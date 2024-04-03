Роды, которые начинаются до 37 недели беременности, считаются преждевременными.
Дети, рожденные преждевременно, могут иметь серьезные проблемы со здоровьем.
Диагноз преждевременных родов основывается на признаках начала родовой деятельности до 37-й недели беременности.
Чтобы отсрочить роды, беременной прописывают покой и иногда прием лекарственных препаратов.
Также могут потребоваться антибиотики или кортикостероиды.
Причина преждевременных родов недостаточно изучена. Однако для них существуют некоторые условия:
Предшествующие преждевременные роды
Генитальные инфекции, в том числе инфекции, передающиеся половым путем
Инфекции почек или плодных оболочек, окружающих плод (интраамниотическая инфекция)
Структурная слабость шейки (недостаточность шейки)
Аномалии плаценты, матки, плода
Здоровый образ жизни во время беременности может помочь снизить риск преждевременных родов так же, как и регулярные визиты к врачу или акушерке, которые могут идентифицировать возможные проблемы на ранних стадиях.
У преждевременно родившихся детей могут быть серьезные проблемы со здоровьем, например, внутримозговое кровотечение. При наличии кровотечения в головном мозге возможны отклонения в развитии головного мозга, что приводит к таким проблемам, как церебральный паралич. Таким образом, врачи пытаются предотвратить или остановить родовую деятельность, начавшуюся ранее 34-й недели беременности. Преждевременные роды тяжело остановить.
Диагностика преждевременных родов
Обследование врачом;
Диагноз преждевременных родов основывается на признаках начала родовой деятельности с учетом срока беременности. Многие женщины с преждевременными сокращениями матки не находятся в родах, а у некоторых женщин с диагнозом преждевременные роды сокращения матки не прогрессируют до родов.
Из шейки матки, влагалища и заднего прохода можно взять образцы для посева. Анализ этих образцов может выявить инфекцию, ставшую причиной преждевременных родов.
Образец мочи может быть проанализирован и культивирован (помещен в условия, способствующие росту микроорганизмов) для диагностики инфекций почек и мочевого пузыря.
Лечение при преждевременных родах
Иногда дают возможность родовой деятельности продолжаться
Антибиотики до тех пор, пока не будет исключена инфекция
Если роды необходимо отложить, назначается покой, прием жидкости, препаратов для замедления родовой деятельности и кортикостероидов.
В случае вагинального кровотечения или разрыва плодных оболочек продолжение родов часто является лучшим вариантом.
Если нет вагинального кровотечения и подтекания амниотической жидкости (жидкости, в которой находится плод в матке), женщине рекомендуют покой и максимальное ограничение ее активности, ей следует придерживаться малоактивного образа жизни. Ей вводят большое количество жидкости и, возможно, препараты, которые могут замедлить наступление родов. Такие меры часто могут отсрочить роды на короткий период времени.
Лекарственные препараты, которые могут замедлить наступление родов, включают следующие:
Блокаторы кальциевых каналов: обычно используются для лечения повышенного артериального давления; иногда вызывает головные боли и низкое артериальное давление у женщины.
Ингибиторы простагландинов: могут временно снижать количество амниотической жидкости; не используются после 32-й недели беременности, поскольку могут вызвать проблемы с сердцем и поражение почек у плода.
До получения результатов посева женщинам вводят антибиотики. Если результаты негативные, антибиотики отменяют.
Если шейка матки раскрывается больше чем на 5 сантиметров, роды обычно продолжаются до рождения ребенка.
Если разрыв плодных оболочек происходит в срок с 23-й до 34-й недели беременности, назначают кортикостероиды, которые способствуют созреванию легких плода, кроме случаев, когда вскоре ожидаются роды. Врачи также могут назначить женщине кортикостероиды при разрыве плодных оболочек между 34 и 37 неделями беременности, если у женщины наблюдается риск преждевременных родов и она не получала кортикостероиды ранее во время беременности
Кортикостероиды содействуют быстрейшему созреванию легких и других органов плода. Они также снижают риск развития у младенца проблем с дыханием после рождения (неонатальный респираторный дистресс-синдром) или других проблем, связанных с недоношенностью (например, кровоизлияния в мозг).
Если срок беременности менее 32 недель, женщине могут начать внутривенную инфузию сульфата магния. Этот препарат, по-видимому, снижает риск внутримозговых кровотечений у новорожденных, а также проблем, связанных с развитием головного мозга новорожденного, таких как церебральный паралич.