Диарея у детей

Диарея является очень распространенной проблемой у детей (см. также Диарея у взрослых). Диарея выражается в частых жидких или водянистых дефекациях, которые отличаются от обычного стула ребенка. Иногда жидкий стул содержит кровь или слизь. Определить умеренный случай диареи может быть трудно, потому что у здоровых детей количество и консистенция кала изменяется в зависимости от возраста и диеты. Например, у грудных младенцев, еще не получающих твердую пищу, часто бывает жидкий стул, который считается нормальным. Резкое увеличение числа и консистенции дефекаций может указывать на диарею у этих детей. Однако наличие водянистого стула в течение более 24 часов никогда не считается нормальным.

Дети, страдающие диареей, могут потерять аппетит, испытывать рвоту, похудеть, у них может быть повышенная температура. Если диарея тяжелая или продолжается длительное время, дети могут потерять значительное количество жидкости в организме (обезвоживание). У младенцев и маленьких детей обезвоживание может наступать быстрее, иногда менее чем за 1 день. Сильное обезвоживание может вызвать судорожные припадки, повреждение головного мозга и смерть.

В мире диарея приводит к 1,5–2,5 миллиона смертей в год. В США диарея является причиной около 9 % случаев госпитализации детей в возрасте до 5 лет.

Обследование при диарее у детей Настораживающие признаки Некоторые симптомы могут вызвать беспокойство. Они включают: признаки обезвоживания, такие как сокращение количества мочеиспусканий, вялость или апатия, плач без слез, крайняя жажда и сухость во рту;

больной внешний вид;

высокая температура;

Кровь в стуле

боль в животе и крайняя болезненность при прикосновении;

подкожное кровотечение (выглядит как крошечные красноватые фиолетовые точки [петехии] или пятна [пурпура]). Когда обращаться к врачу Детей с любыми настораживающими признаками необходимо немедленно показать врачу, как и детей, у которых было более 3 или 4 случаев диареи и которые не пьют или пьют очень мало. Если у ребенка нет настораживающих признаков, нет проблем с мочеиспусканием и он пьет как обычно, врача следует вызвать, если диарея длится 2 дня или больше, или если дефекации происходят более 6-8 раз в день. При умеренной диарее посещать врача не требуется. Детей, у которых диарея длится 14 или более дней, следует показать врачу. Что делает врач Врачи сначала задают вопросы о симптомах и истории болезни. Затем проводят физикальное обследование. Как правило, знакомство с историей болезни и физикальное обследование позволяют выявить возможную причину заболевания и определить, какие необходимы анализы ( see table Некоторые причины и особенности диареи). Врачи спрашивают, как выглядит кал, как часто происходят дефекации, как долго длятся, есть ли у ребенка другие симптомы, такие как повышенная температура, рвота или боль в животе. Врачи также спрашивают о возможных причинах, таких как питание, применение антибиотиков, употребление возможно зараженной пищи, недавний контакт с животными и недавние путешествия. Проводится медицинский осмотр для обнаружения симптомов обезвоживания и нарушений, которые могут вызвать диарею. Проверяется вздутие и болезненность живота. Врачи также оценивают рост ребенка. Таблица Некоторые причины и особенности диареи Таблица Проведение анализов Если диарея продолжается менее 2 недель и настораживающие признаки отсутствуют, то причиной, вероятно, является гастроэнтерит, вызванный вирусом, и анализы обычно не требуются. Однако если врачи подозревают другую причину, то для ее проверки проводятся анализы. Анализы обычно проводятся при наличии у детей настораживающих признаков. При наличии признаков обезвоживания проводятся анализы крови для измерения уровня электролитов (натрия, калия, кальция и других минералов, необходимых для поддержания баланса жидкости в организме). При наличии других настораживающих признаков могут быть проведены развернутый анализ крови с подсчетом форменных элементов, анализ мочи, обследование и анализ кала, рентгенография органов брюшной полости или их сочетание.

Лечение диареи у детей Лечение диареи назначается в зависимости от конкретных причин. Например, при наличии у ребенка глютеновой болезни из его рациона исключается глютен. Курс антибиотиков, вызывающих диарею, прекращается при соответствующей рекомендации врача. Вирусный гастроэнтерит обычно проходит без лечения. Младенцам и маленьким детям не рекомендуются препараты для прекращения диареи, например, лоперамид. Обезвоживание Поскольку основную проблему для детей представляет обезвоживание, основное лечение заключается в восполнении водного баланса путем введения жидкости и электролитов ( see also page Обезвоживание у детей). Большинству детей с диареей успешно помогают жидкости, принимаемые перорально. Жидкости вводятся в вену (внутривенно), только если дети не пьют, у них сильная рвота или тяжелое обезвоживание. Используются пероральные растворы для регидратации, содержащие необходимое соотношение углеводов и натрия. В США эти растворы широко доступны без рецепта в аптеках и большинстве супермаркетов. В энергетических и газированных напитках, соках и аналогичных напитках содержится слишком мало натрия и слишком много углеводов, поэтому их не следует использовать. Если ребенка также рвет, сначала ему дают небольшое количество жидкости через частые промежутки времени. Обычно каждые 5 минут дают 1 чайную ложку (5 мл). Если ребенка не рвет после этого количества воды, объем постепенно увеличивают. Если у ребенка нет рвоты, количество жидкости можно не ограничивать. Если отнестись к детям с терпением и поощрять их, большинство детей способно выпить достаточное количество жидкости, тем самым устраняя необходимость внутривенного введения жидкости. Однако детям с тяжелым обезвоживанием внутривенное введение жидкости может быть необходимо. Диета После получения ребенком достаточного количества жидкости и прекращения рвоты его необходимо перевести на пищевой рацион, соответствующий возрасту. Младенцам можно снова давать грудное молоко или молочную смесь. У детей с хронической диареей лечение зависит от причины, но самая важная часть лечения заключается в обеспечении адекватного питания и мониторинга возможной нехватки витаминов и минералов.