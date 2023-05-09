При диссоциативном расстройстве личности, которое раньше называлось расстройством множественной личности, две или более личности сменяют друг друга в одном и том же человеке. Эти личности могут иметь речевые, свойственные определенному темпераменту и поведенческие модели, отличные от тех, которые обычно связывают с человеком. Также человек не может вспомнить информацию, которую обычно можно вспомнить легко, например, повседневные события, важную личную информацию и/или травмирующие или стрессовые события.
Сильный стресс в детстве может не позволить некоторым детям интегрировать свои переживания в единую личность.
У больных имеется две или более личностей, провалы в памяти относительно повседневных событий, важной личной информации и травмирующих или стрессовых событиях, а также многие другие симптомы, включая депрессию и тревогу.
Всесторонняя психологическая беседа и специальные опросы, иногда проводящиеся под действием гипноза или успокоительных средств, помогают врачам диагностировать расстройство.
Экстенсивная психотерапия может помочь людям интегрировать свои личности или, по крайней мере, помочь личностям взаимодействовать.
(См. также Общие сведения о диссоциативных расстройствах.)
Диссоциативное расстройство личности встречается редко, и количество людей, у которых оно встречается, неизвестно.
У диссоциативного расстройства личности имеются следующие формы:
Одержимость
Неодержимость
При одержимой форме разные личности человека являются как бы внешними агентами, получившими контроль над человеком. Этот внешний агент может быть описан как сверхъестественное существо или дух (часто демон или бог, которые могут потребовать наказания за прошлые действия), но иногда это другой человек (часто умерший, иногда драматическим образом). В любом случае люди говорят и действуют совершенно отлично от их привычного образа. Таким образом, разные личности очевидны для других людей. Во многих культурах подобные состояния одержимости являются нормальной частью местной культуры или религии и не считаются расстройством. Для сравнения при диссоциативном расстройстве личности альтернативная личность нежеланна, причиняет значительные страдания и вред и появляется во времена и в местах, неуместных для социальной ситуации, культуры и/или религии человека.
Неодержимые формы, как правило, менее очевидны для других, хотя они могут проявлять внезапное изменение в эмоциях или межличностном поведении. У людей может возникать внезапное изменение самоощущения, возможно, ощущение того, что они являются наблюдателями своей речи, эмоций и действий, а не действующими лицами.
Причины диссоциативного расстройства личности
Диссоциативное расстройство личности обычно возникает у людей, переживших подавляющий стресс или травму в детстве. В США, Канаде и Европе около 90 % людей с этим расстройством в прошлом стали жертвами тяжелого насилия (физического, сексуального или эмоционального), или ими пренебрегали, когда они были детьми. Некоторые люди не подвергались насилию, но пережили важную потерю в раннем возрасте (например, смерть родителя), серьезную болезнь или другие сильные стрессовые события.
По мере развития дети должны учиться интегрировать сложные и различные типы информации и переживаний в единую, сложную личность. Сексуальное и физическое насилие, произошедшее в детстве во время развития личности, может иметь долгосрочное влияние на способность человека сформировать единую, объединенную личность, особенно, когда насилие исходило от родителей или лиц, осуществляющих уход.
Дети, подвергающиеся насилию, могут проходить через фазы, в которых различные понятия, воспоминания и эмоции из их жизненного опыта сохраняются по отдельности. Такое разделение опыта усиливается родителями или другими лицами, осуществляющими уход, которые ведут себя непоследовательно (например, бывают то ласковыми, то проявляют насилие), поведение, которое называется «травмой предательства». Со временем у таких детей может развиваться растущая способность избегать насилия путем «ухода», отстранения от сурового физического окружения или бегства в свой внутренний мир. Каждая фаза или травматический опыт могут использоваться для создания новой личности.
Тем не менее, если поистине заботливые взрослые в достаточной степени защищают и успокаивают таких уязвимых детей, вероятность развития диссоциативного расстройства личности снижается.
Симптомы диссоциативного расстройства личности
Диссоциативное расстройство личности является хроническим и потенциально приводит к потере трудоспособности, хотя многие люди выполняют свои функции очень хорошо и ведут творческую и продуктивную жизнь.
Несколько симптомов типичны для диссоциативного расстройства идентичности.
Амнезия
Амнезия может включать следующее:
Провалы в памяти относительно прошлых личных событий: Например, люди могут не помнить определенные периоды времени в детстве или в подростковом возрасте.
Провалы в памяти относительно текущих повседневных событий и хорошо освоенных навыков: Например, люди могут временно забывать, как пользоваться компьютером.
Обнаружение свидетельств своих забытых действий.
Люди могут почувствовать, что упустили или потеряли какой-то период времени.
После эпизода амнезии они могут обнаружить предметы дома в шкафу или образцы почерка, которые они не могут объяснить или узнать. Они также могут оказаться в месте, отличном от того, где, как они помнят, они находились в последний раз, и не иметь понятия, почему или как они туда попали. Они могут быть не в состоянии вспомнить то, что они сделали, или объяснить изменения в своем поведении. Им могут сообщить, что они сказали или сделали что-то, чего они не помнят.
Более одной личности
При одержимой форме разные личности человека очевидны для членов семьи и других наблюдателей. Человек говорит и действует совершенно по-другому, как будто другой человек или существо взяли над ним верх.
При неодержимой форме разные личности часто не настолько очевидны для наблюдателей, хотя человек может проявить внезапное изменение своего поведения и отношений с другими людьми. Вместо того, чтобы действовать так, будто другой человек или существо взяли над ними верх, люди с этой формой диссоциативного расстройства могут чувствовать себя оторванными от определенных аспектов самих себя (состояние, называемое деперсонализацией), как если бы они наблюдали себя в фильме или видели другого человека. Они могут внезапно думать, чувствовать, говорить и делать вещи, которые они не могут контролировать, и которые, кажется, не исходят от них. Отношения, мнения и предпочтения (например, относительно пищи, одежды или интересов) могут внезапно поменяться, затем вернуться к прежним. Другие люди могут наблюдать некоторые из этих симптомов, такие как изменения пищевых предпочтений.
Люди могут думать, что их тело ощущается по-другому (например, как у маленького ребенка или как тело противоположного пола) и что их тело им не принадлежит. Они могут называть себя в первом лице множественного числа («мы») или в третьем лице («он», «она», «они») и иногда могут не знать, почему.
Некоторые из личностей человека знают о важной личной информации, о которой другие личности не знают. Некоторые личности, по-видимому, знают друг о друге и взаимодействуют друг с другом в сложном внутреннем мире человека. Например, личность А может знать о личности Б и знать, что Б делает, как будто бы наблюдая за поведением Б. Личность Б необязательно может знать о личности А, и так далее с другими имеющимися личностями. Переключение между личностями и недостаток информации о поведении других личностей часто делают жизнь хаотичной.
Поскольку личности взаимодействуют друг с другом, люди, страдающие этим заболеванием, могут сообщать о том, что они слышат голоса. Голоса могут вести внутренние разговоры между личностями или могут обращаться к человеку напрямую, иногда комментируя его поведение. Несколько голосов могут говорить одновременно, и это может сбивать с толку.
Люди с диссоциативным расстройством личности также испытывают вторжения личностей, голосов или воспоминаний в их повседневную жизнь. Например, на работе злая личность может внезапно накричать на коллегу или начальника.
Другие симптомы:
Люди с диссоциативным расстройством личности часто описывают комплекс симптомов, которые могут быть похожи на симптомы других психических расстройств, а также на симптомы многих общих соматических заболеваний. Например, у них часто развиваются сильные головные или другие боли. Различные группы симптомов проявляются в разное время. Некоторые из этих симптомов могут означать, что имеется другое расстройство, а некоторые могут отражать вторжение прошлых переживаний в настоящее. Например, печаль может указывать на сопутствующую депрессию, но она также может означать, что одна из личностей снова переживает эмоции, связанные с прошлыми неудачами.
Неизвестно, какое количество людей с диссоциативным расстройством личности имеют депрессию и тревогу. Они предрасположены к нанесению вреда самим себе. Нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ, эпизоды членовредительства и суицидальное поведение (мысли и попытки) являются распространенным явлением так же, как и половая дисфункция (см. Половая дисфункция у мужчин и Половая дисфункция у женщин). Как и многие люди с историей насилия, они могут искать опасных ситуаций или оставаться в них и быть уязвимыми в отношении повторной травмы.
Помимо способности слышать другие личности, у людей могут быть другого рода галлюцинации (связанные со зрением, осязанием, запахом или вкусом). Галлюцинации могут возникнуть, как часть вспышки памяти. Таким образом, диссоциативное расстройство личности может быть неправильно диагностировано как психотическое расстройство, такое, как шизофрения. Однако эти симптомы галлюцинации отличаются от типичных галлюцинаций психотических расстройств. Люди с диссоциативным расстройством личности испытывают эти симптомы как исходящие от альтернативной личности, из их головы. Например, им может казаться, что кто-то хочет плакать, используя их глаза. Люди с шизофренией обычно думают, что источник внешний, вне их.
Часто люди пытаются утаить или преуменьшить свои симптомы и их влияние на других.
Диагноз диссоциативного расстройства личности
Обследование врачом, основанное на специфических диагностических критериях из Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, пятое издание, с пересмотром текста (DSM-5-TR)
Врачи ставят диагноз диссоциативного расстройства личности, основываясь на истории болезни и симптомах пациента.
У людей имеется две или несколько личностей, и их ощущение себя и способности действовать самостоятельно нарушено.
У них имеются пробелы в памяти относительно повседневных событий, важной личной информации и травматических событий — информации, которая обычно не забывается.
Чрезвычайная обеспокоенность своими симптомами или теми симптомами, которые не позволяют людям функционировать в социальных ситуациях или на работе.
Врачи проводят всестороннюю психиатрическую беседу и используют специальные анкеты, разработанные, чтобы помочь определить диссоциативное расстройство личности и исключить другие психические расстройства. Физикальное обследование и лабораторные анализы могут потребоваться, чтобы определить, есть ли у людей соматическое расстройство, которое бы объяснило определенные симптомы.
Может потребоваться, чтобы беседы были длинными и включали в себя осторожное использование гипноза или седативного средства, вводимого внутривенно для расслабления человека (беседа с пациентом, находящимся под действием лекарственных препаратов). Людей также могут попросить вести дневник между визитами к врачу. Эти меры могут позволить врачам столкнуться с другими личностями или увеличить вероятность того, что человек даст информацию о забытом периоде времени.
Врачи также могут попытаться напрямую связаться с другими личностями, попросив поговорить с частью мозга, вовлеченной в поведение, которое люди не могут вспомнить или которое, по-видимому, исходило от кого-то другого.
Врачи обычно могут отличить диссоциативное расстройство личности от симулирования (симуляции физических или психологических симптомов для получения выгоды). Симулянты делают следующее:
Рассказывают слишком много об известных симптомах расстройства и не говорят о других.
Стремятся создать стереотипные альтернативные личности.
Обычно им нравится идея о том, что у них есть расстройство (люди с диссоциативным расстройством личности часто пытаются скрыть это).
Если врачи подозревают симулирование расстройства, они могут перекрестно проверять информацию из нескольких источников, чтобы найти несоответствия, которые исключают диссоциативное расстройство личности.
Лечение диссоциативного расстройства личности
Поддерживающая терапия, включая лекарственные препараты, необходимые для лечения сопутствующих симптомов
Психотерапия
Иногда управляемые психические образы и гипноз
Цель лечения диссоциативного расстройства личности, как правило, состоит в интеграции нескольких личностей в единую личность. Однако интеграция не всегда возможна. В таких ситуациях цель заключается в достижении гармоничного взаимодействия между личностями, что обеспечивает более нормальное выполнение функций.
Лекарственные препараты могут облегчить некоторые специфические сопутствующие симптомы, такие как тревожность или депрессия, но не влияют на само расстройство.
Психотерапия — основное лечение, используемое для интеграции разных личностей.
Психотерапия, часто долгая, трудная и эмоционально болезненная. Люди могут испытывать много эмоциональных кризисов вследствие действий личностей или из-за отчаяния, которое может возникнуть при вызывании травматических воспоминаний во время терапии. Может понадобиться несколько периодов госпитализации в психиатрический стационар, чтобы помочь больному пережить трудные периоды и смириться с особо болезненными воспоминаниями. При госпитализации людям продолжают оказывать поддержку и за ними ведут наблюдение.
Ключевые компоненты эффективной психотерапии диссоциативного расстройства личности включают следующее:
Предоставление способа стабилизации сильных эмоций
Согласование отношений между состояниями личности
Проработка травматических воспоминаний
Защита от дальнейшего принесения в жертву
Установление и развитие хороших отношений между пациентом и терапевтом
Иногда психотерапевты используют методы, такие, как гипноз, чтобы помочь таким людям успокоиться, изменить их мнение о событиях и постепенно вернуть в нормальное состояние воздействия травматических воспоминаний, которые иногда переносятся только в небольшом объеме. Гипноз иногда помогает людям научиться получать доступ к своим личностям, облегчать общение между ними и контролировать переход от одной к другой из них.
Прогноз при диссоциативном расстройстве личности
Некоторые симптомы могут появляться и исчезать спонтанно, но диссоциативное расстройство личности не проходит само по себе.
Степень выздоровления людей зависит от имеющихся у них симптомов и признаков, а также от качества и продолжительности получаемого ими лечения. Например, люди, которые страдают другими серьезными психическими расстройствами и плохо выполняют свои функции в жизни или остаются сильно привязанными к людям, которые жестоко обращаются с ними, делают меньшие успехи. Им может потребоваться более длительное лечение, и оно бывает менее успешным.