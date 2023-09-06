В первые 24 часа после рождения медицинский работник обычно проводит тщательное физикальное обследование новорожденного.
Обследование начинается с серии измерений, в том числе измерения массы тела, длины тела и окружности головы. Средняя масса тела при рождении составляет 3,2 килограмма, а средняя длина — 51 сантиметр, хотя нормой считается довольно широкий диапазон. Затем врач обследует кожу, голову и шею, сердце и легкие, живот и гениталии новорожденного, а также оценивает нервную систему и рефлексы новорожденного. Врачи также выполняют плановые скрининговые тесты для выявления проблем, которые они не могут обнаружить во время физикального обследования.
Кожа
Врачи осматривают кожу и отмечают ее окраску. Кожа обычно имеет красноватый оттенок, хотя пальцы рук и ног могут иметь синеватый оттенок из-за плохого кровообращения в течение первых нескольких часов. Иногда на тех частях тела, которые подверглись сильному давлению во время родов, имеются мелкие красновато-лиловые пятнышки (называемые петехии). Однако петехии на всех частях тела могут быть признаком нарушения и требуют проведения обследования врачом. В течение нескольких дней у детей часто развивается сухость и шелушение кожи, особенно в складках на запястьях и лодыжках.
У многих новорожденных приблизительно через 24 часа после рождения появляется сыпь. Эта сыпь, называемая токсической эритемой, имеет вид плоских красных пятен и обычно белого бугорка в центре. Она безвредна и проходит через 7–14 дней.
© Springer Science+Business Media
Голова и шея
(См. также Врожденные пороки лица, костей, суставов и мышц).
Медицинский работник осматривает голову, лицо и шею новорожденного с целью выявления отклонений. Некоторые аномалии возникают во время родов. Другие аномалии могут быть вызваны врожденным пороком.
После нормального родоразрешения голова ребенка может быть деформирована на протяжении нескольких дней (может выглядеть конусообразной или плоской с некоторых сторон). Кости, которые образуют череп, могут частично накладываться, что позволяет голове сжиматься при родах. Типичными являются небольшие отеки и кровоподтеки волосистой части кожи головы. Иногда кровотечение из одной из костей черепа и ее внешней оболочки приводит к образованию на голове небольшой шишки, которая исчезает в течение нескольких месяцев (кефалгематома).
Когда ребенок рождается ягодицами, гениталиями или ногами вперед (роды при ягодичном предлежании), голова обычно не деформируется. Однако ягодицы, гениталии и ноги могут быть опухшими и покрытыми синяками. Когда ребенок находится в ягодичном предлежании, врачи обычно рекомендуют вместо влагалищных родов кесарево сечение (хирургическое родоразрешение путем разреза брюшной полости и матки женщины) для сведения к минимуму опасности для ребенка во время родов.
Давление во время влагалищных родов может оставить синяк на лице новорожденного. Кроме того, после прохождения новорожденного через родовой канал его лицо первое время может казаться асимметричным. Иногда такую асимметрию вызывает повреждение во время родоразрешения одного из нервов, снабжающих мышцы лица. Восстановление происходит постепенно в течение следующих нескольких недель.
Процесс родов может также вызвать субконъюнктивальные кровоизлияния (повреждение кровеносных сосудов на поверхности глаз) в глазах новорожденного. Такие кровоизлияния являются распространенным явлением, не требуют лечения и обычно проходят в течение 2 недель.
Врачи осматривают уши, обращая внимание на то, имеют ли они правильную форму и правильно ли расположены. Например, низкое расположение или неправильная форма ушей может означать, что у новорожденного имеет место генетическое заболевание и/или потеря слуха.
Врачи также обследуют рот для выявления проблем. В редких случаях новорожденные рождаются с зубами, которые могут потребовать удаления, или с заячьей губой либо расщелиной неба. Врачи проверяют новорожденных для выявления эпулиса (доброкачественного образования на деснах), потому что такие образования могут вызывать проблемы с кормлением и блокировать дыхательные пути.
Проводят осмотр шеи для выявления отека, новообразования, кривошеи или спазмов.
Сердце и легкие
(См. также Врожденные пороки сердца).
Для выслушивания сердца и легких с целью выявления аномалий используют стетоскоп. Необычные звуки со стороны сердца или легких могут быть шумами в сердце или застоем в легких.
Уделяется внимание цвету кожи новорожденного. Синюшный цвет лица и туловища может служить признаком врожденного заболевания сердца или легких.
Проверяется частота и наполнение пульса. Проводится наблюдение за дыханием новорожденного и подсчет количества вдохов в минуту. Кряхтящий звук и/или расширение ноздрей при дыхании, а также слишком быстрое или слишком медленное дыхание могут быть признаками нарушений.
Живот и половые органы
(См. также Врожденные пороки пищеварительного тракта и Врожденные пороки почек, мочевыводящих путей и гениталий).
Оценивается общая форма живота, а также проверяется размер, форма и положение внутренних органов, таких как почки, печень и селезенка. Увеличенные почки могут указывать на препятствие для оттока мочи.
Оцениваются половые органы, чтобы убедиться, что мочеиспускательный канал (трубка, через которую моча проходит из мочевого пузыря во время мочеиспускания) открыт и находится в правильном месте. Осматриваются половые органы, чтобы определить, являются ли они явно мужскими или женскими. У мальчика яички должны быть опущены в мошонку. У девочки половые губы сформированы из-за воздействия гормонов матери, и они остаются припухшими в течение первых нескольких недель. Выделения из влагалища ребенка, содержащие кровь и слизь, являются нормой. В редких случаях у новорожденного имеются гениталии, которые не являются однозначно мужскими или женскими (неоднозначные гениталии), в связи с чем требуется дальнейшее обследование.
Осматривается задний проход, чтобы убедиться, что отверстие расположено нормально и не закупорено.
нервная система
(См. также Врожденные дефекты головного и спинного мозга).
Определяется уровень активности, мышечный тонус новорожденного и его способность в одинаковой мере двигать руками и ногами. Неодинаковое движение может быть признаком патологии нервов (например, паралича нерва).
Проверяются рефлексы новорожденного с помощью различных приемов. Наиболее важными рефлексами у новорожденного являются рефлекс Моро, поисковый и сосательный рефлексы.
Мышцы и кости
(См. также Врожденные пороки лица, костей, суставов и мышц).
Оценивается гибкость и подвижность рук, ног и бедер новорожденного, чтобы определить, не вывихнул ли новорожденный бедро или не сломал ли он какие-либо кости во время родов (ключица является наиболее распространенной костью, которая может сломаться во время родов и обычно полностью заживает в течение нескольких недель). Все конечности и суставы проверяются на предмет несформированных или отсутствующих конечностей.
Выполняют осмотр позвоночника на предмет пороков развития или деформаций (таких как расщелина позвоночника).