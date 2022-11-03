Диарея у детей

Диарея является очень распространенной проблемой у детей (см. также Диарея у взрослых). Диарея выражается в частых жидких или водянистых дефекациях, которые отличаются от обычного стула ребенка. Иногда жидкий стул содержит кровь или слизь. Определить умеренный случай диареи может быть трудно, потому что у здоровых детей количество и консистенция кала изменяется в зависимости от возраста и диеты. Например, у грудных младенцев, еще не получающих твердую пищу, часто бывает жидкий стул, который считается нормальным. Резкое увеличение числа и консистенции дефекаций может указывать на диарею у этих детей. Однако наличие водянистого стула в течение более 24 часов никогда не считается нормальным.
Дети, страдающие диареей, могут потерять аппетит, испытывать рвоту, похудеть, у них может быть повышенная температура. Если диарея тяжелая или продолжается длительное время, дети могут потерять значительное количество жидкости в организме (обезвоживание). У младенцев и маленьких детей обезвоживание может наступать быстрее, иногда менее чем за 1 день. Сильное обезвоживание может вызвать судорожные припадки, повреждение головного мозга и смерть.
В мире диарея приводит к 1,5–2,5 миллиона смертей в год. В США диарея является причиной около 9 % случаев госпитализации детей в возрасте до 5 лет.
Причины диареи у детей
Вероятные причины диареи зависят от того, продолжается она менее 2 недель (острая диарея) или более 2 недель (хроническая диарея). Большинство случаев диареи являются острыми.
Распространенные причины
Острую диарею обычно вызывают:
Инфекционный гастроэнтерит
Использование антибиотиков
Гастроэнтерит обычно вызван вирусом, но может быть вызван и бактериями или паразитами.
Пищевым отравлением обычно называется диарея, рвота или оба этих симптома, вызванных приемом пищи, загрязненной токсинами, производимыми некоторыми бактериями, такими как стафилококки или клостридии.
Некоторые антибиотики могут изменять тип и количество бактерий в кишечнике. В результате может развиться диарея. Иногда использование антибиотиков позволяет размножаться особо опасным бактериям Clostridioides difficile (клостридии; ранее Clostridium difficile). Клостридии выделяют токсины, которые могут вызывать воспаление слизистой оболочки толстой кишки (колит, see page Колит, вызванный Clostridioides (ранее Clostridium) difficile).
Хроническую диарею обычно вызывают:
диетические факторы, например, непереносимость лактозы или чрезмерное потребление некоторых продуктов питания;
инфекции (особенно вызванные паразитами);
Менее распространенные причины
Острая диарея также может быть результатом более серьезных заболеваний, в числе которых аппендицит, инвагинация и гемолитико-уремический синдром (осложнение определенных видов бактериальной инфекции). Эти серьезные заболевания, как правило, связаны с другими настораживающими признаками, помимо диареи, а именно, сильными болями в животе или вздутием живота, кровавым стулом, повышенной температурой и больным внешним видом.
Хроническую диарею также могут вызывать нарушения, препятствующие усвоению пищи (нарушения всасывания), например, кистозный фиброз и ослабленная иммунная система (из-за таких заболеваний, как СПИД, или из-за использования некоторых лекарственных препаратов).
Иногда к диарее приводят запоры. Когда затвердевший стул накапливается в прямой кишке, мягкий стул может протекать вокруг него в нижнее белье ребенка.
Обследование при диарее у детей
Настораживающие признаки
Некоторые симптомы могут вызвать беспокойство. Они включают:
признаки обезвоживания, такие как сокращение количества мочеиспусканий, вялость или апатия, плач без слез, крайняя жажда и сухость во рту;
больной внешний вид;
высокая температура;
Кровь в стуле
боль в животе и крайняя болезненность при прикосновении;
подкожное кровотечение (выглядит как крошечные красноватые фиолетовые точки [петехии] или пятна [пурпура]).
Когда обращаться к врачу
Детей с любыми настораживающими признаками необходимо немедленно показать врачу, как и детей, у которых было более 3 или 4 случаев диареи и которые не пьют или пьют очень мало.
Если у ребенка нет настораживающих признаков, нет проблем с мочеиспусканием и он пьет как обычно, врача следует вызвать, если диарея длится 2 дня или больше, или если дефекации происходят более 6-8 раз в день. При умеренной диарее посещать врача не требуется. Детей, у которых диарея длится 14 или более дней, следует показать врачу.
Что делает врач
Врачи сначала задают вопросы о симптомах и истории болезни. Затем проводят физикальное обследование. Как правило, знакомство с историей болезни и физикальное обследование позволяют выявить возможную причину заболевания и определить, какие необходимы анализы ( see table Некоторые причины и особенности диареи).
Врачи спрашивают, как выглядит кал, как часто происходят дефекации, как долго длятся, есть ли у ребенка другие симптомы, такие как повышенная температура, рвота или боль в животе.
Врачи также спрашивают о возможных причинах, таких как питание, применение антибиотиков, употребление возможно зараженной пищи, недавний контакт с животными и недавние путешествия.
Проводится медицинский осмотр для обнаружения симптомов обезвоживания и нарушений, которые могут вызвать диарею. Проверяется вздутие и болезненность живота. Врачи также оценивают рост ребенка.
Некоторые причины и особенности диареи
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Острая диарея (продолжительностью менее 2 недель)
Использование антибиотиков
Недавнее применение антибиотиков
Часто нет других симптомов
Обследование врачом
Иногда анализы на токсины Clostridioides difficile в стуле
Гастроэнтерит, вызванный вирусами, бактериями или паразитами†
Часто с рвотой
Обезвоживание особенно распространено среди младенцев и маленьких детей
В некоторых случаях повышенная температура или боль в животе
Редко кровь в стуле
Иногда недавний контакт с инфицированными людьми (например, в детском саду, в лагере или в поездке), с животными в зоопарке (где можно заразиться кишечной палочкой) или с рептилиями (которые могут быть заражены бактериями сальмонеллы) или недавнее употребление недостаточно приготовленной, загрязненной пищи или загрязненной воды
Обследование врачом
Иногда обследование и анализ кала
Крапивница, отек губ и затрудненное дыхание через несколько минут или часов после еды
Иногда рвота
Часто уже выявленная пищевая аллергия
Обследование врачом
Боли в животе, рвота и обычно диарея с кровью в течение нескольких дней с последующим побледнением кожи и сокращением количества мочеиспусканий
Подкожное кровотечение (выглядит как крошечные красноватые фиолетовые точки или пятна)
Анализы крови
Обследование и анализ кала
Хроническая диарея (продолжительностью 2 недели или больше)
рвота;
плохой аппетит;
Потеря веса и/или плохой рост
Кровь в кале
Анализы стула
Симптомы, которые ослабевают при изменении молочной смеси
Возможно, эндоскопия и/или колоноскопия
Чрезмерное употребление фруктовых соков (особенно яблочного, грушевого и сливового)
Употребление более 120–180 миллилитров фруктового сока в день
Часто никаких других симптомов, кроме диареи
Обследование врачом
Диарея прекращается после снижения употребления фруктовых соков
Воспалительные заболевания кишечника, в частности:
Кровь в стуле, спазматические боли в животе, потеря веса, потеря аппетита и замедленный рост
Иногда артрит, сыпь, язвы в полости рта и разрывы в прямой кишке
Колоноскопия
Иногда КТ или рентгенография после введения бария в прямую кишку (бариевая клизма)
Непереносимость лактозы (неспособность усваивать лактозу — сахар в молоке и молочных продуктах)
Вздутие живота, газы (метеоризм) и взрывная диарея
Диарея после употребления молока и молочных продуктов
Обследование врачом
Иногда анализ дыхания на наличие водорода (указывает на непереваренные углеводы)
Осмотр и анализ кала на наличие неусвоенных углеводов
Нарушения всасывания, в частности:
Светлый, мягкий, объемный и необычно неприятно пахнущий стул, который может быть маслянистым на вид
Вздутие живота и метеоризм
медленный набор веса;
При кистозном фиброзе частые респираторные инфекции
При энтеропатическом акродерматите сыпь и трещины в углах рта
Обследование и анализ кала
При подозрении на глютеновую болезнь анализы крови для измерения уровня антител к глютену (белку в пшенице) и биопсия тонкой кишки
При подозрении на кистозный фиброз анализ пота и, возможно, генетическое тестирование
При подозрении на энтеропатический акродерматит анализ крови на недостаток цинка
Ослабленная иммунная система из-за:
Частые инфекции
Потеря веса или медленное увеличение веса
Иногда уже выявленная ВИЧ-инфекция
Анализы крови на ВИЧ
Развернутый анализ крови с подсчетом форменных элементов и другие анализы крови для оценки состояния иммунной системы
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Бактериальные, паразитарные и вирусные инфекции также могут вызывать хроническую диарею.
КТ — компьютерная томография; ВИЧ — вирус иммунодефицита человека.
Проведение анализов
Если диарея продолжается менее 2 недель и настораживающие признаки отсутствуют, то причиной, вероятно, является гастроэнтерит, вызванный вирусом, и анализы обычно не требуются. Однако если врачи подозревают другую причину, то для ее проверки проводятся анализы.
Анализы обычно проводятся при наличии у детей настораживающих признаков. При наличии признаков обезвоживания проводятся анализы крови для измерения уровня электролитов (натрия, калия, кальция и других минералов, необходимых для поддержания баланса жидкости в организме). При наличии других настораживающих признаков могут быть проведены развернутый анализ крови с подсчетом форменных элементов, анализ мочи, обследование и анализ кала, рентгенография органов брюшной полости или их сочетание.
Лечение диареи у детей
Лечение диареи назначается в зависимости от конкретных причин. Например, при наличии у ребенка глютеновой болезни из его рациона исключается глютен. Курс антибиотиков, вызывающих диарею, прекращается при соответствующей рекомендации врача. Вирусный гастроэнтерит обычно проходит без лечения.
Младенцам и маленьким детям не рекомендуются препараты для прекращения диареи, например, лоперамид.
Обезвоживание
Поскольку основную проблему для детей представляет обезвоживание, основное лечение заключается в восполнении водного баланса путем введения жидкости и электролитов ( see also page Обезвоживание у детей). Большинству детей с диареей успешно помогают жидкости, принимаемые перорально. Жидкости вводятся в вену (внутривенно), только если дети не пьют, у них сильная рвота или тяжелое обезвоживание. Используются пероральные растворы для регидратации, содержащие необходимое соотношение углеводов и натрия. В США эти растворы широко доступны без рецепта в аптеках и большинстве супермаркетов. В энергетических и газированных напитках, соках и аналогичных напитках содержится слишком мало натрия и слишком много углеводов, поэтому их не следует использовать.
Если ребенка также рвет, сначала ему дают небольшое количество жидкости через частые промежутки времени. Обычно каждые 5 минут дают 1 чайную ложку (5 мл). Если ребенка не рвет после этого количества воды, объем постепенно увеличивают. Если у ребенка нет рвоты, количество жидкости можно не ограничивать. Если отнестись к детям с терпением и поощрять их, большинство детей способно выпить достаточное количество жидкости, тем самым устраняя необходимость внутривенного введения жидкости. Однако детям с тяжелым обезвоживанием внутривенное введение жидкости может быть необходимо.
Диета
После получения ребенком достаточного количества жидкости и прекращения рвоты его необходимо перевести на пищевой рацион, соответствующий возрасту. Младенцам можно снова давать грудное молоко или молочную смесь.
У детей с хронической диареей лечение зависит от причины, но самая важная часть лечения заключается в обеспечении адекватного питания и мониторинга возможной нехватки витаминов и минералов.
Ключевые моменты
Диарея распространена среди детей.
Наиболее распространенной причиной является гастроэнтерит, как правило, вирусного характера.
Если у ребенка присутствуют любые настораживающие признаки (например, признаки обезвоживания, сильные боли в животе, повышенная температура, кровь или гной в кале), его должен осмотреть врач.
Если диарея длится менее 2 недель, анализы требуются только в редких случаях.
Если диарея интенсивная или длится долго, высока вероятность обезвоживания.
Пероральный прием жидкости позволяет эффективно справиться с обезвоживанием у большинства детей.
Младенцам и маленьким детям не рекомендуются препараты для прекращения диареи, например, лоперамид.