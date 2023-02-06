Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)

Синдром поликистозных яичников характеризуется нерегулярными менструациями или их отсутствием, а также часто ожирением или симптомами, вызванными высоким уровнем мужских половых гормонов (андрогенов), такими как избыток волос на теле и угревая сыпь.
Как правило, у женщин имеют место нерегулярные менструации или их отсутствие, зачасую они страдают избыточным весом или ожирением, у них развивается угревая сыпь и вторичные половые признаки, вызванные мужскими половыми гормонами, такие как избыток волос на теле.
Врач часто ставит диагноз на основании симптомов, но также делает анализы крови для измерения уровня гормонов и ультразвуковое исследование.
Физическая нагрузка, снижение массы тела и/или прием лекарственных препаратов с эстрогеном в сочетании с прогестином, может помочь уменьшить симптомы (в том числе избыток волос на теле) и восстановить нормальный уровень гормонов.
Если женщина хочет забеременеть, снижение веса и прием кломифена и/или метформина может привести к высвобождению яйцеклетки.
Синдром поликистозных яичников поражает около 5–10 % женщин.
В Соединенных Штатах он является наиболее распространенной причиной бесплодия.
Синдром получил название от множества заполненных жидкостью мешочков (кист), которые часто развиваются в яичниках, приводя к их увеличению.
Знаете ли Вы, что...
У многих женщин с синдромом поликистозных яичников клетки организма устойчивы к воздействию инсулина (называется инсулинорезистентностью или иногда преддиабетом). Инсулин помогает сахару (глюкозе) проникать в клетки, и они могут использовать его для получения энергии. Когда клетки устойчивы к его воздействию, сахар накапливается в крови, и поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина, чтобы попытаться снизить уровень сахара в крови. Если резистентность к инсулину становится умеренной или тяжелой, может развиться диабет.
У женщин с синдромом поликистозных яичников и избыточным весом или ожирением повышен риск развития осложнений во время беременности. К таким осложнениям относятся: гестационный диабет (диабет, развившийся во время беременности), преждевременные роды, и преэклампсия (тип повышенного артериального давления, который развивается во время беременности).
Причины синдрома поликистозных яичников
Что вызывает синдром поликистозных яичников — не совсем понятно. Некоторые данные указывают на то, что он вызван нарушением функции фермента, контролирующего выработку мужских половых гормонов. Это нарушение приводит к повышению выработки мужских половых гормонов (андрогенов).
Высокие уровни мужских половых гормонов увеличивают риск развития метаболического синдрома (с повышенным артериальным давлением, высоким уровнем холестерина и резистентностью к эффектам инсулина) и риск развития ожирения. Если уровни мужских половых гормонов остаются высокими, увеличивается риск развития диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы (включая атеросклероз и ишемическую болезнь сердца), а также повышенного артериального давления. Кроме того, некоторые из мужских половых гормонов могут быть преобразованы в эстроген, тем самым повышая уровни эстрогена. Если прогестерон вырабатывается в количестве, недостаточном для того, чтобы уравновесить повышенный уровень эстрогена, и эта ситуация продолжается в течение длительного времени, слизистая оболочка матки (эндометрий) может становиться чрезвычайно толстой (состояние, называемое гиперплазией эндометрия) или может развиться рак слизистой оболочки матки (рак эндометрия). Синдром поликистозных яичников также может повысить риск неалкогольной жировой болезни печени (аномальное накопление жира внутри клеток печени, не связанное с употреблением алкоголя).
Симптомы синдрома поликистозных яичников
Симптомы синдрома поликистозных яичников обычно развиваются в период полового созревания и усугубляются со временем. У разных женщин симптомы могут быть разными.
Иногда у девочек с синдромом поликистозных яичников менструации не начинаются в период полового созревания, и яичники не высвобождают яйцеклетку (то есть отсутствует овуляция) или нерегулярно высвобождают яйцеклетку. У женщин или девочек, у которых уже начались менструации, может отмечаться нерегулярное вагинальное кровотечение, или менструации могут прекратиться.
У женщин также могут появляться симптомы, связанные с высоким уровнем мужских половых гормонов — так называемая «маскулинизация» или «вирилизация». К распространенным симптомам относятся угревая сыпь и увеличение количества волос на теле (гирсутизм). В редких случаях наблюдаются такие изменения, как снижение тембра голоса, уменьшение размера молочных желез, увеличение размера мышц, рост волос по мужскому типу (например, на груди и лице), а также истончение волос или облысение.
У многих женщин с синдромом поликистозных яичников имеется избыточная масса тела, но некоторые из них худые. Выработка слишком большого количества инсулина способствует набору массы тела и затрудняет потерю массы тела. Избыток инсулина ввиду резистентности к инсулину может также вызвать потемнение и уплотнение кожи в подмышках, на задней части шеи и в кожных складках (расстройство под названием «акантокератодермия»).
Также могут отмечаться следующие симптомы: утомляемость, упадок сил, проблемы, связанные со сном (включая синдром апноэ во сне), перепады настроения, депрессия, тревожность и головные боли.
Если у женщины развивается метаболический синдром, жир может накапливаться в области живота.
Диагностика синдрома поликистозных яичников
Оценка врача, основанная на определенных диагностических критериях
Ультразвуковое исследование
измерение уровня гормонов;
Диагноз синдрома поликистозных яичников нередко ставится на основании симптомов.
Также обычно выполняется анализ на беременность. Выполняются анализы крови для измерения уровня мужских половых гормонов и, возможно, уровня других гормонов для выявления других состояний, таких как преждевременная менопауза или, в редких случаях, синдром Кушинга.
Проводится ультразвуковое исследование, чтобы увидеть, содержат ли яичники много кист и проверить на наличие опухоли в яичнике или надпочечнике. Эти опухоли могут вырабатывать избыток мужских половых гормонов и тем самым вызывать те же симптомы, что и синдром поликистозных яичников. Для выявления отклонений в яичниках может быть выполнено ультразвуковое исследование. По возможности проводится трансвагинальное ультразвуковое исследование. Оно подразумевает использование небольшого портативного устройства, которое вводится через влагалище для визуализации содержимого матки. Трансвагинальное ультразвуковое исследование обычно не используется у девочек-подростков, поскольку изменения в результате полового созревания снижают вероятность того, что оно поможет диагностировать синдром поликистозных яичников.
Часто проводят биопсию слизистой оболочки матки (биопсия эндометрия), чтобы убедиться, что нет рака, особенно если у женщины наблюдается аномальное маточное кровотечение.
У женщин с этим синдромом врачи могут провести другие обследования для выявления осложнений или других патологий, которые часто возникают у женщин с синдромом поликистозных яичников. Врачи могут измерить артериальное давление и обычно уровень сахара и жиров (липидов), таких как холестерин, в крови, чтобы выявить метаболический синдром, который увеличивает риск развития ишемической болезни сердца.
Врачи также могут выполнять визуализационные обследования для проверки на наличие признаков ишемической болезни сердца. Визуализационные обследования включают коронарографию (рентгеновский снимок артерий, полученный после введения в артерию рентгеноконтрастного вещества, которое можно увидеть на рентгеновском снимке) и компьютерную томографическую (КТ) ангиографию (2- и 3-мерные изображения кровеносных сосудов, полученные после введения рентгеноконтрастного вещества в вену).
Поскольку у женщин с синдромом поликистозных яичников может наблюдаться депрессия и тревожность, врачи спрашивают их о симптомах этих заболеваний. Если проблема выявлена, их направляют к специалисту по психическим заболеваниям и/или при необходимости лечат.
Лечение синдрома поликистозных яичников
Физические упражнения, коррекция диеты и иногда снижение массы тела
Лекарственные препараты, такие как противозачаточные таблетки, метформин или спиронолактон
Лечение избытка волос на теле и угревой сыпи
Лечение долгосрочных рисков гормональных аномалий
Лечение бесплодия, если женщина хочет забеременеть
Выбор лечения синдрома поликистозных яичников зависит от следующих факторов:
Тип и тяжесть симптомов
Возраст женщины
Планы женщины в отношении беременности
Меры общего характера
Если уровень инсулина высокий, то может помочь его снижение. Физическая нагрузка (по крайней мере 30 минут в день) и сокращение потребления углеводов (которые содержатся в хлебе, макаронных изделиях, картофеле и сладостях) может помочь снизить уровень инсулина.
Если у женщины избыточная масса тела или ожирение, снижение массы тела может помочь добиться следующего:
Снижение уровня инсулина настолько, что может начаться овуляция
Увеличение вероятности наступления беременности
Менструальный цикл становится более регулярным
Уменьшение роста волос и снижение риска утолщения слизистой оболочки матки
Некоторым женщинам может помочь хирургическое вмешательство по снижению массы тела (бариатрическое хирургическое вмешательство). Снижение массы тела вряд ли принесет пользу женщинам, страдающим синдромом поликистозных яичников, с нормальной массой тела.
Лекарственные препараты
Женщинам, которые не хотят беременеть, обычно назначают противозачаточные таблетки, содержащие эстроген и прогестин (комбинированный оральный контрацептив) или только прогестин (синтетическую форму женского полового гормона прогестерона), например, высвобождаемый внутриматочной спиралью (ВМС), или медроксипрогестерон. Оба вида лечения могут:
Снизить риск рака тела матки вследствие высокого уровня эстрогена
Сделать менструации более регулярными
Помочь снизить уровень мужских половых гормонов
Незначительно уменьшить количество избыточных волос на теле и угревую сыпь
Метформин, который используется для лечения сахарного диабета 2 типа, можно использовать для повышения чувствительности к инсулину, чтобы организм не вырабатывал такое большое количество инсулина. Этот лекарственный препарат может помочь женщинам похудеть, а овуляция и менструации могут возобновиться. Если женщина принимает метформин и не хочет забеременеть, она должна использовать методы контрацепции. Метформин оказывает незначительное влияние на рост волос, угревую сыпь или бесплодие, либо этот эффект отсутствует. При применении метформина женщинам необходимо периодически проводить анализы крови для измерения уровня глюкозы (сахара) и оценки функции почек и печени.
Лекарственные препараты, которые могут помочь женщинам с синдромом поликистозных яичников похудеть, включают лираглутид (используется для лечения сахарного диабета 2-го типа) и орлистат (применяется для лечения ожирения). Орлистат и инозитолы (которые повышают эффективность инсулина) могут ослабить симптомы, связанные с высоким уровнем мужских половых гормонов (например, избыток волос на теле), и снизить резистентность к инсулину.
Если женщина хочет забеременеть и страдает избыточной массой тела, то снижение массы тела может способствовать наступлению беременности. Обычно таких женщин направляют к специалисту по бесплодию. Пробуют назначать кломифен (лекарственный препарат для лечения бесплодия) или летрозол. Эти препараты стимулируют овуляцию. Если эти лекарственные препараты неэффективны, и у женщины резистентность к инсулину, может помочь метформин, поскольку снижение уровня инсулина может вызвать овуляцию. Если все эти лекарственные препараты неэффективны, можно попробовать другие методы лечения бесплодия. Они включают фолликулостимулирующий гормон (чтобы стимулировать яичники), агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ) (чтобы стимулировать высвобождение фолликулостимулирующего гормона) и хорионический гонадотропин человека (чтобы вызвать овуляцию).
Если лекарственные препараты для лечения бесплодия неэффективны или если женщины не хотят их принимать, можно попробовать провести хирургическое вмешательство (сверление яичников). Оно выполняется с помощью лапароскопии. Врачи делают маленькие разрезы чуть выше или ниже пупка. Затем в брюшную полость через один разрез вводят тонкую визуализирующую трубку (так называемый лапароскоп). Через другой разрез вводят специальные инструменты, использующие электрический ток или лазер для разрушения небольших областей яичников, вырабатывающих мужские гормоны (андрогены). Таким образом, выработка андрогенов снижается. Снижение высокого уровня андрогенов у женщин с синдромом поликистозных яичников может помочь регулировать менструальные циклы и повысить шансы на наступление беременности. Требуется общая анестезия.
Лечение чрезмерного оволосения тела
Лечение избыточного оволосения на теле включает осветление или удаление посредством электролиза, выщипывания, эпиляции, использования жидкостей или кремов для удаления волос (депиляторов) или с помощью лазера. Ни один из методов лечения избытка волос не является идеальным и полностью эффективным. Может помочь следующее:
Крем эфлорнитин может помочь удалить нежелательные волосы на лице.
Противозачаточные таблетки могут помочь, но их необходимо принимать в течение нескольких месяцев, прежде чем появится какой-либо эффект, который часто бывает незначительным.
Спиронолактон — лекарственный препарат, который блокирует выработку и действие мужских половых гормонов, может уменьшить количество нежелательных волос на теле. Побочные эффекты включают повышенную выработку мочи и низкое кровяное давление (иногда вызывает обмороки). Спиронолактон может причинить вред развивающемуся плоду, поэтому сексуально активным женщинам, принимающим этот лекарственный препарат, рекомендуется использовать эффективные методы контрацепции.
Ципротерон — мощный прогестин, который блокирует действие мужских половых гормонов, уменьшает количество нежелательных волос на теле у 50–75 % женщин. Он используется во многих странах, но не одобрен в Соединенных Штатах.
Агонисты и антагонисты гонадотропин-высвобождающего гормона изучаются в качестве метода лечения нежелательных волос на теле. Оба типа лекарственных препаратов ингибируют выработку половых гормонов в яичниках. Но эти лекарственные препараты могут вызвать потерю костной массы и привести к развитию остеопороза.
Снижение веса снижает выработку андрогенов и, таким образом, может замедлить рост волос.
Лечение угревой сыпи
Угревая сыпь лечится как обычно, при помощи таких лекарственных препаратов, как перекись бензоила, третиноинового крема, антибиотиков, которые наносятся на кожу или принимаются перорально.