и также, по-видимому, связано с резким увеличением риска развития рака толстой кишки.
Диагностика язвенного колита
Анализы стула
Сигмоидоскопия
Анализы крови
Визуализирующие исследования
Врачи подозревают язвенный колит у человека с рецидивирующей кровавой диареей, сопровождающейся коликами и позывами к дефекации, особенно если у человека имеются другие осложнения, такие как артрит или проблемы с печенью, а также ранее уже были аналогичные приступы.
Врачи исследуют образцы кала, чтобы исключить паразитарные и бактериальные инфекции.
Сигмоидоскопия (обследование сигмовидной кишки с использованием гибкой смотровой трубки) подтверждает диагноз язвенного колита. Эта процедура позволяет врачу напрямую наблюдать тяжесть воспаления, брать образцы слизи или стула для посева и удалять образцы ткани пораженных областей для исследования под микроскопом (это называется биопсия). Даже в периоды без проявления симптомов кишечник редко выглядит полностью нормальным, а образцы ткани, взятые для исследования под микроскопом, обычно показывают хроническое воспаление. В колоноскопии обычно нет необходимости, но врачи могут сделать колоноскопию, если воспаление распространяется на участки, расположенные вне досягаемости сигмоидоскопа.
Анализы крови не подтверждают диагноз язвенного колита, но могут показать наличие у человека анемии, увеличение числа лейкоцитов (наблюдается при воспалении), низкий уровень белка альбумина и повышенную скорость оседания эритроцитов (СОЭ) или повышенный уровень С-реактивного белка, что также указывает на активное воспаление. Врач также может назначить анализы для оценки функции печени.
Рентгенологическое исследование брюшной полости после введения бария при помощи клизмы (называется бариевая клизма) может указывать на степень тяжести и распространенность заболевания, но его не проводят, когда заболевание находится в активной фазе — во время обострения, в связи с риском возникновения перфорации. Также могут проводиться другие рентгенологические исследования брюшной полости.
Рецидивирующие или тяжелые симптомы язвенного колита
При повторении типичных симптомов врачи обследуют людей, но не всегда проводят анализы. Если симптомы появляются чаще или длятся дольше, чем обычно, то врачи могут провести сигмоидоскопию или колоноскопию, а также анализ крови. Врачи могут проводить другие анализы для обнаружения инфекции или паразитов.
Когда симптомы тяжелые, людей госпитализируют. Врачи проводят рентгенологическое исследование для поиска расширенного или перфорированного участка кишечника.
Лечение язвенного колита
Диетотерапия и лоперамид
Аминосалицилаты
Кортикостероиды
Иммуномодулирующие препараты
Биологические и подобные препараты
Низкомолекулярные препараты
Иногда хирургическое вмешательство
Лечение язвенного колита направлено на контроль воспаления, облегчение симптомов и замещение любых утраченных жидкостей и питательных веществ.
Конкретное лечение зависит от степени тяжести симптомов, наблюдаемых у человека.
Общий контроль язвенного колита
Препараты железа могут компенсировать анемию, вызванную продолжающейся потерей крови с калом.
Обычно, если толстая кишка вздута, людям следует принимать пищу с низким содержанием клетчатки (в особенности избегать таких продуктов, как орехи, кукурузная шелуха, сырые фрукты и овощи), чтобы уменьшить повреждение воспаленной слизистой оболочки толстой кишки. Однако после разрешения обострения ВЗК следует возобновить диету с высоким содержанием клетчатки.
Диета, не содержащая молочных продуктов, может уменьшить проявление симптомов и заслуживает того, чтобы ее попробовать, но если улучшений не наблюдается, то продолжать ее не следует.
Всем людям с язвенным колитом следует принимать добавки кальция и витамина D.
Небольшие дозы лоперамида принимают при диарее относительно легкой степени. При более тяжелой диарее могут потребоваться более высокие дозы лоперамида. В тяжелых случаях, однако, врач должен внимательно наблюдать за состоянием человека, принимающего эти противодиарейные препараты, в связи с риском молниеносного колита.
Важное значение имеют стандартные медицинские меры, особенно вакцинация и скрининг на онкологические заболевания.
Знаете ли Вы, что...
Аминосалицилаты
Аминосалицилаты — это лекарственные препараты, используемые для уменьшения воспаления язвенного колита и предотвращения обострений симптомов. Лекарственные препараты, такие как сульфасалазин, олсалазин, месаламин и балсалазид, относятся к аминосалицилатам. Эти лекарственные препараты обычно принимают внутрь (перорально), но месаламин можно также вводить с помощью клизмы или суппозитория (ректально). Независимо от того, вводятся они перорально или ректально, эти лекарственные препараты в лучшем случае только умеренно эффективны для лечения заболевания легкой или умеренной степени, но более эффективны для предотвращения возвращения симптомов (поддержание ремиссии).
Кортикостероиды
Пациентам с заболеванием средней тяжести обычно назначают кортикостероиды (такие как преднизон) в довольно высоких дозах, что часто приводит к выраженной ремиссии. После того, как с помощью преднизона удается купировать воспаление, обусловленное язвенным колитом, для сохранения улучшения часто назначают сульфасалазин, олсалазин или месаламин, либо иммуномодулирующий препарат, биологический препарат, либо тофацитиниб или озанимод. Постепенно дозировку преднизона уменьшают, и в конечном счете преднизон отменяют.
Будесонид является другим кортикостероидом, который можно использовать. У него меньше побочных эффектов, чем у преднизона, но он не действует так же быстро и обычно назначается людям с менее тяжелым заболеванием.
Длительное лечение кортикостероидами почти всегда вызывает побочные эффекты (см. боковую панель Кортикостероиды: применение и побочные эффекты).
Когда язвенный колит легкой или умеренной степени ограничен левой стороной толстой кишки (нисходящая ободочная кишка) и прямой кишкой, могут быть полезны клизмы или суппозитории с кортикостероидом или месаламином. Лечение кортикостероидом сокращается и постепенно прекращается в течение нескольких недель.
Если заболевание переходит в тяжелую форму, человека госпитализируют, а кортикостероидные препараты и жидкости вводят в вену (внутривенно). Людям могут по-прежнему назначать месаламин. Людям с тяжелым кровотечением из прямой кишки может потребоваться переливание крови.
Иммуномодулирующие препараты
Иммуномодулирующие препараты изменяют действие иммунной системы организма, понижая ее активность. Лекарственные препараты, такие как азатиоприн и меркаптопурин, используются для поддержания ремиссии у людей с язвенным колитом, которым в противном случае требовалось бы длительное лечение кортикостероидами. Эти лекарственные препараты ингибируют функцию Т-лимфоцитов, которые являются важным компонентом иммунной системы. Однако эти лекарственные препараты начинают действовать медленно, и их благотворный эффект трудно заметить в течение первых 1–3 месяцев. Для них также характерны потенциально серьезные побочные эффекты, требующие внимательного наблюдения со стороны врача.
Циклоспорин назначают некоторым людям с тяжелыми обострениями и неэффективностью лечения кортикостероидами. Первоначально лечение циклоспорином дает эффект у большинства этих людей, но некоторым, в конечном счете, требуется хирургическое вмешательство.
Такролимус назначается перорально. Этот лекарственный препарат назначался в качестве кратковременной терапии людям с трудноизлечимым язвенным колитом, которые начинают лечение азатиоприном и меркаптопурином. Такролимус может помочь поддерживать ремиссию.
Биологические препараты
Биологические препараты — это лекарственные средства, которые создаются с помощью живых организмов.
Инфликсимаб, являющийся производным моноклональных антител к фактору некроза опухоли (называется ингибитором фактора некроза опухоли или ингибитором ФНО) и вводимый внутривенно, полезен некоторым людям с язвенным колитом. Этот лекарственный препарат можно вводить людям, у которых кортикостероиды не дают лечебного эффекта, или у которых симптомы появляются всякий раз, когда снижаются дозы кортикостероидов, несмотря на оптимальное использование других лекарственных иммуномодулирующих препаратов. Инфликсимаб, адалимумаб и голимумаб помогают людям, у которых язвенный колит трудно поддается лечению, или людям, которые зависят от кортикостероидных препаратов.
Побочные эффекты, которые могут возникать при приеме инфликсимаба, включают ухудшение существующей неконтролируемой бактериальной инфекции, реактивацию туберкулеза или гепатита В и повышение риска некоторых видов онкологических заболеваний. У некоторых людей наблюдаются такие реакции, как повышенная температура, озноб, тошнота, головная боль, зуд или сыпь во время инфузии (это называется инфузионными реакциями). До начала лечения инфликсимабом или другими ингибиторами ФНО, такими как адалимумаб и голимумаб, люди должны сдать анализы на туберкулез и гепатит В.
Ведолизумаб является лекарственным препаратом, который назначается людям, страдающим (1) язвенным колитом от умеренной до тяжелой степени без ответа на лечение ингибиторами ФНО или другими иммуномодулирующими препаратами, или (2) не способным переносить эти лекарственные препараты. Наиболее тяжелым побочным эффектом, который он вызывает, является повышенная чувствительность к инфекции. Ведолизумаб имеет теоретический риск серьезной инфекции головного мозга, именуемой прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатией (ПМЛ), так как о данной инфекции сообщалось в связи с приемом родственного лекарственного препарата натализумаб.
Устекинумаб — еще один вид биологических препаратов, который назначается людям, страдающим язвенным колитом от умеренной до тяжелой степени без ответа на лечение ингибиторами ФНО или другими иммуномодулирующими препаратами, или не способным переносить эти лекарственные препараты. Первую дозу вводят внутривенно, а затем выполняют подкожные инъекции каждые 8 недель. Побочные эффекты включают реакции в месте инъекции (боль, покраснение, отек), симптомы простуды, озноб и головную боль.
Лекарственные препараты, уменьшающие воспаление кишечника, вызванное язвенным колитом
Лекарственные препараты
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Аминосалицилаты
Частые побочные эффекты: Тошнота, головная боль, головокружение, утомляемость, повышенная температура, сыпь и обратимое бесплодие у мужчин
Редкие побочные эффекты: Воспаление печени (гепатит), поджелудочной железы (панкреатит) или легких (пневмонит) и гемолитическая анемия
Боль в животе, головокружение и утомляемость связаны с дозой препарата.
Гепатит и панкреатит не связаны с дозой.
Частые побочные эффекты: Повышение температуры и сыпь
Редкие побочные эффекты: Панкреатит, воспаление перикарда (перикардит) и пневмонит
Для олсалазина: водянистая диарея;
Большинство побочных эффектов, наблюдаемых при применении сульфасалазина, может наблюдаться при применении любых других аминосалицилатов, но намного реже.
Кортикостероиды
Преднизон
Сахарный диабет, повышенное артериальное давление, катаракты, остеопороз (уменьшение плотности кости), истончение кожи, когнитивные проблемы, острый психоз, резкие перемены настроения, инфекции, угревая сыпь, чрезмерное оволосение тела (гирсутизм), нерегулярность менструаций, гастрит и пептическая язвенная болезнь
Диабет и повышенное артериальное давление с большей вероятностью разовьются у людей, у которых имеются другие факторы риска.
Будесонид
Сахарный диабет, повышенное артериальное давление, катаракта и остеопороз
Будесонид вызывает такие же побочные эффекты как преднизон, но в меньшей степени.
Гидрокортизон (клизма или пена)
Часть лекарственного препарата всасывается организмом, но даже при длительном использовании лишь у немногих людей наблюдаются серьезные побочные эффекты (в отличие от кортикостероидов, таких как преднизон).
Клизмы или пена с гидрокортизоном, главным образом, применяются для лечения язвенного колита, поражающего прямую или толстую кишку около прямой кишки.
Иммуномодуляторы
Анорексия, тошнота, рвота, общее недомогание, инфекция, злокачественная опухоль, аллергические реакции, панкреатит, низкий уровень лейкоцитов, подавление работы костного мозга и нарушение функции печени
Побочные эффекты, обычно дозозависимые, включают подавление работы костного мозга и нарушение функции печени.
Необходим мониторинг крови через определенные интервалы времени.
Циклоспорин
Повышенное артериальное давление, тошнота, рвота, диарея, почечная недостаточность, треморы, инфекции, судорожные припадки, невропатия и развитие лимфом (рак лимфатической системы)
Побочные эффекты более вероятны при длительном применении.
такролимус.
Аналогичен циклоспорину
Этот лекарственный препарат очень похож на циклоспорин, и для него характерны многие побочные эффекты, наблюдаемые при применении циклоспорина.
Биологические и подобные препараты
Инфликсимаб
Реакции в месте инфузии, инфекции, онкологические заболевания, боль в животе, нарушение функции печени и низкое количество лейкоцитов
Реакции в месте инфузии являются потенциальным мгновенным побочным эффектом, наблюдающимся во время инфузии (повышенная температура, озноб, тошнота, головная боль, зуд, сыпь, аллергическая сыпь, снижение артериального давления или затрудненное дыхание).
Перед началом лечения необходимо пройти скрининг на туберкулез и гепатит В.
Адалимумаб
Боль или зуд в месте инъекции (реакции сверхчувствительности), головная боль, инфекции и онкологические заболевания
Побочные эффекты подобны таковым у инфликсимаба, за исключением того, что адалимумаб вводится под кожу (подкожно) и в связи с этим не вызывает реакций в месте инфузии.
Другие реакции гиперчувствительности, наблюдаемые в месте инъекции, включают сыпь и аллергическую сыпь. Возможны более тяжелые реакции сверхчувствительности.
Голимумаб
При подкожном введении — боль или зуд в месте инъекции (реакции гиперчувствительности); инфекции; и онкологические заболевания
Побочные эффекты схожи с таковыми у инфликсимаба.
При подкожном введении этот препарат не вызывает инфузионных реакций.
Другие реакции гиперчувствительности, наблюдаемые в месте инъекции, включают сыпь и аллергическую сыпь. Возможны более тяжелые реакции сверхчувствительности.
Ведолизумаб
Инфекции, реакции сверхчувствительности, простуды
Очень редкий риск прогрессирующей многоочаговой лейкоэнцефалопатии (ПМЛ).
Устекинумаб
Реакции в месте инъекции (боль, покраснение, отек), симптомы простуды, озноб, головная боль, утомляемость, диарея, боль в пояснице, болезненное мочеиспускание, сыпь или зуд
Этот лекарственный препарат может повышать риск развития онкологических заболеваний. Может возникнуть плоскоклеточная карцинома — тип рака кожи.
Может возникнуть расстройство, вызывающее отек головного мозга (синдром обратимой задней лейкоэнцефалопатии).
Низкомолекулярные препараты
Озанимод
Инфекции верхних дыхательных путей, головная боль, воспаление печени
Перед началом лечения необходимо пройти скрининг на туберкулез.
Этот лекарственный препарат не следует принимать людям, получающим ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО, такие как селегилин, фенелзин и линезолид).
Тофацитиниб
Более высокий риск повышения уровня холестерина, головной боли, инфекции, вызванной вирусом герпеса зостер (опоясывающий лишай), и других инфекций
Другие редкие побочные эффекты включают повышенный риск образования сгустков крови, инфаркта миокарда и инсульта.
Перед началом и во время лечения необходимо проходить скрининг на туберкулез.
Упадацитиниб
Более высокий риск повышения уровня холестерина, головной боли, инфекции, вызванной вирусом герпеса зостер (опоясывающий лишай), и других инфекций
Другие редкие побочные эффекты включают повышенный риск образования сгустков крови, инфаркта миокарда и инсульта.
Перед началом и во время лечения необходимо проходить скрининг на туберкулез.
Низкомолекулярные препараты
Тофацитиниб — это лекарственный препарат, который принимают перорально два раза в день, предназначенный для взрослых пациентов с язвенным колитом умеренной и тяжелой степени. Этот препарат является ингибитором Янус-киназы (JAK). Фактически он не является биологическим препаратом, поскольку его получают с помощью химических процессов, а не живых организмов. Тем не менее, он обладает многими характеристиками биологических препаратов, включая многие из их побочных эффектов. Тофацитиниб нарушает связи между клетками, координирующими развитие воспаления, ингибируя определенный фермент (Янус-киназу, или JAK). Серьезные побочные эффекты включают повышенную восприимчивость к инфекции, образование сгустков крови (как, например, при тромбозе глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии), инфаркт миокарда и инсульт.
Упадацитиниб — это лекарственный препарат, назначаемый взрослым людям внутрь один раз в сутки для лечения язвенного колита от умеренной до тяжелой степени. Он также является ингибитором JAK (описанным выше). В целом побочные эффекты аналогичны побочным эффектам других ингибиторов JAK (таких как тофацитиниб).
Озанимод — это лекарственный препарат для приема внутрь, предназначенный для взрослых пациентов с активным язвенным колитом умеренной и тяжелой степени. Этот лекарственный препарат не следует принимать людям, у которых был инфаркт миокарда, боль в груди (нестабильная стенокардия), инсульт или мини-инсульт (транзиторная ишемическая атака или ТИА) либо некоторые виды сердечной недостаточности в течение последних 6 месяцев. Этот лекарственный препарат также не следует принимать людям, у которых в анамнезе есть определенные типы нерегулярного или аномального сердцебиения (аритмия), которые не корректируются кардиостимулятором, людям с тяжелым нелеченым синдромом апноэ во сне или людям, принимающим ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО, такие как селегилин, фенелзин и линезолид). Озанимод может повышать риск инфекций, замедлять частоту сердечных сокращений, снижать количество лейкоцитов и вызывать поражение печени.
Тяжесть проявления симптомов
Людям с язвенным колитом или колитом, который поражает только часть толстой кишки вблизи прямой кишки, месаламин вводят в клизмах. Клизмы с кортикостероидом и будесонидом вводят людям, которым не помогает месаламин, или которые не могут его переносить.
Людям с умеренным или обширным заболеванием в дополнение к клизмам с месаламином назначают месаламин перорально. Люди с тяжелыми симптомами и те, у кого симптомы сохраняются на фоне лечения месаламином, обычно принимают пероральные кортикостероиды, такие как преднизон. Преднизон, принимаемый в достаточно больших дозах, часто может положить начало значительной ремиссии. После того как с помощью преднизона удается купировать воспаление, обусловленное язвенным колитом, для поддержания улучшения назначают сульфасалазин, олсалазин или месаламин. Постепенно дозировку преднизона уменьшают, и в конечном счете прием преднизона прекращают, потому что длительное лечение кортикостероидами почти всегда вызывает побочные эффекты.
Людям, у которых симптомы вновь появляются, когда уменьшают дозу преднизона, иногда назначают иммуномодулирующий препарат (азатиоприн или меркаптопурин). Кроме того, некоторым людям помогают инфликсимаб, адалимумаб, ведолизумаб, голимумаб, тофацитиниб или озанимод.
Людей с тяжелым колитом госпитализируют, а высокие дозы кортикостероидных препаратов и жидкости вводят внутривенно. Врачи могут продолжить лечение месаламином. Людям с тяжелым кровотечением из прямой кишки может потребоваться переливание крови. Людям, у которых отсутствует ответ на это лечение в течение 3–7 дней, могут назначить внутривенно инфликсимаб, ведолизумаб или циклоспорин, либо им может потребоваться хирургическое вмешательство с целью удаления толстой кишки. Пациентам с тяжелым или плохо поддающимся лечению колитом, которым не требуется госпитализация, может быть назначен такролимус.
Молниеносный колит (токсический колит)
Людей, у которых заболевание развивается внезапно, быстро и сопровождается сильной болью, или у которых подозревают токсический колит, госпитализируют. Все противодиарейные препараты отменяют, прием внутрь пищи и лекарственных препаратов прекращают, и врачи вводят через нос трубку в желудок или тонкий кишечник для удаления содержимого желудка или тонкого кишечника. Людям внутривенно вводят жидкости и электролиты, а также большую дозу внутривенного кортикостероида или циклоспорина. Врачи также назначают антибиотики. Пациентам могут назначить инфликсимаб.
За пациентами внимательно наблюдают на предмет появления признаков инфекции или перфорации. Пациентам, состояние которых не улучшается в течение 24-48 часов, требуется немедленное хирургическое вмешательство по удалению всей или большей части толстой кишки.
Поддерживающие режимы
Для предотвращения повторного появления симптомов (то есть, для поддержания ремиссии) люди продолжают принимать месаламин перорально или в виде клизмы в течение длительного времени, так как прекращение приема этого лекарственного препарата в качестве поддерживающей терапии часто приводит к обострению заболевания (называется рецидивом). Результаты исследований позволяют предположить, что сочетание пероральной и ректальной терапии месаламином значительно более эффективно, чем каждый способ введения по отдельности.
Людям, которые не могут прекратить прием кортикостероидов, назначают иммуномодулирующие препараты (азатиоприн или меркаптопурин), ингибиторы ФНО (инфликсимаб, адалимумаб или голимумаб), тофацитиниб, упадацитиниб, устекинумаб или озанимод, либо комбинацию иммуномодулирующих препаратов и ингибиторов ФНО.
Хирургическое вмешательство
Примерно 30 % людей с обширным язвенным колитом нуждаются в хирургическом вмешательстве. Экстренное хирургическое вмешательство может быть необходимо при внезапных, представляющих угрозу для жизни приступах с массивными кровотечениями, перфорацией или молниеносным колитом.
Иногда хирургическое вмешательство требуется, даже когда не существует экстренной причины для нее. Эти ситуации включают хронический колит, который приводит к недееспособности или постоянно требует высоких доз кортикостероидов, онкологические заболевания и сужение толстой кишки или задержку роста у детей.
Полное удаление толстой и прямой кишки, а также анального канала (полная проктоколэктомия) полностью излечивает язвенный колит, восстанавливает ожидаемую продолжительность жизни до нормальной и устраняет риск развития рака толстой кишки. Однако после хирургического вмешательства воспаление в тонкой кишке развивается примерно у 25 % людей, даже несмотря на то, что ранее их тонкий кишечник был здоровым. Поскольку прямая кишка и задний проход удаляются, человеку формируют постоянную илеостому. При илеостомии хирург выводит конец нижней части тонкого кишечника (подвздошную кишку) через отверстие в брюшной стенке (стома). Люди, которым была проведена илеостомия, должны всегда носить пластиковый пакет (мешок для илеостомы) поверх отверстия для сбора выходящего кала. Илеостомия считалась традиционной ценой этого вида лечения.
Однако в настоящее время доступны различные альтернативные процедуры, и наиболее распространенной является процедура, называемая проктоколэктомией с подвздошно-резервуарно-анальной реконструкцией (ПРАР). При проведении этой процедуры удаляют толстую кишку и большую часть прямой кишки, а из тонкой кишки создают небольшой резервуар и подшивают к остающейся прямой кишке чуть выше заднего прохода. В связи с сохранением мышц анального канала (анального сфинктера) данная процедура позволяет людям удерживать кишечник под контролем (способность контролировать дефекацию). Однако, в связи с тем, что может оставаться небольшое количество ткани прямой кишки, риск онкологических заболеваний значительно снижается, но не исключается. Распространенным осложнением ПРАР является воспаление резервуара (которое называется паучит). Для лечения паучита врачи назначают антибиотики. В большинстве случаев паучит можно контролировать с помощью лекарственных препаратов, но в небольшом проценте случаев это невозможно. В таких случаях врачи проводят илеостомию для решения этой проблемы.
Людям с язвенным проктитом редко требуется хирургическое вмешательство, а предположительная продолжительность жизни остается нормальной. У некоторых людей, однако, симптомы может быть очень сложно лечить.
Прогноз при язвенном колите
Язвенный колит является обычно хроническим заболеванием, с повторными обострениями и ремиссиями (периодами без проявления симптомов). Примерно у 10 % людей начальный приступ развивается быстро и заканчивается серьезными осложнениями. Еще 10 % людей полностью выздоравливают после однократного приступа. У остальных наблюдается определенная степень рецидивирующего заболевания.
У людей, у которых болезнь поражает только прямую кишку (язвенный проктит), прогноз наиболее благоприятный. Тяжелые осложнения маловероятны. Однако примерно у 20–30 % людей заболевание, в конечном счете, распространяется на толстую кишку (т. е. развивается язвенный колит). Люди, у которых язвенный проктит не распространяется, редко нуждаются в хирургическом вмешательстве, вероятность развития онкологических заболеваний не увеличивается, а предположительная продолжительность жизни остается в норме.
Рак толстой кишки
Показатель долгосрочной выживаемости у людей с раком толстой кишки, вызванным язвенным колитом, составляет примерно 50 %. Большинство людей выживает, если диагноз ставится на ранних стадиях, а толстую кишку своевременно удаляют.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американский фонд по борьбе с болезнью Крона и язвенным колитом (Crohn’s and Colitis Foundation of America): Общая информация о болезни Крона и язвенном колите, включая доступ к услугам поддержки
Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, NIDDK) — Язвенный колит: Общая информация о язвенном колите, включая информацию о научных и клинических исследованиях
Объединение американских ассоциаций по проблемам остомии (United Ostomy Associations of America, UOAA): Информация и ресурсы поддержки для пациентов со стомой