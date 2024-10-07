Лечение психических заболеваний

В лечении психических заболеваний были достигнуты чрезвычайные успехи. В результате сегодня многие психические расстройства могут лечиться почти так же успешно, как и общие соматические заболевания.
Большинство методов лечения психических расстройств могут быть отнесены к одной из двух категорий:
Соматические (физические)
Психотерапевтические
Соматические методы лечения включают лекарственные препараты, электросудорожную терапию и другие методы лечения, которые стимулируют мозг (например, транскраниальную магнитную стимуляцию и стимуляцию блуждающего нерва).
Психотерапевтические методы лечения включают психотерапию (индивидуальную, групповую, семейную или брачную), методы поведенческой терапии (например, обучение релаксации или экспозиционную терапию), а также гипнотерапию.
Большинство исследований показывают, что для основных психических расстройств метод лечения с использованием как лекарственных препаратов, так и психотерапии часто является более эффективным по сравнению с методом лечения, используемым в одиночку.
Психиатры не являются единственными квалифицированными специалистами по лечению психических заболеваний в сфере охраны психического здоровья. Лечением психических заболеваний также занимаются клинические психологи, практикующие психиатрические медсестры и социальные работники. Тем не менее, в Соединенных Штатах Америки психиатры (и психиатрические медсестры в некоторых штатах) являются единственными специалистами в области охраны психического здоровья, имеющими лицензию для назначения лекарственных препаратов. Другие специалисты в сфере охраны психического здоровья практикуют в основном психотерапию. Лекарственные препараты для лечения психических расстройств назначают многие врачи общей практики и врачи других специальностей.
Типы специалистов в области психического здоровья
Медицинский специалист
Обучение
Квалификация
Психиатр
Врач, получивший 4 и более лет медицинской и психиатрической подготовки после окончания медицинского факультета
Может назначать лекарственные препараты, проводить электросудорожную терапию и госпитализировать людей
Может заниматься только психотерапией, только назначать лекарственные препараты или делать и то, и другое
Психолог
Медицинский специалист, имеющий степень магистра или докторскую степень, но не медицинскую степень
Часто прошел дополнительную подготовку после защиты кандидатской диссертации и, как правило, обучен проведению психологических тестов, которые полезны при диагностике
Может заниматься психотерапией, но не может проводить физикальное обследование, назначать лекарственные препараты (в большинстве штатов) или госпитализировать больных
Психиатрический социальный работник
Медицинский специалист со специальной подготовкой в некоторых аспектах психотерапии, например, семейной, брачной или индивидуальной психотерапии
Часто обучены взаимодействию с системами социального обслуживания в штате
Может иметь степень магистра, а иногда также докторскую степень
Не может проводить физикальное обследование или назначать лекарственные препараты
Высококвалифицированная психиатрическая медсестра
Медсестра со степенью магистра или выше, прошедшая курсы поведенческого здоровья
Может осуществлять независимую практику психотерапии в некоторых штатах и назначать лекарственные препараты под контролем врача
Психоаналитик
Может быть психиатром, психологом или социальным работником, прошедшим многолетнее обучение практике психоанализа (тип интенсивной психотерапии с несколькими сеансами в неделю, предназначенный для изучения бессознательных схем мышления, чувств и поведения)
Практикует психоанализ и, если также является психиатром, может назначать лекарственные препараты и госпитализировать больных
(См. также Психические заболевания — общий обзор.)
Медикаментозная терапия
Некоторые психоактивные препараты весьма эффективны и широко используются психиатрами и другими врачами. Эти лекарственные препараты часто классифицируются в соответствии с заболеванием, для лечения которого они в основном назначаются, хотя они могут быть эффективными при различных психических расстройствах. Например, большинство препаратов, используемых для лечения шизофрении, также эффективны при биполярном расстройстве, и большинство антидепрессантов используются для лечения депрессии, а также тревожных расстройств.
Наиболее широко используемый класс антидепрессантов —
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как циталопрам, эсциталопрам, флуоксетин, пароксетин, флувоксамин, вортиоксетин, вилазодон, эсциталопрам и циталопрам
Другие классы антидепрессантов включают:
ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина (ИОЗСН), такие как венлафаксин, дулоксетин, левомилнаципран или десвенлафаксин;
ингибиторы обратного захвата норэпинефрина-дофамина, такие как бупропион.
трициклические антидепрессанты, такие как амитриптилин и нортриптилин, редко используются для лечения депрессии из-за их побочных эффектов. Однако эти лекарственные препараты могут использоваться при наличии нарушения, вызывающего хроническую боль, которая мешает ежедневной деятельности и работе. Трициклические антидепрессанты помогают облегчить определенные виды боли.
Ингибиторы моноаминоксидазы, такие как фенелзин, транилципромин и селегилиновый пластырь, могут быть эффективными, но по причине того, что пациентам необходимо избегать некоторых видов пищи и лекарственных препаратов, они редко применяются, за исключением случаев, когда другие антидепрессанты не помогают.
Более старые антипсихотические препараты, такие как хлорпромазин, галоперидол и тиотиксен, полезны в лечении психотических расстройств, таких как шизофрения и некоторые поведенческие проблемы. Более новые антипсихотические препараты (обычно называемые атипичными антипсихотическими препаратами второго поколения) в настоящее время широко используются в качестве начальной терапии. Более новые антипсихотические препараты включают арипипразол, азенапин, брекспипразол, карипразин, илоперидон, луматеперон, луразидон, оланзапин, палиперидон, кветиапин, рисперидон и зипразидон. У больных, которые не реагируют на другие антипсихотические препараты, все более широко применяется клозапин.
СИОЗС и анксиолитики, такие как клоназепам, лоразепам и диазепам, а также антидепрессанты применяются для лечения тревожных расстройств, таких как паническое расстройство и фобии.
Нормотимики, такие как литий, карбамазепин, дивалпроекс натрия, вальпроевая кислота и ламотриджин, используются для лечения биполярного расстройства. Кроме того, для лечения биполярного расстройства можно использовать несколько антипсихотических препаратов. Такие препараты включают арипипразол, азенапин, карипазин, луразидон, оланзапин, кветиапин, рисперидон и зипразидон.
психотерапия.
За последние годы в области психотерапии, которую иногда называют терапевтическими беседами, были достигнуты значительные успехи. Создавая атмосферу эмпатии и поощрения, психотерапевт часто способен помочь человеку определить источник проблем и рассмотреть возможные пути их решения. Эмоциональная осведомленность и понимание, которые пациент получает через психотерапию, часто приводят к изменению жизненной позиции и поведения, что позволяет человеку жить более полной и удовлетворительной жизнью.
Психотерапия является подходящим и эффективным методом лечения широкого спектра заболеваний. Даже люди, которые не страдают психическими расстройствами, могут найти психотерапию полезной в борьбе с такими проблемами, как трудности с работой, утрата близкого человека или хроническая болезнь в семье. Групповая психотерапия, терапия супружеских пар и семейная терапия также широко используются.
Большинство специалистов в области психиатрии практикуют 1 из 6 видов психотерапии:
Поведенческая терапия
Когнитивная терапия
Межличностная терапия
Психоанализ
Психодинамическая терапия
Поддерживающая психотерапия
Поведенческая терапия
Поведенческая терапия включает ряд вмешательств, которые разработаны для того, чтобы помочь человеку забыть неадекватное поведение (например, зависимость и неспособность переносить фрустрацию) в процессе обучения адаптивному поведению (открытость новому опыту и добросовестность). Экспозиционная терапия, часто используемая для лечения фобий, является одним из примеров поведенческой терапии. При экспозиционной терапии людей подвергают воздействию ситуаций, событий или объектов, которых они боятся, в безопасной среде. Цель состоит в том, чтобы уменьшить страх и помочь людям прекратить избегать ситуаций, которых они боятся.
Поведенческая терапия связана с когнитивной терапией. Иногда используется сочетание этих двух видов терапии, известное как когнитивно-поведенческая терапия. Теоретической основой поведенческой терапии является теория обучения, которая говорит, что отклонения в поведении являются следствием неправильного обучения.
Когнитивная терапия
Когнитивная терапия помогает людям выявить искажения в мышлении и понять, как эти искажения приводят к проблемам в их жизни. Например, у людей могут быть мысли из категории «все или ничего» («если я не достигну стопроцентного успеха, я потерплю полную неудачу»). Предпосылка заключается в идее, что то, как люди чувствуют и ведут себя, определяется тем, как они интерпретируют свой опыт. Через идентификацию основных убеждений и предположений люди учатся по-новому размышлять о своем опыте, уменьшая симптомы и достигая улучшения поведения и чувств.
Межличностная терапия
Межличностная терапия была первоначально задумана как краткое психологическое лечение депрессии и призвана улучшить качество отношений человека, находящегося в состоянии депрессии, с другими людьми. Она сосредоточена на таких проблемах, как:
неразрешившееся горе;
конфликты, возникающие, когда люди должны исполнять роли, отличающиеся от ожидаемых (например, когда женщина вступает в отношения, собираясь быть матерью и домохозяйкой, и выясняет, что она также должна содержать семью);
изменения социальных ролей (например, переход от активной работы к пребыванию на пенсии);
трудности при общении с другими людьми.
Психотерапевт учит человека улучшать аспекты межличностных отношений, например, преодолевать социальную изоляцию и реагировать на других людей менее привычным способом.
Психоанализ
Психоанализ — это старейшая форма психотерапии, разработанная Зигмундом Фрейдом в первой половине XX века. Человек, как правило, посещает психотерапевта 4 или 5 раз в неделю и, лежа на кушетке в его кабинете, пытается говорить все, что приходит на ум — практика, называемая свободной ассоциацией. В основном акцент делается на том, чтобы помочь человеку понять то, как прошлые модели отношений повторяются в настоящем. Отношения между пациентом и психотерапевтом являются ключевой частью данного подхода. Понимание того, как прошлое влияет на настоящее, помогает человеку развивать новые более адаптивные способы функционирования в сфере взаимоотношений и в рабочей обстановке.
Психодинамическая терапия
Психодинамическая терапия подобно психоанализу делает акцент на идентификации бессознательных схем в текущих мыслях, чувствах и поведении. Тем не менее, пациент, как правило, сидит, а не лежит на кушетке, и посещает психотерапевта только от 1 до 3 раз в неделю. Кроме того, меньший акцент делается на отношениях между пациентом и психотерапевтом.
Поддерживающая психотерапия
Поддерживающая терапия, которая используется наиболее часто, полагается на чуткие и близкие отношения между пациентом и психотерапевтом. Она поощряет выражение чувств, и психотерапевт предоставляет помощь в решении проблем. Проблемно-ориентированная психотерапия (форма поддерживающей терапии) может успешно использоваться врачами общей практики.
Электросудорожная терапия
При электросудорожной терапии к голове крепятся электроды, и пока пациент находится под воздействием анестезии, мозг подвергается серии электрических ударов, чтобы вызвать краткий приступ. Эта терапия постоянно проявляет себя в качестве наиболее эффективного средства для лечения тяжелой депрессии. Многие больные, проходящие лечение с применением электросудорожной терапии, испытывают временную потерю памяти. Однако вопреки тому, как ее изображают в средствах массовой информации, электросудорожная терапия является безопасной и редко вызывает какие-либо другие осложнения. Современное использование анестетиков и миорелаксантов привело к значительному сокращению рисков травмы во время процедуры.
Другие виды терапии со стимуляцией мозга
Другие методы лечения, которые стимулируют головной мозг, такие как ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция и стимуляция блуждающего нерва, могут быть полезными людям с депрессией, которые не реагируют на лекарственные препараты или психотерапию. Эти методы лечения включают непосредственную активацию или стимуляцию головного мозга с помощью магнитных полей или имплантатов, которые стимулируют блуждающий нерв. Считается, что стимулированные клетки высвобождают химические мессенджеры (нейротрансмиттеры), которые помогают регулировать настроение и могут, таким образом, облегчить симптомы депрессии.