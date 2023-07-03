Причина расстройства сексуального интереса/возбуждения часто неизвестна. К известным причинам относятся:

психологические факторы, такие как отсутствие общения между партнерами и другие проблемы во взаимоотношениях, депрессия, тревожность, негативная сексуальная самооценка, стресс и отвлекающие факторы;

неудовлетворительный сексуальный опыт;

физические факторы, такие как определенные хронические заболевания, менопауза, мочеполовой синдром менопаузы, некоторые лекарственные препараты, утомляемость и слабость.

Некоторые хронические заболевания (такие как сахарный диабет или рассеянный склероз) могут повредить нервы, уменьшить приток крови к области половых органов и/или их чувствительность.

Применение некоторых лекарственных препаратов, в том числе антидепрессантов (в частности, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина), опиоидов, некоторых противосудорожных препаратов и бета-блокаторов, равно как и чрезмерное употребление алкоголя, может снизить половое влечение.

Многие женщины испытывают снижение сексуального интереса после наступления менопаузы из-за естественного процесса старения или хирургического удаления яичников (оофорэктомия). После наступления менопаузы уровень эстрогена и прогестерона значительно снижается. Уровень тестостерона постепенно снижается с возрастом, но не меняется внезапно в период менопаузы.

Однако в целом расстройство сексуального интереса/возбуждения распространено как среди молодых здоровых женщин, так и среди женщин более старшего возраста. Тем не менее, изменения фона половых гормонов иногда вызывают снижение интереса. Например, у молодых здоровых женщин внезапное снижение уровней половых гормонов, которое может произойти в течение первых нескольких недель после родов, может привести к снижению сексуального интереса. У женщин средних лет и пожилых женщин половое влечение может снизиться, но связь между снижением желания и гормонами не была доказана.

Снижение уровня эстрогена которое происходит в период менопаузы, может вызвать мочеполовой синдром менопаузы (вызывающий симптомы, затрагивающие влагалище, вульву и мочевыводящие пути). При этом синдроме ткани влагалища могут стать тонкими, сухими и с трудом растягиваются. В результате половой акт может стать некомфортным или болезненным. Женщины с этим синдромом также могут испытывать неотложную потребность в мочеиспускании (неотложный позыв к мочеиспусканию) и частые инфекции мочевыводящих путей. Эти симптомы могут вызывать у женщин снижение интереса к сексу.

Недостаточная сексуальная стимуляция также может способствовать расстройству сексуального интереса/возбуждения.