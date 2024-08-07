Общие сведения о послеродовом уходе

Возобновить половую активность можно, как только это будет желательно и комфортно, хотя обычно рекомендуют подождать не менее 6 недель после родов или до полного заживления всех разрывов или ушитой эпизиотомии. После кесарева сечения сексуальную активность следует отложить до тех пор, пока не заживет хирургический разрез.

Если секс причиняет боль, женщина должна прекратить половую активность и обратиться к врачу для обследования. Иногда вагинальный секс вызывает дискомфорт, если женщина кормит грудью, поскольку грудное вскармливание может снижать уровень эстрогена, что может приводить к сухости влагалища.

У женщин, которые не кормят ребенка грудью, овуляции возобновляются приблизительно через 4–6 недель после родов. После овуляции примерно через 2 недели у них наступит менструация. Однако овуляция может произойти раньше. Женщина может забеременеть уже через 2 недели после родов. У женщин, которые кормят исключительно грудью (кормление ребенка только грудным молоком), как правило, овуляция и менструации возникают позже, обычно ближе к 6 месяцам после родов, хотя у некоторых из них овуляция и менструации (а также беременность) наступают так же быстро, как у тех, кто не кормит грудью.

Чтобы свести к минимуму вероятность беременности, женщины, вступающие в половые контакты с мужчинами, перед возобновлением половой активности должны начать использовать контрацепцию. Врачи рекомендуют воздерживаться от зачатия новой беременности в течение не менее 6 месяцев, а лучше — 18 месяцев после родов.

Женщина, которой только что сделали прививку от краснухи и/или ветрянки (опоясывающего герпеса), должна подождать по меньшей мере 1 месяц, прежде чем снова забеременеть, чтобы не подвергать плод опасности.

Врачи обычно обсуждают варианты контрацепции до и после родов.

Некоторые методы контрацепции можно начать применять сразу после родов, в том числе:

методы контрацепции, содержащие только прогестин (импланты, инъекции или таблетки): применение может быть начато сразу после влагалищных родов или кесарева сечения;

внутриматочные спирали: Возможно немедленное введение после вагинальных родов, в течение 10 минут после рождения плаценты;

женская стерилизация: может быть выполнена одновременно с кесаревым сечением или в течение 1–2 дней после влагалищных родов.

Большинство методов контрацепции можно использовать даже при грудном вскармливании, хотя применение противозачаточных таблеток (либо колец или пластырей), содержащих эстроген, не следует начинать до истечение 3 недель после родов, поскольку эстроген может повышать риск образования сгустков крови (тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии). Кроме того, методы контрацепции с эстрогеном могут временно снизить количество молока, вырабатываемого женщиной. Некоторые женщины предпочитают подождать с началом применения этих методов до тех пор, пока не установиться грудное вскармливание.

Гормональные методы, которые содержат только прогестин, например, некоторые виды противозачаточных таблеток, инъекции медроксипрогестерона ацетата и имплантаты с прогестином, незначительно влияют (или вообще не влияют) на образование тромбов и не влияют на выработку молока.

Внутриматочную спираль (ВМС) можно вводить сразу после влагалищных родов или в любое другое время после родов.

Женщины, которые не хотят забеременеть в будущем, могут выбрать женскую стерилизацию. Эти хирургические процедуры включают перерезание или закупорку фаллопиевых труб, чтобы предотвратить попадание сперматозоидов в яйцеклетку и ее оплодотворение. Женская стерилизация может быть выполнена в течение 1–2 дней после влагалищных родов (через небольшой разрез под пупком), одновременно с кесаревым сечением, или по завершении послеродового периода (спустя 6 недель после рождения ребенка). Эти процедуры считаются постоянными и необратимыми. Мужчины-партнеры также могут выбрать мужскую стерилизацию (вазэктомию).

Диафрагму можно использовать только в том случае, если матка вернулась к размерам до беременности, обычно через 6–8 недель. Если женщина использовала диафрагму до беременности, то после родов нужно проверить правильность ее посадки, поскольку может потребоваться диафрагма другого размера. Если она вступает в половую жизнь до этого, можно использовать пены, гели и презервативы.