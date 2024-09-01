Эректильная дисфункция (ЭД) — это неспособность достичь или сохранить эрекцию, достаточную для полового акта.
(См. также Общие сведения о половой функции и дисфункции у мужчин).
У каждого мужчины иногда возникают затруднения с достижением эрекции; это считается нормальным. Эректильная дисфункция (ЭД) наблюдается в следующих случаях:
Мужчина не способен достигать эрекции
Мужчина неоднократно достигает эрекции на непродолжительный период, которого недостаточно для проведения полового акта
Мужчина не способен регулярно достигать эффективной эрекции
ЭД называется первичной, если мужчина никогда не мог достичь или сохранить эрекцию.
ЭД называется вторичной, если она приобретается в более позднем возрасте мужчиной, который ранее был способен к достижению эрекций.
Вторичная ЭД является гораздо более распространенной, чем первичная ЭД.
В Соединенных Штатах Америки ЭД встречается очень часто и увеличивается с возрастом — этим расстройством страдают большинство мужчин старше 50 лет. Тем не менее, ЭД можно успешно лечить в любом возрасте.
Причины эректильной дисфункции
Для достижения эрекции в половой член должно поступать достаточное количество крови, а отток крови из него должен быть замедлен, должны нормально функционировать нервы, ведущие к половому члену и от него, в организме должно поддерживаться надлежащее количество мужского полового гормона тестостерона, и у мужчины должно наблюдаться достаточно сильное половое влечение (либидо). Нарушение любой из этих систем может привести к эректильной дисфункции (ЭД).
В большинстве случаев ЭД вызывается нарушениями со стороны кровеносных сосудов или нервов полового члена. Другими возможными причинами являются гормональные расстройства, структурные нарушения полового члена, прием некоторых лекарственных препаратов, а также психологические проблемы (см. таблицу Типичные причины и признаки эректильной дисфункции). Следующие конкретные причины встречаются наиболее часто:
Затвердение артерий (атеросклероз), поражающее артерии, идущие к половому члену
Осложнения хирургического вмешательства на предстательной железе (такого как роботизированная простатэктомия при раке предстательной железы)
Некоторые лекарственные препараты, например те, которые применяются для лечения повышенного артериального давления или увеличенной предстательной железы, а также препараты, влияющие на центральную нервную систему, такие как лекарственные препараты для лечения депрессии
Знаете ли Вы, что...
Часто к ЭД приводит несколько факторов одновременно. Например, у мужчины с небольшим снижением эректильной функции, вызванным сахарным диабетом или заболеванием периферических сосудов, может наблюдаться тяжелая ЭД после начала приема нового лекарственного препарата или при усилении стресса.
Нарушения со стороны кровеносных сосудов
Атеросклероз может частично блокировать поступление крови к ногам (заболевание периферических сосудов). Обычно при этом также блокируются артерии, по которым кровь поступает к половому члену, что сопровождается снижением кровотока к нему и ведет к ЭД. Диабет, повышенный уровень холестерина, повышенное артериальное давление и курение способствуют развитию атеросклероза и, соответственно, способствуют развитию ЭД.
Иногда кровь выходит из вен полового члена слишком быстро, что снижает давление крови в половом члене, тем самым нарушая достижение и поддержание эрекции (так называемая веноокклюзионная дисфункция или венозная утечка).
Нарушения со стороны нервной системы
В случае поражения нервов, по которым идут сигналы к половому члену, может развиться ЭД. При диабете, помимо атеросклероза, также могут поражаться нервы, идущие к половому члену. Поскольку нервы полового члена проходят вблизи от предстательной железы, хирургические операции на предстательной железе (например, операции по поводу рака или по поводу увеличения предстательной железы) часто приводят к ЭД.
Менее частыми нарушениями, приводящими к ЭД, являются повреждение спинного мозга, рассеянный склероз и инсульт. Кроме того, длительное сдавливание нервов в ягодицах и области гениталий (так называемой «области седла»), например при езде на велосипеде на большие расстояния, может приводить к временной или даже необратимой ЭД.
Другие расстройства
Гормональные нарушения (например, патологическое снижение уровня тестостерона) иногда приводят к снижению полового влечения, а также могут приводить к ЭД.
При болезни Пейрони внутри полового члена образуется рубцовая ткань, что приводит к искривлению полового члена и зачастую к ощущению боли во время эрекции; в комплексе эти нарушения вызывают ЭД.
Препараты, в том числе алкоголь и нелегальные наркотики, такие как кокаин и амфетамины, также могут вызывать ЭД или способствовать ее возникновению.
Иногда психологические проблемы (такие как страх или депрессия из-за возможной неудачи) либо факторы, снижающие энергичность мужчины (например, заболевания, повышенная утомляемость или стресс), могут вызывать ЭД или способствовать ее возникновению. Эректильная дисфункция может возникнуть под влиянием сиюминутных обстоятельств — под воздействием определенного места, времени или партнерши.
Длительная болезненная эрекция (приапизм) может повреждать ткани полового члена, отвечающие за эрекцию, что приводит к ЭД.
Что такое болезнь Пейрони?
При болезни Пейрони, воспаление внутри полового члена приводит к формированию рубцовой ткани. Поскольку рубцовая ткань не увеличивается во время эрекции, эрегированный пенис искривляется, затрудняя или делая невозможным проникновение полового члена во время полового акта. Рубцовая ткань может распространиться в ткань, ответственную за эрекцию (пещеристые тела), вызывая эректильную дисфункцию.
Обследование при эректильной дисфункции
Эпизодическое возникновение эректильной дисфункции (ЭД) не является редкостью, однако мужчины, у которых последовательно не получается достигнуть или поддерживать эрекцию, должны проконсультироваться у своего врача, поскольку ЭД может быть признаком серьезного медицинского нарушения, такого как атеросклероз или неврологическое заболевание. В большинстве случаев ЭД поддается лечению. Ниже представлена информация, которая может помочь мужчине определить, следует ли ему обратиться к врачу и какие процедуры могут проводиться во время обследования.
Настораживающие признаки
У мужчин с ЭД могут возникать определенные нарушения и изменения, вызывающие беспокойство. Они включают:
Отсутствие эрекции ночью или после пробуждения
Онемение в области ягодиц или в прилежащих областях, а также в области паха (в так называемой «области седла» в промежности)
Болезненное спазмирование мышц ног, возникающее во время физических нагрузок, но быстро облегчающееся в состоянии покоя (перемежающаяся хромота)
Когда обращаться к врачу
Хотя ЭД может ухудшить качество жизни мужчины, она сама по себе не является опасным нарушением. Тем не менее, ЭД может быть симптомом серьезного медицинского расстройства. Поскольку онемение в паховой области или в ноге может быть признаком повреждения спинного мозга, мужчинам, у которых внезапно появилось такое онемение, следует незамедлительно обратиться к врачу. Мужчинам, у которых наблюдаются другие вызывающие опасения изменения, следует позвонить врачу и спросить его, насколько срочно им следует прийти на обследование.
Что делает врач
Вначале врач спросит мужчину о его симптомах и истории заболеваний. Затем проводят физикальное обследование. Во время изучения истории заболевания и при проведении физикального обследования часто обнаруживается возможная причина ЭД, после чего появляется необходимость в дополнительных обследованиях (см. таблицу Типичные причины и признаки эректильной дисфункции).
Врач спрашивает о следующих вещах:
Употребление наркотиков (рецептурных, рекреационных и запрещенных) и алкоголя
Информация о статусе курения
Информация о диабете
Информация о повышенном артериальном давлении
Информация об атеросклерозе
Информация о перенесенных операциях (например, по поводу увеличения предстательной железы, по поводу рака предстательной железы или прямой кишки, а также по поводу заболеваний кровеносных сосудов)
Информация о перенесенных физических повреждениях (например, о переломах тазовых костей или о повреждении спины)
Симптомы нарушений со стороны кровеносных сосудов (например, боль в икроножных мышцах при ходьбе, а также снижение температуры, онемение или синюшность стоп ног)
Симптомы нарушений со стороны нервной системы (например, онемение, покалывание, слабость, недержание или падение)
Симптомы гормональных нарушений (например, утрата полового влечения, увеличение молочных желез, уменьшение яичек, потеря волос на теле, тремор, изменения массы тела или аппетита, либо трудности с перенесением высокой или низкой температуры окружающей среды)
Симптомы психологических расстройств, в особенности симптомы депрессии
Удовлетворенность сексуальными отношениями
Сексуальная дисфункция (например сухость влагалища или депрессия) у половой партнерши мужчины
Иногда мужчины стесняются разговаривать с врачом об этих темах, однако информация очень важна для определения причины ЭД.
Физикальное обследование сосредоточено на наружных половых органах и предстательной железе; кроме того, врач ищет признаки гормональных, неврологических и сосудистых нарушений и изучает прямую кишку.
Иногда причина становится ясной после изучения перенесенных заболеваний, процедур и методик лечения. Например, ЭД может развиться вскоре после проведения хирургического вмешательства на предстательной железе или после начала применения нового лекарственного препарата. Одной из важных характеристик является наличие или отсутствие эрекции ночью или при пробуждении. При наличии эрекций соматическая причина менее вероятна, чем психологическая, поскольку соматические причины обычно мешают эрекции вне зависимости от времени суток. Другими факторами, указывающими на психологическую причину, являются внезапное развитие ЭД у молодого и в остальном здорового мужчины, появление симптомов только в определенных ситуациях, а также исчезновение ЭД без какого-либо специального лечения. Перемежающаяся хромота, пониженная температура или синюшность пальцев ног или стоп могут указывать на нарушения со стороны кровеносных сосудов, такие как заболевание периферических сосудов либо сосудистое нарушение, вызванное диабетом.
Частые причины и характеристики эректильной дисфункции
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Нарушения со стороны кровеносных сосудов
Нарушение проходимости артерий (заболевание периферических сосудов)
Перемежающаяся хромота (ощущение ноющей или острой боли, спазмы мышц или усталость мышц ног, возникающие регулярно и предсказуемо во время физической активности, но быстро облегчающиеся в состоянии покоя)
Распространенные факторы риска (например, повышенное артериальное давление, диабет или ненормальный уровень холестерина и липидов в крови)
Сравнение артериального давления, измеренного одновременно на лодыжке и на руке (так называемый лодыжечно-брахиальный индекс)
Проверка на наличие факторов риска (например, повышенный уровень глюкозы [сахара] и липидов в крови)
Измерение кровотока в артериях полового члена с помощью ультразвука
Нежелательное вытекание крови по венам (половой член не способен задерживать кровь в тканях во время эрекции, как это происходит в норме)
Эрекция возникает, но не поддерживается
Ультразвуковое исследование кровеносных сосудов полового члена
Нарушения со стороны нервной системы
Повреждение нервов, вызванное диабетом (диабетическая нейропатия)
Выявленный диабет
Иногда наблюдается онемение, жжение или другие болезненные ощущения в стопах
Иногда наблюдается недержание мочи
Обследование врачом
Иногда проводятся электромиография и исследование скорости проведения нервного импульса
Ощущение слабости или онемения в различных частях тела, возникающее периодически и в различные моменты времени
МРТ головного и спинного мозга
Иногда проводится спинномозговая (люмбальная) пункция и анализы спинномозговой жидкости
Повреждение нервов во время операции на органах таза или при лучевой терапии
Известные хирургические операции (например, радикальная простатэктомия) или лучевая терапия
Только обследование врачом
Заболевания спинного мозга (например, вызванные травмой или опухолью)
Онемение в области между половым членом и анальным отверстием
Обычно наблюдаются дополнительные симптомы повреждения спинного мозга (например, онемение или слабость в ногах, а также недержание мочи)
МРТ позвоночника
Длительное сдавливание нервов в ягодицах и области гениталий (так называемой «области для седла»), например при езде на велосипеде или лошади
Обычно наблюдается у спортсменов, участвующих в соревнованиях и преодолевающих большие расстояния на велосипеде
Симптомы обычно возникают вскоре после езды на велосипеде
Только обследование врачом
Простатит (воспаление предстательной железы)
Боль в области таза или в паховой области, а также возникновение беспокоящих симптомов со стороны мочевыводящей системы, таких как боль, жжение, кровь в моче, потребность в частом мочеиспускании или затрудненное начало мочеиспускания
Анализ мочи
Инсульт
Перенесенный в прошлом инсульт
Только обследование врачом
Гормональные нарушения
Гипогонадизм (дефицит тестостерона)
Утрата полового влечения, нарушения сна, а также депрессия или колебания настроения
Со временем наблюдается уменьшение размеров мышц и яичек, снижение прочности костей и изменение волосяного покрова
Со временем увеличивается объем жировой ткани в теле и размер молочных желез
Измерение уровня тестостерона в крови
Округлое лицо, увеличение объема жировой ткани в туловище, красно-фиолетовые полосы растяжения (стрии) на животе, повышенное артериальное давление, а также колебания настроения
Измерение уровня кортизола в моче
иногда анализы крови.
Тяжелый гипертиреоз (избыток гормона щитовидной железы)
Двигательное беспокойство, повышенная частота сердечных сокращений и повышенное артериальное давление, тремор, потеря массы тела и неспособность переносить жару
Измерение уровня гормона щитовидной железы в крови
Тяжелый гипотиреоз (дефицит гормона щитовидной железы)
Вялость, пониженная частота сердечных сокращений и пониженное артериальное давление, уплотнение кожи, снижение аппетита, прирост массы тела и неспособность переносить холод
Измерение уровня гормона щитовидной железы в крови
Структурные нарушения
Болезнь Пейрони (образование рубцовой ткани в структурах полового члена, отвечающих за эрекцию)
Образование плотной ткани в половом члене
Часто наблюдается сильное искривление полового члена во время эрекции
Часто наблюдается боль во время полового акта
Только обследование врачом
Обычно ультразвуковое исследование полового члена для выявления рубцовой ткани
Гипоспадии (врожденный дефект)
Отверстие мочеиспускательного канала открывается на нижней поверхности полового члена
Только обследование врачом
Микрофаллия (врожденный дефект)
Необычно маленький размер полового члена
Только обследование врачом
Психологические нарушения
Грусть, ощущение беспомощности, ощущение безнадежности, потеря аппетита и проблемы со сном
Только обследование врачом
Страх перед возможной неудачей или стресс
Полная эрекция во время сна или при мастурбации
Опасения относительно качественного выполнения полового акта
Возникновение ЭД только в отношении определенных партнерш или в определенных ситуациях
Только обследование врачом
Иное
Лекарственные препараты (см. таблицу Некоторые часто применяемые лекарственные препараты, способные вызвать эректильную дисфункцию)
Прием в прошлом лекарственных препаратов, способных вызвать ЭД
Только обследование врачом
Гипоксемия (хронический дефицит кислорода в крови)
Обычно наблюдается хроническое заболевание легких (например, хроническое обструктивное заболевание легких)
Пульсоксиметрия (измерение уровня кислорода в крови)
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Обычно проводится измерение уровня тестостерона. Если уровень понижен, то врач проводит измерение уровней других гормонов.
ЭД — эректильная дисфункция; МРТ — магнитно-резонансная томография.
Некоторые часто применяемые лекарственные препараты, способные вызвать эректильную дисфункцию
Класс
Лекарственные препараты
Лекарственные препараты для лечения повышенного артериального давления (антигипертензивные препараты)
Бета-адреноблокаторы (такие как атенолол, карведилол, метопролол и пропранолол)
Клонидин
Диуретики (такие как фуросемид, гидрохлортиазид и хлорталидон)
Метилдопа
Спиронолактон
Лекарственные препараты для лечения увеличения предстательной железы
Альфа-адреноблокаторы (такие как теразозин, доксазозин, тамсулозин и силодозин)
Ингибиторы 5-альфаредуктазы (такие как финастерид и дутастерид)
Лекарственные препараты для лечения рака предстательной железы
Гормональные препараты (такие как лейпролид, трипторелин и гозерелин)
Абиратерон
Бикалутамид
Кетоконазол
Наркотики (рецептурные, рекреационные и запрещенные), которые действуют на центральную нервную систему
Алкоголь
Бензодиазепины (такие как алпразолам, хлордиазепоксид, диазепам и лоразепам)
Кокаин или амфетамины при длительном употреблении
Ингибиторы моноаминоксидазы (такие как фенелзин, селегилин и транилципромин)
Опиаты (такие как кодеин, героин, гидроморфон, метадон, морфин или оксикодон) при длительном употреблении
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (такие как циталопрам, эсциталопрам, флуоксетин, пароксетин и сертралин)
Трициклические антидепрессанты (например, амитриптилин, дезипрамин, имипрамин и нортриптилин)
Иное
Антагонисты андрогенов (такие как мегестрол)
Противоопухолевые препараты (большинство химиотерапевтических препаратов для лечения рака)
Циметидин
Лекарственные препараты (рецептурные и безрецептурные) с антихолинергическими эффектами (например, многие антигистаминные препараты и некоторые антидепрессанты)
Эстрогены
Проведение анализов
Обычно необходимо обследование. Лабораторные анализы включают измерение уровня тестостерона в крови. Если уровень тестостерона понижен, то врач проводит измерение уровней других гормонов. В зависимости от результатов изучения перенесенных заболеваний, процедур и методик лечения, а также в зависимости от результатов врачебного осмотра также могут быть проведены анализы крови для обследования на невыявленный диабет, на заболевания щитовидной железы и нарушения липидного обмена. Обычно эти анализы дают врачам достаточно информации для планирования лечения.
Иногда врач вводит лекарственный препарат в половой член для стимуляции эрекции, после чего при помощи ультразвукового исследования проводит оценку кровотока в артериях и венах полового члена. Изредка врач может порекомендовать использовать специальное устройство для мониторинга (обнаружения и регистрации) эрекции на дому во время сна.
Лечение эректильной дисфункции
Лечение основных причин
Обучение и консультирование
Пероральные ингибиторы фосфодиэстеразы
Иногда другие препараты, механические устройства или хирургическая операция
Проводится лечение заболевания, послужившего причиной нарушения, а также врачи иногда отменяют лекарственные препараты, которые могут вызвать эректильную дисфункцию (ЭД), или переводят мужчину на альтернативный лекарственный препарат. Как бы то ни было, перед тем как прекращать принимать какой-либо препарат, мужчине следует обсудить это с врачом.
Избыточная масса тела является фактором риска многих нарушений, которые способны вызвать ЭД, поэтому снижение массы тела может улучшить эрекцию. Курение является фактором риска развития атеросклероза, поэтому отказ от курения также может улучшить эрекцию. Кроме того, при чрезмерном употреблении алкоголя может оказаться полезным воздержание от его употребления или снижение его употребления.
Даже в тех случаях, когда ЭД вызвана соматическим нарушением, часто наблюдается психологический компонент, поэтому врачи могут предложить психотерапевтические консультации и обучение (включая обучение половой партнерши мужчины, если это возможно). Семейное консультирование у квалифицированного сексолога может помочь улучшить взаимодействие между партнерами, снизить давление в отношении качественного проведения полового акта, а также может помочь разрешить межличностные конфликты, способствовавшие развитию ЭД.
Лечение препаратами, восполняющими недостаток тестостерона, может помочь восстановить эрекцию у мужчин с пониженным уровнем тестостерона. Препараты тестостерона могут применяться ежедневно в форме пластыря или геля. Также иногда рекомендуются назальные препараты тестостерона и подкожные имплантаты. Мужчины с очень низким уровнем тестостерона могут нуждаться в инъекциях тестостерона несколько раз в месяц.
Первоначально назначаются неинвазивные методы (механические устройства или лекарственные препараты). Иногда мужчинам необходимо попробовать лечебную методику несколько раз, прежде чем врач сможет оценить, эффективна она или нет. Как правило, в первую очередь применяют пероральные препараты. Также эффективны лекарственные препараты, вводимые в половой член перед половым актом, эти препараты пробуют применять во вторую очередь. Хотя большинство мужчин предпочитают применять для лечения ЭД лекарственные препараты, нежели другие методы, высокоэффективным средством лечения ЭД являются механические устройства: они обладают высокой эффективностью и, поскольку у них нет побочных эффектов, типичных для лекарственных препаратов, их применение обычно весьма безопасно. Наименее часто используемой методикой является фаллопротезирование, при котором в половой член устанавливают надуваемые имплантаты. Этот метод является наиболее эффективным для обеспечения полового акта.
Механические устройства и процедуры
Мужчины, способные достигнуть эрекции, но не способные ее поддерживать, могут применять эрекционное кольцо. Как только у них возникает эрекция, вблизи у основания полового члена устанавливается эластичное кольцо, препятствующее вытеканию крови из полового члена и тем самым поддерживающее его твердость. Если мужчина не может достигнуть эрекции, то может применяться ручной насос, который надевается на половой член и создает отрицательное давление вокруг него. Такое устройство направляет кровь в половой член за счет небольшого подсасывающего эффекта; затем на основание полового члена надевается кольцо для поддержания эрекции. Недостатками этого метода являются образование кровоподтеков на половом члене, снижение температуры кончика полового члена, а также отсутствие спонтанности в проведении полового акта. Иногда в дополнение к эрекционному кольцу и вакуумной помпе применяются лекарственные препараты.
Лекарственные препараты
Основными лекарственными препаратами для лечения ЭД являются перорально принимаемые ингибиторы фосфодиэстеразы (ФДЭ). К числу других лекарственных препаратов относятся простагландины, вводимые инъекционно в половой член или вводимые в мочеиспускательный канал. Ингибиторы фосфодиэстеразы применяются гораздо чаще других лекарственных препаратов, поскольку они удобны в применении и позволяют обеспечить спонтанность совершения полового акта. Для лечения ЭД в аптеках продаются растительные препараты, отпускаемые без рецепта, однако они обычно неэффективны и (или) содержат ингибиторы фосфодиэстеразы в скрытой дозе. Прием лекарственного препарата со скрытым содержанием ингибитора фосфодиэстеразы может привести к тому, что мужчина будет подвержен воздействию лекарственного препарата с возможными побочными эффектами.
Пероральные ингибиторы фосфодиэстеразы (силденафил, варденафил, аванафил и тадалафил) увеличивают приток крови к половому члену. Эти лекарственные препараты обладают одинаковым механизмом действия, но отличаются по продолжительности действия, побочным эффектам и взаимодействию с пищей. Тадалафил оказывает более длительное действие, чем другие лекарственные препараты (до 36 часов), что нравится некоторым мужчинам.
Большинство ингибиторов фосфодиэстеразы наиболее эффективны при приеме натощак по крайней мере за один час перед половым актом. Мужчинам, принимающим нитраты (чаще всего нитроглицерин для лечения стенокардии, но также употребляющие рекреационные препараты амилнитрата [«попперсы»]), нельзя принимать ингибиторы фосфодиэстеразы, поскольку комбинирование с нитратами может вызывать опасное снижение артериального давления. Другими временными побочными эффектами ингибиторов фосфодиэстеразы являются приливы жара к лицу и верхней половине тела, нарушение зрения (включая нарушения восприятия цвета) и головная боль. Крайне редко возникает приапизм (длительная эрекция), которая может требовать неотложного медицинского вмешательства. В редких случаях у мужчин развивается слепота или потеря слуха после приема ингибиторов фосфодиэстеразы, однако до конца не ясно, являются ли ингибиторы фосфодиэстеразы причиной таких нарушений.
Алпростадил (простагландин PGE1) без других препаратов или в комбинации с папаверином и фентоламином может напрямую вводиться в боковую часть полового члена с помощью очень тонкой иглы, что приводит к возникновению у большинства мужчин приемлемой эрекции. Суппозитории алпростадила можно вводить в уретру с помощью аппликатора в виде соломинки. Эти виды лечения могут вызвать приапизм и боль в половом члене. Обычно врач инструктирует мужчин по методике самостоятельного введения лекарственного препарата во время визита в медицинское учреждение. После этого мужчины могут сами вводить эти лекарственные препараты в домашних условиях. Мужчинам, у которых пероральные препараты неэффективны, может помочь сочетание суппозитория с алпростадилом и перорального приема ингибитора фосфодиэстеразы.
Хирургическое вмешательство
У некоторых мужчин лекарственные препараты либо неэффективны, либо неприемлемы (например, из-за побочных эффектов). Таким мужчинам может быть назначено хирургическое вмешательство по фаллопротезированию. Протезы представляют собой твердые стержни из силикона или гидравлические системы, которые могут наполняться и опорожняться. Хирургическая имплантация протезов в половой член сопряжена с рисками общей анестезии, инфекции, а также неудовлетворительной работы протеза. Тем не менее, эта процедура, как правило, очень безопасна, может выполняться амбулаторно (амбулаторная хирургия) и характеризуется наивысшей степенью удовлетворенности пациентов и их партнерш из всех вариантов лечения ЭД (более 95 %).
Главное, что нужно знать пожилым людям: Эректильная дисфункция
Хотя эректильная дисфункция (ЭД) усиливается с возрастом, ее не следует считать нормальным признаком старения. Дело больше в том, что у пожилых мужчин вероятность развития ЭД повышена, поскольку у них чаще возникают заболевания, поражающие кровеносные сосуды. Многие пары в пожилом возрасте практикуют удовлетворяющие их половые контакты, не достигая эрекции и не совершая половой акт. Такие пары иногда решают не обращаться за специальным лечением. Тем не менее, лечение ЭД может подходить и для мужчин пожилого возраста.
Ключевые моменты
ЭД часто возникает вследствие психологических, неврологических нарушений, а также нарушений со стороны кровеносных сосудов, вследствие травмирующих повреждений или вследствие побочных эффектов некоторых лекарственных препаратов и хирургических вмешательств.
При определении причин врач оценивает психологические факторы и межличностные отношения.
Лечение препаратами тестостерона может помочь восстановить эректильную функцию у мужчин с пониженным уровнем тестостерона в сыворотке и ЭД, однако следует учитывать, что обычно пониженный уровень тестостерона не является причиной ЭД.
Большинству мужчин с ЭД помогают пероральные ингибиторы фосфодиэстеразы, такие как силденафил, варденафил, аванафил или тадалафил.
У большинства мужчин, не реагирующих на лечение пероральными ингибиторами фосфодиэстеразы, можно достигнуть эрекции при помощи инъекций алпростадила, применяемых отдельно от других препаратов или в комбинации с пероральным приемом ингибитора фосфодиэстеразы.
Эффективными средствами лечения тяжелой ЭД являются вакуумные устройства для достижения эрекции и фаллопротезирование.