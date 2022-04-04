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Шизофреноформное расстройство

Авторы:Carol Tamminga, MD, UT Southwestern Medical Dallas
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
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Шизофреноформное расстройство вызывает симптомы шизофрении, но симптомы длятся всего 1–6 месяцев.

    Как и при шизофрении, люди с шизофрениформным расстройством имеют такие симптомы, как бред, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, а также странное и неадекватное двигательное поведение (включая кататонию), указывающие на утрату контакта с реальностью. (См. также Шизофрения и связанные с ней заболевания — введение).

    Из-за этого сходства врачи тщательно оценивают длительность психотических симптомов. Если они длятся более месяца, но разрешаются в течение 6 месяцев после их развития, диагностируется шизофреноформное расстройство. Однако врачи должны исключить любые временные психозы, которые могут быть результатом расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ, или другого заболевания.

    Если психотические симптомы длятся более 6 месяцев, шизофрения является наиболее вероятным диагнозом, но у некоторых людей вместо этого развиваются биполярное расстройство или шизоаффективное расстройство.

    Пациенты получают лечение антипсихотическими препаратами и поддерживающий психосоциальный уход. После разрешения симптомов медикаментозное лечение продолжается в течение 12 месяцев, а затем дозы препаратов постепенно снижаются, а пациент находится под пристальным наблюдением на предмет рецидива психотических симптомов.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.