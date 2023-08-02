Гормональные методы контрацепции

Контрацептивные гормоны могут:
Приниматься внутрь (оральные контрацептивы)
Вводиться во влагалище (вагинальные кольца)
Наноситься на кожу (пластырь)
Имплантироваться под кожу
Вводиться в мышцу
К гормонам, используемым для предотвращения зачатия, относятся эстроген и прогестины (лекарственные препараты, подобные гормону прогестерону). Эстроген и прогестины являются основными гормонами, участвующими в менструальном цикле. Гормональные методы предохраняют от беременности, главным образом приостанавливая высвобождение яйцеклеток яичниками (овуляцию) или поддерживая густоту слизи в шейке матки, что не позволяет семенной жидкости проникать через шейку матки в матку. Таким образом, гормональные методы не позволяют яйцеклетке оплодотворяться.
Все гормональные методы имеют похожие побочные эффекты и ограничения в использовании.
Оральные контрацептивы
Оральные контрацептивы, широко известные как противозачаточные таблетки, имеют в своем составе гормоны: или комбинацию эстрогена и прогестина, или только прогестин.
Комбинированные таблетки (таблетки, содержащие и эстроген и прогестин) обычно принимаются один раз в день в течение 21–24 дней, затем не принимаются в течение 4–7 дней (позволяя произойти менструации), затем их прием возобновляется. Неактивные (плацебо) таблетки обычно принимаются в те дни, когда прекращается прием комбинированных таблеток; это помогает выработать привычку принимать одну таблетку в день. Неактивная таблетка может содержать железо и фолат. Железо помогает предотвратить или лечить дефицит железа, поскольку организм женщины теряет его с менструальной кровью каждый месяц. Фолат включают в состав таких таблеток на случай наступления беременности у женщин, которые не знают о дефиците фолиевой кислоты. Дефицит фолиевой кислоты у беременных женщин повышает риск возникновения таких врожденных дефектов, как расщелина позвоночника.
Иногда комбинированные противозачаточные таблетки с эстрогеном и прогестином принимают ежедневно в течение 12 недель, а затем не принимают в течение 1 недели. Таким образом, в год происходит 4 менструации. Или их принимают в виде активной таблетки каждый день. Таким образом, при использовании этого типа отсутствует регулярное кровотечение (менструация), но более вероятно возникновение нерегулярного кровотечения.
Около 0,3 % женщин, принимающих комбинированные таблетки согласно инструкции, беременеют в первый год использования. Однако шансы забеременеть значительно повышаются, если женщина пропускает прием таблетки, особенно если это первые таблетки в месячном цикле. При типичном применении (то, как их использует большинство людей) около 9 % женщин беременеют в течение первого года использования.
Доза эстрогена в комбинированных таблетках различается. В комбинированных таблетках доза эстрогена варьируется от 10 до 35 микрограммов. Здоровые некурящие женщины могут принимать низкодозовые комбинированные таблетки до наступления менопаузы.
Если женщина пропустила комбинированную таблетку в один день, то на следующий день она должна принять две таблетки. Если она забывала принимать таблетки в течение 2 дней, она должна возобновить прием одной таблетки каждый день и использовать резервный метод контрацепции в течение следующих 7 дней. Если женщина забывала принимать таблетки в течение 2 дней, и у нее был незащищенный половой акт в течение 5 дней до этих 2-х дней, она может рассмотреть вариант применения экстренной контрацепции.
Женщины, страдающие раком молочной железы, не должны использовать комбинированные эстроген-прогестиновые таблетки, пластыри или кольца.
Таблетки, содержащие только прогестин, принимают каждый день месяца, и важно принимать этот тип противозачаточных таблеток в одно и то же время суток. Они часто вызывают нерегулярное кровотечение. При использовании в соответствии с инструкциями частота наступления беременности при приеме этих таблеток и приеме комбинированных таблеток сходна. Таблетки, содержащие только прогестин, обычно назначаются только женщинам, которым нельзя принимать эстроген. Например, таблетки, содержащие только прогестин, могут принимать женщины, которые жалуются на мигрени с аурой (симптомы, появляющиеся перед головной болью), повышенное артериальное давление или тяжелый диабет (см. Условия, при которых запрещено применение оральных контрацептивов), и которым потому не следует принимать эстроген. Если между приемом таблеток, содержащих только прогестин, прошло более 27 часов, женщинам следует использовать резервный метод контрацепции в течение последующих 7 дней в дополнение к ежедневному приему таблеток, содержащих только прогестин. Женщины, страдающие раком молочной железы, не должны использовать таблетки, имплантаты или инъекции, содержащие только прогестин.
Начало приема оральных контрацептивов
Перед началом приема оральных контрацептивов женщине следует посетить врача. Врач составляет медицинский, социальный и семейный анамнез женщины, чтобы определить, есть ли у нее проблемы со здоровьем, которые могут быть несовместимыми с этими контрацептивами. Измеряется артериальное давление. Если оно высокое, то комбинированные оральные контрацептивы (эстроген плюс прогестин) не должны назначаться. Чтобы исключить беременность, может быть выполнен тест на беременность. Также врачом часто проводится медицинский осмотр, хотя в этом обследовании нет необходимости до того, как женщина начнет принимать оральные контрацептивы. Через три месяца после начала приема оральных контрацептивов женщине следует пройти еще одно обследование, чтобы проверить, не изменилось ли артериальное давление. Если изменений нет, то далее она обследуется один раз в год. Оральные контрацептивы можно назначать сразу на 13 месяцев.
Женщины могут начинать прием оральных контрацептивов в любое время месяца. Тем не менее, если женщина начинает их принимать более чем через 5 дней после первого дня менструации, она должна использовать резервный метод контрацепции в течение последующих 7 дней в дополнение к приему орального контрацептива.
Сроки, когда женщины могут начать принимать комбинированные оральные контрацептивы после беременности, варьируются:
После выкидыша или аборта в 1-м триместре беременности: Можно начать сразу же
После выкидыша, родов или аборта во 2-м триместре: Начинать в течение 1 недели, если у них нет других факторов риска образования сгустков крови (например, курения, диабета или повышенного артериального давления)
После родов в сроке более 28 недель: Подождать 21 день (подождать 42 дня, если женщина кормит грудью или у нее есть факторы риска образования сгустков крови, включая кесарево сечение)
Женщины с факторами риска образования тромбов должны подождать, потому что в период беременности и в послеродовой период выше вероятность образования тромбов. Прием комбинированных оральных контрацептивов также повышает риск образования тромбов.
Оральные контрацептивы, содержащие только прогестин, можно начать принимать сразу после рождения ребенка.
У большинства женщин, которые недавно родили, кормят исключительно грудью и у которых не начались менструации, беременность маловероятна в течение 6 месяцев после родов, даже если контрацепция не применяется. Тем не менее, если началось кормление из бутылочки или есть какие-либо перерывы в грудном вскармливании, рекомендуется начать использовать контрацепцию в течение 3 месяцев после родов.
Если у женщины ишемическая болезнь сердца или диабет или есть факторы риска их возникновения (например, наличие одного из этих заболеваний у близких родственников), то перед назначением комбинированного контрацептива проводят анализ крови, чтобы определить уровни холестерина, других жиров (липидов) и сахара (глюкозы). Даже если эти уровни отклоняются от нормы, врачи могут назначить комбинированный контрацептив с низким содержанием эстрогена. Однако они периодически делают анализы крови, чтобы следить за уровнем липидов и сахара у женщины. Женщины-диабетики обычно могут принимать комбинированные оральные контрацептивы, если диабет не причинил вреда кровеносным сосудам и если они не страдают диабетом более 20 лет.
Если у женщины заболевание печени, врачи проводят анализы для оценки функционирования печени. Если результаты нормальные, оральные контрацептивы можно принимать.
Также перед началом приема оральных контрацептивов женщине следует поговорить с врачом о преимуществах и недостатках оральных контрацептивов в ее конкретном случае.
Преимущества
Главным преимуществом пероральных контрацептивов (противозачаточных таблеток) является надежная и длительная контрацепция, если таблетки принимаются согласно инструкции.
Кроме того, прием оральных контрацептивов уменьшает вероятность возникновения следующих явлений:
Предменструальное дисфорическое расстройство (тяжелая форма предменструального синдрома)
Аномальное маточное кровотечение в связи с овуляторной дисфункцией (аномальное кровотечение, которое является следствием изменений гормонального контроля менструального цикла)
Незлокачественные (доброкачественные) нарушения со стороны молочной железы
Инфекции маточных труб
рак матки (рак эндометрия);
Риск развития рака тела матки и рака яичников снижен в течение минимум 20 лет после прекращения применения контрацептивов. Пероральные контрацептивы снижают риск развития рака матки на 60 % после как минимум 10 лет использования и рака яичников примерно на 50 % после приема в течение 5 лет и на 80 % после приема в течение 10 лет или более.
Пероральные контрацептивы, принимаемые в начале беременности, не вредят плоду. Однако женщине следует прекратить прием контрацептивов, как только она узнает о беременности. Пероральные контрацептивы не оказывают длительного эффекта на фертильность, хотя у женщины может не образовываться яйцеклетка (овуляция) в течение нескольких месяцев после прекращения приема лекарственных препаратов.
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Недостатки
Хотя пероральные контрацептивы могут иметь некоторые побочные эффекты, общий риск этих эффектов невелик. Наиболее распространенными побочными эффектами являются вздутие живота, болезненность молочных желез, тошнота и головная боль.
Таблетки, содержащие только прогестин, часто вызывают нерегулярное вагинальное кровотечение.
Прорывные кровотечения и отсутствие менструаций (аменорея) обычно возникают в первые несколько месяцев приема комбинированного перорального контрацептива, особенно если женщина забывает принять таблетки, но они обычно прекращаются, когда организм привыкает к гормонам. Прорывное кровотечение — это кровотечение, которое происходит между менструациями, когда женщина принимает активную таблетку. Для купирования как прорывного кровотечения, так и аменореи, врачи могут увеличивать дозу эстрогена.
Некоторые побочные эффекты связаны с эстрогеном, содержащимся в таблетке. Они могут включать тошноту, вздутие живота, задержку жидкости, повышение артериального давления, чувствительность молочных желез и головные боли. Другие, такие, как угревая сыпь и изменения аппетита и настроения, в основном связаны с типом или дозой прогестина. У некоторых женщин, принимающих оральные контрацептивы, масса тела увеличивается на 1,5–2,5 кг, что связано с задержкой жидкости или увеличением аппетита. Многие из этих эффектов при приеме низкодозовых таблеток встречаются нечасто.
Пероральные контрацептивы также могут вызывать рвоту, головные боли, депрессию и проблемы со сном.
У некоторых женщин оральные контрацептивы вызывают появление темных пятен (мелазмы) на лице, как во время беременности. На солнце эти пятна темнеют еще больше. Если появляются темные пятна, врачи обычно прекращают применение пероральных контрацептивов. После прекращения приема контрацептивов пятна постепенно исчезают.
Прием оральных контрацептивов повышает риск возникновения некоторых заболеваний.
Риск развития сгустков крови в венах у женщин, принимающих комбинированные оральные контрацептивы, в 2–4 раза выше, чем до их приема. Если женщина страдает заболеванием, которое приводит к образованию сгустков крови, или у нее есть члены семьи, у которых были случаи тромбозов, необходимо дальнейшее обследование. Эти женщины могут быть не в состоянии принимать пероральные контрацептивы, содержащие эстроген. Если у женщины, принимающей пероральные контрацептивы, развивается отек одной ноги, боль в груди или одышка, она должна немедленно обратиться к врачу. Если врачи подозревают, что у женщины, принимающей пероральные контрацептивы, возник тромбоз глубоких вен (сгусток крови, обычно в ноге) или тромбоэмболия легочной артерии (сгусток крови в легких), прием контрацептивов немедленно прекращают. Для подтверждения или исключения диагноза пациентку обследуют.
Хирургическое вмешательство повышает риск образования сгустков крови, поэтому женщинам перед хирургической процедурой следует прекратить прием пероральных контрацептивов. Следует спросить врача, когда необходимо прекратить прием контрацептивных таблеток и когда возобновить их прием. Ограниченное движение (неподвижность) вследствие травмы или путешествия также повышает риск образования сгустков крови. Таким образом, если женщина мало двигается, ей может быть необходимо попытаться двигаться как можно больше или принять другие меры для предотвращения образования сгустков крови. Например, во время путешествия женщины могут поднимать ноги, сгибать и разгибать лодыжки примерно 10 раз каждые 30 минут и/или ходить и делать растяжку каждые 2 часа.
У женщин, принимающих оральные контрацептивы более 5 лет, вероятность развития рака шейки матки несколько выше. Но через 10 лет после прекращения приема риск уменьшается до уровня, который был до начала приема оральных контрацептивов. Также остается неясным, связан ли повышенный риск с приемом оральных контрацептивов. Женщины, принимающие оральные контрацептивы, должны выполнять цервикальный мазок по Папаниколау (Пап-тест) по рекомендации своего врача. Такие тесты могут выявить предраковые изменения шейки матки на ранней стадии, прежде чем они приведут к раку.
Пероральные контрацептивы не следует принимать, если в ходе предшествующего применения развились холестаз или желтуха. У женщин, страдавших холестазом беременности, на фоне приема пероральных контрацептивов может развиваться желтуха, поэтому пероральные контрацептивы следует использовать с осторожностью.
Вероятность образования желчных камней у женщин, принимающих низкодозированные оральные контрацептивы, не повышается.
У принимающих оральные контрацептивы курящих женщин в возрасте 35 лет и старше повышен риск инфаркта миокарда. Обычно этим женщинам не следует принимать оральные контрацептивы.
Если у женщины высокий уровень триглицеридов (жиров), прием комбинированных оральных контрацептивов может повысить этот уровень еще больше. Высокий уровень триглицеридов может повысить риск возникновения инфаркта миокарда или инсульта у лиц, имеющих другие факторы риска возникновения этих расстройств. Пероральные контрацептивы повышают риск образования тромбов (что также приводит к инфарктам миокарда и инсультам). Поэтому женщинам с высоким уровнем триглицеридов не следует принимать комбинированные оральные контрацептивы.
В редких случаях развивается доброкачественная опухоль печени (гепатоцеллюлярная аденома). Если опухоль внезапно разрывается и возникает кровотечение в брюшную полость, требуется экстренное хирургическое вмешательство. Однако такое кровотечение встречается редко. Прием оральных контрацептивов в течение длительного времени и в высоких дозах повышает риск развития этой опухоли. Опухоль обычно исчезает после прекращения приема оральных контрацептивов.
Прием определенных лекарственных препаратов может снижать эффективность оральных контрацептивов. К таким препаратам относятся:
Некоторые противосудорожные препараты (в основном фенитоин, карбамазепин, примидон, топирамат и окскарбазепин)
Определенная комбинация лекарственных препаратов, используемых для лечения инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (ритонавир плюс другой ингибитор протеазы)
Антибиотики рифампин и рифабутин
Если женщины, принимающие оральные контрацептивы, должны принимать один из этих лекарственных препаратов, они должны использовать еще один метод контрацепции во время приема этого лекарственного препарата и продолжать использование дополнительного метода контрацепции до первой менструации после прекращения приема препарата. Женщинам не следует принимать ламотриджин (противосудорожный препарат) вместе с оральными контрацептивами. Пероральные контрацептивы снижают эффективность ламотриджина в контроле судорожных припадков.
Условия, при которых запрещено применение оральных контрацептивов
Женщина не должна принимать комбинированные пероральные контрацептивы (таблетки, содержащие эстроген и прогестин), если присутствуют какие-либо из следующих условий:
недавние роды (роды в течение последних 21 дня);
наследственное заболевание, которое повышает риск образования сгустков крови, либо наличие сгустков крови в ногах в настоящее время или в прошлом (тромбоз глубоких вен) или легких (тромбоэмболия легочной артерии);
активный рак, за исключением немеланомного рака кожи;
текущий рак молочной железы;
длительная неподвижность вследствие обширного хирургического вмешательства;
мигрени с аурой (симптомы, которые появляются до головной боли, такие как нечеткость зрения, мерцание или вспышки перед глазами или необычные ощущения на коже);
курение сигарет в возрасте 35 лет и старше;
тяжелое повышение артериального давления ;
периродовая кардиомиопатия (поражение сердца, которое произошло во время беременности);
наличие факторов риска или самой ишемической болезни сердца;
заболевание сердечных клапанов, вызывающее проблемы со здоровьем;
диабет в течение более 20 лет, или диабет с повреждением кровеносных сосудов, например, сосудов в глазах (приводящий к потере зрения);
системная красная волчанка или факторы риска образования сгустков крови из-за волчанки;
трансплантация органа с осложнениями;
гепатит, тяжелый цирроз или опухоль печени;
активный вирусный гепатит.
Прочие аспекты
Другие факторы могут представлять опасность для здоровья при использовании комбинированных оральных контрацептивов, и их следует обсудить с врачом до начала применения этого метода контрацепции. Среди них:
Факторы риска образования сгустков крови (особенно вскоре после беременности)
курение;
Повышенное артериальное давление
Заболевание сердца
Заболевания желчного пузыря или печени
Бариатрическая хирургия в анамнезе
Рак молочных желез в анамнезе
Рассеянный склероз с проблемами с подвижностью
Применение определенных антибиотиков или противосудорожных препаратов
Противозачаточные средства, содержащие только прогестин, имеют меньше рисков и часто используются женщинами, которые не могут принимать эстроген. К некоторым факторам, которые могут представлять опасность для здоровья при использовании контрацептивов, содержащих только прогестин, и которые необходимо обсудить с врачом, относятся:
Продолжающееся аномальное влагалищное кровотечение
Повышенное артериальное давление
Заболевание сердца
Заболевания кровеносных сосудов, вызванные диабетом или волчанкой
Нарушения со стороны печени
Бариатрическая хирургия
Рак молочной железы в анамнезе
Пероральные контрацептивы не повышают или, возможно, лишь незначительного повышают риск развития рака молочной железы у женщин, которые принимают их в настоящее время или принимали их в течение последних нескольких лет.
У некурящих здоровых женщин прием низкодозовых комбинированных таблеток с низким содержанием эстрогена не повышает риск возникновения инфаркта миокарда или сердечного приступа.
Трансдермальные контрацептивные пластыри и влагалищные кольца
Комбинированные эстроген-прогестиновые контрацептивы доступны в виде кожных пластырей и вагинальных колец. Их нужно носить 3 недели, затем не использовать в течение 1 недели, чтобы произошла менструация. Если женщины не начинают использовать пластырь или кольцо в течение первых 5 дней после начала менструации, они должны использовать резервный метод контрацепции в течение первых 7 дней использования пластыря или кольца.
Контрацептивные кожные пластыри и вагинальные кольца эффективны. Примерно 0,3 % женщин, использовавших один из этих методов согласно инструкции, забеременели в первый год использования. При типичном применении (то, как их использует большинство людей) около 9 % беременеют в течение первого года. Эффективность практически такая же, как и у оральных контрацептивов. Пластырь может быть менее эффективным у женщин с избыточной массой тела по сравнению с женщинами с более низкой массой.
Женщины чаще следуют инструкциям при использовании пластыря или кольца, чем при использовании пероральных контрацептивов, потому что пластырь или кольцо нужно применять один раз в 1–3 недели, а не ежедневно.
При использовании пластыря или кольца прорывные кровотечения встречаются редко. Нерегулярное кровотечение становится тем более распространенным, чем дольше женщина пользуется трансдермальной контрацепцией или кольцом.
Женщины с определенными заболеваниями, при которых не следует принимать комбинированные оральные контрацептивы, также не должны использовать контрацептивные пластыри или вагинальные кольца.
Трансдермальные пластыри
Контрацептивный трансдермальный пластырь наклеивается на кожу с помощью клейкого вещества. Его нужно носить 1 неделю, затем снять и заменить новым пластырем, наклеивая его на другой участок кожи. Новый пластырь наклеивают раз в неделю (в один и тот же день недели) в течение 3 недель, затем в течение одной недели пластырь не используется.
Если прошло более 2 дней без использования пластыря, женщинам следует использовать резервный метод контрацепции в течение 7 дней в дополнение к пластырю. Если прошло 2 дня, и у женщин был незащищенный половой акт в течение 5 дней до этих 2-х дней, они могут рассмотреть вариант применения экстренной контрацепции.
Пластырь не отклеивается во время физических нагрузок, посещения сауны или гидромассажных ванн.
Пластырь может быть менее эффективен у женщин с массой тела более 198 фунтов или индексом массы тела (ИМТ) 30 и более.
Мажущие выделения или кровотечения между менструациями (прорывное кровотечение) встречаются редко. Нерегулярное кровотечение становится тем более распространенным, чем дольше женщина пользуется пластырем.
Под пластырем и вокруг него может возникнуть раздражение кожи.
Влагалищные кольца
Влагалищное кольцо — это маленькое, гибкое, мягкое, прозрачное устройство, которое вводят во влагалище.
Доступны два типа колец:
Один тип требует замены ежемесячно
Другой тип требует замены только один раз в год
Оба типа колец обычно оставляют на месте в течение 3 недель, затем их не используют в течение 1 недели, чтобы дать возможность произойти менструации. Годовое кольцо удаляют, делают 1-недельный перерыв, а затем повторно вставляют то же кольцо.
Женщина сама может ввести и извлечь влагалищное кольцо. Кольцо имеет один размер и может быть размещено в любом месте влагалища.
Женщина может захотеть удалить вагинальное кольцо в другое время, а не через 3 недели. Если кольцо извлекается более чем на 3 часа, женщинам в дополнение к кольцу следует использовать резервный метод контрацепции в течение 7 дней.
Обычно партнер женщины не ощущает влагалищное кольцо во время полового акта. Кольцо не растворяется, и его невозможно ввести слишком далеко.
Побочные эффекты
Если женщины используют пластырь или кольцо 3 недели (заменяя его каждую неделю), а затем снимают его на 1 неделю, то у них обычно происходят регулярные менструации. Мажущие выделения или кровотечения между менструациями (прорывное кровотечение) встречаются редко. Нерегулярное кровотечение становится тем более распространенным, чем дольше женщина пользуется кольцом.
Побочные эффекты, риск возникновения расстройств и ограничения в использовании практически такие же, как и у комбинированных оральных контрацептивов.
Имплантируемые контрацептивные средства
Имплантируемое контрацептивное средство — это одиночный, размером со спичку стержень, содержащий прогестин. Имплант медленно выделяет прогестин в кровоток. Тип импланта, доступный с США, сохраняет эффективность в течение 3 лет и, возможно, до 5 лет. В других странах мира доступны другие контрацептивные имплантаты.
В течение первого года использования беременность наступает лишь у очень небольшой доли женщин (0,05 %).
Когда после введения анестезирующего средства кожа онемеет, врач, используя иглоподобный инструмент (троакар), помещает имплант под кожу с внутренней стороны руки над локтевым суставом. Разрезы и швы делать не нужно. Для выполнения этой процедуры врач должен пройти специальную подготовку.
Если у женщины не было незащищенного полового акта с момента последней менструации, то имплант можно вводить в любое время менструального цикла. Если у женщины был незащищенный половой акт, то ей следует использовать другой способ контрацепции до следующей менструации или до выполнения теста на беременность и исключения беременности. Если женщина не беременна, то можно вводить имплант. Имплант также можно сразу вводить после выкидыша, аборта или родов.
Если имплант не вводится в течение 5 дней после начала менструации, то в дополнение к импланту женщине следует использовать резервный метод контрацепции в течение 7 дней.
Наиболее распространенными побочными эффектами являются нерегулярные менструации или их полное отсутствие, а также головные боли. Эти побочные эффекты являются причиной удаления импланта у некоторых женщин. Имплант не растворяется в организме, поэтому врачу нужно сделать разрез на коже, чтобы удалить его. Удалить имплант сложнее, чем ввести, потому что ткань под кожей вокруг него утолщается.
После удаления импланта яичники возвращаются к своему нормальному функционированию, и женщина снова становится фертильной.
Инъекционные контрацептивные средства
Во всем мире доступны различные контрацептивные инъекции прогестина.
Депо-медроксипрогестерона ацетат (ДМПА) доступен в США и вводится медицинским работником один раз в 3 месяца в мышцу руки или ягодицы или под кожу.
Инъекции ДМПА очень эффективны. Если женщины получают инъекции в соответствии с инструкциями, то в течение первого года использования беременность наступает только примерно у 0,2 % из них. При типичном применении (так, как метод используют большинство людей — с задержками между инъекциями), беременеют около 6 % женщин.
Инъекцию можно вводить сразу после выкидыша, аборта или родов. Если интервал между инъекциями более 4 месяцев, то прежде чем делать новую инъекцию, нужно сделать тест на беременность, чтобы исключить ее. Если женщине не введут первую инъекцию в течение 5–7 дней после начала менструации, она должна использовать резервный метод контрацепции в течение 7 дней после инъекции.
Нористерат (NET-EN), доступный во многих странах, но не в Соединенных Штатах Америки, является инъекционным контрацептивом длительного действия. Частота наступления беременности такая же, как и при применении ДМПА. NET-EN может вводиться в виде инъекции глубоко в ягодичную мышцу, обычно каждые 8 недель, но после первых 6 месяцев использования интервал может быть продлен до 12 недель. Если интервал между инъекциями более 13 недель, то прежде чем делать новую инъекцию, нужно сделать тест на беременность, чтобы исключить ее. Как и при применении ДМПА, если женщине не введут первую инъекцию в течение 5–7 дней после начала менструации, она должна использовать резервный метод контрацепции в течение 7 дней после инъекции. Также, как и при применении ДМПА, инъекцию NET-EN можно вводить сразу после выкидыша, аборта или родов.
Побочные эффекты
Прогестин полностью прекращает менструальный цикл. Примерно одна треть женщин, использующих этот контрацептив, не имеет менструальных кровотечений в течение 3 месяцев после первой инъекции, и другая треть имеет нерегулярные кровотечения и мажущие выделения более 11 дней каждый месяц. После использования этого контрацептива в течение некоторого времени нерегулярные кровотечения случаются реже. После 2 лет использования у 70 % женщин кровотечения отсутствуют вовсе. После прекращения инъекций регулярный менструальный цикл возобновляется примерно у половины женщин в течение 6 месяцев и примерно у трех четвертей в течение 1 года. Возобновление фертильности иногда занимает до 18 месяцев после прекращения инъекций. У женщин, использующих NET-EN, возврат к овуляции происходит быстрее, в среднем через 3 месяца, а фертильность возобновляется в течение 6 месяцев
Обычно женщины набирают от 3 до 9 фунтов в первый год использования и продолжают набирать массу тела. Увеличение массы тела, вероятно, связано с изменениями аппетита. Таким образом, чтобы не допустить повышения массы тела, женщинам необходимо ограничить количество калорий и увеличить физическую нагрузку.
ДМПА, по-видимому, не усугубляет депрессию у женщин, страдающих депрессией до начала применения этого лекарственного препарата. В некоторых исследованиях сообщалось о повышенном риске депрессии после беременности (постнатальная депрессия) у женщин, применявших NET-EN.
Головные боли — это распространенное явление, но со временем они становятся менее сильными. Если у женщин в прошлом были головные боли напряжения и мигрени, то инъекции не усугубят их.
Временно снижается плотность костной ткани. Однако риск возникновения переломов не повышается, и плотность костей приходит в норму после прекращения инъекций. Физическая активность и тренировки с весовыми нагрузками, а также ежедневный прием препаратов кальция и витамина D в достаточном количестве помогает поддерживать плотность костной ткани, что является важным для всех женщин, особенно для девочек-подростков и молодых женщин, которым вводят инъекции прогестинов. Пищевые добавки кальция и витамина D часто необходимы для получения необходимого уровня их потребления.
У некоторых женщин ДМПА повышает уровень триглицеридов и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Однако этот эффект, по-видимому, является временным и ослабевает в течение 36 месяцев применения ДМПА. Подобный эффект можно ожидать при применении NET-EN.
Преимущества
ДМПА не повышает риск развития рака молочной железы, яичников или рака шейки матки.
Инъекции контрацептивов могут снижать риск развития следующих заболеваний:
рак матки (рак эндометрия);
Воспалительного заболевания органов малого таза (инфекцией верхних отделов женской репродуктивной системы).
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами не характерно.
В отличие от комбинированных пероральных контрацептивов, прогестиновые инъекции, по всей видимости, не увеличивают риск повышенного артериального давления или образования тромбов.
В настоящее время инъекции контрацептивов считаются безопасными для женщин, которые не должны принимать эстроген, и могут являться хорошим выбором для женщин с судорожным расстройством.