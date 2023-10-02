Циклотимическое расстройство — это относительно легкие и короткие эпизоды восторга (гипомания), чередующиеся с легкими и короткими эпизодами печали (депрессия).

Циклотимическое расстройство напоминает биполярное расстройство, но является менее тяжелым. Эпизоды восторга и грусти менее интенсивны, продолжаются, как правило, в течение всего нескольких дней и довольно часто повторяются через неравные промежутки времени. Данное расстройство может развиться в биполярное расстройство или продолжаться в виде крайних перепадов настроения.

У людей с циклотимическим расстройством энергия во время эпизодов восторга может способствовать успеху в бизнесе, лидерству, достижениям и художественному творчеству. Однако чрезмерный восторг, депрессия или колебания настроения могут также привести к неравномерным результатам на работе и в школе, частой смене места жительства, постоянным разрывам любовных отношений или разводу, а также к злоупотреблению алкоголем и другим нарушениям, связанным с употреблением психоактивных веществ.

Врачи ставят диагноз циклотимического расстройства, основываясь на отличительном характере психических симптомов.

(См. также Общие сведения о расстройствах настроения).

Лечение циклотимического расстройства Обучение и поддержка

Иногда нормотимики Больные с циклотимическим расстройством должны научиться жить с учетом крайностей своих импульсивных наклонностей. Тем не менее, жизнь с циклотимическим расстройством не является легкой, потому что межличностные отношения часто являются бурными. Работа с гибким графиком или, для людей с художественными наклонностями, карьера в сфере искусства может облегчить жизнь при таком расстройстве. Если циклотимическое расстройство затрудняет функционирование, могут применяться лекарственные препараты, стабилизирующие настроение (например, литий или противосудорожные препараты). Больные могут лучше переносить противосудорожный препарат дивальпроекс, чем литий. Если депрессия не является тяжелой и продолжается короткое время, антидепрессанты для лечения циклотимического расстройства не применяются, поскольку они могут вызывать быстрое переключение от одного настроения к другому (быстрая цикличность). В этом случае могут помочь группы поддержки, где люди делятся друг с другом своим опытом и ощущениями.