Эректильная дисфункция (ЭД)

Лечение основных причин

Обучение и консультирование

Пероральные ингибиторы фосфодиэстеразы

Иногда другие препараты, механические устройства или хирургическая операция

Проводится лечение заболевания, послужившего причиной нарушения, а также врачи иногда отменяют лекарственные препараты, которые могут вызвать эректильную дисфункцию (ЭД), или переводят мужчину на альтернативный лекарственный препарат. Как бы то ни было, перед тем как прекращать принимать какой-либо препарат, мужчине следует обсудить это с врачом.

Избыточная масса тела является фактором риска многих нарушений, которые способны вызвать ЭД, поэтому снижение массы тела может улучшить эрекцию. Курение является фактором риска развития атеросклероза, поэтому отказ от курения также может улучшить эрекцию. Кроме того, при чрезмерном употреблении алкоголя может оказаться полезным воздержание от его употребления или снижение его употребления.

Даже в тех случаях, когда ЭД вызвана соматическим нарушением, часто наблюдается психологический компонент, поэтому врачи могут предложить психотерапевтические консультации и обучение (включая обучение половой партнерши мужчины, если это возможно). Семейное консультирование у квалифицированного сексолога может помочь улучшить взаимодействие между партнерами, снизить давление в отношении качественного проведения полового акта, а также может помочь разрешить межличностные конфликты, способствовавшие развитию ЭД.

Лечение препаратами, восполняющими недостаток тестостерона, может помочь восстановить эрекцию у мужчин с пониженным уровнем тестостерона. Препараты тестостерона могут применяться ежедневно в форме пластыря или геля. Также иногда рекомендуются назальные препараты тестостерона и подкожные имплантаты. Мужчины с очень низким уровнем тестостерона могут нуждаться в инъекциях тестостерона несколько раз в месяц.

Первоначально назначаются неинвазивные методы (механические устройства или лекарственные препараты). Иногда мужчинам необходимо попробовать лечебную методику несколько раз, прежде чем врач сможет оценить, эффективна она или нет. Как правило, в первую очередь применяют пероральные препараты. Также эффективны лекарственные препараты, вводимые в половой член перед половым актом, эти препараты пробуют применять во вторую очередь. Хотя большинство мужчин предпочитают применять для лечения ЭД лекарственные препараты, нежели другие методы, высокоэффективным средством лечения ЭД являются механические устройства: они обладают высокой эффективностью и, поскольку у них нет побочных эффектов, типичных для лекарственных препаратов, их применение обычно весьма безопасно. Наименее часто используемой методикой является фаллопротезирование, при котором в половой член устанавливают надуваемые имплантаты. Этот метод является наиболее эффективным для обеспечения полового акта.

Механические устройства и процедуры Мужчины, способные достигнуть эрекции, но не способные ее поддерживать, могут применять эрекционное кольцо. Как только у них возникает эрекция, вблизи у основания полового члена устанавливается эластичное кольцо, препятствующее вытеканию крови из полового члена и тем самым поддерживающее его твердость. Если мужчина не может достигнуть эрекции, то может применяться ручной насос, который надевается на половой член и создает отрицательное давление вокруг него. Такое устройство направляет кровь в половой член за счет небольшого подсасывающего эффекта; затем на основание полового члена надевается кольцо для поддержания эрекции. Недостатками этого метода являются образование кровоподтеков на половом члене, снижение температуры кончика полового члена, а также отсутствие спонтанности в проведении полового акта. Иногда в дополнение к эрекционному кольцу и вакуумной помпе применяются лекарственные препараты.

Лекарственные препараты Основными лекарственными препаратами для лечения ЭД являются перорально принимаемые ингибиторы фосфодиэстеразы (ФДЭ). К числу других лекарственных препаратов относятся простагландины, вводимые инъекционно в половой член или вводимые в мочеиспускательный канал. Ингибиторы фосфодиэстеразы применяются гораздо чаще других лекарственных препаратов, поскольку они удобны в применении и позволяют обеспечить спонтанность совершения полового акта. Для лечения ЭД в аптеках продаются растительные препараты, отпускаемые без рецепта, однако они обычно неэффективны и (или) содержат ингибиторы фосфодиэстеразы в скрытой дозе. Прием лекарственного препарата со скрытым содержанием ингибитора фосфодиэстеразы может привести к тому, что мужчина будет подвержен воздействию лекарственного препарата с возможными побочными эффектами. Пероральные ингибиторы фосфодиэстеразы (силденафил, варденафил, аванафил и тадалафил) увеличивают приток крови к половому члену. Эти лекарственные препараты обладают одинаковым механизмом действия, но отличаются по продолжительности действия, побочным эффектам и взаимодействию с пищей. Тадалафил оказывает более длительное действие, чем другие лекарственные препараты (до 36 часов), что нравится некоторым мужчинам. Большинство ингибиторов фосфодиэстеразы наиболее эффективны при приеме натощак по крайней мере за один час перед половым актом. Мужчинам, принимающим нитраты (чаще всего нитроглицерин для лечения стенокардии, но также употребляющие рекреационные препараты амилнитрата [«попперсы»]), нельзя принимать ингибиторы фосфодиэстеразы, поскольку комбинирование с нитратами может вызывать опасное снижение артериального давления. Другими временными побочными эффектами ингибиторов фосфодиэстеразы являются приливы жара к лицу и верхней половине тела, нарушение зрения (включая нарушения восприятия цвета) и головная боль. Крайне редко возникает приапизм (длительная эрекция), которая может требовать неотложного медицинского вмешательства. В редких случаях у мужчин развивается слепота или потеря слуха после приема ингибиторов фосфодиэстеразы, однако до конца не ясно, являются ли ингибиторы фосфодиэстеразы причиной таких нарушений. Алпростадил (простагландин PGE1) без других препаратов или в комбинации с папаверином и фентоламином может напрямую вводиться в боковую часть полового члена с помощью очень тонкой иглы, что приводит к возникновению у большинства мужчин приемлемой эрекции. Суппозитории алпростадила можно вводить в уретру с помощью аппликатора в виде соломинки. Эти виды лечения могут вызвать приапизм и боль в половом члене. Обычно врач инструктирует мужчин по методике самостоятельного введения лекарственного препарата во время визита в медицинское учреждение. После этого мужчины могут сами вводить эти лекарственные препараты в домашних условиях. Мужчинам, у которых пероральные препараты неэффективны, может помочь сочетание суппозитория с алпростадилом и перорального приема ингибитора фосфодиэстеразы.