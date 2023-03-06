Общие сведения о вагините (инфекция или воспаление влагалища)

Вагинальные инфекции являются одной из наиболее распространенных причин, по которым женщины обращаются к врачу и на которые приходятся миллионы визитов в год.

Причиной вагинальных инфекций являются инфекционные микроорганизмы (такие как бактерии или дрожжи).

Инфекции обычно вызывают выделения из влагалища, сопровождающиеся зудом, покраснением, а иногда жжением и болезненностью влагалища и вульвы (половых губ).

Врачи исследуют образец выделений из влагалища или шейки матки на наличие инфекционных микроорганизмов.

Лечение зависит от причины.

Вагинит — это термин, который обычно относится к вагинальным инфекциям, но также может использоваться для описания воспаления влагалища или вульвы (половых губ) без инфекции. Вагинит может вызывать выделения из влагалища, дискомфорт, зуд или запах из влагалища, а также иногда раздражение, покраснение, зуд или отек вульвы. Воспаление вульвы называется вульвитом. Когда воспалены и вульва, и влагалище, расстройство называется «вульвовагинит».

К вагинальным инфекциям относятся:

дрожжевые инфекции (кандидоз).

Трихомонадный вагинит

Бактериальный вагиноз — это изменение баланса или чрезмерный рост нормальных бактерий во влагалище. Он не считается вагинальной инфекцией, но может вызывать подобные симптомы.

Вагинальные выделения также могут быть вызваны инфекцией, поражающей другие репродуктивные органы, а не влагалище. Например, выделения могут возникать, если шейка матки (нижняя, узкая часть матки, которая открывается во влагалище) поражена определенными инфекциями, передающимися половым путем, такими как хламидиоз или гонорея. Бактерии, вызывающие эти инфекции, могут распространяться из шейки матки в матку и даже через фаллопиевы трубы в брюшную полость. Инфекция, поражающая матку или другие органы верхних отделов репродуктивного тракта, называется воспалительным заболеванием органов малого таза.

Генитальный герпес, который может вызывать образование волдырей на вульве (область вокруг отверстия влагалища), во влагалище и на шейке матки, также может вызывать выделения из влагалища.

Тем не менее, симптомы вагинита не обязательно указывают на наличие инфекции. Они также могут быть связаны с другими заболеваниями влагалища или вульвы. Например, химические вещества или другие средства (такие, как средства гигиены, пена для ванн, стиральные порошки, контрацептивные пенки и гели, а также синтетическое белье) могут раздражать влагалище и вызывать выделения и дискомфорт. Возникающее в результате воспаление называется неинфекционным (воспалительным) вагинитом. Еще одной формой неинфекционного вагинита является атрофический вагинит, который может возникать у женщин после наступления менопаузы, поскольку ткань влагалища становится сухой и склонной к раздражению из-за снижения уровня эстрогена.

Анатомия внутренних женских половых органов

Причины вагинита Вагинальные инфекции могут быть вызваны бактериями, дрожжевыми грибками и другими инфекционными микроорганизмами. Развитию инфекции могут способствовать определенные состояния: Снижение кислотности (повышение рН) во влагалище: Уровень pH во влагалище обычно кислый. Уровень pH во влагалище может изменяться из-за менопаузы, присутствия спермы, использования вагинальных препаратов или наличия инфекции. Когда кислотность во влагалище снижается, то количество защитных бактерий (лактобактерий), которые обычно находятся во влагалище, уменьшается, а количество бактерий, которые могут вызвать воспаление, возрастает, что иногда приводит к бактериальному вагинозу.

Раздражение или аллергия: раздражение тканей влагалища (например, как реакция на некоторые виды мыла или других вагинальных продуктов) может привести к образованию трещин или ран, которые позволяют бактериям и дрожжевым грибкам попасть в кровоток.

Длительное воздействие влаги: если вульва или влагалище подвергается воздействию влаги в течение длительного времени (например, из-за сидения в ванне или недостаточно частой смены менструальных прокладок или урологических прокладок), это может способствовать росту бактерий и дрожжевых грибков.

Воздействие бактерий из других источников: бактерии из пищеварительной системы могут попадать во влагалище, изменяя баланс бактерий или вызывая инфекцию. Например, бактерии могут попасть в организм, если с влагалищем контактируют фекальные массы из заднего прохода. Способы предотвращения этого включают поддержание чистоты и подтирание спереди назад после мочеиспускания или дефекации.

Повреждение тканей: если ткани в области малого таза повреждены, иммунная система организма ослаблена. Повреждение может быть результатом беременности или родов, травмы, хирургического вмешательства, приема лекарственных препаратов, онкологических заболеваний или лучевой терапии. Некоторые конкретные причины вагинальных инфекций чаще встречаются среди определенных возрастных групп. Дети У детей вагинальные инфекции обычно вызываются бактериями калового материала из анальной области. Эти бактерии могут быть перемещены во влагалище, когда девочки, особенно в возрасте от 2 до 6 лет, после мочеиспускания или дефекации подтираются сзади вперед или плохо вытирают анальную область и область гениталий после дефекации. Частые прикосновения пальцами к области гениталий также способствуют перенесению этих бактерий во влагалище, особенно если девочка не вымыла руки после дефекации. Иногда дети вводят небольшие объекты (например, бумажную салфетку) в полости тела, включая влагалище. Объект, введенный во влагалище, может вызвать вагинальную инфекцию. Сексуальное насилие — еще одна возможная причина. Инфекции, передающиеся половым путем, включая те, которые вызывают вагинальные инфекции, могут передаваться во время сексуального насилия. Острицы также могут вызывать вагинальную инфекцию. Знаете ли Вы, что... Женщины детородного возраста Снижению кислотности во влагалище способствуют гормональные изменения незадолго до и во время менструации или во время беременности, как и спринцевание, использование спермицидных средств и сперма. Пониженная кислотность может изменить баланс бактерий и повысить риск воспаления или инфекции. Если тампон слишком долго находится во влагалище, это может привести к развитию инфекции, возможно потому, что тампоны обеспечивают теплую влажную среду, в которой бактерии могут интенсивно развиваться, а также потому, что их длительное использование может раздражать влагалище. Знаете ли Вы, что... Женщины постклимактерического возраста После наступления менопаузы уровень эстрогена в крови снижается. В результате ткани во влагалище становятся тоньше, суше и более хрупкими. Могут образоваться трещины или язвы, обеспечивая доступ бактериям или дрожжевым грибкам. Кроме того, кислотность во влагалище снижается, увеличивая риск развития инфекции. Женщины, страдающие недержанием мочи либо кала и/или прикованные к постели, могут испытывать трудности с поддержанием чистоты в области гениталий. Длительное воздействие мочи и кала может приводить к развитию инфекции. Женщины всех возрастов В любом возрасте условия, повышающие риск развития вагинальной инфекции, включают: раздражение тканей вульвы или влагалища, а также аллергическая реакция;

повреждение тканей вульвы, влагалища или органов малого таза. Симптомы вагинита могут быть вызваны воздействием, отличным от воздействия инфекционных микроорганизмов. Например, вагинит может возникать в результате аллергии (гиперчувствительности) или раздражения от гигиенических спреев или парфюмерии, гигиенических прокладок, хозяйственного мыла, отбеливателей, смягчителей тканей, красителей для ткани, синтетических волокон, добавок для ванны, туалетной бумаги или спермицидов, вагинальных лубрикантов или кремов, или, у некоторых людей, от латексных презервативов, контрацептивных колец или диафрагм. Повреждение тканей вульвы, влагалища или органов малого таза может произойти в результате беременности и родов, травмы, хирургического вмешательства, приема лекарственных препаратов, рака или лучевой терапии. Поврежденная ткань более уязвима для инфекции. В редких случаях роды, хирургическое вмешательство или лучевая терапия могут приводить к образованию свища (патологического канала) между кишечником и внутренними репродуктивными органами, что может позволить бактериям из кишечника инфицировать их. Таблица Некоторые типы вагинита Таблица

Симптомы вагинита Как правило, вагинальные инфекции приводят к появлению вагинальных выделений, которые отличаются от нормальных вагинальных выделений. У женщин в детородном возрасте вагинальные выделения являются нормой. Нормальные влагалищные выделения прозрачные, белые или бледно-желтые. Они могут возникать каждый день или периодически, обычно в небольшом количестве. Аномальные выделения обычно сопровождаются зудом, покраснением, а иногда жжением или болезненностью в области половых органов и могут иметь рыбный запах. Внешний вид и количество выделений может варьироваться в зависимости от причины. Зуд может мешать спать. Некоторые инфекции могут вызывать боль при половом акте и мочеиспускании, а позывы к мочеиспусканию могут стать более частыми. В редких случаях складки кожи вокруг отверстия влагалища и уретры склеиваются. Тем не менее, иногда симптомы слабо выражены или не проявляются.

Диагностика вагинита Обследование врачом;

обследование и исследование образца выделений и/или жидкости из шейки матки. Девушкам и женщинам, у которых наблюдаются вагинальные выделения с зудом или рыбным запахом, либо другие симптомы со стороны вульвы или влагалища, такие как покраснение, жжение, болезненность или боль во время полового акта, следует обратиться к врачу. Сбор медицинского анамнеза Чтобы определить причину, врач задает вопросы о выделениях (при их наличии), о возможных причинах симптомов и о гигиене. Врач может спросить женщину о следующем: Когда начались выделения?

Как выглядят выделения и есть ли запах?

Сопровождаются ли выделения зудом, жжением, болью, либо были ли боли в области половых органов?

Выделения появляются и исчезают либо наблюдаются постоянно?

Когда симптомы появляются относительно менструаций?

Был ли контакт с новыми мылами, моющими средствами, вагинальными лосьонами или другими продуктами?

Возникали ли аномальные выделения раньше, и если да, то каким был диагноз и как они отвечали на лечение?

Использовались ли какие-либо средства (в том числе домашнего приготовления), чтобы попытаться облегчить симптомы?

Какие методы контрацепции использовались и используются? Врач также спрашивает о возможности наличия инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Например, женщину могут спросить о том, ведет ли она активную половую жизнь, и если да, то был ли у нее половой акт без презерватива, есть ли у нее или ее партнера более одного партнера, и есть ли у партнера симптомы ИППП. Эта информация помогает врачу определить, могут ли симптомы быть вызваны ИППП, и требуется ли лечение другим людям. Физикальное обследование и исследование образца Врач проводит обследование органов малого таза. С помощью зеркала (металлический или пластиковый инструмент, который раздвигает стенки влагалища) врач осматривает более глубокие участки влагалища и шейку матки (нижнюю часть матки). При обследовании влагалища врач берет образец выделений (если они есть) при помощи аппликатора с ватным наконечником. Образец исследуется при помощи микроскопа. Располагая информацией, полученной в ходе данного обследования, врач обычно может определить, является ли причиной бактериальный вагиноз, трихомонадный вагинит или дрожжевая инфекция. Как правило, врач также использует тампон, чтобы взять образец слизистых выделений из шейки матки. Образец исследуют на наличие инфекций, передающихся половым путем. Для определения других инфекций в малом тазу врач обследует матку и яичники, вводя указательный и средний пальцы одной руки в перчатке во влагалище и нажав на внешнюю нижнюю часть живота другой рукой. Если это движение вызывает сильную боль или если у женщины высокая температура, то, вероятно, присутствуют другие инфекции. Если причиной может быть раздражение или аллергическая реакция, врачи рекомендуют прекратить использование продуктов, которые могут быть их причиной (например, новое мыло, моющие средства, продукты для интимного здоровья). Если симптомы проходят, каждый продукт можно использовать повторно по одному, чтобы проверить, не был ли он причиной симптомов. Детский осмотр У детей обследование органов малого таза должно проводиться опытным врачом. Если требуется обследование с помощью зеркала, обычно это делается под анестезией. Если у девочки трихомонадный вагинит, врач осматривает ее, чтобы определить, не было ли причиной сексуальное насилие. Врачи также рассматривают возможность насилия, если у ребенка имеются необъяснимые влагалищные выделения, которые могут быть вызваны инфекциями, передающимися половым путем.

Лечение вагинита Лечение причины

Симптоматическое лечение

Избегание воздействия раздражителей или аллергенов Вагинальные инфекции (например, бактериальный вагиноз, трихомональный вагинит и дрожжевые инфекции) лечатся антибиотиками или противогрибковыми препаратами. При наличии инородного тела его удаляют. Если выяснится, что симптомы вызваны раздражением или аллергией, следует избегать применения продукта, установленного в качестве причины. Иногда, если причина еще не установлена или требуется время для того, чтобы лечение подействовало, для облегчения симптомов можно использовать симптоматическую терапию. Пакет со льдом на область гениталий или принятие теплой сидячей ванны может уменьшить боль и зуд. Сидячая ванна принимается в положении сидя, и вода покрывает только генитальную и ректальную области. Промывка области гениталий теплой водой при помощи спринцовки также может облегчить болезненность и зуд. Для уменьшения симптомов также могут потребоваться лекарственные препараты. Пероральные антигистаминные препараты могут помочь облегчить зуд. Они также вызывают сонливость и могут помочь, если симптомы мешают спать.