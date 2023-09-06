Физикальное обследование новорожденного

(См. также Врожденные пороки лица, костей, суставов и мышц).

Медицинский работник осматривает голову, лицо и шею новорожденного с целью выявления отклонений. Некоторые аномалии возникают во время родов. Другие аномалии могут быть вызваны врожденным пороком.

После нормального родоразрешения голова ребенка может быть деформирована на протяжении нескольких дней (может выглядеть конусообразной или плоской с некоторых сторон). Кости, которые образуют череп, могут частично накладываться, что позволяет голове сжиматься при родах. Типичными являются небольшие отеки и кровоподтеки волосистой части кожи головы. Иногда кровотечение из одной из костей черепа и ее внешней оболочки приводит к образованию на голове небольшой шишки, которая исчезает в течение нескольких месяцев (кефалгематома).

Когда ребенок рождается ягодицами, гениталиями или ногами вперед (роды при ягодичном предлежании), голова обычно не деформируется. Однако ягодицы, гениталии и ноги могут быть опухшими и покрытыми синяками. Когда ребенок находится в ягодичном предлежании, врачи обычно рекомендуют вместо влагалищных родов кесарево сечение (хирургическое родоразрешение путем разреза брюшной полости и матки женщины) для сведения к минимуму опасности для ребенка во время родов.

Давление во время влагалищных родов может оставить синяк на лице новорожденного. Кроме того, после прохождения новорожденного через родовой канал его лицо первое время может казаться асимметричным. Иногда такую асимметрию вызывает повреждение во время родоразрешения одного из нервов, снабжающих мышцы лица. Восстановление происходит постепенно в течение следующих нескольких недель.

Процесс родов может также вызвать субконъюнктивальные кровоизлияния (повреждение кровеносных сосудов на поверхности глаз) в глазах новорожденного. Такие кровоизлияния являются распространенным явлением, не требуют лечения и обычно проходят в течение 2 недель.

Врачи осматривают уши, обращая внимание на то, имеют ли они правильную форму и правильно ли расположены. Например, низкое расположение или неправильная форма ушей может означать, что у новорожденного имеет место генетическое заболевание и/или потеря слуха.

Врачи также обследуют рот для выявления проблем. В редких случаях новорожденные рождаются с зубами, которые могут потребовать удаления, или с заячьей губой либо расщелиной неба. Врачи проверяют новорожденных для выявления эпулиса (доброкачественного образования на деснах), потому что такие образования могут вызывать проблемы с кормлением и блокировать дыхательные пути.

Проводят осмотр шеи для выявления отека, новообразования, кривошеи или спазмов.