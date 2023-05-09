Диссоциативное расстройство личности

При одержимой форме разные личности человека очевидны для членов семьи и других наблюдателей. Человек говорит и действует совершенно по-другому, как будто другой человек или существо взяли над ним верх.

При неодержимой форме разные личности часто не настолько очевидны для наблюдателей, хотя человек может проявить внезапное изменение своего поведения и отношений с другими людьми. Вместо того, чтобы действовать так, будто другой человек или существо взяли над ними верх, люди с этой формой диссоциативного расстройства могут чувствовать себя оторванными от определенных аспектов самих себя (состояние, называемое деперсонализацией), как если бы они наблюдали себя в фильме или видели другого человека. Они могут внезапно думать, чувствовать, говорить и делать вещи, которые они не могут контролировать, и которые, кажется, не исходят от них. Отношения, мнения и предпочтения (например, относительно пищи, одежды или интересов) могут внезапно поменяться, затем вернуться к прежним. Другие люди могут наблюдать некоторые из этих симптомов, такие как изменения пищевых предпочтений.

Люди могут думать, что их тело ощущается по-другому (например, как у маленького ребенка или как тело противоположного пола) и что их тело им не принадлежит. Они могут называть себя в первом лице множественного числа («мы») или в третьем лице («он», «она», «они») и иногда могут не знать, почему.

Некоторые из личностей человека знают о важной личной информации, о которой другие личности не знают. Некоторые личности, по-видимому, знают друг о друге и взаимодействуют друг с другом в сложном внутреннем мире человека. Например, личность А может знать о личности Б и знать, что Б делает, как будто бы наблюдая за поведением Б. Личность Б необязательно может знать о личности А, и так далее с другими имеющимися личностями. Переключение между личностями и недостаток информации о поведении других личностей часто делают жизнь хаотичной.

Поскольку личности взаимодействуют друг с другом, люди, страдающие этим заболеванием, могут сообщать о том, что они слышат голоса. Голоса могут вести внутренние разговоры между личностями или могут обращаться к человеку напрямую, иногда комментируя его поведение. Несколько голосов могут говорить одновременно, и это может сбивать с толку.

Люди с диссоциативным расстройством личности также испытывают вторжения личностей, голосов или воспоминаний в их повседневную жизнь. Например, на работе злая личность может внезапно накричать на коллегу или начальника.