Наиболее частый тип рака матки развивается в слизистой оболочке матки (эндометрии) и называется раком эндометрия.
Рак эндометрия обычно развивается у женщин после наступления менопаузы.
Обычно он является причиной аномальных вагинальных кровотечений.
Для диагностики этой формы рака нужно взять для анализа (биопсии) образец ткани из эндометрия.
Лечение, как правило, включает удаление матки, яичников и фаллопиевых труб, а иногда и удаление близлежащих лимфоузлов, после чего часто назначается лучевая терапия, а иногда и химиотерапия или гормонотерапия.
(См. также Общие сведения о раковых опухолях органов женской репродуктивной системы).
Большинство раковых заболеваний матки начинаются в слизистой оболочке матки (эндометрии) и более точно называются раком эндометрия (карциномой эндометрия). Примерно 75–80 % случаев рака эндометрия — это аденокарциномы, которые развиваются из железистых клеток. Саркомы, другой тип рака, развиваются из мышечной или соединительной ткани. Саркомы, как правило, более агрессивны, чем другие типы. Менее 5 % случаев рака матки — это саркомы.
Рак эндометрия чаще встречается в странах с высоким уровнем жизни, где отмечается высокая распространенность ожирения. В Соединенных Штатах Америки эта злокачественная опухоль является 4-й по распространенности среди женщин. По оценкам Американского общества по борьбе с онкологическими заболеваниями в 2023 г. будет диагностировано около 66 200 новых случаев рака эндометрия, и около 13 030 женщин умрет от этого вида рака. Приблизительно у 80 % этих новых случаев будет ранняя стадия заболевания с хорошим прогнозом, а у остальных 20 % будет иметь место заболевание высокой степени злокачественности или заболевание на поздней стадии.
В Соединенных Штатах Америки частота случаев рака эндометрия выше среднего уровня у женщин афроамериканского происхождения, американских индейцев и коренных жителей Аляски. Смертность наиболее высока среди женщин афроамериканского происхождения.
Рак эндометрия обычно развивается после наступления менопаузы, чаще всего у женщин в возрасте от 55 до 64 лет.
Рак эндометрия часто классифицируется следующим образом:
Рак I типа является более распространенным, эстрогензависимым и не очень агрессивным. Он обычно развивается у молодых девушек или женщин, страдающих ожирением, или у женщин в периоде перименопаузы (в годы непосредственно перед последней менструацией и в год после последней менструации). Прогноз у женщин с раком I типа хороший.
Рак II типа является более агрессивным и обычно развивается у женщин старшего возраста. Примерно 10 % рака эндометрия является раком II типа. Прогноз у женщин с раками II типа неблагоприятен.
Причины развития рака матки
Рак эндометрия чаще встречается в странах с высоким уровнем жизни, где отмечается высокая распространенность ожирения.
Факторами риска развития рака эндометрия являются
состояния, которые приводят к высокому уровню эстрогена и низкому уровню прогестерона;
возраст старше 45 лет;
ожирение;
использование тамоксифена в течение 2 лет и более;
наследственный синдром, называемый синдромом Линча (у людей с этим синдромом высокий риск развития рака толстой кишки и других видов рака);
Лучевая терапия органов малого таза (который вмещает внутренние репродуктивные органы, мочевой пузырь и прямую кишку).
Состояния, которые приводят к высокому уровню эстрогена и низкому уровню прогестерона, в том числе следующие::
ожирение;
синдром поликистозных яичников или другие проблемы с менструацией, связанные с выходом яйцеклетки (овуляцией), поскольку менструальный цикл может быть продлен во время фазы с высоким уровнем эстрогена;
раннее начало менструации (менархе), позднее наступление менопаузы или оба фактора;
отсутствие беременности в анамнезе (неспособность к деторождению);
терапия эстрогенами (в виде рецептурных или растительных препаратов) без прогестина (синтетический препарат, похожий на гормон прогестерон) после наступления менопаузы;
эстроген-продуцирующая опухоль.
Эстроген способствует росту тканей и быстрому делению клеток в слизистой оболочке матки (эндометрии). Прогестерон (или лекарственные препараты, содержащие прогестин) вызывает истончение эндометрия, что уравновешивает действие эстрогена. Уровень эстрогена высокий в течение части менструального цикла. Таким образом, чем больше количество менструаций в течение жизни, тем выше риск развития рака эндометрия. Прием оральных контрацептивов, которые содержат и эстроген, и прогестин, уменьшает риск развития рака эндометрия.
Лекарственные препараты или растительные препараты, содержащие эстроген или вещества, подобные эстрогену, могут вызывать рак эндометрия, если они не принимаются с прогестином.
Тамоксифен — лекарственный препарат, используемый для лечения рака молочной железы, блокирует действие эстрогена в молочной железе, но он имеет такой же эффект, что и эстроген, в матке. Людям с раком молочной железы обычно не назначают прогестины (чтобы сбалансировать действие эстрогена). Таким образом, этот лекарственный препарат может повышать риск развития рака эндометрия, преимущественно у женщин в постменопаузе. Женщинам, принимающим тамоксифен, следует обратиться к врачу, если у них возникает аномальное вагинальное кровотечение.
Примерно у 5 % женщин с раком эндометрия роль играет наследственность. Примерно половина случаев рака эндометрия, в которых есть фактор наследственности, встречается у женщин с наследственным синдромом под названием синдром Линча. У людей с этим синдромом высокий риск развития рака толстой кишки и других видов рака.
Симптомы рака матки
Наиболее распространенным ранним симптомом рака эндометрия являются аномальные вагинальные кровотечения. Аномальные кровотечения из влагалища включают
Кровотечение после менопаузы
Кровотечение между менструациями
Нерегулярные менструации, обильные или продолжительнее, чем обычно
Примерно у 6–19 % женщин с вагинальным кровотечением после наступления менопаузы встречается рак эндометрия. Женщинам в постменопаузе с вагинальным кровотечением следует немедленно обратиться к врачу, даже если имеется небольшое количество крови или мажущие выделения розового, красного или коричневого цвета.
Аномальные вагинальные кровотечения обычно отмечаются у женщин с саркомой. Реже саркомы вызывают боль или ощущение давления в области малого таза или живота.
Диагностика рака матки
Биопсия
Иногда расширение и выскабливание с гистероскопией
Врачи могут подозревать рак эндометрия при наличии одного из следующих признаков:
Женщины имеют типичные симптомы, такие как вагинальное кровотечение после менопаузы или между менструациями или нерегулярные, обильные или необычно продолжительные менструации.
Тест Папаниколау (Пап-тест) обнаруживает клетки из матки.
Если есть подозрение на рак, врачи берут образец ткани из эндометрия (биопсия эндометрия) и отправляют в лабораторию для анализа. Точность обнаружения рака эндометрия методом биопсии эндометрия составляет более 90 %. Также через влагалище в матку может быть введен датчик ультразвукового устройства (так называемое трансвагинальное ультразвуковое исследование) для оценки аномалий. Однако для постановки окончательного диагноза все равно требуется биопсия.
Если диагноз все еще остается неопределенным или предполагает возможность наличия рака, врач делает соскоб со слизистой оболочки матки для анализа; такая процедура называется расширением и выскабливанием (Р и В). Одновременно врач обычно проводит осмотр внутренней оболочки матки с использованием тонкого гибкого зонда с камерой, введенного через влагалище и шейку матки в полость матки; такая процедура носит название гистероскопии.
Если диагностирован рак эндометрия, следует выполнить некоторые или все из следующих процедур, чтобы определить, распространился ли он:
Анализы крови
анализы функции почек и печени (с использованием образцов крови или мочи);
возможно, рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
Если результаты физикального обследования или других исследований показывают, что рак распространился за пределы матки, должна быть выполнена компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).
Стадирование рака эндометрия
Определение стадии основано на информации, полученной с помощью этих процедур либо во время хирургического вмешательства по поводу удаления раковой опухоли.
Стадии основаны на том, насколько далеко распространился рак, и на конкретном типе рака эндометрия (существуют различные типы, некоторые из которых распространяются с большей вероятностью). Стадии делятся от I (самая ранняя) до IV (поздняя):
I стадия: рак возникает только в теле матке, но не в нижней части (шейке матки), с возможным распространением в яичник при некоторых типах рака эндометрия.
II стадия: распространение рака на мышечный слой матки или на шейку матки.
III стадия: распространение рака на близлежащие ткани, влагалище или лимфоузлы.
IV стадия: распространение рака на мочевой пузырь и/или кишечник или в отдаленные органы.
Лечение рака матки
Хирургическое вмешательство для удаления матки, фаллопиевых труб и яичников;
удаление близлежащих лимфоузлов;
в случае более распространенного рака, лучевая терапия с химиотерапией или без нее.
Гистерэктомия (хирургическое удаление матки) является основной тактикой лечения для женщин с раком эндометрия.
Врачи могут удалить матку, фаллопиевы трубы и яичники с помощью одного из следующих методов:
Сделав разрез передней брюшной стенки (открытое хирургическое вмешательство)
Использовать тонкую гибкую трубку (лапароскоп), которая вводится через небольшой надрез чуть ниже пупка, затем через лапароскоп вводятся инструменты, иногда с роботизированной помощью (лапароскопическое хирургическое вмешательство)
Удаление ткани через влагалище (хирургическое вмешательство на влагалище)
Эти методы удаления обычно занимают от 1 до 2 часов и требуют общей анестезии. Впоследствии могут возникнуть такие симптомы, как кровотечение из влагалища и боль. Полное восстановление может занять до 6 недель.
При лапароскопии через крошечные разрезы в области пупка вводятся тонкие инструменты и небольшая видеокамера. Камера посылает изображение внутренней части брюшной полости на монитор. Глядя на монитор, хирург с помощью инструментов разрезает и сшивает ткани.
При роботизированном лапароскопическом хирургическом вмешательстве лапароскопия выполняется обычным способом. При этом, инструменты держат не хирурги, а «руки» робота. Хирурги управляют «руками» робота с помощью ручных элементов управления. Камера используется для получения 3-мерного очень подробного (с высокой четкостью) изображения внутри, которое отображается на консоли управления. Хирурги сидят за консолью и видят это изображение, они используют компьютер, который переводит движения его рук в точные движения инструментов.
После лапароскопического или влагалищного хирургического вмешательства продолжительность пребывания в больнице меньше, чем после открытой (полостной) операции (при которой выполняют разрез большего размера). Кроме того, женщины обычно испытывают меньше боли и меньше осложнений, и могут быстрее вернуться к нормальной жизнедеятельности.
При раке матки обычно выполняется полная гистерэктомия (удаляется вся матка, включая шейку матки).
При раке матки одновременно с гистерэктомией обычно удаляют близлежащие лимфатические узлы. Удаленные ткани исследуются патологоанатомом, чтобы определить, распространился ли рак и, если да, то как далеко он распространился. С помощью этой информации врачи могут определить, есть ли необходимость в дополнительном лечении после хирургического вмешательства (химиотерапия, лучевая терапия или терапия прогестином).
Когда раком поражена только матка, врачи могут выполнить картирование сигнального лимфатического узла вместо удаления всех лимфатических узлов. Сигнальный лимфатический узел — это первый лимфатический узел, в который вероятно распространение раковых клеток. Сигнальных лимфатических узлов может быть несколько. Эти узлы называются сигнальными лимфатическими узлами, потому что они первыми сигнализируют о распространении рака.
Диссекция сигнальных лимфатических узлов включает следующее:
Определение сигнального лимфатического узла (называется картированием)
Его удаление
Его исследование для определения наличия раковых клеток
Для выявления сигнального лимфоузла врач вводит синий или зеленый краситель и/или радиоактивное вещество, обычно в шейку матки. Эти вещества перемещаются в лимфатические узлы возле матки и маркируют путь от матки к лимфатическому узлу (или узлам) ближайшему к матке. Во время хирургического вмешательства врачи проверят ваши лимфатические узлы, которые выглядят синими или зелеными, или которые дают радиоактивный сигнал (обнаруживаемый портативным устройством). Врачи удаляют этот узел (или узлы) и отправляет их в лабораторию, чтобы проверить их на наличие рака. Если сигнальный лимфатический узел или узлы не содержат злокачественных клеток, то другие лимфатические узлы не удаляют (если они не выглядят ненормальными).
Лечение рака эндометрия, которое не распространился за пределы матки
В случае если рак не распространился за пределы матки, то гистерэктомия в сочетании с удалением фаллопиевых труб и яичников (сальпингоофорэктомия) обычно излечивает рак.
Лечение рака эндометрия, распространившегося в шейку матки или близлежащие ткани, влагалище или лимфатические узлы
Если рак распространился на шейку матки (стадия II) или на близлежащие ткани, влагалище или лимфатические узлы (стадия III), требуется лучевая терапия, иногда с химиотерапией. Также обычно проводят хирургическое вмешательство для удаления матки, фаллопиевых труб и яичников.
Лечение очень распространенного или рецидивирующего рака эндометрия
При очень распространенном раке (стадия IV) лечение варьируется, но обычно включает сочетание хирургического вмешательства, лучевой терапии, химиотерапии, а иногда и терапию прогестинами (синтетические лекарственные препараты, сходные с гормоном прогестероном).
В случае если некоторые раковые клетки остались незамеченными, после хирургического вмешательства может быть назначена лучевая терапия. Если рак распространился на шейку матки или за пределы матки, то после хирургического вмешательства обычно рекомендуется лучевая терапия. В некоторых случаях (например, когда рак распространился на шейку матки, яичники или лимфатические узлы), хирургическое вмешательство в сочетании с лучевой терапией приводит к улучшению прогноза.
Если рак распространился на отдаленные органы или рецидивирует, вместо лучевой терапии или иногда в сочетании с ней может использоваться химиотерапия или иногда иммунотерапия. Эти лекарственные препараты уменьшают размер раковой опухоли и контролируют его распространение более чем в половине случаев.
Лечение саркомы матки
При саркоме матки (более агрессивная форма рака эндометрия) лечением является гистерэктомия с удалением фаллопиевых труб и яичников (сальпингооофороэктомия) и обычно химиотерапия.
Если хирургическое вмешательство невозможно, используется лучевая и/или химиотерапия.
Фертильность и менопауза после рака эндометрия
Лечение с использованием гистерэктомии, химиотерапии и/или лучевой терапии обычно приводит у женщины к невозможности забеременеть или выносить ребенка до срока. Тем не менее, если способность иметь детей для женщины важна, она должна поговорить со своим врачом и получить как можно больше информации о том, как лечение влияет на фертильность и соответствуют ли они критериям для лечения, которое не делает невозможной будущую беременность.
Если рак эндометрия находится на очень ранней стадии, иногда возможно применение лечения с сохранением фертильности. Для определения степени распространения опухоли выполняется магнитно-резонансная томография (МРТ) и назначается консультация специалиста по вопросам фертильности.
Лечение с сохранением фертильности включает в себя
применение для уменьшения размера опухоли прогестина (синтетический лекарственный препарат, схожий с гормоном прогестероном) вместо гистерэктомии;
иногда гистерэктомия без удаления яичников.
Прогестин можно принимать внутрь или вводить с помощью внутриматочной спирали (ВМС), которая высвобождает прогестин (левоноргестрел).
При выполнении гистерэктомии менструации прекращаются, поскольку произошло удаление матки. Тем не менее, если яичники не удаляются и женщина находится в пременопаузе, гистерэктомия не вызывает менопаузы, поскольку яичники продолжают вырабатывать гормоны. Кроме того, когда яичники не удаляются, женщина может использовать свои яйцеклетки (и современные методы лечения бесплодия, включая вынашивание беременности другой женщиной) для рождения детей.
При удалении яичников могут возникать симптомы менопаузы, такие как приливы и сухость влагалища. Если они беспокоят женщину, их можно облегчить с помощью гормонов, таких как эстроген, прогестин или и тех, и других.
Прогноз при раке матки
Прогноз зависит от стадии рака эндометрия.
В общей сложности 63 % женщин свободны от рака через 5 лет после лечения.
Обычно прогноз более благоприятен, если
рак эндометрия не распространился за пределы матки;
рак относится к типу, который растет относительно медленно;
женщины более молодого возраста на момент выявления рака.
Прогноз при саркоме, как правило, хуже, чем при карциноме эндометрия. Саркомы развиваются из мышечной или соединительной ткани. Карцинома эндометрия возникает в слизистой оболочке матки.
Профилактика рака матки
Предотвратить развитие рака эндометрия какими-либо мерами невозможно. Однако риск заболевания раком эндометрия можно снизить, минимизируя или избегая обстоятельств или действий, которые предположительно увеличивают риск. Например, риск рака эндометрия повышает ожирение. Таким образом, помочь могут снижение массы тела, регулярные физические упражнение и соблюдение здоровой диеты. Кроме того, лекарственные препараты или растительные препараты, содержащие эстроген, не следует принимать в качестве монотерапии. Их следует принимать вместе с прогестином.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что СПРАВОЧНИК Мерк не несет ответственности за содержание данного ресурса.
Национальный институт рака (National Cancer Institute): Рак матки: Этот веб-сайт содержит ссылки на общую информацию о раке матки, а также ссылки на информацию о причинах, профилактике, скрининге, лечении и исследованиях, а также о жизни пациентов с раком.