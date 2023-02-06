Синдром поликистозных яичников характеризуется нерегулярными менструациями или их отсутствием, а также часто ожирением или симптомами, вызванными высоким уровнем мужских половых гормонов (андрогенов), такими как избыток волос на теле и угревая сыпь.

Как правило, у женщин имеют место нерегулярные менструации или их отсутствие, зачасую они страдают избыточным весом или ожирением, у них развивается угревая сыпь и вторичные половые признаки, вызванные мужскими половыми гормонами, такие как избыток волос на теле.

Врач часто ставит диагноз на основании симптомов, но также делает анализы крови для измерения уровня гормонов и ультразвуковое исследование.

Физическая нагрузка, снижение массы тела и/или прием лекарственных препаратов с эстрогеном в сочетании с прогестином, может помочь уменьшить симптомы (в том числе избыток волос на теле) и восстановить нормальный уровень гормонов.

Если женщина хочет забеременеть, снижение веса и прием кломифена и/или метформина может привести к высвобождению яйцеклетки.

Синдром поликистозных яичников поражает около 5–10 % женщин.

В Соединенных Штатах он является наиболее распространенной причиной бесплодия.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) Скрыть подробности Синдром поликистозных яичников получил название от множества заполненных жидкостью мешочков (кист), которые часто развиваются в яичниках, приводя к их увеличению (здесь показано на правом яичнике).

Синдром получил название от множества заполненных жидкостью мешочков (кист), которые часто развиваются в яичниках, приводя к их увеличению.

Знаете ли Вы, что...

У многих женщин с синдромом поликистозных яичников клетки организма устойчивы к воздействию инсулина (называется инсулинорезистентностью или иногда преддиабетом). Инсулин помогает сахару (глюкозе) проникать в клетки, и они могут использовать его для получения энергии. Когда клетки устойчивы к его воздействию, сахар накапливается в крови, и поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина, чтобы попытаться снизить уровень сахара в крови. Если резистентность к инсулину становится умеренной или тяжелой, может развиться диабет.

У женщин с синдромом поликистозных яичников и избыточным весом или ожирением повышен риск развития осложнений во время беременности. К таким осложнениям относятся: гестационный диабет (диабет, развившийся во время беременности), преждевременные роды, и преэклампсия (тип повышенного артериального давления, который развивается во время беременности).

Синдром поликистозных яичников 3D модель

Причины синдрома поликистозных яичников Что вызывает синдром поликистозных яичников — не совсем понятно. Некоторые данные указывают на то, что он вызван нарушением функции фермента, контролирующего выработку мужских половых гормонов. Это нарушение приводит к повышению выработки мужских половых гормонов (андрогенов). Высокие уровни мужских половых гормонов увеличивают риск развития метаболического синдрома (с повышенным артериальным давлением, высоким уровнем холестерина и резистентностью к эффектам инсулина) и риск развития ожирения. Если уровни мужских половых гормонов остаются высокими, увеличивается риск развития диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы (включая атеросклероз и ишемическую болезнь сердца), а также повышенного артериального давления. Кроме того, некоторые из мужских половых гормонов могут быть преобразованы в эстроген, тем самым повышая уровни эстрогена. Если прогестерон вырабатывается в количестве, недостаточном для того, чтобы уравновесить повышенный уровень эстрогена, и эта ситуация продолжается в течение длительного времени, слизистая оболочка матки (эндометрий) может становиться чрезвычайно толстой (состояние, называемое гиперплазией эндометрия) или может развиться рак слизистой оболочки матки (рак эндометрия). Синдром поликистозных яичников также может повысить риск неалкогольной жировой болезни печени (аномальное накопление жира внутри клеток печени, не связанное с употреблением алкоголя).

Симптомы синдрома поликистозных яичников Симптомы синдрома поликистозных яичников обычно развиваются в период полового созревания и усугубляются со временем. У разных женщин симптомы могут быть разными. Иногда у девочек с синдромом поликистозных яичников менструации не начинаются в период полового созревания, и яичники не высвобождают яйцеклетку (то есть отсутствует овуляция) или нерегулярно высвобождают яйцеклетку. У женщин или девочек, у которых уже начались менструации, может отмечаться нерегулярное вагинальное кровотечение, или менструации могут прекратиться. У женщин также могут появляться симптомы, связанные с высоким уровнем мужских половых гормонов — так называемая «маскулинизация» или «вирилизация». К распространенным симптомам относятся угревая сыпь и увеличение количества волос на теле (гирсутизм). В редких случаях наблюдаются такие изменения, как снижение тембра голоса, уменьшение размера молочных желез, увеличение размера мышц, рост волос по мужскому типу (например, на груди и лице), а также истончение волос или облысение. У многих женщин с синдромом поликистозных яичников имеется избыточная масса тела, но некоторые из них худые. Выработка слишком большого количества инсулина способствует набору массы тела и затрудняет потерю массы тела. Избыток инсулина ввиду резистентности к инсулину может также вызвать потемнение и уплотнение кожи в подмышках, на задней части шеи и в кожных складках (расстройство под названием «акантокератодермия»). Акантокератодермия при синдроме поликистозных яичников Скрыть подробности У пациентов с синдромом поликистозных яичников кожа в подмышечных впадинах, на задней поверхности шеи и в кожных складах может темнеть и утолщаться (нарушение, называемое акантокератодермией). У темнокожих пациентов кожа может становиться более грубой (нижняя фотография). Изображения предоставлены Томасом Хабифом (Thomas Habif). Также могут отмечаться следующие симптомы: утомляемость, упадок сил, проблемы, связанные со сном (включая синдром апноэ во сне), перепады настроения, депрессия, тревожность и головные боли. Если у женщины развивается метаболический синдром, жир может накапливаться в области живота.

Диагностика синдрома поликистозных яичников Оценка врача, основанная на определенных диагностических критериях

Ультразвуковое исследование

измерение уровня гормонов; Диагноз синдрома поликистозных яичников нередко ставится на основании симптомов. Также обычно выполняется анализ на беременность. Выполняются анализы крови для измерения уровня мужских половых гормонов и, возможно, уровня других гормонов для выявления других состояний, таких как преждевременная менопауза или, в редких случаях, синдром Кушинга. Проводится ультразвуковое исследование, чтобы увидеть, содержат ли яичники много кист и проверить на наличие опухоли в яичнике или надпочечнике. Эти опухоли могут вырабатывать избыток мужских половых гормонов и тем самым вызывать те же симптомы, что и синдром поликистозных яичников. Для выявления отклонений в яичниках может быть выполнено ультразвуковое исследование. По возможности проводится трансвагинальное ультразвуковое исследование. Оно подразумевает использование небольшого портативного устройства, которое вводится через влагалище для визуализации содержимого матки. Трансвагинальное ультразвуковое исследование обычно не используется у девочек-подростков, поскольку изменения в результате полового созревания снижают вероятность того, что оно поможет диагностировать синдром поликистозных яичников. Часто проводят биопсию слизистой оболочки матки (биопсия эндометрия), чтобы убедиться, что нет рака, особенно если у женщины наблюдается аномальное маточное кровотечение. У женщин с этим синдромом врачи могут провести другие обследования для выявления осложнений или других патологий, которые часто возникают у женщин с синдромом поликистозных яичников. Врачи могут измерить артериальное давление и обычно уровень сахара и жиров (липидов), таких как холестерин, в крови, чтобы выявить метаболический синдром, который увеличивает риск развития ишемической болезни сердца. Врачи также могут выполнять визуализационные обследования для проверки на наличие признаков ишемической болезни сердца. Визуализационные обследования включают коронарографию (рентгеновский снимок артерий, полученный после введения в артерию рентгеноконтрастного вещества, которое можно увидеть на рентгеновском снимке) и компьютерную томографическую (КТ) ангиографию (2- и 3-мерные изображения кровеносных сосудов, полученные после введения рентгеноконтрастного вещества в вену). Поскольку у женщин с синдромом поликистозных яичников может наблюдаться депрессия и тревожность, врачи спрашивают их о симптомах этих заболеваний. Если проблема выявлена, их направляют к специалисту по психическим заболеваниям и/или при необходимости лечат.