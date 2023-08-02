Гормональные методы контрацепции

Оральные контрацептивы, широко известные как противозачаточные таблетки, имеют в своем составе гормоны: или комбинацию эстрогена и прогестина, или только прогестин.

Противозачаточные таблетки Изображение

Комбинированные таблетки (таблетки, содержащие и эстроген и прогестин) обычно принимаются один раз в день в течение 21–24 дней, затем не принимаются в течение 4–7 дней (позволяя произойти менструации), затем их прием возобновляется. Неактивные (плацебо) таблетки обычно принимаются в те дни, когда прекращается прием комбинированных таблеток; это помогает выработать привычку принимать одну таблетку в день. Неактивная таблетка может содержать железо и фолат. Железо помогает предотвратить или лечить дефицит железа, поскольку организм женщины теряет его с менструальной кровью каждый месяц. Фолат включают в состав таких таблеток на случай наступления беременности у женщин, которые не знают о дефиците фолиевой кислоты. Дефицит фолиевой кислоты у беременных женщин повышает риск возникновения таких врожденных дефектов, как расщелина позвоночника.

Иногда комбинированные противозачаточные таблетки с эстрогеном и прогестином принимают ежедневно в течение 12 недель, а затем не принимают в течение 1 недели. Таким образом, в год происходит 4 менструации. Или их принимают в виде активной таблетки каждый день. Таким образом, при использовании этого типа отсутствует регулярное кровотечение (менструация), но более вероятно возникновение нерегулярного кровотечения.

Около 0,3 % женщин, принимающих комбинированные таблетки согласно инструкции, беременеют в первый год использования. Однако шансы забеременеть значительно повышаются, если женщина пропускает прием таблетки, особенно если это первые таблетки в месячном цикле. При типичном применении (то, как их использует большинство людей) около 9 % женщин беременеют в течение первого года использования.

Доза эстрогена в комбинированных таблетках различается. В комбинированных таблетках доза эстрогена варьируется от 10 до 35 микрограммов. Здоровые некурящие женщины могут принимать низкодозовые комбинированные таблетки до наступления менопаузы.

Если женщина пропустила комбинированную таблетку в один день, то на следующий день она должна принять две таблетки. Если она забывала принимать таблетки в течение 2 дней, она должна возобновить прием одной таблетки каждый день и использовать резервный метод контрацепции в течение следующих 7 дней. Если женщина забывала принимать таблетки в течение 2 дней, и у нее был незащищенный половой акт в течение 5 дней до этих 2-х дней, она может рассмотреть вариант применения экстренной контрацепции.

Женщины, страдающие раком молочной железы, не должны использовать комбинированные эстроген-прогестиновые таблетки, пластыри или кольца.

Таблетки, содержащие только прогестин, принимают каждый день месяца, и важно принимать этот тип противозачаточных таблеток в одно и то же время суток. Они часто вызывают нерегулярное кровотечение. При использовании в соответствии с инструкциями частота наступления беременности при приеме этих таблеток и приеме комбинированных таблеток сходна. Таблетки, содержащие только прогестин, обычно назначаются только женщинам, которым нельзя принимать эстроген. Например, таблетки, содержащие только прогестин, могут принимать женщины, которые жалуются на мигрени с аурой (симптомы, появляющиеся перед головной болью), повышенное артериальное давление или тяжелый диабет (см. Условия, при которых запрещено применение оральных контрацептивов), и которым потому не следует принимать эстроген. Если между приемом таблеток, содержащих только прогестин, прошло более 27 часов, женщинам следует использовать резервный метод контрацепции в течение последующих 7 дней в дополнение к ежедневному приему таблеток, содержащих только прогестин. Женщины, страдающие раком молочной железы, не должны использовать таблетки, имплантаты или инъекции, содержащие только прогестин.

Начало приема оральных контрацептивов Перед началом приема оральных контрацептивов женщине следует посетить врача. Врач составляет медицинский, социальный и семейный анамнез женщины, чтобы определить, есть ли у нее проблемы со здоровьем, которые могут быть несовместимыми с этими контрацептивами. Измеряется артериальное давление. Если оно высокое, то комбинированные оральные контрацептивы (эстроген плюс прогестин) не должны назначаться. Чтобы исключить беременность, может быть выполнен тест на беременность. Также врачом часто проводится медицинский осмотр, хотя в этом обследовании нет необходимости до того, как женщина начнет принимать оральные контрацептивы. Через три месяца после начала приема оральных контрацептивов женщине следует пройти еще одно обследование, чтобы проверить, не изменилось ли артериальное давление. Если изменений нет, то далее она обследуется один раз в год. Оральные контрацептивы можно назначать сразу на 13 месяцев. Женщины могут начинать прием оральных контрацептивов в любое время месяца. Тем не менее, если женщина начинает их принимать более чем через 5 дней после первого дня менструации, она должна использовать резервный метод контрацепции в течение последующих 7 дней в дополнение к приему орального контрацептива. Сроки, когда женщины могут начать принимать комбинированные оральные контрацептивы после беременности, варьируются: После выкидыша или аборта в 1-м триместре беременности: Можно начать сразу же

После выкидыша, родов или аборта во 2-м триместре: Начинать в течение 1 недели, если у них нет других факторов риска образования сгустков крови (например, курения, диабета или повышенного артериального давления)

После родов в сроке более 28 недель: Подождать 21 день (подождать 42 дня, если женщина кормит грудью или у нее есть факторы риска образования сгустков крови, включая кесарево сечение) Женщины с факторами риска образования тромбов должны подождать, потому что в период беременности и в послеродовой период выше вероятность образования тромбов. Прием комбинированных оральных контрацептивов также повышает риск образования тромбов. Оральные контрацептивы, содержащие только прогестин, можно начать принимать сразу после рождения ребенка. У большинства женщин, которые недавно родили, кормят исключительно грудью и у которых не начались менструации, беременность маловероятна в течение 6 месяцев после родов, даже если контрацепция не применяется. Тем не менее, если началось кормление из бутылочки или есть какие-либо перерывы в грудном вскармливании, рекомендуется начать использовать контрацепцию в течение 3 месяцев после родов. Если у женщины ишемическая болезнь сердца или диабет или есть факторы риска их возникновения (например, наличие одного из этих заболеваний у близких родственников), то перед назначением комбинированного контрацептива проводят анализ крови, чтобы определить уровни холестерина, других жиров (липидов) и сахара (глюкозы). Даже если эти уровни отклоняются от нормы, врачи могут назначить комбинированный контрацептив с низким содержанием эстрогена. Однако они периодически делают анализы крови, чтобы следить за уровнем липидов и сахара у женщины. Женщины-диабетики обычно могут принимать комбинированные оральные контрацептивы, если диабет не причинил вреда кровеносным сосудам и если они не страдают диабетом более 20 лет. Если у женщины заболевание печени, врачи проводят анализы для оценки функционирования печени. Если результаты нормальные, оральные контрацептивы можно принимать. Также перед началом приема оральных контрацептивов женщине следует поговорить с врачом о преимуществах и недостатках оральных контрацептивов в ее конкретном случае.

Недостатки Хотя пероральные контрацептивы могут иметь некоторые побочные эффекты, общий риск этих эффектов невелик. Наиболее распространенными побочными эффектами являются вздутие живота, болезненность молочных желез, тошнота и головная боль. Таблетки, содержащие только прогестин, часто вызывают нерегулярное вагинальное кровотечение. Прорывные кровотечения и отсутствие менструаций (аменорея) обычно возникают в первые несколько месяцев приема комбинированного перорального контрацептива, особенно если женщина забывает принять таблетки, но они обычно прекращаются, когда организм привыкает к гормонам. Прорывное кровотечение — это кровотечение, которое происходит между менструациями, когда женщина принимает активную таблетку. Для купирования как прорывного кровотечения, так и аменореи, врачи могут увеличивать дозу эстрогена. Некоторые побочные эффекты связаны с эстрогеном, содержащимся в таблетке. Они могут включать тошноту, вздутие живота, задержку жидкости, повышение артериального давления, чувствительность молочных желез и головные боли. Другие, такие, как угревая сыпь и изменения аппетита и настроения, в основном связаны с типом или дозой прогестина. У некоторых женщин, принимающих оральные контрацептивы, масса тела увеличивается на 1,5–2,5 кг, что связано с задержкой жидкости или увеличением аппетита. Многие из этих эффектов при приеме низкодозовых таблеток встречаются нечасто. Пероральные контрацептивы также могут вызывать рвоту, головные боли, депрессию и проблемы со сном. У некоторых женщин оральные контрацептивы вызывают появление темных пятен (мелазмы) на лице, как во время беременности. На солнце эти пятна темнеют еще больше. Если появляются темные пятна, врачи обычно прекращают применение пероральных контрацептивов. После прекращения приема контрацептивов пятна постепенно исчезают. Прием оральных контрацептивов повышает риск возникновения некоторых заболеваний. Риск развития сгустков крови в венах у женщин, принимающих комбинированные оральные контрацептивы, в 2–4 раза выше, чем до их приема. Если женщина страдает заболеванием, которое приводит к образованию сгустков крови, или у нее есть члены семьи, у которых были случаи тромбозов, необходимо дальнейшее обследование. Эти женщины могут быть не в состоянии принимать пероральные контрацептивы, содержащие эстроген. Если у женщины, принимающей пероральные контрацептивы, развивается отек одной ноги, боль в груди или одышка, она должна немедленно обратиться к врачу. Если врачи подозревают, что у женщины, принимающей пероральные контрацептивы, возник тромбоз глубоких вен (сгусток крови, обычно в ноге) или тромбоэмболия легочной артерии (сгусток крови в легких), прием контрацептивов немедленно прекращают. Для подтверждения или исключения диагноза пациентку обследуют. Хирургическое вмешательство повышает риск образования сгустков крови, поэтому женщинам перед хирургической процедурой следует прекратить прием пероральных контрацептивов. Следует спросить врача, когда необходимо прекратить прием контрацептивных таблеток и когда возобновить их прием. Ограниченное движение (неподвижность) вследствие травмы или путешествия также повышает риск образования сгустков крови. Таким образом, если женщина мало двигается, ей может быть необходимо попытаться двигаться как можно больше или принять другие меры для предотвращения образования сгустков крови. Например, во время путешествия женщины могут поднимать ноги, сгибать и разгибать лодыжки примерно 10 раз каждые 30 минут и/или ходить и делать растяжку каждые 2 часа. У женщин, принимающих оральные контрацептивы более 5 лет, вероятность развития рака шейки матки несколько выше. Но через 10 лет после прекращения приема риск уменьшается до уровня, который был до начала приема оральных контрацептивов. Также остается неясным, связан ли повышенный риск с приемом оральных контрацептивов. Женщины, принимающие оральные контрацептивы, должны выполнять цервикальный мазок по Папаниколау (Пап-тест) по рекомендации своего врача. Такие тесты могут выявить предраковые изменения шейки матки на ранней стадии, прежде чем они приведут к раку. Пероральные контрацептивы не следует принимать, если в ходе предшествующего применения развились холестаз или желтуха. У женщин, страдавших холестазом беременности, на фоне приема пероральных контрацептивов может развиваться желтуха, поэтому пероральные контрацептивы следует использовать с осторожностью. Вероятность образования желчных камней у женщин, принимающих низкодозированные оральные контрацептивы, не повышается. У принимающих оральные контрацептивы курящих женщин в возрасте 35 лет и старше повышен риск инфаркта миокарда. Обычно этим женщинам не следует принимать оральные контрацептивы. Если у женщины высокий уровень триглицеридов (жиров), прием комбинированных оральных контрацептивов может повысить этот уровень еще больше. Высокий уровень триглицеридов может повысить риск возникновения инфаркта миокарда или инсульта у лиц, имеющих другие факторы риска возникновения этих расстройств. Пероральные контрацептивы повышают риск образования тромбов (что также приводит к инфарктам миокарда и инсультам). Поэтому женщинам с высоким уровнем триглицеридов не следует принимать комбинированные оральные контрацептивы. В редких случаях развивается доброкачественная опухоль печени (гепатоцеллюлярная аденома). Если опухоль внезапно разрывается и возникает кровотечение в брюшную полость, требуется экстренное хирургическое вмешательство. Однако такое кровотечение встречается редко. Прием оральных контрацептивов в течение длительного времени и в высоких дозах повышает риск развития этой опухоли. Опухоль обычно исчезает после прекращения приема оральных контрацептивов. Прием определенных лекарственных препаратов может снижать эффективность оральных контрацептивов. К таким препаратам относятся: Некоторые противосудорожные препараты (в основном фенитоин, карбамазепин, примидон, топирамат и окскарбазепин)

Определенная комбинация лекарственных препаратов, используемых для лечения инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (ритонавир плюс другой ингибитор протеазы)

Антибиотики рифампин и рифабутин Если женщины, принимающие оральные контрацептивы, должны принимать один из этих лекарственных препаратов, они должны использовать еще один метод контрацепции во время приема этого лекарственного препарата и продолжать использование дополнительного метода контрацепции до первой менструации после прекращения приема препарата. Женщинам не следует принимать ламотриджин (противосудорожный препарат) вместе с оральными контрацептивами. Пероральные контрацептивы снижают эффективность ламотриджина в контроле судорожных припадков.