Расстройство сексуального интереса/возбуждения у женщин — это отсутствие или снижение интереса к сексуальной активности (низкое либидо) и мыслей о сексе и/или отсутствие реакции на сексуальную стимуляцию.
На интерес женщины к сексу и способность к сексуальному возбуждению могут влиять многие факторы, включая проблемы в отношениях, менопаузу, лекарственные препараты, заболевания, депрессию, тревожность, стресс и перенесенную сексуальную травму.
Врачи диагностируют расстройство сексуального интереса/возбуждения на основании описания проблемы женщиной и определенных критериев.
Может помочь улучшение отношений и обстановки для сексуальной активности и определение того, что стимулирует женщину в сексуальном плане.
Могут быть рекомендованы медикаментозные или психологические виды терапии, в частности, когнитивная терапия, основанная на сосредоточении.
(См. также Общие сведения о сексуальной дисфункции у женщин).
Временные изменения полового влечения или возбуждения часто происходят на протяжении всей сексуальной жизни женщины. Однако расстройство сексуального интереса/возбуждения вызывает постоянное снижение или отсутствие интереса к сексуальной активности и реакции на сексуальную стимуляцию. Отсутствие сексуального интереса и неспособность сексуального возбуждения считаются расстройством только в том случае, если они вызывают дистресс у женщины, и если интерес к половой жизни отсутствует на протяжении всего сексуального опыта.
Обычно, когда женщин сексуально стимулируют, они чувствуют сексуальное возбуждение, умственное и эмоциональное. Также могут присутствовать некоторые физические изменения. Например, влагалище вырабатывает секрет, который обеспечивает смазку (вызывая увлажнение). Ткани вокруг отверстия влагалища (половые губы) и клитор (соответствующий пенису у мужчин) испытывают прилив крови, набухают, незначительно набухает грудь, и в этих областях может ощущаться покалывание. При расстройстве сексуального интереса/возбуждения все или некоторые из этих реакций отсутствуют или значительно уменьшаются.
Расстройство сексуального интереса/возбуждения классифицируются следующим образом:
Субъективное: Женщина не чувствует возбуждения при любой сексуальной стимуляции, включая поцелуи, танцы, просмотр эротического видео и физическую стимуляцию области гениталий. Однако женщина с субъективным расстройством сексуального интереса/возбуждения может иметь физическую реакцию на сексуальную стимуляцию. Например, приток крови в клитор увеличивается (вызывая набухание), а увеличение кровотока приводит к увеличению вагинальных выделений.
Генитальное: Женщина чувствует возбуждение в ответ на стимуляцию, которая не затрагивает половые органы (например, эротическое видео), но не реагирует на физическую стимуляцию гениталий. Снижается секреция влагалища и/или чувствительность половых органов.
Комбинированная: Женщина чувствует себя незначительно возбужденной или не возбуждается при любых видах сексуальной стимуляции. Физическая реакция (повышенный приток крови к гениталиям и выработка вагинальных выделений) минимальна или отсутствует. Она может сообщать, что ей требуются внешние смазки, и что клитор больше не набухает.
Причины расстройства сексуального интереса/возбуждения
Причина расстройства сексуального интереса/возбуждения часто неизвестна. К известным причинам относятся:
психологические факторы, такие как отсутствие общения между партнерами и другие проблемы во взаимоотношениях, депрессия, тревожность, негативная сексуальная самооценка, стресс и отвлекающие факторы;
неудовлетворительный сексуальный опыт;
физические факторы, такие как определенные хронические заболевания, менопауза, мочеполовой синдром менопаузы, некоторые лекарственные препараты, утомляемость и слабость.
Некоторые хронические заболевания (такие как сахарный диабет или рассеянный склероз) могут повредить нервы, уменьшить приток крови к области половых органов и/или их чувствительность.
Применение некоторых лекарственных препаратов, в том числе антидепрессантов (в частности, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина), опиоидов, некоторых противосудорожных препаратов и бета-блокаторов, равно как и чрезмерное употребление алкоголя, может снизить половое влечение.
Многие женщины испытывают снижение сексуального интереса после наступления менопаузы из-за естественного процесса старения или хирургического удаления яичников (оофорэктомия). После наступления менопаузы уровень эстрогена и прогестерона значительно снижается. Уровень тестостерона постепенно снижается с возрастом, но не меняется внезапно в период менопаузы.
Однако в целом расстройство сексуального интереса/возбуждения распространено как среди молодых здоровых женщин, так и среди женщин более старшего возраста. Тем не менее, изменения фона половых гормонов иногда вызывают снижение интереса. Например, у молодых здоровых женщин внезапное снижение уровней половых гормонов, которое может произойти в течение первых нескольких недель после родов, может привести к снижению сексуального интереса. У женщин средних лет и пожилых женщин половое влечение может снизиться, но связь между снижением желания и гормонами не была доказана.
Снижение уровня эстрогена которое происходит в период менопаузы, может вызвать мочеполовой синдром менопаузы (вызывающий симптомы, затрагивающие влагалище, вульву и мочевыводящие пути). При этом синдроме ткани влагалища могут стать тонкими, сухими и с трудом растягиваются. В результате половой акт может стать некомфортным или болезненным. Женщины с этим синдромом также могут испытывать неотложную потребность в мочеиспускании (неотложный позыв к мочеиспусканию) и частые инфекции мочевыводящих путей. Эти симптомы могут вызывать у женщин снижение интереса к сексу.
Недостаточная сексуальная стимуляция также может способствовать расстройству сексуального интереса/возбуждения.
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Диагностика расстройства сексуального интереса/возбуждения
Обследование врачом на основании специальных критериев
Врачи ставят диагноз расстройства сексуального интереса/возбуждения на основании анамнеза женщины и описания проблемы, а также на основании критериев Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, пятого издания (DSM-5), опубликованного Американской психиатрической ассоциацией. Эти критерии требуют отсутствия или снижения по меньшей мере по трем из следующих факторов:
Интерес к сексуальной активности
Инициация сексуальной активности и реакция на инициацию партнером
Возбуждение или удовольствие почти при всех видах сексуальной активности
Сексуальные или эротические фантазии или мысли
Физические ощущения в области половых органов или в другом месте во время сексуальной активности
Интерес или возбуждение в ответ на сексуальные стимулы — письменные, устные или визуальные
Эти симптомы должны присутствовать не менее 6 месяцев и должны вызывать значимый дистресс у женщины.
Если проникновение во время полового акта вызывает боль, проводится гинекологический осмотр.
Лечение расстройства сексуального интереса/возбуждения
Лечение причины, если возможно
Меры общего характера
Психологические методы лечения
Лекарственные препараты
Женщин с расстройством сексуального интереса/возбуждения лучше всего лечить с участием команды медицинских работников нескольких специальностей (многопрофильной группы). Многопрофильная группа может включать семейных врачей или гинекологов, сексологов, анальгезиологов, психотерапевтов и физиотерапевтов.
Одной из наиболее действенных мер при расстройстве сексуального интереса/возбуждения может стать то, что женщина определит и скажет своему партнеру, что ее стимулирует. Возможно, женщине потребуется напомнить своему партнеру, что ей нужна подготовка к сексу, которая может включать прикосновения. Например, женщине хочется поговорить на интимные темы, посмотреть романтическое или эротическое видео либо потанцевать. Ей, возможно, хочется поцелуев, объятий или ласк. Они могут захотеть более продолжительной или другой прелюдии (чтобы партнер касался различных частей их тела, затем груди или гениталий) перед тем, как перейти к половому акту или другой сексуальной активности, предполагающей проникновение. Пары могут экспериментировать с различными техниками или действиями (включая фантазии и сексуальные игрушки), чтобы найти эффективные стимулы.
Методы, рекомендуемые для лечения сексуальной дисфункции в целом также могут помочь повысить интерес к сексу. Например, может помочь устранение отвлекающих факторов (например, телевизор в спальне) и принятие мер для создания более интимной обстановки и ощущения безопасности. Врачи могут рекомендовать использовать сильные эротические стимулы (например, видео) и фантазию.
Лечение часто фокусируется на факторах, которые способствуют снижению интереса к сексу и недостаточных реакциях на стимуляцию, таких как депрессия, низкая самооценка, а также проблемы в отношениях.
Некоторым женщинам могут быть полезны психологические виды терапии, в частности, когнитивная терапия, основанная на сосредоточении. Сосредоточение предусматривает уделение основного внимания тому, что происходит в данный момент. Когнитивная терапия, основанная на сосредоточении, которая обычно проводится в небольших группах, сочетает сосредоточение и когнитивно-поведенческую терапию. Она может помочь достижению возбуждения, оргазма и последующего желания половой активности.
Врачи могут направить женщину с расстройством сексуального интереса/возбуждения к консультанту, сексологу или психотерапевту.
Другие методы лечения зависят от причины. Например, если причина заключается в приеме каких-то лекарственных препаратов, их прием будет по возможности прекращен.
Лечение сопутствующих факторов
Если женщина испытывает боль во время полового акта, эффективное лечение боли может разрешить проблемы с отсутствием сексуального интереса или возбуждения. Это может быть связано с мочеполовым синдромом менопаузы, вульводинией (хроническая боль вокруг вульвы), синдромом мышцы, поднимающей задний проход, инфекциями органов малого таза, фибромами,эндометриозом или другими причинами.
Терапия препаратами тестостерона
О долгосрочной эффективности и безопасности тестостерона (принимаемого внутрь или в виде пластырей) известно мало. При кратковременном применении тестостерон, используемый одновременно с эстрогеном (и обычно с прогестагеном), может быть эффективен у женщин в постменопаузе с расстройством сексуального интереса/возбуждения. Однако применение тестостерона для этой цели считается экспериментальным, и женщины должны обсудить риски и пользу со своим врачом.
В Соединенных Штатах Америки нет рецептурных препаратов тестостерона, которые производились бы для женщин. Однако некоторые врачи назначают составной крем для кожи. Лечение тестостероном женщинам должны назначать только врачи с опытом лечения женской сексуальной дисфункции.
Если назначен тестостерон, врачи рассказывают о неопределенности в отношении эффективности и рисках такой терапии. Они выполняют анализы крови для проверки функции почек и печени и проводят измерения уровня липидов до начала применения тестостерона. Тестостерон не назначается, если результаты этих анализов указывают на то, что женщина подвержена высокому риску развития проблем со стороны печени или дислипидемии (например, слишком высокий уровень ЛПНП, «плохого» холестерина). Если назначен тестостерон, врачи назначают регулярные визиты последующего наблюдения для выявления побочных эффектов, таких как угревая сыпь, гирсутизм и вирилизация.
Другие виды терапии
Для лечения женщин в пременопаузе с расстройством сексуального интереса/возбуждения можно использовать флибансерин. Тем не менее, существует мало доказательств его эффективности и безопасности.
Для лечения низкого либидо у женщин используется бремеланотид. Это инъекция, которая вводится не менее чем за 45 минут до предполагаемой сексуальной активности.
Могут помочь такие устройства, как вибраторы или вакуумные стимуляторы клитора, но имеется мало доказательств их эффективности. Некоторые из этих продуктов доступны без рецепта, и их можно попробовать.