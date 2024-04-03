Роды, которые начинаются до 37 недели беременности, считаются преждевременными.

Дети, рожденные преждевременно, могут иметь серьезные проблемы со здоровьем.

Диагноз преждевременных родов основывается на признаках начала родовой деятельности до 37-й недели беременности.

Чтобы отсрочить роды, беременной прописывают покой и иногда прием лекарственных препаратов.

Также могут потребоваться антибиотики или кортикостероиды.

Причина преждевременных родов недостаточно изучена. Однако для них существуют некоторые условия:

Здоровый образ жизни во время беременности может помочь снизить риск преждевременных родов так же, как и регулярные визиты к врачу или акушерке, которые могут идентифицировать возможные проблемы на ранних стадиях.

У преждевременно родившихся детей могут быть серьезные проблемы со здоровьем, например, внутримозговое кровотечение. При наличии кровотечения в головном мозге возможны отклонения в развитии головного мозга, что приводит к таким проблемам, как церебральный паралич. Таким образом, врачи пытаются предотвратить или остановить родовую деятельность, начавшуюся ранее 34-й недели беременности. Преждевременные роды тяжело остановить.

Диагностика преждевременных родов Обследование врачом; Диагноз преждевременных родов основывается на признаках начала родовой деятельности с учетом срока беременности. Многие женщины с преждевременными сокращениями матки не находятся в родах, а у некоторых женщин с диагнозом преждевременные роды сокращения матки не прогрессируют до родов. Из шейки матки, влагалища и заднего прохода можно взять образцы для посева. Анализ этих образцов может выявить инфекцию, ставшую причиной преждевременных родов. Образец мочи может быть проанализирован и культивирован (помещен в условия, способствующие росту микроорганизмов) для диагностики инфекций почек и мочевого пузыря.