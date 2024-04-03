Целью обследования органов малого таза является обследование всех частей женской репродуктивной системы. Вопрос о том, следует ли проводить обследование органов малого таза, должен приниматься совместно женщиной и ее врачом или другим медицинским работником. (См. также Американская коллегия акушеров и гинекологов: обследование органов малого таза — часто задаваемые вопросы).

Если у женщины возникают вопросы или страх перед гинекологическим осмотром, она должна поговорить об этом с врачом до осмотра. Женщины, которые никогда не проходили обследование органов малого таза, должны попросить врача объяснить, что происходит во время обследования. Если какая-либо часть обследования вызывает боль, женщине рекомендуют сказать об этом врачу во время обследования.

Обследование органов малого таза выполняется

Женщины должны поговорить с врачом о необходимости проведения обследований органов малого таза и о том, как часто они должны выполняться. Женщине не требуется обследование органов малого таза перед началом использования нового средства контрацепции, за исключением внутриматочной спирали. Обследование органов малого таза не всегда является надежным способом выявления рака яичников.

В возрасте 21–25 лет большинство женщин должны начать проходить скрининг-тесты на рак шейки матки, такие как мазок по Папаниколау (Пап-тест) и/или анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ). Скрининговые тесты обычно проводятся каждые 3–5 лет, в зависимости от возраста пациентки, типа теста, факторов риска рака шейки матки и результатов предыдущих анализов.

Обследование таза предусматривает следующие процедуры:

обследование наружных женских половых органов;

осмотр и обследование внутренних женских половых органов;

обследование прямой кишки (иногда).

Анатомия наружных женских половых органов

Анатомия внутренних женских половых органов

Перед обследованием органов малого таза женщина должна помочиться и, возможно, ее попросят собрать образец мочи для анализа. Обычно используется простыня или выдается больничная роба, а ассистента просят сопровождать процедуру и иногда помогать в процессе ее проведения. Если женщина хочет наблюдать за обследованием органов малого таза, она должна сказать об этом врачу, который может выдать ей зеркало. Врач может объяснить пациентке ход обследования или ознакомить ее с результатами до, во время или после обследования.

Во время обследования органов малого таза женщина лежит на спине с согнутыми в коленях ногами, ягодицы находятся на краю гинекологического кресла. Это положение помогает открыть таз, чтобы врач мог обследовать внутренние половые органы. Специальные кресла для обследования органов малого таза оборудованы пяточными ремнями, которые помогают женщине сохранять такую позу. До начала обследования органов таза врач просит женщину расслабить ноги и бедра.

Обследование органов малого таза Изображение БИБЛИОТЕКА ФОТОГРАФИЙ ДЖОНА ФОСТЕРА/НАУЧНЫЕ ФОТОГРАФИИ

Во время обследования врач сначала осматривает область наружных половых органов, обращает внимание на аномалии, изменение цвета, выделения и воспаление. Это обследование может не выявить аномалий или может указать на гормональные нарушения, онкологические заболевания, инфекции, травмы или сексуальное насилие.

Врач раздвигает ткани вокруг отверстия влагалища (вульва, или малые половые губы) и осматривает отверстие. Используя зеркало (металлический или пластиковый инструмент, который удерживает стенки влагалища раздвинутыми), врач осматривает влагалище и шейку матки (нижнюю часть матки).

Влагалище исследуют на наличие патологических изменений (например, кист) и выделений. Шейку матки внимательно обследуют на наличие признаков воспаления, патологических изменений или рака шейки матки. Врач может использовать тампон, щеточку или маленький пластиковый шпатель для взятия образца для теста Папаниколау (Пап-теста) и/или анализа на ВПЧ (для скрининга на рак шейки матки). Может быть взят образец из влагалища или шейки матки для анализа причин вагинита, таких как бактериальный вагиноз, дрожжевая инфекция влагалища или инфекции, передающиеся половым путем.

Врач просит женщину покашлять или натужиться для проверки на пролапс органов малого таза, представляющий собой выпячивание мочевого пузыря, прямой кишки или кишечника во влагалище.

Пап-тест

После извлечения зеркала из влагалища врач вводит указательный и средний пальцы руки, одетые в перчатку, во влагалище и ощупывает стенки влагалища для выявления патологических изменений или областей чувствительности Врач также ощупывает шейку матки на предмет каких-либо отклонений или болезненности, которые не были обнаружены во время исследования с использованием зеркала.

Обследование органов малого таза с использованием зеркала Изображение БИБЛИОТЕКА ФОТОГРАФИЙ ДЖОНА ФОСТЕРА/НАУЧНЫЕ ФОТОГРАФИИ

В то время как пальцы все еще находятся во влагалище, врач помещает пальцы второй руки на нижнюю часть живота над лобковой костью (эта процедура называется бимануальным исследованием). Обследование заключается в том, чтобы ощупать матку и яичники, а также любые патологические образования или выявить болезненность органов женской репродуктивной системы. При пальпации обеими руками можно определить грушевидную форму матки, ее гладкую плотную структуру, расположение, определить размер, плотность, подвижность и степень чувствительности (если есть).

Затем врач пытается прощупать яичники и другие структуры вокруг матки (например, увеличение фаллопиевой трубы), перемещая кисть на животе в сторону и чуть-чуть нажимая. Надавливание необходимо, поскольку яичники маленькие и их намного сложнее прощупать, чем матку. После наступления менопаузы яичники уменьшаются (из-за снижения гормональной функции), и обычно врач во время обследования органов малого таза не может их прощупать. Для женщины эта часть обследования может быть немного дискомфортной, но она не должна вызывать болезненных ощущений. Врач определяет, есть ли какие-либо патологические изменения яичников или болезненность яичников либо других структур.

Содержимое женского таза 3D модель