Хирургическое вмешательство для удаления матки, фаллопиевых труб и яичников;

удаление близлежащих лимфоузлов;

в случае более распространенного рака, лучевая терапия с химиотерапией или без нее.

Гистерэктомия (хирургическое удаление матки) является основной тактикой лечения для женщин с раком эндометрия.

Врачи могут удалить матку, фаллопиевы трубы и яичники с помощью одного из следующих методов:

Сделав разрез передней брюшной стенки (открытое хирургическое вмешательство)

Использовать тонкую гибкую трубку (лапароскоп), которая вводится через небольшой надрез чуть ниже пупка, затем через лапароскоп вводятся инструменты, иногда с роботизированной помощью (лапароскопическое хирургическое вмешательство)

Удаление ткани через влагалище (хирургическое вмешательство на влагалище)

Эти методы удаления обычно занимают от 1 до 2 часов и требуют общей анестезии. Впоследствии могут возникнуть такие симптомы, как кровотечение из влагалища и боль. Полное восстановление может занять до 6 недель.

При лапароскопии через крошечные разрезы в области пупка вводятся тонкие инструменты и небольшая видеокамера. Камера посылает изображение внутренней части брюшной полости на монитор. Глядя на монитор, хирург с помощью инструментов разрезает и сшивает ткани.

При роботизированном лапароскопическом хирургическом вмешательстве лапароскопия выполняется обычным способом. При этом, инструменты держат не хирурги, а «руки» робота. Хирурги управляют «руками» робота с помощью ручных элементов управления. Камера используется для получения 3-мерного очень подробного (с высокой четкостью) изображения внутри, которое отображается на консоли управления. Хирурги сидят за консолью и видят это изображение, они используют компьютер, который переводит движения его рук в точные движения инструментов.

После лапароскопического или влагалищного хирургического вмешательства продолжительность пребывания в больнице меньше, чем после открытой (полостной) операции (при которой выполняют разрез большего размера). Кроме того, женщины обычно испытывают меньше боли и меньше осложнений, и могут быстрее вернуться к нормальной жизнедеятельности.

При раке матки обычно выполняется полная гистерэктомия (удаляется вся матка, включая шейку матки).

При раке матки одновременно с гистерэктомией обычно удаляют близлежащие лимфатические узлы. Удаленные ткани исследуются патологоанатомом, чтобы определить, распространился ли рак и, если да, то как далеко он распространился. С помощью этой информации врачи могут определить, есть ли необходимость в дополнительном лечении после хирургического вмешательства (химиотерапия, лучевая терапия или терапия прогестином).

Когда раком поражена только матка, врачи могут выполнить картирование сигнального лимфатического узла вместо удаления всех лимфатических узлов. Сигнальный лимфатический узел — это первый лимфатический узел, в который вероятно распространение раковых клеток. Сигнальных лимфатических узлов может быть несколько. Эти узлы называются сигнальными лимфатическими узлами, потому что они первыми сигнализируют о распространении рака.

Диссекция сигнальных лимфатических узлов включает следующее:

Определение сигнального лимфатического узла (называется картированием)

Его удаление

Его исследование для определения наличия раковых клеток

Для выявления сигнального лимфоузла врач вводит синий или зеленый краситель и/или радиоактивное вещество, обычно в шейку матки. Эти вещества перемещаются в лимфатические узлы возле матки и маркируют путь от матки к лимфатическому узлу (или узлам) ближайшему к матке. Во время хирургического вмешательства врачи проверят ваши лимфатические узлы, которые выглядят синими или зелеными, или которые дают радиоактивный сигнал (обнаруживаемый портативным устройством). Врачи удаляют этот узел (или узлы) и отправляет их в лабораторию, чтобы проверить их на наличие рака. Если сигнальный лимфатический узел или узлы не содержат злокачественных клеток, то другие лимфатические узлы не удаляют (если они не выглядят ненормальными).

Лечение рака эндометрия, которое не распространился за пределы матки В случае если рак не распространился за пределы матки, то гистерэктомия в сочетании с удалением фаллопиевых труб и яичников (сальпингоофорэктомия) обычно излечивает рак.

Лечение рака эндометрия, распространившегося в шейку матки или близлежащие ткани, влагалище или лимфатические узлы Если рак распространился на шейку матки (стадия II) или на близлежащие ткани, влагалище или лимфатические узлы (стадия III), требуется лучевая терапия, иногда с химиотерапией. Также обычно проводят хирургическое вмешательство для удаления матки, фаллопиевых труб и яичников.

Лечение очень распространенного или рецидивирующего рака эндометрия При очень распространенном раке (стадия IV) лечение варьируется, но обычно включает сочетание хирургического вмешательства, лучевой терапии, химиотерапии, а иногда и терапию прогестинами (синтетические лекарственные препараты, сходные с гормоном прогестероном). В случае если некоторые раковые клетки остались незамеченными, после хирургического вмешательства может быть назначена лучевая терапия. Если рак распространился на шейку матки или за пределы матки, то после хирургического вмешательства обычно рекомендуется лучевая терапия. В некоторых случаях (например, когда рак распространился на шейку матки, яичники или лимфатические узлы), хирургическое вмешательство в сочетании с лучевой терапией приводит к улучшению прогноза. Если рак распространился на отдаленные органы или рецидивирует, вместо лучевой терапии или иногда в сочетании с ней может использоваться химиотерапия или иногда иммунотерапия. Эти лекарственные препараты уменьшают размер раковой опухоли и контролируют его распространение более чем в половине случаев.

Лечение саркомы матки При саркоме матки (более агрессивная форма рака эндометрия) лечением является гистерэктомия с удалением фаллопиевых труб и яичников (сальпингооофороэктомия) и обычно химиотерапия. Если хирургическое вмешательство невозможно, используется лучевая и/или химиотерапия.