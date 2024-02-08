Пренатальное обследование на генетические заболевания и врожденные пороки включает обследование беременной женщины или плода до рождения (пренатально) с целью идентификации у него определенных отклонений, включающих наследственные или спонтанные генетические заболевания. Неинвазивные скрининговые исследования (например, ультразвуковое исследование или анализы крови) часто проводятся в первую очередь, и если результаты не соответствуют норме, беременная женщина может решить, следует ли проводить инвазивное исследование. При инвазивных исследованиях, таких как биопсия ворсин хориона, амниоцентез и чрескожный отбор пуповинной крови, используется образец дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) плода, поэтому они являются более точными. Однако они могут быть сопряжены с низким риском потери беременности или вреда для плода.

Ультразвуковое исследование часто является частью стандартного пренатального ухода. При проведении других неинвазивных или инвазивных исследований на генетические аномалии плода или врожденные пороки потенциальные родители должны обсудить точность исследования и все возможные риски со своим медицинским работником. Неинвазивные исследования, такие как ультразвуковое исследование, обычно не имеют прямых рисков, но если результат является ложноположительным (результаты исследования отклоняются от нормы, но у ребенка нет аномалии), это может стать поводом для выполнения родителями инвазивного исследования, которое сопряжено с определенным риском.

Родители должны сопоставить риски с преимуществами проведения исследования и знания того, есть ли у их ребенка аномалия. Так, они должны подумать о том, будет ли незнание результатов обследования причиной их беспокойства. Они должны подумать о том, как бы они использовали информацию, если бы узнали, что у их ребенка есть аномалия. Они должны решить, будут ли они делать аборт. Если нет, то они должны еще раз подумать, хотят ли они все еще знать о наличии отклонения до рождения ребенка (например, для того чтобы подготовится психологически) или знание только станет причиной беспокойства. Для некоторых родителей риски перевешивают знание о наличии или отсутствии хромосомной аномалии у их ребенка, поэтому они принимают решение не проходить исследование.

Таблица Некоторые генетические заболевания, которые можно обнаружить до рождения ребенка Таблица

Инвазивные исследования для пренатальной диагностики Для непосредственного анализа генетического материала плода на генетические и хромосомные аномалии можно провести несколько процедур. Эти исследования являются инвазивными (то есть они требуют введения в тело инструмента) и могут нести в себе незначительный риск выкидыша или причинения вреда плода. Амниоцентез Амниоцентез является одной из самых распространенных процедур для обнаружения отклонений до рождения ребенка. Он часто предлагается женщинам в возрасте старше 35 лет, потому что у них имеется более высокий риск развития плода с хромосомными нарушениями по сравнению с более молодыми женщинами. Однако многие врачи предлагают этот тест всем беременным женщинам, и любая беременная женщина может запросить его проведение, даже если ее риск не превышает нормы. В ходе этой процедуры отбирают и анализируют образец околоплодной (амниотической) жидкости. Амниоцентез обычно делают на 15-й неделе беременности или позже. Жидкость содержит клетки, которые выделяет плод. Затем эти клетки выращиваются в лаборатории с целью анализа в них хромосом. Амниоцентез позволяет врачам определить уровень альфа-фетопротеина (белка, вырабатываемого плодом) в амниотической жидкости. Такой анализ может более надежно определить, имеет ли плод отклонения в головном или спинном мозге, чем измерение этого уровня в крови у женщины. Обнаружение отклонений до рождения ребенка Перед процедурой поводят ультразвуковое исследование с целью оценить сердце плода, подтвердить срок беременности, локализировать плаценту и амниотическую жидкость, определить количество плодов. Врач вводит иглу через брюшную стенку в амниотическую жидкость. Иногда с целью обезболивания используют местное анестезирующее средство. Во время процедуры ультразвуковое исследование используется для наблюдения за плодом и контроля введения иглы. После отбора жидкости иглу извлекают. Иногда в амниотическую жидкость попадает кровь плода. Такая кровь может повысить уровень альфа-фетопротеина, таким образом усложняя интерпретацию результатов. Если у женщины резус-отрицательная кровь, ей вводят Rho(D) иммуноглобулин после процедуры, чтобы предупредить выработку антител к резус-фактору. Когда женщина с резус-отрицательной кровью вынашивает плод с резус-положительной кровью (так называемая резус-несовместимость), у нее могут начать вырабатываться эти антитела, если кровь плода вступит в контакт с ее кровью, что может произойти во время амниоцентеза. Эти антитела способны вызывать проблемы у плода с резус-положительной кровью. Инъекция не требуется, если у отца также резус-отрицательная кровь, так как в таких случаях плод всегда имеет резус-отрицательную кровь. Амниоцентез редко провоцирует проблемы для женщины и плода. Далее может произойти следующее: Болезненность: Некоторые женщины ощущают незначительную боль в течение часа или двух после завершения процедуры.

Мажущие кровяные выделения или подтекание амниотической жидкости из влагалища: Эти проблемы возникают приблизительно у 1–2 % женщин, но длятся недолго и обычно прекращаются, не требуя лечения.

Выкидыш: Вероятность выкидыша в связи с амниоцентезом составляет 1 на 500–1000 процедур.

Повреждение плода иглой: Эти повреждения очень редки. Амниоцентез обычно можно проводить, если женщина беременна близнецами, или у нее многоплодная беременность. Биопсия ворсин хориона При биопсии ворсин хориона врач извлекает небольшой фрагмент ворсин хориона, представляющих собой тонкие пальцеобразные жгутики, которые являются частью плаценты. Эта процедура используется для диагностики некоторых заболеваний у плода, обычно на 10–12 неделе беременности. В отличие от амниоцентеза, биопсия ворсин хориона не позволяет врачам получить образец амниотической жидкости. Поэтому врачи не могут измерить уровень альфа-фетопротеина в амниотической жидкости для проверки на дефекты головного и спинного мозга (пороки развития нервной трубки). Врачи могут предложить провести амниоцентез или анализы крови для измерения уровня альфа-фетопротеина на более позднем сроке беременности для выявления этих дефектов. Основное преимущество биопсии ворсин хориона заключается в том, что ее результаты можно получить на более ранних стадиях беременности, чем при амниоцентезе. Таким образом, при отсутствии отклонений это может раньше снять тревогу родителей. Если отклонение обнаружено раньше и если родители решают прервать беременность, для этого можно использовать более простые и безопасные методы. Кроме того, обнаружение нарушения на раннем сроке может дать паре больше времени на то, чтобы подготовиться к рождению ребенка с особыми медицинскими потребностями. Перед биопсией ворсин хориона проводят ультразвуковое исследование, чтобы определить, живой ли плод, подтвердить срок беременности, проверить наличие очевидных отклонений и локализировать плаценту. Фрагмент ворсин хориона можно извлечь через шейку матки (трансцервикально) или через брюшную стенку (трансабдоминально). Через шейку матки: Женщина ложится на спину, согнув ноги в коленях, обычно их фиксируют пяточными или коленными ремнями, как при обследовании органов малого таза. Доктор вставляет тонкую гибкую трубку (катетер) через влагалище и шейку матки в плаценту. Большинству женщин эта процедура напоминает тест Папаниколау (Пап-тест), но у некоторых женщин она вызывает больший дискомфорт. Этот метод не может использоваться у женщин с активной инфекцией половых органов (такой, как генитальный герпес или гонорея).

Через брюшную стенку: Врач обезболивает участок кожи на животе и вводит иглу через брюшную стенку в плаценту. Для большинства женщин эта процедура не является болезненной. Но у некоторых женщин участок кожи на животе немного болит еще в течение часа или двух после завершения процедуры. Во время обеих процедур врачи с помощью ультразвукового исследования контролируют введение катетера или иглы и высасывание образца ткани шприцом. Затем образец отправляют на анализ. У многих женщин наблюдаются мажущие выделения в течение одного или двух дней после каждой из этих процедур. После биопсии ворсин хориона женщинам с резус-отрицательной кровью и женщинам, у которых нет антител к резус-фактору, вводят инъекцию Rho(D) иммуноглобулина с целью предупредить образование у них антител к резус-фактору. Когда женщина с резус-отрицательной кровью вынашивает плод с резус-положительной кровью (так называемая резус-несовместимость), у нее могут начать вырабатываться эти антитела, если кровь плода вступит в контакт с ее кровью, что может произойти во время биопсии ворсин хориона. Эти антитела могут вызывать проблемы у плода. Инъекция не требуется, если у отца также резус-отрицательная кровь, так как в таких случаях плод всегда имеет резус-отрицательную кровь. Риски, сопряженные с биопсией ворсин хориона, соизмеримы с рисками амниоцентеза. Наиболее распространенный риск — это риск выкидыша, который происходит примерно в результате 1 из 500 процедур. После биопсии ворсин хориона генетический диагноз может быть иногда неточным, в этом случае потребуется проведение амниоцентеза. В целом точность двух процедур соизмерима. Биопсия ворсин хориона Видео Чрескожный отбор пуповинной крови При чрескожном отборе пуповинной крови врач сначала обезболивает участок кожи в области живота. Под контролем ультразвука врач затем вводит иглу через брюшную стенку и матку в пуповину. Образец крови плода отбирают и анализируют, а иглу удаляют. Чрескожный отбор пуповинной крови — это инвазивная процедура. Выкидыш возможен в результате примерно 1 из 100 процедур. В прошлом чрескожный отбор пуповинной крови использовался в случае, когда необходимо было сделать быстрый хромосомный анализ, особенно ближе к концу беременности, когда ультразвуковое исследование обнаруживало отклонения у плода. Однако в настоящее время эта процедура редко используется с такой целью. Вместо нее врачи анализируют гены в клетках амниотической жидкости (полученной во время амниоцентеза) или часть плаценты (полученной во время биопсии ворсин хориона). Эти анализы менее опасны и позволяют быстрее получить результаты. В настоящее время чрескожный отбор пуповинной крови проводится в редких случаях, когда врачи подозревают у плода анемию. Если у плода тяжелая анемия, ему могут перелить кровь через иглу, пока она все еще находится в пуповине. Преимплантационное генетическое тестирование Если беременность планируется путем экстракорпорального оплодотворения (в пробирке) врачи иногда могут диагностировать генетические заболевания у эмбриона до его переноса в матку женщины. Преимплантационное генетическое тестирование требует технического опыта и является дорогостоящим анализом. Эти исследования проводятся в основном у будущих родителей с высоким риском развития определенных генетических заболеваний у ребенка (таких как кистозный фиброз) или хромосомных аномалий. Однако применение более новых технологий может сократить затраты и сделать эти тесты более широко доступными.