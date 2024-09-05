Анемия во время беременности

Анемия — это заболевание, при котором в крови содержится слишком мало эритроцитов.
Анемия возникает почти у трети женщин в течение третьего триместра. Наиболее частыми причинами анемии являются:
Если у женщины анемия носит наследственный характер (например, серповидноклеточная анемия, гемоглобиноз и некоторые виды талассемии), то она подвергается повышенному риску возникновения осложнений во время беременности. Если у женщины повышена вероятность наличия какого-либо из этих заболеваний ввиду ее расовой принадлежности, этнического происхождения или семейного анамнеза, обычно перед родами проводят анализы крови для выявления нарушений. Чтобы определить наличие у плода таких заболеваний, проводится биопсия ворсин хориона или амниоцентез.
Симптомы анемии во время беременности
При развитии анемии кровь не может переносить такое количество кислорода, которое она переносит в норме. Сначала анемия проходит бессимптомно или эти симптомы носят неопределенный характер, например, усталость, слабость, головокружение. При этом женщина может выглядеть бледной. Если анемия достигла высокой степени, может наблюдаться учащенный слабый пульс, пониженное артериальное давление, а также обмороки.
Если анемия продолжает сохраняться, результаты могут быть следующие:
Плод может получать недостаточное количество кислорода, необходимого для нормального роста и развития, особенно для мозга.
Беременная женщина может чувствовать чрезмерную усталость и страдать одышкой.
Риск преждевременных родов повышается.
После родов риск инфекции у женщины увеличивается.
Кровотечения, которые обычно случаются в процессе родов и родоразрешения, могут довести анемию до угрожающего уровня.
Диагностика анемии во время беременности
Анализы крови
Анемия обычно определяется, когда врач в плановом порядке проводит общий анализ крови при первом обследовании, после того, как подтверждается беременность.
Лечение анемии во время беременности
Лечение анемии
При тяжелых симптомах или некоторых проблемах у плода производится переливание крови
Меры коррекции анемии во время беременности зависят от причины.
Потребность в переливаниях крови зависит от наличия следующих факторов:
Выраженные симптомы, например, головокружение, слабость и утомляемость.
Анемия влияет на дыхание или на частоту сердцебиений.
Характер сердечных сокращений у плода становится аномальным.
Анемия вследствие дефицита железа или фолата
Дефицит железа является причиной анемии во время беременности примерно в 95 % случаев. Железодефицитная анемия обычно вызвана
недостаточным потреблением железа с пищей;
рецидивирующей потерей железа с менструальной кровью;
кровопотерей после предыдущей беременности.
В нормальных условиях женщины регулярно ежемесячно теряют железо во время менструации. Количество железа, потерянного при менструации, приблизительно соответствует тому количеству, которое женщина обычно потребляет в течение каждого месяца. Таким образом, железо в организме женщины не может накапливаться.
Для формирования эритроцитов у плода беременной женщине необходимо в два раза больше железа, чем обычно. В результате зачастую развивается дефицит железа и, как следствие, анемия.
Дефицит фолата (фолиевой кислоты) также может вызывать анемию во время беременности. При дефиците фолиевой кислоты повышается риск рождения ребенка с врожденным пороком головного или спинного мозга (дефектом нервной трубки).
Подтвердить диагноз железодефицитной анемии или фолиеводефицитной анемии можно на основании анализов крови.
Анемию обычно можно предупредить или вылечить благодаря приему биологически активных добавок, содержащих железо и фолиевую кислоту, во время беременности. Если у беременной женщины наблюдается дефицит железа, то новорожденный обычно получает добавки с содержанием железа. Прием препаратов фолиевой кислоты до наступления беременности и во время беременности снижает риск возникновения дефекта нервной трубки у ребенка.
Серповидноклеточная анемия
Серповидноклеточная анемия вызывает обычные симптомы анемии, а также повышает риск следующих осложнений во время беременности:
Инфекции: наиболее распространенными являются пневмония, инфекции мочевыводящих путей и инфекции матки.
Повышенное артериальное давление: приблизительно у трети беременных женщин, страдающих серповидноклеточной анемией, развивается повышенное артериальное давление.
Закупорка артерии в легких тромбами (тромбоэмболия легочной артерии): это осложнение может угрожать жизни.
Осложнения у плода: Рост плода может происходить медленно или не соответствовать ожидаемому (маловесный к сроку гестации). Плод может родиться недоношенным, до 37-й недели беременности.
Внезапный сильный приступ боли, называемый серповидноклеточный криз, может случиться во время беременности или в любое другое время. Чем тяжелее форма серповидноклеточной анемии до беременности, тем выше риск возникновения осложнений у беременной женщины и плода, а также смерти плода во время беременности. Серповидноклеточная анемия практически всегда прогрессирует в ходе беременности.
При регулярном переливании крови у женщин, страдающих серповидноклеточной анемией, уменьшается угроза серповидноклеточного криза, но повышается вероятность отторжения чужеродной крови. Это осложнение, называемое аллоиммунизация, может угрожать жизни. Кроме того, переливание крови беременной женщине не уменьшает риски для плода. Таким образом, переливания крови используются только при наличии одного из следующих факторов:
Анемия вызывает симптомы, сердечную недостаточность или серьезную бактериальную инфекцию.
Серьезные проблемы, такие как кровотечение или инфекция крови (сепсис), развиваются во время родовой деятельности и родов.
Если происходит серповидноклеточный криз, то женщину лечат так же, как если бы она не была беременной. Ее госпитализируют и вводят жидкость внутривенно, а также дают кислород и лекарственные препараты для облегчения боли. Если анемия очень тяжелая, то проводится переливание крови.