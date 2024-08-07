Общие сведения о послеродовом уходе

Период продолжительностью 6 недель после завершения беременности и рождения ребенка называется послеродовым (постнатальным). В течение этого периода тело матери возвращается к своему состоянию до наступления беременности.
После родов женщину могут ожидать физические изменения, а также появление множества различных ощущений, некоторые из которых являются нормальными, а другие могут потребовать медицинской помощи. После родов серьезные проблемы со здоровьем встречаются редко. Врачи, акушерки и медсестры обсуждают с женщинами послеродовые изменения и рассказывают, чего следует ожидать. Обычно визит последующего наблюдения к медицинскому специалисту назначается через 6 недель после родов (а иногда и через 2 недели после родов). Женщине также дают указания о том, когда следует звонить врачу по поводу симптомов, которые могут свидетельствовать об осложнениях.
Наиболее распространенные осложнения после рождения ребенка включают:
обильное кровотечение (послеродовое кровотечение);
Инфекция молочной железы (мастит)
Послеродовое кровотечение может возникать вскоре после родов, но также может возникать и через 6 недель.
В течение примерно 6 недель после родов риск образования тромбов возрастает (см. Тромбоэмболические расстройства во время беременности). Сгустки крови, образовавшиеся в глубоких венах ног (тромбоз глубоких вен), могут попасть в легкие (тромбоэмболия легочной артерии), представляя собой опасное для жизни состояние.
После беременности и родов (послеродовой период): возвращение тела к норме
Пораженный участок
Что происходит?
Матка
После родов матка сокращается, возвращаясь к добеременным размерам, что занимает несколько недель. Эти сокращения ощущаются как спазмы в нижней части живота, которые могут вызывать боль.
Влагалищные выделения (лохии)
В течение 3–4 дней после родов у женщины наблюдается вагинальное кровотечение с отхождением сгустков крови. Объем кровопотери должен быть таким же, как при менструации, или меньше.
Через несколько дней кровотечение ослабевает и превращается в кровянистые влагалищные выделения, которые сохраняются до 2 недель. Со временем они еще уменьшаются в объеме и светлеют. Выделения становятся бледно-коричневыми на период примерно 2 недель и в конечном итоге становятся желтовато-белыми. В целом, влагалищные выделения могут продолжаться до 6 недель после родов.
Примерно через 1–2 недели после родов у женщины может произойти обильное выделение крови из влагалища. Внутри матки в месте прикрепления плаценты формируется струп. Когда струп отрывается, из матки выходит примерно чашка крови.
Влагалище, вульва (половые губы) и промежность (кожа между вульвой и задним проходом)
После влагалищных родов (или после родовой деятельности и потуг, даже если в конечном итоге женщине сделали кесарево сечение) влагалище и окружающие ткани (вульва и промежность) обычно болезненные и отекшие. Разрывы тканей во время родов или эпизиотомия (разрез, увеличивающий отверстие влагалища с целью облегчения родов) восстанавливаются с помощью швов, что также может вызывать боль в этой области. Во время мочеиспускания в этой области может ощущаться жжение.
Отек влагалища и окружающих тканей проходит через 1–2 недели. Полное заживление разрыва или эпизиотомии занимает около 6 недель. Сексуальная активность не рекомендуется до истечения как минимум 6 недель после родов.
Некоторые женщины, особенно кормящие грудью, после родов могут испытывать сухость влагалища или боль во время полового акта. При наличии сильной или постоянной боли женщина должна обратиться к своему медицинскому работнику.
Фертильность
Женщина может забеременеть снова уже через 2 недели после родов.
Мочеиспускание
Выработка мочи после родов часто заметно увеличивается. Она обычно возвращается к норме примерно в течение 2 недель после родов.
Дефекация
Первая дефекация после родов может быть сложной, иногда с отхождением твердого кала или болью в анальной области. Иногда это происходит из-за болезненности вульвовагинальной области. Кроме того, первая дефекация может произойти на несколько дней позже, иногда из-за того, что женщина беспокоится о том, что она потужится и швы разойдутся.
Потуги во время родов или запор после родов может привести к появлению или усугублению геморроя, который может причинять боль как во время дефекации, так и в целом. Геморрой обычно проходит в течение 2–4 недель после родов.
Женщинам с кесаревым сечением или другими причинами сильной боли могут назначать опиоидные обезболивающие препараты, которые могут вызвать запор.
Молочные железы
В течение первых 2–6 дней после родов молочные железы вырабатывают молозиво — густую, обычно желтого цвета жидкость. Затем молочные железы начинают вырабатывать молоко. Когда это происходит (процесс называют «прибыванием молока»), молочные железы становятся более полными и теплыми. Молоко имеет белый цвет и более жидкую консистенцию, чем молозиво.
Живот
После родов живот женщины может первоначально выглядеть так, как будто она все еще беременна, но он постепенно уменьшается в размере в течение 6 недель по мере сокращения матки и увеличения тонуса мышц и кожи.
После родов мышечный тонус живота низкий, поскольку мышцы были растянуты, но он постепенно повышается. У некоторых женщин мышцы живота расходятся по средней линии, и между ними прощупывается щель (диастаз). Эта щель закрывается у некоторых женщин в течение от нескольких недель до месяца, но у некоторых женщин она необратима.
Тонус кожи живота может вернуться к норме, или у некоторых женщин кожа остается более дряблой, чем до беременности. Растяжки на животе не исчезают, но они могут бледнеть в течение нескольких лет, превращаясь из красных или фиолетовых в серебристые.
После кесарева сечения разрез закрывают швами, скобами или хирургическим клеем. Обычно накладывают повязку, которую через несколько дней снимают. Полное заживление разреза занимает 6 недель.
Частота сердечных сокращений
Частота сердечных сокращений, которая во время беременности увеличена, начинает уменьшаться в течение первых 24 часов и вскоре возвращается к норме.
Температура
Температура тела может незначительно повышаться в течение первых 24 часов после родов и обычно возвращается к нормальной в течение первых нескольких дней. Если у женщины температура тела повышена до 38 °C или выше и/или возникает озноб в любое время в течение первых 6 недель после родов, и особенно в течение первой недели, ей следует позвонить врачу.
У многих женщин в течение нескольких недель после родов отмечается ночная потливость. Она вызвана гормональными изменениями, особенно снижением уровня эстрогена. Однако если ночная потливость продолжается дольше 4 недель после родов, женщине следует обратиться к врачу.
Масса тела
Многие женщины не теряют вес сразу после родов, при этом в течение первых нескольких дней вес может даже увеличиться. Несмотря на то, что ребенок и плацента уже родились, матка все еще увеличена. Кроме того, вес может прибавляться из-за того, что в крови по-прежнему присутствует повышенное количество жидкости вследствие беременности, иногда из-за дополнительной внутривенной жидкости, полученной женщиной во время родов, а также из-за выработки грудного молока.
Избыток жидкости выводится из организма при мочеиспускании в течение первых 2 недель. Возвращение к весу до беременности обычно занимает от 6 до 12 месяцев при условии здорового режима питания и физических упражнений.
Волосы
Многие женщины обеспокоены выпадением волос в первые несколько недель после родов. Тем не менее, на самом деле, это выпадение избыточного количества волос, сохранившихся во время беременности. У небеременных женщин в день выпадает около 50–100 волос. Во время беременности более высокие уровни эстрогена приводят к тому, что в фазу покоя переходит меньше волосяных фолликулов (во время этой фазы волосы выпадают). Таким образом, во время беременности волосы становятся гуще, чем обычно. Однако после родов уровень эстрогена и цикл роста волос возвращаются к норме, поэтому дополнительные волосы выпадают.
Настроение
Многие женщины в первые 6 недель после родов чувствуют себя подавленными или испытывают легкую депрессию. Подавленное настроение (послеродовая хандра) обычно проходит приблизительно через 2 недели. Некоторые женщины также испытывают беспокойство за себя или ребенка. Если депрессия или тревожность сильно выражены или не проходят спустя 2 недели, или если присутствуют другие психические симптомы, женщине следует позвонить своему врачу.
Уход в течение первых 2 дней после родов
В течение 1–4 часов после родов женщину тщательно наблюдает врач, акушерка или медсестра. Если женщине была проведена анестезия (например, эпидуральная), или если у нее были какие-либо проблемы во время родов и родоразрешения, она может находиться под наблюдением в течение более длительного времени, обычно в хорошо оборудованной палате с доступом к кислороду, внутривенным (вводимым через вену) жидкостям и, при необходимости, к лекарственным препаратам.
В период тщательного наблюдения женщине измеряют артериальное давление, частоту сердечных сокращений и температуру. Обычно в течение первых 24 часов после родов частота сердечных сокращений женщины начинает снижаться до нормы, а ее температура может немного повыситься, обычно возвращаясь к норме в течение первых нескольких дней.
Персонал больницы прилагает все усилия, чтобы свести к минимуму боль и риски кровотечения и инфекции.
Вагинальное кровотечение
Сразу после родов основным способом контроля кровотечения считаются сокращения матки. Матка состоит в основном из мышц, и при ее сокращении мышцы сжимают кровеносные сосуды, что замедляет кровотечение.
Медработники принимают меры для предотвращения чрезмерного кровотечения. Для стимуляции сокращений матки обычно внутривенно или в виде инъекции в мышцу вводят лекарственный препарат под названием окситоцин.
После отделения плаценты (последа) медсестра может периодически делать массаж живота женщины, что помогает матке сократиться и оставаться в сокращенном состоянии.
Если женщина во время и после родов теряет много крови, для выявления анемии делают анализ крови.
Боль или отек влагалища, вульвы и промежности
В области вокруг отверстия влагалища обычно ощущается боль или жжение во время мочеиспускания. Разрывы в промежности (область между влагалищем и задним проходом) или швы после эпизиотомии могут способствовать возникновению болезненных ощущений, а также вызывать отек.
Сразу после родов и в течение первых 24 часов для облегчения боли и снятия отеков можно использовать пакеты со льдом или холодные компрессы. При необходимости на кожу можно наносить анестезирующие кремы или спреи. Облегчение также может принести использование пульверизатора с теплой водой.
При присаживании женщинам следует соблюдать осторожность и, если сидеть больно, садиться на подушку (может помочь подушка с дыркой посередине, напоминающая пончик).
Мочеиспускание
Выработка мочи часто заметно увеличивается после родов, но через несколько дней возвращается к норме.
Чувствительность мочевого пузыря может быть снижена из-за давления на него головки плода во время родов, поэтому женщине рекомендуется стараться мочиться регулярно, по крайней мере каждые 4 часа. Это помогает избежать переполнения мочевого пузыря и предупредить развитие инфекций мочевого пузыря.
Медсестры или другой медицинский персонал могут осторожно надавить на живот женщины или использовать портативный ультразвуковой прибор, чтобы проверить мочевой пузырь и определить, наполнен ли он.
Иногда, если женщина не может мочиться самостоятельно, в мочевой пузырь необходимо на время ввести катетер для отведения мочи. В редких случаях необходим постоянный катетер (катетер, который остается в мочевом пузыре в течение некоторого времени).
Дефекация
Женщинам рекомендуется дефекация в течение первых 3 дней после родов. Если этого не происходит, врачи могут порекомендовать женщине принять размягчители стула или слабительные. Если кожа или мышцы вокруг заднего прохода были разорваны во время родов, размягчители стула важны, чтобы избежать давления на эту область.
Первая дефекация после родов может быть сложной, иногда с отхождением твердого кала или болью в анальной области либо в промежности. Женщинам с кесаревым сечением или другими причинами сильной боли могут назначать опиоидные обезболивающие препараты, которые могут вызвать запор.
Кроме того, первая дефекация может произойти на несколько дней позже, иногда из-за того, что женщина беспокоится о том, что она потужится и швы разойдутся, или из-за болезненности или отека вульвы или промежности.
Потуги во время родов или запор после родов может привести к появлению или усугублению геморроя, который может причинять боль как во время дефекации, так и в целом. Боль можно облегчить с помощью теплых сидячих ванн и/или применения местного анестезирующего средства. Геморрой обычно проходит в течение 2–4 недель.
Диета и активность
Обычно женщины могут есть и пить в любое время после родов, за исключением случаев, когда их тошнит.
Женщинам следует вставать и ходить как можно скорее.
Принятие душа и ванны
После влагалищных родов женщина может принять душ, как только она сможет стоять, не испытывая головокружения.
После кесарева сечения женщина может принять душ после снятия повязки и как только сможет стоять под душем, не испытывая головокружения. Нужно следить за тем, чтобы не задеть место разреза. Ванн следует избегать до удаления скобок или швов и полного заживления разреза примерно через 6 недель после родов.
После естественных родов или кесарева сечения в течение по меньшей мере 2 недель во влагалище нельзя ничего вводить, в том числе тампоны, и делать спринцевание. Приблизительно в течение 6 недель следует избегать физической нагрузки и поднятия тяжестей.
Лекарственные препараты
После родов у женщин часто возникает боль в вульвовагинальной области или в разрезе от кесаревого сечения, и они могут принимать лекарственные препараты для облегчения боли в соответствии с рекомендациями врача.
Для женщин, которые кормят ребенка грудью, относительно безопасными обезболивающими препаратами являются ацетаминофен и ибупрофен. Женщины, которым необходимо принимать лекарственные препараты во время кормления грудью, перед началом их приема должны поговорить об этом со своим врачом.
Иммунизация
(См. также Вакцины во время беременности, Центры по контролю и профилактике заболеваний: рекомендации по вакцинации беременных женщин и Центры по контролю и профилактике заболеваний: вакцины против COVID-19 во время беременности или кормления грудью).
Некоторым женщинам после родов рекомендуется вакцинация, которая обычно проводится в течение первых 2 дней (или до выписки из больницы). Женщина может быть вакцинирована, если пренатальное тестирование показало, что у нее нет иммунитета к определенной инфекции, или если она должна пройти плановую иммунизацию. Некоторые вакцины (например, живые или живые ослабленные вакцины) не могут вводиться во время беременности, поэтому, если необходимо, их вводят после родов. Большинство вакцин, за некоторыми исключениями (например, вакцина против натуральной оспы и большинство вариантов вакцины против желтой лихорадки), безопасны при кормлении грудью.
Женщинам вводят вакцину против кори, паротита и краснухи, если у них отсутствует иммунитет к одному или нескольким из этих вирусов (иногда человек ранее был вакцинирован, но иммунитет не развился).
Беременные женщины, которые никогда не болели ветрянкой и не были вакцинированы против ветрянки (опоясывающего герпеса), должны получить первую дозу вакцины против ветрянки после родов и вторую дозу через 4–8 недель.
В идеале во время каждой беременности проводится вакцинация против столбняка-дифтерии-коклюша (Tdap), желательно между 27 и 36 неделями. Если женщина никогда не получала вакцину Tdap во время этой или предыдущей беременности, а также в подростковом или взрослом возрасте, ее следует ввести в течение первых нескольких дней после родов, независимо от того, кормит ли она грудью или нет. Если члены семьи, которые будут контактировать с новорожденным, никогда не получали вакцины Tdap, она должна быть им введена как минимум за 2 недели до контакта с новорожденным. Вакцина Tdap создает иммунитет против коклюша (судорожный кашель) и тем самым уменьшает риск распространения коклюша на незащищенных новорожденных.
Женщины, которые соответствуют критериям получения вакцины против вируса папилломы человека и не были вакцинированы или не завершили серию вакцинаций, могут быть вакцинированы после родов.
Резус-отрицательная группа крови
Если у женщины резус-отрицательная кровь, а у ее ребенка резус-положительная кровь (это называется резус-несовместимостью), женщине вводят инъекцию Rho(D) иммуноглобулина в течение 3 дней после родов. Этот лекарственный препарат маскирует эритроциты ребенка, которые могли попасть в организм матери, и таким образом эритроциты не провоцируют выработку антител матерью. Такие антитела могут поставить под угрозу последующие беременности.
Перед выпиской из больницы или роддома
Перед выпиской из больницы или роддома мать обследуют. Если она и ее ребенок здоровы, обычно их выписывают из больницы в течение 24–48 часов после влагалищных родов и в течение 96 часов после кесарева сечения. Иногда, если не использовалась общая анестезия и не было никаких проблем, их выписывают уже через 6 часов после родов.
Планируются регулярные визиты последующего наблюдения, обычно начиная со 2 до 8 недели после родов. Если во время беременности или родов были осложнения, первый визит может быть назначен раньше.
Уход в течение первых 6 недель после родов
После родов женщины испытывают многжество физических, а иногда и эмоциональных изменений. Врачи консультируют женщин в отношении того, какие изменения их ожидают, дают указания о том, как справляться с этими изменениями дома, и объясняют, когда женщинам следует обращаться за медицинской помощью.
Вагинальное кровотечение и выделения
В течение 6 недель после родов у женщины сохраняется вагинальное кровотечение, а затем появляются выделения, которые уменьшаются в объеме и изменяют окраску. Смесь крови и выделений после родов называется лохиями. Период их выделения состоит из 3 стадий: красные лохии, серозные лохии и белые лохии. Вагинальное кровотечение после рождения ребенка является нормой, но важно распознать, когда кровотечение слишком обильное или когда оно может быть признаком проблемы (например, если кровотечение прекратилось на неделю, а затем началось снова). Женщина, обеспокоенная обильным или неожиданным кровотечением, должна обратиться к врачу.
Кровотечение может быть обильным в течение первых нескольких часов, затем уменьшается до объема обильного менструального кровотечения. Кровотечение продолжается в течение 3–4 дней (красные лохии).
Затем влагалищные выделения переходят в розовые или коричневые (серозные лохии), которые длятся около 14 дней. Примерно через 1–2 недели после родов струп на месте прикрепления плаценты внутри матки отторгается, вызывая обильное кровотечение, а затем небольшое кровотечение, которое длится около 1–2 часов.
После этого выделения становятся желтовато-белыми (белые лохии) и сохраняются до 14 дней.
Для впитывания крови или выделений можно использовать гигиенические прокладки, которые необходимо часто менять. Тампоны не следует использовать до истечения 6 недель после родов.
Уход за вульвой, влагалищем и промежностью
После влагалищных родов, особенно при наличии разрыва или эпизиотомии и наложения швов, у женщины обычно возникает боль или отек влагалища, вульвы и промежности.
Теплые сидячие ванны могут облегчить боль. Сидячие ванны принимаются в положении сидя, когда вода омывает только область промежности и ягодицы. После сидячей ванны, прежде чем надеть нижнее белье, следует дать участку полностью высохнуть.
Уход за разрезом от кесарева сечения
Если у женщины было кесарево сечение, повязку обычно снимают через 1–2 дня. Хирургические скобы или нерассасывающиеся швы обычно удаляют в течение 1 недели. Рассасывающиеся швы или хирургический клей не требуют удаления.
Нужно следить, чтобы место разреза на коже было чистым и сухим. При покраснении вокруг разреза или выделении крови или жидкости из разреза женщина должна позвонить своему врачу.
Боль вокруг места разреза уменьшается с течением времени. В течение первых нескольких дней после родов женщине могут назначить опиоидные обезболивающие препараты. После этого боль можно снимать с помощью ацетаминофена или нестероидных противовоспалительных препаратов (например, ибупрофена). Область вокруг разреза может быть чувствительной к прикосновению или давлению в течение нескольких месяцев, а онемение может быть еще более длительным.
В течение 6 недель после кесарева сечения женщинам следует избегать поднятия тяжестей (как правило, под этим понимают что-либо более тяжелое, чем ребенок).
Изменения в других частях тела
Матка все еще увеличена вплоть до 4 недель после родов. В основном она состоит из мышц, которые продолжают сокращаться, что приводит к постепенному уменьшению матки до тех пор, пока она не вернется к добеременным размерам. Эти сокращения в течение первых нескольких дней после родов могут быть болезненными. Обычно матку можно прощупать через живот в течение 1–2 недель после родов, пока она не станет достаточно маленькой, чтобы верхняя часть (дно) опустилась ниже уровня лобковой кости. Сокращения усиливаются при грудном вскармливании. Грудное вскармливание усиливает выработку гормона окситоцина. Окситоцин стимулирует приток молока (так называемый рефлекс прилива молока) и также стимулирует сокращения матки.
Кожа и мышцы живота растягиваются и ослабляются после родов, их тонус постепенно возвращается в течение нескольких недель. Тем не менее, тонус кожи и мышц живота обычно возвращаются к добеременному состоянию только через несколько месяцев, независимо от физической нагрузки. Даже через несколько месяцев у многих женщин живот продолжает выпячиваться больше, чем до беременности.
Растяжки на коже живота или молочных желез не исчезают, но они могут постепенно бледнеть в течение года.
У многих женщин в течение первых нескольких недель после родов выпадают волосы. Они могут замечать, что волосы остаются на гребне, щетке или в сливном отверстии душа. Во время беременности более высокий уровень эстрогена приводит к тому, что в фазу покоя переходит меньше волосяных фолликулов (во время этой фазы волосы выпадают), поэтому волосы кажутся более густыми, чем обычно. Однако после родов уровень эстрогена и цикл роста волос возвращаются к норме и дополнительные волосы выпадают.
После беременности и родов (послеродовой период): Когда следует обращаться к врачу
Участок
Симптомы
Возможная причина
Вагинальное кровотечение или выделения
Если кровь пропитывает гигиеническую прокладку насквозь каждый час в течение более 2 часов
Если отходят очень большие сгустки (больше мяча для гольфа)
Если выделения имеют неприятный запах
Кровотечение (кровоизлияние)
Температура
Если температура тела 38 °C или выше
Мочеиспускание
Если присутствует боль (а не просто жжение) при мочеиспускании, или у женщины очень часто возникают позывы к мочеиспусканию
Нельзя полностью опорожнить мочевой пузырь
Низ живота
Если в нижней части живота ощущается боль или дискомфорт (над лобковой зоной) спустя первые 5 дней
Инфекция матки или мочевого пузыря
Спина
Если чувствуется боль в спине или в боку прямо под ребрами, особенно если при этом наблюдается высокая температура или болезненное мочеиспускание
Инфекция почек
Молочная железа
Если в молочных железах нащупывается уплотнение после того, как прошло нагрубание
Заблокированный молочный проток
Если грудь болит, разбухла, красная, горячая или чувствительная
Настроение
Если какие-либо из перечисленных ниже симптомов присутствуют в течение более 2 недель:
Разрез после кесарева сечения
Если боль усиливается
Если этот участок становится красным, опухшим или твердым на ощупь
Если из разреза подтекает кровь или жидкость
Инфекция раны
Нога или грудная клетка
Если нога опухла или болит
Если внезапно возникает острая боль в груди или боль в груди усиливается при вдыхании
Если дыхание становится затрудненным
Общие
Если возникает головокружение, обморок или одышка
Тромб в легких
Тяжелая анемия
Настроение
Грусть (послеродовая хандра) — это обычное состояние в течение нескольких дней после родов. У женщин также может наблюдаться раздражение, перемены настроения или тревожность, у них могут возникать проблемы с концентрацией или со сном (они спят слишком много или слишком мало). Эти симптомы обычно проходят через 1–2 недели. Однако если эти симптомы длятся более 2 недель, мешают уходу за ребенком или повседневной деятельности, женщинам следует обратиться к врачу. В подобных случаях могут иметь место послеродовая депрессия или другое психическое расстройство.
Масса тела
Многие женщины не теряют вес сразу после родов, при этом в течение первых нескольких дней вес может даже увеличиться. Несмотря на то, что ребенок и плацента уже родились, матка все еще увеличена. Кроме того, вес может прибавляться из-за наличия в крови повышенного количества жидкости вследствие беременности, из-за дополнительной внутривенной жидкости, полученной во время родов, и из-за выработки грудного молока.
Избыток жидкости выводится из организма при мочеиспускании в течение первых 2 недель. Возвращение к весу до беременности обычно занимает от 6 до 12 месяцев при условии здорового режима питания и физических упражнений.
физическая нагрузка.
Женщины обычно могут начать упражнения для укрепления мышц живота или мышц тазового дна (упражнения Кегеля) в течение нескольких дней после влагалищных родов, если во время родов не было травм анального сфинктера.
Кесарево сечение — это серьезное хирургическое вмешательство, поэтому женщины не должны приступать к выполнению физических упражнений, пока не прошло достаточно времени для полного восстановления и заживания хирургического разреза, на что обычно уходит приблизительно 6 недель.
Женщины могут возобновить свои обычные физические упражнения, которые они выполняли до беременности, после разрешения врача во время визита после родов.
Сексуальная активность и планирование семьи (предупреждение беременности или контрацепция)
Возобновить половую активность можно, как только это будет желательно и комфортно, хотя обычно рекомендуют подождать не менее 6 недель после родов или до полного заживления всех разрывов или ушитой эпизиотомии. После кесарева сечения сексуальную активность следует отложить до тех пор, пока не заживет хирургический разрез.
Если секс причиняет боль, женщина должна прекратить половую активность и обратиться к врачу для обследования. Иногда вагинальный секс вызывает дискомфорт, если женщина кормит грудью, поскольку грудное вскармливание может снижать уровень эстрогена, что может приводить к сухости влагалища.
У женщин, которые не кормят ребенка грудью, овуляции возобновляются приблизительно через 4–6 недель после родов. После овуляции примерно через 2 недели у них наступит менструация. Однако овуляция может произойти раньше. Женщина может забеременеть уже через 2 недели после родов. У женщин, которые кормят исключительно грудью (кормление ребенка только грудным молоком), как правило, овуляция и менструации возникают позже, обычно ближе к 6 месяцам после родов, хотя у некоторых из них овуляция и менструации (а также беременность) наступают так же быстро, как у тех, кто не кормит грудью.
Чтобы свести к минимуму вероятность беременности, женщины, вступающие в половые контакты с мужчинами, перед возобновлением половой активности должны начать использовать контрацепцию. Врачи рекомендуют воздерживаться от зачатия новой беременности в течение не менее 6 месяцев, а лучше — 18 месяцев после родов.
Женщина, которой только что сделали прививку от краснухи и/или ветрянки (опоясывающего герпеса), должна подождать по меньшей мере 1 месяц, прежде чем снова забеременеть, чтобы не подвергать плод опасности.
Врачи обычно обсуждают варианты контрацепции до и после родов.
Некоторые методы контрацепции можно начать применять сразу после родов, в том числе:
методы контрацепции, содержащие только прогестин (импланты, инъекции или таблетки): применение может быть начато сразу после влагалищных родов или кесарева сечения;
внутриматочные спирали: Возможно немедленное введение после вагинальных родов, в течение 10 минут после рождения плаценты;
женская стерилизация: может быть выполнена одновременно с кесаревым сечением или в течение 1–2 дней после влагалищных родов.
Большинство методов контрацепции можно использовать даже при грудном вскармливании, хотя применение противозачаточных таблеток (либо колец или пластырей), содержащих эстроген, не следует начинать до истечение 3 недель после родов, поскольку эстроген может повышать риск образования сгустков крови (тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии). Кроме того, методы контрацепции с эстрогеном могут временно снизить количество молока, вырабатываемого женщиной. Некоторые женщины предпочитают подождать с началом применения этих методов до тех пор, пока не установиться грудное вскармливание.
Гормональные методы, которые содержат только прогестин, например, некоторые виды противозачаточных таблеток, инъекции медроксипрогестерона ацетата и имплантаты с прогестином, незначительно влияют (или вообще не влияют) на образование тромбов и не влияют на выработку молока.
Внутриматочную спираль (ВМС) можно вводить сразу после влагалищных родов или в любое другое время после родов.
Женщины, которые не хотят забеременеть в будущем, могут выбрать женскую стерилизацию. Эти хирургические процедуры включают перерезание или закупорку фаллопиевых труб, чтобы предотвратить попадание сперматозоидов в яйцеклетку и ее оплодотворение. Женская стерилизация может быть выполнена в течение 1–2 дней после влагалищных родов (через небольшой разрез под пупком), одновременно с кесаревым сечением, или по завершении послеродового периода (спустя 6 недель после рождения ребенка). Эти процедуры считаются постоянными и необратимыми. Мужчины-партнеры также могут выбрать мужскую стерилизацию (вазэктомию).
Диафрагму можно использовать только в том случае, если матка вернулась к размерам до беременности, обычно через 6–8 недель. Если женщина использовала диафрагму до беременности, то после родов нужно проверить правильность ее посадки, поскольку может потребоваться диафрагма другого размера. Если она вступает в половую жизнь до этого, можно использовать пены, гели и презервативы.
Знаете ли Вы, что...
Грудное вскармливание
Врачи рекомендуют женщинам кормить грудью не менее 6 месяцев, не добавляя в рацион другие продукты. Затем женщинам следует продолжать грудное вскармливание еще в течение 6 месяцев, одновременно знакомя ребенка с другими продуктами питания. После этого женщинам рекомендуется продлить грудное вскармливание до исчезновения молока или пока ребенок сам не откажется от него.
Если матери не могут или не хотят кормить грудью, детей можно кормить из бутылочки детской смесью.
Многие женщины считают, что полезно узнавать о грудном вскармливании до родов. Информация о грудном вскармливании может быть получена из книг или веб-сайтов, либо от местной больницы, организации поддержки грудного вскармливания или консультанта по лактации. Часто после родов медсестра или акушерка могут помочь женщине наладить кормление грудью.
Инициирование грудного вскармливания
В течение первых 2–6 дней после рождения ребенка молочные железы вырабатывают молозиво — густую, обычно желтого цвета жидкость. Затем молочные железы начинают вырабатывать молоко. Когда это происходит (процесс называют «прибыванием молока»), молочные железы становятся более полными и теплыми, а молоко приобретает белый цвет и более жидкую консистенцию, чем молозиво.
Уход за молочными железами
Матерям, которые кормят ребенка грудью, нужно научиться правильно держать ребенка во время кормления. Если ребенка держать неправильно, соски матери могут воспаляться и трескаться. Например, иногда ребенок подтягивает свою нижнюю губу и сосет ее, таким образом раздражая сосок. В таких случаях, используя большой палец, мать может вытянуть губу младенца изо рта. Чтобы вытянуть сосок изо рта младенца, мать должна сначала просунуть палец в рот ребенка, чтобы приостановить засасывание, вызываемое сосанием.
После кормления мать может дать молоку высохнуть на сосках или слегка похлопать по ним. При желании можно высушить соски феном, работающим на низкой температуре. После кормления грудью женщины могут наносить на соски 100 %-ный ланолин, чтобы облегчить боль и защитить соски.
При грудном вскармливании из молочных желез может подтекать молоко. Для впитывания молока можно использовать ватные прокладки. Пластиковые прокладки бюстгальтера могут раздражать соски, их не следует использовать.
Диета во время грудного вскармливания
Во время кормления грудью матерям нужно увеличить количество потребляемых калорий приблизительно на 300–500 калорий в день. Следует также увеличить употребление большинства витаминов и минералов, например, кальция. Обычно всем матерям нужно придерживаться хорошо сбалансированного пищевого рациона (включающего достаточное количество молочных продуктов, а также зеленых листовых овощей) и продолжать прием фолатосодержащих витаминов для беременных один раз в день. Витамины для беременных должны содержать не менее 400 микрограмм фолата. Кормящие грудью женщины должны употреблять достаточно жидкости, чтобы обеспечить сответствующую выработку молока. Матери, которые придерживаются специальных диет, должны проконсультироваться с врачом относительно необходимости принимать другие витамины и минеральные добавки, такие, как витамин B12 для вегетарианцев.
Тем не менее, если кормящие грудью женщины употребляют рыбу, они должны выбирать виды рыбы с низким содержанием ртути. См. Ртуть в морепродуктах для получения дополнительной информации.
Нагрубание молочных желез
Молочные железы могут увеличиваться, становиться плотными, тугими и болезненными, если они переполнены молоком (нагрубание). Нагрубание может возникать на ранних стадиях выработки молока (лактации).
Женщинам, кормящим грудью, при нагрубании молочных желез могут помочь следующие действия:
Регулярное кормление младенца
Круглосуточное ношение поддерживающего бюстгальтера для кормления
Сцеживание молока рукой или использование молокоотсоса между кормлениями (однако это, как правило, стимулирует выработку молока и продляет нагрубание)
Если молочные железы сильно набухли, женщине, возможно, придется сцеживать немного молока непосредственно перед кормлением, чтобы уменьшить твердость груди и позволить рту ребенка обхватить ареолу (пигментированный участок кожи вокруг соска).
Женщинам, которые не собираются кормить грудью или прекратили грудное вскармливание, может помочь следующее:
Ношение облегающего бюстгальтера, который оказывает давление на грудь и таким образом помогает подавлять выработку молока.
Прикладывание льда и прием анальгетиков (таких, как ацетаминофен или ибупрофен) помогает облегчить дискомфорт, пока выработка молока не прекратится сама по себе.
Отказ от сцеживания молока вручную, что может увеличивать выработку молока, поскольку сцеживание молока сообщает организму о том, что необходимо больше молока
В определенных ситуациях врач женщины может предложить ей принять лекарственный препарат, например каберголин, для подавления выработки молока.
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