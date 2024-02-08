Пренатальное обследование на генетические заболевания и врожденные пороки включает обследование беременной женщины или плода до рождения (пренатально) с целью идентификации у него определенных отклонений, включающих наследственные или спонтанные генетические заболевания. Неинвазивные скрининговые исследования (например, ультразвуковое исследование или анализы крови) часто проводятся в первую очередь, и если результаты не соответствуют норме, беременная женщина может решить, следует ли проводить инвазивное исследование. При инвазивных исследованиях, таких как биопсия ворсин хориона, амниоцентез и чрескожный отбор пуповинной крови, используется образец дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) плода, поэтому они являются более точными. Однако они могут быть сопряжены с низким риском потери беременности или вреда для плода.
Ультразвуковое исследование часто является частью стандартного пренатального ухода. При проведении других неинвазивных или инвазивных исследований на генетические аномалии плода или врожденные пороки потенциальные родители должны обсудить точность исследования и все возможные риски со своим медицинским работником. Неинвазивные исследования, такие как ультразвуковое исследование, обычно не имеют прямых рисков, но если результат является ложноположительным (результаты исследования отклоняются от нормы, но у ребенка нет аномалии), это может стать поводом для выполнения родителями инвазивного исследования, которое сопряжено с определенным риском.
Родители должны сопоставить риски с преимуществами проведения исследования и знания того, есть ли у их ребенка аномалия. Так, они должны подумать о том, будет ли незнание результатов обследования причиной их беспокойства. Они должны подумать о том, как бы они использовали информацию, если бы узнали, что у их ребенка есть аномалия. Они должны решить, будут ли они делать аборт. Если нет, то они должны еще раз подумать, хотят ли они все еще знать о наличии отклонения до рождения ребенка (например, для того чтобы подготовится психологически) или знание только станет причиной беспокойства. Для некоторых родителей риски перевешивают знание о наличии или отсутствии хромосомной аномалии у их ребенка, поэтому они принимают решение не проходить исследование.
Некоторые генетические заболевания, которые можно обнаружить до рождения ребенка
Расстройство
Число случаев
Тип наследования
1 из 3300 новорожденных у женщин европеоидной расы в Соединенных Штатах Америки
1 из 15 300 новорожденных у женщин негроидной расы в Соединенных Штатах Америки
1 из 32 000 новорожденных у женщин азиатско-американского происхождения в Соединенных Штатах Америки
Аутосомно-рецессивный
Врожденная гиперплазия надпочечников
1 из 10 000–15 000 новорожденных
Аутосомно-рецессивный
1 из 5000–6000 новорожденных мальчиков
Сцепленный с Х-хромосомой рецессивный
1 из 8500 новорожденных мужского пола
Сцепленный с Х-хромосомой рецессивный
В значительной степени зависит от этнической и расовой принадлежности
Аутосомно-рецессивный
1 из 4000 новорожденных мужского пола
1 из 8000 новорожденных женского пола
Сцепленный с Х-хромосомой доминантный
Поликистозная болезнь почек (взрослый тип)
1 из 1000 новорожденных
Аутосомно-доминантный
1 из 400 новорожденных у женщин негроидной расы в Соединенных Штатах Америки
Аутосомно-рецессивный
1 из 3600 новорожденных у людей с ашкеназским еврейским или франко-канадским происхождением
1 из 400 000 новорожденных других групп
Аутосомно-рецессивный
Неинвазивные пренатальные исследования на генетические аномалии
Для выявления определенных аномалий у плода было разработано несколько типов неинвазивных исследований. Современные исследования или их сочетания могут выявить:
хромосомные аномалии, включая трисомию 21 (синдром Дауна), трисомию 13 и трисомию 18;
пороки развития нервной трубки и расщелину позвоночника.
Иногда необходимо провести более 1 типа исследований, поскольку не все они выявляют как хромосомные аномалии, так и пороки развития нервной трубки.
Неинвазивные пренатальные исследования — это скрининговые исследования, то есть аномальный результат вызывает подозрение, что у плода может быть аномалия, но не дает точной информации. Если результаты исследования отклоняются от нормы, будущие родители могут выбрать инвазивное пренатальное исследование, чтобы убедиться в наличии аномалии у плода. Неинвазивные исследования не предполагают никакого риска для плода или беременности и включают в себя одно или несколько исследований из перечисленных ниже:
анализ крови (с использованием крови матери) на ДНК плода;
анализы крови (с использованием крови матери) на определенные вещества (называемые сывороточными маркерами), такие как альфа-фетопротеин или хорионический гонадотропин человека;
ультразвуковое исследование для измерения специфической части плода (такой как заполненное жидкостью пространство позади шеи плода, в затылочной области плода — воротниковое пространство).
Во время беременности некоторые вещества передаются от плода к матери и могут быть выявлены с помощью анализов крови матери. К ним относится некоторая часть ДНК плода. Кроме того, при определенных аномалиях у плода вырабатывается аномальный уровень определенных сывороточных маркеров.
Врачи обычно предлагают провести анализы крови для скрининга хромосомных аномалий в рамках стандартного медицинского обслуживания беременных. Однако некоторые будущие родители решают отказаться от проведения анализов.
Иногда потенциальные родители решают пропустить эти неинвазивные исследования и перейти непосредственно к инвазивному пренатальному генетическому исследованию (такому как биопсия ворсин хориона или амниоцентез), особенно если пара подвержена повышенному риску рождения ребенка с генетической аномалией.
Если беременность планируется путем экстракорпорального оплодотворения, генетические заболевания иногда можно диагностировать до переноса оплодотворенной яйцеклетки из чашки Петри в матку (эта процедура называется преимплантационной генетической диагностикой). (См. также Общие сведения о хромосомных и генных заболеваниях и Общие сведения о врожденных пороках).
Будущие родители должны помнить, что скрининговые исследования не всегда дают точный результат. Скрининговые исследования могут пропустить аномалии или указать на наличие аномалий при их отсутствии.
Скрининговое исследование бесклеточной ДНК
Распространенным методом скрининга хромосомных аномалий плода, включая синдром Дауна, трисомию 18 и трисомию 13, является анализ бесклеточной ДНК (бкДНК) в крови матери, который может быть выполнен уже на 10-й неделе беременности. В ходе этого анализа исследуются небольшие фрагменты ДНК плода, которые присутствуют в крови матери в микроскопических количествах. Показатели обнаружения с использованием этой технологии выше, чем у большинства других неинвазивных методов.
Скрининговое исследование сывороточных маркеров
Исследование сывороточных маркеров крови матери может выявить хромосомные аномалии, пороки развития нервной трубки или и то, и другое.
Выбор того, какое из исследований сывороточных маркеров следует провести, может зависеть от времени (получение результатов анализа на ранних сроках беременности), других предпочтений будущих родителей или от того, какое исследование обычно проводит клиника или больница. К важным маркерам относят следующие:
Альфа-фетопротеин: Протеин, вырабатываемый плодом
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (PAPP-A): Белок, вырабатываемый плацентой
Эстриол: Гормон, образуемый из веществ, вырабатываемых плодом
Хорионический гонадотропин человека: Гормон, выделяемый плацентой
Ингибин А: Гормон, выделяемый плацентой
Скрининг сывороточных маркеров в сыворотке крови может представлять собой различные сочетания исследований. Измерение маркеров обычно выполняется на 10–13 неделях беременности (скрининг первого триместра). Измерение других маркеров обычно выполняется на 16–18 неделях беременности (скрининг второго триместра).
Иногда анализ сыворотки крови проводится вместе с анализом, который измеряет толщину воротникового пространства плода. Это обследование предполагает использование врачами ультразвукового исследования для изучения заполненного жидкостью пространства вблизи задней части шеи плода.
Обследование на пороки развития нервной трубки
Уровень альфа-фетопротеина в крови обычно измеряется у всех беременных женщин, если другие анализы не включали анализ этого маркера (например, некоторые варианты скрининга сывороточных маркеров в первом триместре, биопсия ворсин хориона или амниоцентез). Высокий уровень может указывать на повышенный риск следующего:
ребенок с пороком развития нервной трубки головного мозга (таким как анэнцефалия) или спинного мозга (таким как расщелина позвоночника).
Уровень альфа-фетопротеина также может быть повышен по другим причинам, включая:
ребенок с врожденным пороком брюшной стенки;
поздние осложнения беременности, такие как невынашивание, или маловесный новорожденный (малый размер для данного срока беременности) или смерть плода.
Ультразвуковое исследование проводят, если в крови беременной женщины обнаруживают аномальный уровень альфа-фетопротеина.
Амниоцентез представляет собой инвазивное исследование, которое проводится при необходимости дальнейшего обследования. Он позволяет врачам измерить уровень альфа-фетопротеина в жидкости, окружающей плод (амниотической жидкости), исследовать хромосомы плода и определить, содержит ли амниотическая жидкость фермент под названием ацетилхолинэстераза. Зная, каков уровень альфа-фетопротеина и присутствует ли ацетилхолинэстераза, врачи могут лучше оценить риск наличия порока развития нервной трубки или другой аномалии.
Высокий уровень альфа-фетопротеина или присутствие ацетилхолинэстеразы в амниотической жидкости указывает на
Порок развития нервной трубки
Нарушение в другой структуре, такой, как пищевод, почки или брюшная стенка
Высокий уровень альфа-фетопротеина и присутствие ацетилхолинэстеразы в амниотической жидкости указывает на высокий риск развития
порока нервной трубки, такого как анэнцефалия или расщепление позвоночника.
Ультразвуковое исследование
В качестве стандартного исследования во время беременности обычно проводится ультразвуковое исследование. Оно не имеет известных рисков для женщины или плода. Ультразвуковое исследование может сделать следующее:
определить, жив ли плод;
определить наличие более одного плода;
подтвердить возраст плода (гестационный возраст);
определить положение плаценты;
во втором триместре — обнаружить определенные очевидные структурные врожденные пороки, в том числе пороки развития головного мозга, спинного мозга, сердца, почек, желудка, брюшной стенки и костей, некоторые из которых могут указывать на повышенный риск хромосомных аномалий у плода.
Если у беременной женщины аномальные результаты пренатального анализа крови или если в семейном анамнезе есть врожденные пороки (например, врожденный порок сердца или расщелина губы и мягкого неба), для обнаружения отклонений у плода может быть проведено ультразвуковое исследование. Однако нормальные результаты не гарантируют отсутствие у плода аномалий, поскольку не все аномалии можно обнаружить. Все еще возможно наличие некоторых заболеваний, таких как пороки развития нервной трубки. Результаты ультразвукового исследования могут предполагать хромосомные нарушения у плода, но ультразвуковое исследование не может идентифицировать конкретную проблему. В таких случаях можно порекомендовать амниоцентез.
В некоторых специализированных медицинских центрах можно проводить целевое ультразвуковое исследование на оборудовании высокого разрешения. Такое исследование дает более подробную информацию и может быть более точным, чем стандартное ультразвуковое исследование, особенно при мелких врожденных пороках. Во втором триместре проводят целевое ультразвуковое исследование, которое помогает оценить риск возникновения хромосомных аномалий. Задача целевого ультразвукового исследования — идентифицировать определенные структурные врожденные пороки, указывающие на риск хромосомных нарушений. Этот тест также может обнаружить определенные изменения в органах, которые не влияют на функцию, но могут указывать на повышенный риск хромосомных нарушений. Однако нормальные результаты необязательно означают, что риск хромосомных нарушений отсутствует.
Инвазивные исследования для пренатальной диагностики
Для непосредственного анализа генетического материала плода на генетические и хромосомные аномалии можно провести несколько процедур. Эти исследования являются инвазивными (то есть они требуют введения в тело инструмента) и могут нести в себе незначительный риск выкидыша или причинения вреда плода.
Амниоцентез
Амниоцентез является одной из самых распространенных процедур для обнаружения отклонений до рождения ребенка. Он часто предлагается женщинам в возрасте старше 35 лет, потому что у них имеется более высокий риск развития плода с хромосомными нарушениями по сравнению с более молодыми женщинами. Однако многие врачи предлагают этот тест всем беременным женщинам, и любая беременная женщина может запросить его проведение, даже если ее риск не превышает нормы.
В ходе этой процедуры отбирают и анализируют образец околоплодной (амниотической) жидкости. Амниоцентез обычно делают на 15-й неделе беременности или позже. Жидкость содержит клетки, которые выделяет плод. Затем эти клетки выращиваются в лаборатории с целью анализа в них хромосом. Амниоцентез позволяет врачам определить уровень альфа-фетопротеина (белка, вырабатываемого плодом) в амниотической жидкости. Такой анализ может более надежно определить, имеет ли плод отклонения в головном или спинном мозге, чем измерение этого уровня в крови у женщины.
Обнаружение отклонений до рождения ребенка
Биопсия ворсин хориона и амниоцентез используются для обнаружения отклонений у плода. Обе процедуры проводятся под ультразвуковым контролем.
При биопсии ворсин хориона образец ворсин хориона (части плаценты) отбирается одним из двух методов. При трансцервикальном методе врач вводит тонкую гибкую трубку (катетер) в плаценту через влагалище и шейку матки. При трансабдоминальном методе врач вводит иглу в плаценту через брюшную стенку. При обоих методах образец плаценты отбирают при помощи шприца и анализируют.
В ходе амниоцентеза врач вводит иглу через брюшную стенку в амниотическую жидкость. Образец жидкости отбирают для анализа.
Перед процедурой поводят ультразвуковое исследование с целью оценить сердце плода, подтвердить срок беременности, локализировать плаценту и амниотическую жидкость, определить количество плодов.
Врач вводит иглу через брюшную стенку в амниотическую жидкость. Иногда с целью обезболивания используют местное анестезирующее средство. Во время процедуры ультразвуковое исследование используется для наблюдения за плодом и контроля введения иглы. После отбора жидкости иглу извлекают.
Иногда в амниотическую жидкость попадает кровь плода. Такая кровь может повысить уровень альфа-фетопротеина, таким образом усложняя интерпретацию результатов.
Если у женщины резус-отрицательная кровь, ей вводят Rho(D) иммуноглобулин после процедуры, чтобы предупредить выработку антител к резус-фактору. Когда женщина с резус-отрицательной кровью вынашивает плод с резус-положительной кровью (так называемая резус-несовместимость), у нее могут начать вырабатываться эти антитела, если кровь плода вступит в контакт с ее кровью, что может произойти во время амниоцентеза. Эти антитела способны вызывать проблемы у плода с резус-положительной кровью. Инъекция не требуется, если у отца также резус-отрицательная кровь, так как в таких случаях плод всегда имеет резус-отрицательную кровь.
Амниоцентез редко провоцирует проблемы для женщины и плода. Далее может произойти следующее:
Болезненность: Некоторые женщины ощущают незначительную боль в течение часа или двух после завершения процедуры.
Мажущие кровяные выделения или подтекание амниотической жидкости из влагалища: Эти проблемы возникают приблизительно у 1–2 % женщин, но длятся недолго и обычно прекращаются, не требуя лечения.
Выкидыш: Вероятность выкидыша в связи с амниоцентезом составляет 1 на 500–1000 процедур.
Повреждение плода иглой: Эти повреждения очень редки.
Амниоцентез обычно можно проводить, если женщина беременна близнецами, или у нее многоплодная беременность.
Биопсия ворсин хориона
При биопсии ворсин хориона врач извлекает небольшой фрагмент ворсин хориона, представляющих собой тонкие пальцеобразные жгутики, которые являются частью плаценты. Эта процедура используется для диагностики некоторых заболеваний у плода, обычно на 10–12 неделе беременности.
В отличие от амниоцентеза, биопсия ворсин хориона не позволяет врачам получить образец амниотической жидкости. Поэтому врачи не могут измерить уровень альфа-фетопротеина в амниотической жидкости для проверки на дефекты головного и спинного мозга (пороки развития нервной трубки). Врачи могут предложить провести амниоцентез или анализы крови для измерения уровня альфа-фетопротеина на более позднем сроке беременности для выявления этих дефектов.
Основное преимущество биопсии ворсин хориона заключается в том, что ее результаты можно получить на более ранних стадиях беременности, чем при амниоцентезе. Таким образом, при отсутствии отклонений это может раньше снять тревогу родителей. Если отклонение обнаружено раньше и если родители решают прервать беременность, для этого можно использовать более простые и безопасные методы. Кроме того, обнаружение нарушения на раннем сроке может дать паре больше времени на то, чтобы подготовиться к рождению ребенка с особыми медицинскими потребностями.
Перед биопсией ворсин хориона проводят ультразвуковое исследование, чтобы определить, живой ли плод, подтвердить срок беременности, проверить наличие очевидных отклонений и локализировать плаценту.
Фрагмент ворсин хориона можно извлечь через шейку матки (трансцервикально) или через брюшную стенку (трансабдоминально).
Через шейку матки: Женщина ложится на спину, согнув ноги в коленях, обычно их фиксируют пяточными или коленными ремнями, как при обследовании органов малого таза. Доктор вставляет тонкую гибкую трубку (катетер) через влагалище и шейку матки в плаценту. Большинству женщин эта процедура напоминает тест Папаниколау (Пап-тест), но у некоторых женщин она вызывает больший дискомфорт. Этот метод не может использоваться у женщин с активной инфекцией половых органов (такой, как генитальный герпес или гонорея).
Через брюшную стенку: Врач обезболивает участок кожи на животе и вводит иглу через брюшную стенку в плаценту. Для большинства женщин эта процедура не является болезненной. Но у некоторых женщин участок кожи на животе немного болит еще в течение часа или двух после завершения процедуры.
Во время обеих процедур врачи с помощью ультразвукового исследования контролируют введение катетера или иглы и высасывание образца ткани шприцом. Затем образец отправляют на анализ. У многих женщин наблюдаются мажущие выделения в течение одного или двух дней после каждой из этих процедур.
После биопсии ворсин хориона женщинам с резус-отрицательной кровью и женщинам, у которых нет антител к резус-фактору, вводят инъекцию Rho(D) иммуноглобулина с целью предупредить образование у них антител к резус-фактору. Когда женщина с резус-отрицательной кровью вынашивает плод с резус-положительной кровью (так называемая резус-несовместимость), у нее могут начать вырабатываться эти антитела, если кровь плода вступит в контакт с ее кровью, что может произойти во время биопсии ворсин хориона. Эти антитела могут вызывать проблемы у плода. Инъекция не требуется, если у отца также резус-отрицательная кровь, так как в таких случаях плод всегда имеет резус-отрицательную кровь.
Риски, сопряженные с биопсией ворсин хориона, соизмеримы с рисками амниоцентеза. Наиболее распространенный риск — это риск выкидыша, который происходит примерно в результате 1 из 500 процедур.
После биопсии ворсин хориона генетический диагноз может быть иногда неточным, в этом случае потребуется проведение амниоцентеза. В целом точность двух процедур соизмерима.
Чрескожный отбор пуповинной крови
При чрескожном отборе пуповинной крови врач сначала обезболивает участок кожи в области живота. Под контролем ультразвука врач затем вводит иглу через брюшную стенку и матку в пуповину. Образец крови плода отбирают и анализируют, а иглу удаляют. Чрескожный отбор пуповинной крови — это инвазивная процедура. Выкидыш возможен в результате примерно 1 из 100 процедур.
В прошлом чрескожный отбор пуповинной крови использовался в случае, когда необходимо было сделать быстрый хромосомный анализ, особенно ближе к концу беременности, когда ультразвуковое исследование обнаруживало отклонения у плода. Однако в настоящее время эта процедура редко используется с такой целью. Вместо нее врачи анализируют гены в клетках амниотической жидкости (полученной во время амниоцентеза) или часть плаценты (полученной во время биопсии ворсин хориона). Эти анализы менее опасны и позволяют быстрее получить результаты.
В настоящее время чрескожный отбор пуповинной крови проводится в редких случаях, когда врачи подозревают у плода анемию. Если у плода тяжелая анемия, ему могут перелить кровь через иглу, пока она все еще находится в пуповине.
Преимплантационное генетическое тестирование
Если беременность планируется путем экстракорпорального оплодотворения (в пробирке) врачи иногда могут диагностировать генетические заболевания у эмбриона до его переноса в матку женщины. Преимплантационное генетическое тестирование требует технического опыта и является дорогостоящим анализом. Эти исследования проводятся в основном у будущих родителей с высоким риском развития определенных генетических заболеваний у ребенка (таких как кистозный фиброз) или хромосомных аномалий. Однако применение более новых технологий может сократить затраты и сделать эти тесты более широко доступными.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Американская коллегия акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists): Генетические нарушения: на этом веб-сайте представлены определения генов и хромосом, а также основная информация о наследовании, риске рождения ребенка с врожденным пороком и тестировании на генетические и хромосомные аномалии.