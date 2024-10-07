Лечение психических заболеваний

В лечении психических заболеваний были достигнуты чрезвычайные успехи. В результате сегодня многие психические расстройства могут лечиться почти так же успешно, как и общие соматические заболевания.

Большинство методов лечения психических расстройств могут быть отнесены к одной из двух категорий:

Соматические (физические)

Психотерапевтические

Соматические методы лечения включают лекарственные препараты, электросудорожную терапию и другие методы лечения, которые стимулируют мозг (например, транскраниальную магнитную стимуляцию и стимуляцию блуждающего нерва).

Психотерапевтические методы лечения включают психотерапию (индивидуальную, групповую, семейную или брачную), методы поведенческой терапии (например, обучение релаксации или экспозиционную терапию), а также гипнотерапию.

Большинство исследований показывают, что для основных психических расстройств метод лечения с использованием как лекарственных препаратов, так и психотерапии часто является более эффективным по сравнению с методом лечения, используемым в одиночку.

Психиатры не являются единственными квалифицированными специалистами по лечению психических заболеваний в сфере охраны психического здоровья. Лечением психических заболеваний также занимаются клинические психологи, практикующие психиатрические медсестры и социальные работники. Тем не менее, в Соединенных Штатах Америки психиатры (и психиатрические медсестры в некоторых штатах) являются единственными специалистами в области охраны психического здоровья, имеющими лицензию для назначения лекарственных препаратов. Другие специалисты в сфере охраны психического здоровья практикуют в основном психотерапию. Лекарственные препараты для лечения психических расстройств назначают многие врачи общей практики и врачи других специальностей.

Таблица Типы специалистов в области психического здоровья Таблица

(См. также Психические заболевания — общий обзор.)

Медикаментозная терапия Некоторые психоактивные препараты весьма эффективны и широко используются психиатрами и другими врачами. Эти лекарственные препараты часто классифицируются в соответствии с заболеванием, для лечения которого они в основном назначаются, хотя они могут быть эффективными при различных психических расстройствах. Например, большинство препаратов, используемых для лечения шизофрении, также эффективны при биполярном расстройстве, и большинство антидепрессантов используются для лечения депрессии, а также тревожных расстройств. Наиболее широко используемый класс антидепрессантов — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как циталопрам, эсциталопрам, флуоксетин, пароксетин, флувоксамин, вортиоксетин, вилазодон, эсциталопрам и циталопрам Другие классы антидепрессантов включают: ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина (ИОЗСН), такие как венлафаксин, дулоксетин, левомилнаципран или десвенлафаксин;

ингибиторы обратного захвата норэпинефрина-дофамина, такие как бупропион. трициклические антидепрессанты, такие как амитриптилин и нортриптилин, редко используются для лечения депрессии из-за их побочных эффектов. Однако эти лекарственные препараты могут использоваться при наличии нарушения, вызывающего хроническую боль, которая мешает ежедневной деятельности и работе. Трициклические антидепрессанты помогают облегчить определенные виды боли. Ингибиторы моноаминоксидазы, такие как фенелзин, транилципромин и селегилиновый пластырь, могут быть эффективными, но по причине того, что пациентам необходимо избегать некоторых видов пищи и лекарственных препаратов, они редко применяются, за исключением случаев, когда другие антидепрессанты не помогают. Более старые антипсихотические препараты, такие как хлорпромазин, галоперидол и тиотиксен, полезны в лечении психотических расстройств, таких как шизофрения и некоторые поведенческие проблемы. Более новые антипсихотические препараты (обычно называемые атипичными антипсихотическими препаратами второго поколения) в настоящее время широко используются в качестве начальной терапии. Более новые антипсихотические препараты включают арипипразол, азенапин, брекспипразол, карипразин, илоперидон, луматеперон, луразидон, оланзапин, палиперидон, кветиапин, рисперидон и зипразидон. У больных, которые не реагируют на другие антипсихотические препараты, все более широко применяется клозапин. СИОЗС и анксиолитики, такие как клоназепам, лоразепам и диазепам, а также антидепрессанты применяются для лечения тревожных расстройств, таких как паническое расстройство и фобии. Нормотимики, такие как литий, карбамазепин, дивалпроекс натрия, вальпроевая кислота и ламотриджин, используются для лечения биполярного расстройства. Кроме того, для лечения биполярного расстройства можно использовать несколько антипсихотических препаратов. Такие препараты включают арипипразол, азенапин, карипазин, луразидон, оланзапин, кветиапин, рисперидон и зипразидон.

психотерапия. За последние годы в области психотерапии, которую иногда называют терапевтическими беседами, были достигнуты значительные успехи. Создавая атмосферу эмпатии и поощрения, психотерапевт часто способен помочь человеку определить источник проблем и рассмотреть возможные пути их решения. Эмоциональная осведомленность и понимание, которые пациент получает через психотерапию, часто приводят к изменению жизненной позиции и поведения, что позволяет человеку жить более полной и удовлетворительной жизнью. Психотерапия является подходящим и эффективным методом лечения широкого спектра заболеваний. Даже люди, которые не страдают психическими расстройствами, могут найти психотерапию полезной в борьбе с такими проблемами, как трудности с работой, утрата близкого человека или хроническая болезнь в семье. Групповая психотерапия, терапия супружеских пар и семейная терапия также широко используются. Большинство специалистов в области психиатрии практикуют 1 из 6 видов психотерапии: Поведенческая терапия

Когнитивная терапия

Межличностная терапия

Психоанализ

Психодинамическая терапия

Поддерживающая психотерапия Поведенческая терапия Поведенческая терапия включает ряд вмешательств, которые разработаны для того, чтобы помочь человеку забыть неадекватное поведение (например, зависимость и неспособность переносить фрустрацию) в процессе обучения адаптивному поведению (открытость новому опыту и добросовестность). Экспозиционная терапия, часто используемая для лечения фобий, является одним из примеров поведенческой терапии. При экспозиционной терапии людей подвергают воздействию ситуаций, событий или объектов, которых они боятся, в безопасной среде. Цель состоит в том, чтобы уменьшить страх и помочь людям прекратить избегать ситуаций, которых они боятся. Поведенческая терапия связана с когнитивной терапией. Иногда используется сочетание этих двух видов терапии, известное как когнитивно-поведенческая терапия. Теоретической основой поведенческой терапии является теория обучения, которая говорит, что отклонения в поведении являются следствием неправильного обучения. Когнитивная терапия Когнитивная терапия помогает людям выявить искажения в мышлении и понять, как эти искажения приводят к проблемам в их жизни. Например, у людей могут быть мысли из категории «все или ничего» («если я не достигну стопроцентного успеха, я потерплю полную неудачу»). Предпосылка заключается в идее, что то, как люди чувствуют и ведут себя, определяется тем, как они интерпретируют свой опыт. Через идентификацию основных убеждений и предположений люди учатся по-новому размышлять о своем опыте, уменьшая симптомы и достигая улучшения поведения и чувств. Межличностная терапия Межличностная терапия была первоначально задумана как краткое психологическое лечение депрессии и призвана улучшить качество отношений человека, находящегося в состоянии депрессии, с другими людьми. Она сосредоточена на таких проблемах, как: неразрешившееся горе;

конфликты, возникающие, когда люди должны исполнять роли, отличающиеся от ожидаемых (например, когда женщина вступает в отношения, собираясь быть матерью и домохозяйкой, и выясняет, что она также должна содержать семью);

изменения социальных ролей (например, переход от активной работы к пребыванию на пенсии);

трудности при общении с другими людьми. Психотерапевт учит человека улучшать аспекты межличностных отношений, например, преодолевать социальную изоляцию и реагировать на других людей менее привычным способом. Психоанализ Психоанализ — это старейшая форма психотерапии, разработанная Зигмундом Фрейдом в первой половине XX века. Человек, как правило, посещает психотерапевта 4 или 5 раз в неделю и, лежа на кушетке в его кабинете, пытается говорить все, что приходит на ум — практика, называемая свободной ассоциацией. В основном акцент делается на том, чтобы помочь человеку понять то, как прошлые модели отношений повторяются в настоящем. Отношения между пациентом и психотерапевтом являются ключевой частью данного подхода. Понимание того, как прошлое влияет на настоящее, помогает человеку развивать новые более адаптивные способы функционирования в сфере взаимоотношений и в рабочей обстановке. Психодинамическая терапия Психодинамическая терапия подобно психоанализу делает акцент на идентификации бессознательных схем в текущих мыслях, чувствах и поведении. Тем не менее, пациент, как правило, сидит, а не лежит на кушетке, и посещает психотерапевта только от 1 до 3 раз в неделю. Кроме того, меньший акцент делается на отношениях между пациентом и психотерапевтом. Поддерживающая психотерапия Поддерживающая терапия, которая используется наиболее часто, полагается на чуткие и близкие отношения между пациентом и психотерапевтом. Она поощряет выражение чувств, и психотерапевт предоставляет помощь в решении проблем. Проблемно-ориентированная психотерапия (форма поддерживающей терапии) может успешно использоваться врачами общей практики.