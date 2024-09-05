Анемия во время беременности

При развитии анемии кровь не может переносить такое количество кислорода, которое она переносит в норме. Сначала анемия проходит бессимптомно или эти симптомы носят неопределенный характер, например, усталость, слабость, головокружение. При этом женщина может выглядеть бледной. Если анемия достигла высокой степени, может наблюдаться учащенный слабый пульс, пониженное артериальное давление, а также обмороки.

Если анемия продолжает сохраняться, результаты могут быть следующие:

Плод может получать недостаточное количество кислорода, необходимого для нормального роста и развития, особенно для мозга.

Беременная женщина может чувствовать чрезмерную усталость и страдать одышкой.

Риск преждевременных родов повышается.

После родов риск инфекции у женщины увеличивается.

Кровотечения, которые обычно случаются в процессе родов и родоразрешения, могут довести анемию до угрожающего уровня.